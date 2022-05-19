Специализированная выставка «Металлургия. Горное дело» собрала в Мончегорске представителей отечественных предприятий

Гости из разных городов нашей страны показали и рассказали о своих новинках, без которых не может обойтись горно-металлургическое производство.

Специализированная выставка «Металлургия. Горное дело» проходит в Мончегорске уже в третий раз. Её организатором выступает компания «Апекс-Н» из Новосибирска при поддержке «Норникеля», Кольской ГМК и администрации Мончегорска. С каждым годом выставка расширяет свои горизонты, становясь точкой притяжения для представителей крупнейших компаний со всей страны.

Максим Рябушкин, первый заместитель генерального директора-главный инженер АО «Кольская ГМК»: «Интересным моментом является то, что компании активно предлагают импортозамещение. На самом деле очень много интересного оборудования – аналогов, которое не хуже импортного. Я считаю, что подобные выставки позволяют промышленным компаниям России решать те проблемы, преодолевать те сложности, которые возникли у нас сейчас в связи с геополитической обстановкой».

Дмитрий Титаренко, начальник управления инвестиционной политики и развития промышленности Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Выставка проходит на территории города Мончегорска традиционно, где располагается ведущее металлургическое предприятие «Кольская ГМК». Выставка способствует укреплению кооперационных связей, развитию новых логистических связей. Учитывая санкционное давление, оказываемое на нас, то это как никогда актуально, потому что нельзя допустить, чтобы какие-то предприятия останавливали работу из-за какого-то временного дефицита».

От Новосибирска и Самары до Санкт-Петербурга и Москвы. Многие участники проделали немалый путь, чтобы рассказать о своих успехах и поделиться опытом с коллегами. Каждый из них знает свои сильные стороны, и уверен, что может быть полезен в сфере горно-металлургического производства.

Анна Миханчик, начальник отдела маркетинга «Тульский завод горно-шахтного оборудования», г. Тула: «Мы предлагаем полностью российское производство, все комплектующие: двигатели, роторы, провода, абсолютно всё. Мы гарантируем нашим заказчикам бесперебойность и полное сервисное обслуживание. С этой точки зрения удобен тот диалог, который мы сегодня в рамках выставки планируем проводить с коллегами из «Норникеля». Очень удобно, что мы можем задать друг другу прямые вопросы».

Программа выставки насыщеная: кроме самой экспозиции подготовлена деловая программа — заседания, конференции, экскурсии, семинары и круглые столы. Расписание плотное, однако, каждый из участников старается получить максимальную пользу от поездки в город металлургов.

Виктор Садчиков, глава администрации города Мончегорска: «Мончегорск в очередной раз стал точкой притяжения, проведения этой выставки. Благодаря компании «Норникель» - это очень знаменательно. Все знают, какая ситуация складывается не только у нас в стране, тот уровень взаимодействия, партнёрские отношения наших потребителей, наших поставщиков, подрядчиков, именно российских – это очень важно сегодня. Вопрос импортозамещения в настоящее время стоит наиболее остро. Отечественные компании доказывают, что их продукция ничуть не хуже зарубежной».

Алексей Ярыгин, генеральный директор АО «Квадра Лоджик»: «Всё что касается сложностей – они всегда означают новые возможности. У нас есть решения, которые мы, на самом деле, с удивлением обнаружили, выпускают наши российские партнёры. Мы сейчас стараемся их адаптировать под высокие требования наших коллег, партнёров «Кольской ГМК», других металлургических предприятий. Надеемся, что в течение нескольких недель у нас будут решения и, возможно, решения комплексные».

Оборудование на любой вкус и цвет, инструменты, приспособления, средства измерения – посетить эту выставку интересно даже человеку далекому от металлургии. Участники с большим энтузиазмом рассказывают о своей продукции и даже показывают её в действии. К примеру, представители компании «Роторика» привезли профессиональные труборезы.

Олег Юрьев, директор компании «Rotorica»: «Уникальность их в том, что они режут с большим диапазоном, очень быстрые в работе, точны и безопасны, что очень важно, в сравнении с нынешним использованием углошлифовальных машин, которые очень опасны в производстве».

Кто-то пришёл на выставку впервые, в надежде наладить контакты и заключить выгодные соглашения, а кто-то приезжает в Мончегорск регулярно и плотно сотрудничает с «Норникелем». Компания «Абтрон» представляет грузоподъёмное оборудование. Разные виды этих приспособлений способны выдерживать вес от 60 кг до 100 тонн, поэтому микрофон нашего телеканала для них и вовсе не нагрузка.

Матвей Манаев, директор по развитию ООО «Абтрон», г.Санкт-Петербург: «Оно применяется практически везде, где необходимо поднимать груз, там, где есть стесненные условия, там, где есть сложные технологические условия: пыль, грязь, соляная кислота и так далее».

Дмитрий Марков – газоспасатель из Кольской ГМК, в рамках выставки, раскрыл принцип работы экзоскелета – уникального устройства, увеличивающего силу человека, повышающего производительность и возвращающего утерянные способности. Такой защитный костюм нового поколения, в первую очередь, необходим спасателям, но и на этом его функции не заканчиваются.

Дмитрий Марков, газоспасатель Мончегорского военизированного аварийно-спасательного отряда: «При каких-то видах работ, когда мы разбираем завалы, работаем с гидравлическим инструментом, можно его применять. На производстве, где какие-то сварочные работы ведутся, мне кажется, очень удобно, можно зафиксировать какой-то элемент тяжёлый и спокойно варить».

Специализированная выставка «Металлургия. Горное дело» будет проходить в Мончегорске 3 дня. Организаторы надеются, что и в следующем году город трудовой славы вновь станет местом притяжения для ведущих компаний со всей страны.