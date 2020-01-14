Специалисты сферы культуры и образования повышают свои профессиональные знания

Серия обучающих мастер-классов от ведущих преподавателей прошла в Детской театральной школе Мурманска. Слушателями и участниками стали руководители детских театральных и хореографических коллективов, педагоги учреждений дополнительного образования и детских школ искусств региона.

Собственными руками прикоснуться к созданию декораций для спектакля, самому попробовать себя в роли художника, научиться работать в тандеме с режиссёром, попытаться разгадать тайну, благодаря которой куклы оживают на сцене – всё это стало доступным участникам мастер-классов, которые прошли в одном из старейших учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Лариса Ершова , художник-постановщик Детской театральной школы г. Мурманска: «Не все люди знают, что путь для создания спектакля идёт от режиссёра к художнику. И вот в таком тандеме создаётся спектакль: постановка, сценография, бутафорские материалы, куклы. Сам мастер класс называется «Работа художника с режиссёром для создания спектакля».

Такие мастер-классы проходят в стенах Детской театральной школы Мурманска регулярно. Коллектив открыт к общению, и готов проводить занятия даже вне плана, делиться своим опытом, умениями и просто хорошим настроением. Атмосфера дружеская, тёплая, наверное, благодаря этому и число участков неуклонно растёт, и география расширяется.

Елена Крынжина, заместитель директора по учебной и творческой работе Детской театральной школы г. Мурманска: «Я посмотрела, кто участники наших мастер-классов. Это педагоги школ искусств, педагоги музыкальной школы, работники домов творчества – им всем интересна та или иная тематика наших занятий. География участников у нас - от Апатитов до Североморска».

На других мастер-классах этой серии занятий участники на практике узнали тонкости работы с голосом, рассмотрели такие важные темы в воспитании юных актёров как «Развитие психофизического аппарата», «Снятие внутреннего зажима», обсудили вопросы значимости, места и роли танца в современном драматическом театре.