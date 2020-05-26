День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.20 19:30
Специалисты завершили двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»
Платформа работает на Арктическом шельфе в Печорском море. Юбилейную транспортировку выполнил танкер «Михаил Ульянов».
Для отгрузки партии в 70 тысяч тонн нефти требуется несколько подходов танкера к «Приразломной». В зависимости от направления ветра, течений и движения льда, судно подходит к одному из комплексов прямой отгрузки или удаляется от платформы на безопасное расстояние.
Удерживать его на месте во время операции помогает система динамического позиционирования. Сам процесс начинается при соблюдении более 30 необходимых условий.
За 6 лет работы «Приразломной» суда «Совкомфлота» доставили в порт Мурманск более 13 млн тонн нефти.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-
Последние комментарии
Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - банки сократили прибыль в 6 раз-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро теряет почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 769 человек