Специалисты спорткомплекса «Снежинка» готовят для северян каток на глади озера

Его, как и в прошлом году, расположат на одном из замёрзших водоёмов.

Не только на лыжах, но и на коньках! Уже второй год подряд на территории спортивного комплекса «Снежинка» подготавливают открытый каток. Вероятно, единственный в регионе расположенный на естественном водоёме. Чтобы обезопасить процесс катания специалисты экстренного ведомства будут регулярно совершать замеры толщины льда.

Евгений Смагин, государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «На данный момент лёд прочный».

Согласно требованиям, выходить на лёд можно при его толщине в 25 сантиметров. Так что установившийся на водоёме слой замёрзшей воды позволяет без опаски заливать каток. Воду для этого будут качают из лунок, пробуренных в озере. Овал ледяного катка будет освещён.

Даниил Болбуков, руководитель муниципального центра «Стратегия»: «На данный момент уже начинается установка опор».

Открыть каток на КП-2 планируют в конце декабря. Анонсы будут размещены на порталах администрации города Мурманска. А пока есть время подготовить коньки и тёплую одежду.