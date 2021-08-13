Специалисты уверены в необходимости вакцинации

217 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+101), Мончегорске (+24) и Североморске (+20).

Вакцинация детей и подростков позволит избежать негативных последствий в виде бесплодия у перенесших коронавирусную инфекцию. Такое мнение высказал ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Для целого ряда вакцин уже давно проведены клинические испытания на детях от семи до 18 лет, и показано, что препараты предотвращают заболевания, более того, они защищают детей достаточно долго. В западноевропейских странах вакцинация с 12 лет уже начата», - пояснил Нетесов.

Ранее советник директора по научной работе центра Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщал агентству, что репродуктивная способность у женщины, перенесшей коронавирусную инфекцию, может снизиться, так как не исключено, что вирус способен поражать органы женской репродуктивной системы. В свою очередь РИА «Новости» опубликовали выводы врачей о влиянии «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин. Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и спермограмму. А вот те, кто перенёс СOVID-19, этим похвастаться не могут.