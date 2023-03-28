Специалисты сферы культуры погрузились в серьёзный и масштабный открытый диалог на нескольких площадках Мурманской области

В День работника культуры заслуженными наградами отметили и творцов ЗАТО Александровск. Особую роль в жизни специалистов играет и волонтёрство.

Десять лет назад специалист Центра культуры «Север» Анна Томашевская впервые вышла на сцену. Тогда, признаётся специалист, в ней не было и намёка на уверенность, но творческая искорка, благодаря коллективу, собственной харизме и настойчивости, немыслимо разгорелась.

Анна Томашевская, методист по работе с детьми, семьями и подростками ГЦК «Север», г. Полярный: «Во-первых, с каждым годом я творчески реализуюсь: начинала с театрализованного персонажа, а сейчас я уже веду крупные мероприятия, выступаю как солист, немного хореограф… Понимаю, что я готова творить каждый день и не останавливаться».

И таких историй в сфере культуры ЗАТО Александровск много. Например, педагог Детской школы искусств города Полярного Татьяна Серегина за многолетний труд и вклад в развитие молодёжи удостоилась знака отличия губернатора Мурманской области «Почётный наставник». А директора учреждения Ольгу Улиткину, которая, к слову, начинала работу в школе преподавателем, наградили премией губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области».

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «В этом не только моя заслуга: если бы не было такого талантливого коллектива, ничего не получилось. Но так как мы вместе, мы понимаем друг друга, помогаем, работаем с подрастающим поколением, стараемся прославлять ЗАТО Александровск по всей Мурманской области и за её пределами».

Только за минувший год благодаря грантовой поддержке и участию ЗАТО Александровск в региональных и национальных проектах в муниципалитете открыли ещё одну модельную библиотеку, молодёжное пространство «СОПКИ», был отремонтирован концертный зал в учреждении искусств Снежногорска, появилось новое световое оборудование во Дворце культуры города судоремонтников, отремонтирован фасад и аудитории в школе искусств Полярного, завершена реставрация памятника героям-североморцам охраны водного района в городе воинской славы. И за этими достижениями стоят люди сферы культуры.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «Хочу поздравить всех работников культуры. Это самый благородный труд, потому что мы отдаём душу и свои горячие сердца».

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Культура нашего любимого ЗАТО Александровск стоит очень высоко и является флагманом для всей области, примером того, как надо организовывать мероприятия и как их проводить. Хочу поздравить тех, кто способен превратить серые будни людей в праздник».

Конечно, признаются культработники, без самопожертвования даже в столь благородном деле - никуда. Так, четыре года назад в рамках федерального проекта началась реализация программы «Волонтёры культуры», которая направлена на сохранения и популяризацию культурного наследия.

Павел Родионов, заведующий отделом реализации социокультурных проектов ДК им. С.М. Кирова, г. Мурманск: «За это время увеличилось количество волонтёров. Сейчас 2400 волонтёров готовы включаться в культурную повестку, быть полезными для работников культуры».

Настало время провести промежуточные итоги и подготовить поле для дальнейших культурно-добровольческих программ. Все эти вопросы обсудили во время двухдневного семинара в Мурманске.

Павел Родионов, заведующий отделом реализации социокультурных проектов ДК им. С.М. Кирова, г. Мурманск: «Для нашего региона мы выбрали направление «Краеведение и туризм». Этот проект продлиться до конца мая и его итогом станет разработка туристического проекта, который может стать брендом нашего региона в этом направлении».

Участники встречи, среди которых специалисты музеев, библиотек, клубных учреждений, молодёжных пространств и театров, разбирались в том, а как развивается движение в Мурманской области, как реализуется программа «Волонтёры культуры» и зачем вступать в ряды добровольцев».

Александра Хаверева, волонтёр культуры, г. Мурманск: «Все заинтересованные люди знали друг друга в лицо, знакомились с проектами друг друга, потому что наша сила во взаимодействии и в том, чтобы делать проекты вместе, учась и перенимая опыт друг у друга».

Ольга Компаниец, руководитель волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «Познакомились с движением в других муниципалитетах, подумали над тем, какие мероприятия мы можем совместно проводить, что можем сделать более масштабного на территории нашего муниципалитета».

Если сейчас основной упор добровольцы делают на подготовку ко Дню Победы, прорабатывая детали акций, митингов и встреч, то более долгосрочные проекты продолжают работать вне временных рубежей, принося очевидные и даже материальные успехи. Например, так случилось в Заозерске.

Наталья Лукьянчук, руководитель волонтёрского корпуса, г. Заозёрск: «Самое основное – это то, что у нас есть экскурсионное бюро, которое работает с архивами, музеями. Мы получили грант от Министерства молодёжной политики, освоили его, закупив много нового оборудования, наглядных материалов, а это всё способствует развитию волонтёрского движения».

Порядка 45 специалистов из 12 муниципалитетов Мурманской области погрузились в серьёзный и масштабный открытый диалог на нескольких площадках Мурманска: разговоры проходили в арт-библиотеке, в Государственном архиве Мурманской области и Мурманской областной научной библиотеке.