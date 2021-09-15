Специальная каналопромывочная машина без труда прочищает забившуюся уличную канализацию

Новая каналопромывочная машина, которая совсем недавно появилась в автопарке ГОУП «Мурманскводоканал», под высоким давлением буквально выталкивает из канализации накопившийся за долгое время мусор.

За счёт работы двух шлангов расход воды незначительный. У каждого из них своя задача: узкая труба полностью прочищает канализацию, избавляя от жирового слоя, мелких камней и других отходов канал, труба побольше закачивает грязную воду в цистерну, полностью фильтрует её, разделяя иловый осадок и чистую техническую воду. Благодаря такой автоматизации производительность труда растёт в разы.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Раньше это делали два экипажа, две машины. Теперь это одна машина, один экипаж, который сразу промывают всё с одной стороны. Соответственно, не надо ездить сливать осадок, заполняться водой. У нас как было раньше: машина восемь кубов воды взяла, приехала, вылила и опять поехала. Соляра, часы, работа, трудозатраты. Здесь машина вышла - и от рассвета до заката с водой и иловым осадком. Вот только когда она десять кубов иловых осадков наберёт, а на это, поверьте, надо 12 часов работы, только после этого она поедет на базу».

Современная машина будет регулярно проводить плановые промывки систем канализаций, благодаря этому количество локальных аварий должно существенно уменьшиться.

Алёна Кузнецова, и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области: «Сейчас эта техника очень востребована. Я думаю, что в дальнейшем она будет работать уже планово, на тех участках, которые проблемные».

В настоящее время в арсенале ГОУП «Мурманскводоканал» имеется три новых каналопромывочных машины – для столицы Заполярья этого количества более чем достаточно, но, если появится необходимость, автопарк спецтехники будут вновь расширять.