Специалисты выполнили трассировку будущего газопровода для газификации Мурманской области

Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Действительно, уже отработана трассировка, отработаны места размещения газораспределительных станций. Сейчас ведётся трассировка распределительных сетей по муниципалитетам в зависимости от того, где котельная, где предприятия. Этой работой очень плотно заняты коллеги из «Газпрома» и правительства Мурманской области», - сообщил Андрей Чибис.

Напомним, власти нашего региона неоднократно заявляли об экономических и экологических проблемах, связанных с мазутозависимостью края. В марте 2021 года в Министерстве информационной политики Мурманской области сообщали, что ориентировочный срок строительства газопровода - пять лет.

В настоящее время в Мурманской области запущены две котельные на сжиженном природном газе. Они были построены в рамках партнёрского проекта Минобороны России и компании «НОВАТЭК» и введены в строй в декабре 2021 года.