Специалисты Управления дорожного хозяйства очищают дороги Мурманска от песка и смёта

Круглосуточно в Мурманске убирают дороги общего пользования, внутриквартальные проезды и разворотные кольца общественного транспорта.

Андрей Дубинин, заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Идёт промывка проезжей части дорог, механизированная уборка».

Только за прошедшие 3 дня сотрудники УДХ с улиц и дорог Мурманска вывезли 525 кубометров снега и 134 кубометра смета. Этот большой объём работы выполнен на благо северян.

Андрей Бурдин, машинист: «от этого польза для общества – в городе становится чисто».

Также порядка 160 рабочих ежедневно вручную убирают лестницы, остановки, пешеходные переходы и тротуары в областном центре.