Специалисты завершили двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»

Платформа работает на Арктическом шельфе в Печорском море. Юбилейную транспортировку выполнил танкер «Михаил Ульянов».

Для отгрузки партии в 70 тысяч тонн нефти требуется несколько подходов танкера к «Приразломной». В зависимости от направления ветра, течений и движения льда, судно подходит к одному из комплексов прямой отгрузки или удаляется от платформы на безопасное расстояние.

Удерживать его на месте во время операции помогает система динамического позиционирования. Сам процесс начинается при соблюдении более 30 необходимых условий.

За 6 лет работы «Приразломной» суда «Совкомфлота» доставили в порт Мурманск более 13 млн тонн нефти.