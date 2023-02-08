Специалисты СРЗ «Нерпа» замахнулись на 3Д-технологии

Оборонно-промышленные предприятия страны в настоящее время наращивают темпы работ, но в поддержке нуждаются и трудовые ресурсы, и техническая база. В связи с этим перед специалистами встаёт нешуточный вопрос: как ускорить сроки сдачи, например, отремонтированных кораблей и судов, при этом сэкономить на материале и трудозатратах? Предложили современный подход к проблеме инженеры «Нерпы». На заводе можно внедрить особые современные технологии, позволяющие не тратить время на изготовление деталей заново.

Ольга Шмелёва, начальник бюро сварки СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «С помощью аддитивных технологий можно эти детали восстанавливать. Если говорить проще, то это 3Д-печать».

Правда, печать в масштабах производственных. Винты, обтекатели и прочие крупногабаритные части судов можно поэтапно, слой за слоем «собрать», нарастить при помощи всего пары человек, контролирующих процесс, в сжатые сроки. Это и есть основные принципы аддитивных технологий.

Антон Шамов, инженер-технолог судокорпусного производства СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Сделали расчёты, по ним мы получили хорошие результаты: идёт сокращение времени на производство, сокращение потерь в металле».

Пока такой «принтер» есть в Центре судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске, его собрали учёные-инженеры Морского технического университета из Санкт-Петербурга. Совсем недавно установку лазерного наращивания специалисты «Корабелки» отправили и в Пермь. «Илист» и пермский «Илист-М» в качестве материала для печати используют металлический порошок.

Результаты своего исследования судоремонтники «Нерпы» представили на ежегодном инженерно-техническом конкурсе, который проводят на предприятии. Приняли участие в нём с разработкой, дополняющей аддитивную технологию, Олег Абеленцев и Денис Михайловский. При помощи небольшого прибора весом не более 9-10 кг можно с лёгкостью смоделировать электронный 3Д-макет необходимой для восстановления детали. 3Д-сканер подключается к компьютеру, а программа сама делает необходимые точные расчёты.

Олег Абеленцев, инженер-технолог цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Если его сравнивать с традиционными способами - ручным измерением, то убирается очень много погрешностей. Это важно: где-то не та цифра проскочила и всё насмарку. При 3Д-сканере такого не будет, у вас будет точная копия цифровая, её можно будет использовать за базу».

Приобретение таких приборов для «Нерпы», а возможно, их самостоятельная сборка – это лишь вопрос времени и средств. По крайней мере, расчёты инженерных кадров не останутся незамеченными.

Исрапил Арслангереев, заместитель главного инженера по основному производству СРЗ «Нерпа»: «Каждая работа рано или поздно в той или иной мере будет внедрена на нашем предприятии. Это однозначно».

Например, случилось с фикстулайзером – этот оптический прибор для пробивки оси линии вала тоже сначала был представлен в проекте инженеров предприятия, а теперь активно применяется при судоремонте на СРЗ.