Специальная пожарно-спасательная часть №8 Гаджиево отметила своё пятнадцатилетие

Пожарный расчёт успешно выполняет задачи по ликвидации очагов возгорания, приходит на помощь населению района в случае чрезвычайных происшествий и ежечасно совершенствует технику и навыки пожаротушений.

В 2007 году в Заполярье были сформированы несколько новых пожарно-спасательных частей, среди них - седьмая видяевская, девятая гарнизона Островной и восьмая гаджиевская. 19 марта расчёты отметили своё пятнадцатилетие.

Почти столько же борьбе с огнём посвятил старшина внутренней службы Сергей Полишко. Трудовые будни для него и коллег – это предельная готовность, достигается которая тренировками духа и тела.

Сергей Полишко, старший пожарный специальной пожарно-спасательной части №8: «На каждом дежурстве у нас проводится отработка нормативов, физподотовка. Также ежеквартально сдаём нормативы».

Восьмая часть, помимо своего основного района – города Гаджиево, охраняет также важные для страны объекты: Северо-западный центр по обращению с радиоактивными отходами в Сайда Губе и судоремонтный завод «Нерпа» Снежногорска. На этом не замыкается круг подконтрольных территорий расчёта. Например, в прошлом месяце гаджиевские спасатели приняли участие в ликвидации огня в квартирах и на крыше дома в Видяево, площадь пожара которого составила около восьмисот кв. метров. Из здания эвакуировали 16 человек.

Руслан Хромов, начальник специальной пожарно-спасательной части №8: «Открытым пламенем горела вся кровля. Наше подразделение по повышенному номеру ранга пожара 2 тоже туда выезжала, по прибытию принимала действия по ликвидации ЧС, связанной с пожаром».

За слаженность действий при тушении пожара бригаду огнеборцев отметили благодарностью. Не менее сложная работа была проведена в 2018 году и тоже в посёлке Видяево, отмечает начальник части Руслан Владимирович, в то время занимавший должность руководителя Видяевской пожарной команды. Тогда спасатели вынесли из огня пятерых человек, при чём четверо из них были детьми. Двум сотрудникам по итогам операции, включая майора Хромова, вручили государственные награды - медали «За спасение погибавших».

Руслан Хромов, начальник специальной пожарно-спасательной части №8: «В пожарную охрану приходят не просто так, а по призванию. Спасение людей, оказание помощи населению в трудные минуты, в трудный час – это лежит не на поверхности, а внутри человека».

Сержант внутренней службы Ольга Курицына на службе в восьмой части состоит всего два с половиной года. Сюда она попала благодаря мужу - спасателю. Конечно, такая работа привлекла девушку вовсе не своей романтикой, статус радиотелефониста позволяет быть в курсе происходящих событий, специалист с точностью может отслеживать и координировать действия огеборцев, а это, в свою очередь, ключ к успешной операции.

Ольга Курицына, радиотелефонист специальной пожарно-спасательной части №8: «Пожарный – это человек смелый, решительный. С точки эмоциональности – они спокойные должны быть, принимать в кратчайшие сроки быстрые действия для спасения людей, потому что от их решения зависит жизнь каждого человека».

За общим физическим состоянием специалистов следит фельдшер части. Каждое дежурство пожарного начинается с кабинета Нурии Набиевой. Болезнь легче предотвратить, чем лечить, придерживается мнения медработник.

Нурия Набиева, фельдшер группы обеспечения специальной пожарно-спасательной части №8: «Жалоб у нас не бывает: ребята все физически крепкие, здоровые».

Встречи с фельдшером проходят и в учебном классе: здесь огнеборцев обучают основам оказания первой помощи. За 20 лет спасательных работ её не раз приходилось применять на практике Евгению Бычеку. Спасатель уверен, что в этой профессии случайных людей быть не может. Поэтому кандидату в пожарные лучше крепко задуматься о моральной готовности.

Евгений Бычек, начальник караула специальной пожарно-спасательной части №8: «Если недостаточная физическая подготовка, не хочешь стремиться к её повышению, если нет желания быть морально сильнее, то тогда, наверное, не стоит идти в пожарную охрану. Если трудностей не боишься и готов выполнять свой долг с честью и достоинством, то добро пожаловать к нам».

Сегодня пенсионера пожарного дела отправили на заслуженный отдых, проводы провели по особой традиции.

Не так давно восьмая часть пополнилась новой техникой: справляться с огнём теперь помогает автоцистерна на базе автомобиля «Урал». Ждут с нетерпением в охране и новых сотрудников на должности пожарный и старший инструктор по вождению пожарной машины.