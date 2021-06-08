Специалисты управляющей компании «Севжилсервис» приступили к работам по обновлению кровель

Пока мурманчане готовятся к отпуску или уже отдыхают, у рабочих управляющей компании «Севжилсервис» началась горячая пора ремонтов. На крыше пятиэтажки по улице Александрова, 36 меняют кровлю. Работы продлятся около 2 недель.

Алексей Стельникович, заместитель начальника аварийно-ремонтной службы управляющей компании «Севжилсервис»: «Делаем качественно с вырубкой старого ковра и наплавляем материала, стелим новый в два слоя. Гарантийный срок службы этого материала 15-25 лет».

Кровельные работы проводятся именно в летний период. Для этого необходимая сухая погода.

Алексей Стельникович, заместитель начальника аварийно-ремонтной службы управляющей компании «Севжилсервис»: «Максимум комфорта для наших жителей. Первым делом – это ремонт кровель, которых мы делаем в летний период очень много. На данный год запланировано около 10 тысяч квадратных метров».

Помимо кровельных работ летом «Севжилсервис» также проводит косметические ремонты подъездов, межпанельных швов и отмосток жилых домов.