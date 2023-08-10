Специалисты Управления Росреестра по Мурманской области проводят мониторинги земельных участков собственников с высоты птичьего полёта

Благодаря современным технологиям контроль использования земельных участков проходит быстрее и эффективней.

Новые технологии проникают во все сферы жизни. На вооружение их взяли и специалисты регионального управления Росреестра. И не просто взяли, а вывели на новую высоту. Теперь земельные участки инспекторы проверяют с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов. Эта работа ведётся строго после получения разрешения на полёт.

Сегодня оператору коптера предстоит осмотреть 60 гектаров в посёлке Молочный – дома, огороды и различные постройки. По времени такой осмотр занимает 30 минут, а раньше пешком инспекторы потратили бы несколько часов.

Зоя Нижегородова, и.о. начальника отдела Государственного земельного надзора: «Раньше ножками ходили. И раньше не всегда и не везде мы могли увидеть то, что нужно. Мешали заборы и строения. В дальнейшем, то что мы получим с помощью съёмок, будем использовать для планирования своих контрольных и надзорных мероприятий».

В беспилотнике установлена камера, которая с определенной периодичностью фотографирует объекты на земле. Работу можно отслеживать онлайн на ноутбуке. Отснятые фото сохраняются на карту памяти и передаются на контрольный осмотр.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Сегодня законодательство направлено на профилактические мероприятия. Если мы всё-таки видим, что какой-то землепользователь нарушает закон, то в первую очередь мы его предупреждаем, что есть нарушения. Допустим, он вышел за пределы площади использования своего земельного участка. Мы его предупреждаем и даём срок на устранение».

Созданные аэрофотоснимки специалисты Росреестра используют для дальнейшей работы по предоставлению земельных участков и их контролю.

Такие воздушные осмотры проводят ежемесячно.