Посторонись, идёт уборка снега!Нашим землякам необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.20 19:30

Специалисты сферы культуры и образования повышают свои профессиональные знания

Серия обучающих мастер-классов от ведущих преподавателей прошла в Детской театральной школе Мурманска. Слушателями и участниками стали руководители детских театральных и хореографических коллективов, педагоги учреждений дополнительного образования и детских школ искусств региона.

Собственными руками прикоснуться к созданию декораций для спектакля, самому попробовать себя в роли художника, научиться работать в тандеме с режиссёром, попытаться разгадать тайну, благодаря которой куклы оживают на сцене – всё это стало доступным участникам мастер-классов, которые прошли в одном из старейших учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Лариса Ершова , художник-постановщик Детской театральной школы г. Мурманска: «Не все люди знают, что путь для создания спектакля  идёт от режиссёра к художнику. И вот в таком тандеме создаётся спектакль: постановка, сценография, бутафорские материалы, куклы. Сам мастер класс называется «Работа художника с режиссёром для создания спектакля».

Такие мастер-классы проходят в стенах Детской театральной школы Мурманска регулярно. Коллектив открыт к общению, и готов проводить занятия даже вне плана, делиться своим опытом, умениями и просто хорошим настроением. Атмосфера дружеская, тёплая, наверное, благодаря этому и число участков неуклонно растёт, и география расширяется.  

Елена Крынжина, заместитель директора по учебной и творческой работе Детской театральной школы г. Мурманска: «Я посмотрела, кто участники наших мастер-классов. Это педагоги школ искусств, педагоги музыкальной школы, работники домов творчества – им всем интересна та или иная тематика наших занятий. География участников у нас - от Апатитов до Североморска».

На других мастер-классах этой серии занятий участники на практике узнали тонкости работы с голосом, рассмотрели такие важные темы в воспитании юных актёров как «Развитие психофизического аппарата», «Снятие внутреннего зажима», обсудили вопросы значимости, места и роли танца в современном драматическом театре.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Сверхважная и больная тема
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илья
10.01.20 03:50
РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую
Комментарий к новости:Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами
Александр
08.01.20 19:08
Подскажите, пожалуйста, как можно помочь малышу? Пришлите номер карты на почту aavasilenko@mail.ru вместе со свидетельством о рождении ребёнка и одним из паспортов родителей Помогу чем смогу- с миру
Комментарий к новости:Миша Жуков мечтает о рождественском чуде
Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ период новогодних каникул цена на сельдь снизилась на 2,7%, до 73 рублей за килограмм-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 61 копейку, доллар подрос почти на 47 копеек-PRO ЭнергетикуМодернизация трёх водогрейных котлов на Мурманской ТЭЦ помогла ликвидировать дефицит тепловой мощности в центре города-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПенсионные страдания: правительство не торопится, а Госдума может, но оглядывается на правительство
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 417 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика