Специализированный кинологический парк в Мурманске – идея Андрея Чибиса

Губернатор Мурманской области обратился к своим подписчиком с вопросом, нужен ли Мурманску специализированный кинологический парк или нет?

Мурманск - один из лидеров по числу домашних собак на человека в России. В городе их больше 10 тысяч! А теперь стало на одну больше, так как Андрей Чибис с семьей переехал в Заполярье вместе со своим четвероногим другом. И хотя в областном центре зарегистрировано 7 кинологических клубов, площадок для выгула и дрессировки питомцев практически нет.

Активисты Центра городского развития Мурманской области пришли к губернатору с идеей - сделать первый в стране специализированный кинологический парк, в котором будет всё, о чем только может мечтать человек с собакой: полосы препятствий, беговые маршруты и дорожки для собачьих упряжек, а так же выставочные площадки для собак разных пород.

О людях тоже не забыли и предусмотрели зону отдыха с барбекю, навесом и скамейками.

Ваше мнение вы можете высказывать в комментариях под постом губернатора в соцсетях. Андрей Чибис приглашает волонтёров, которые помогут создать кинологический парк за Полярным кругом.