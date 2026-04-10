Специалисты Управления дорожного хозяйства очищают дороги Мурманска от песка и смёта
Андрей Дубинин, заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Идёт промывка проезжей части дорог, механизированная уборка».
Только за прошедшие 3 дня сотрудники УДХ с улиц и дорог Мурманска вывезли 525 кубометров снега и 134 кубометра смета. Этот большой объём работы выполнен на благо северян.
Андрей Бурдин, машинист: «от этого польза для общества – в городе становится чисто».
Также порядка 160 рабочих ежедневно вручную убирают лестницы, остановки, пешеходные переходы и тротуары в областном центре.