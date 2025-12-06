Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.25 20:30

Специальная военная операция на Украине задаёт ритм и направление жизни северян

Региональный форум «Север помогает», направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей, собрал вместе волонтёров и ветеранов боевых действий. Корреспондент «Арктик-ТВ» Валерия Белова также посетила это мероприятие.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Сергей Гундарев, участник программы «Герои Севера», и Дмитрий Клочков, советник губернатора Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

Льготные условия для бизнеса в арктических и приравненных к ним территориях обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

В Мурманске работает современный цех по производству орудий лова для промысловых траулеров. Компания пришла в регион полгода назад, и сегодня предлагает российским рыболовным судам тралы и прочее снабжение. Полный набор сервисных услуг включает даже обучение моряков на своей базе. А это уже заявка на полную замену норвежских компаний на мурманском рынке промвооружения. Об импортозамещении и высоком уровне сервиса – в нашем сюжете.

После большого форума волонтёры региональной акции «Север помогает» принялись за работу - они отправили очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов поздравил военнослужащих с началом нового учебного года и подвел итоги прошлого. Ранее Северный флот принимал активное участие во всех масштабных мероприятиях оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота страны и Вооружённых Сил России, выполнил более 620 боевых упражнений с фактическим применением оружия, в том числе крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковых ракет «Циркон». В рамках тренировки под руководством Президента страны атомный подводный крейсер «Брянск» успешно выполнил учебно-боевую задачу по применению межконтинентальных баллистических ракет, чем подтвердил готовность и способность решать задачи по предназначению.

Личный состав инженерных подразделений Северного флота приступил к активной боевой учёбе. Подробности расскажет Ксения Зубкова.

В Мурманске в Центре культурного развития открыли международный фестиваль документального кино «RT.DOC Время наших героев». Серия фильмов, показанных уже во многих городах мира, рассказывают о тихих историях обычных людей, которые в силу судьбы и времени оказались на передовой. Первый показ познакомил мурманчан с историей людей, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в самые тяжёлые времена.

Национальную премию «Врач с большой буквы» провели уже в шестой раз. В этом году наградой отметили лучших терапевтов Мурманской области, которые оказывают помощь пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы. О них расскажет Валерия Белова.

Новое оборудование в больницах Заполярья позволяет раньше и точнее диагностировать заболевания. Переоснащение проводят благодаря президентским нацпроектам и стратплану «На Севере – Жить!». Обновления произошли и в Детской областной больнице, где хирургическую помощь получают дети всего региона, однако старое здание уже давно стало тесным для потока больных.

В областной больнице имени Баяндина завершают последние запланированные операции этого года. Среди них самые сложные хирургические вмешательства на сердце.

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери. В празднике приняли участие многодетные семьи из разных уголков региона.

Мурманчане спасли лисёнка, который умирал на автотрассе из-за того, что неизвестные сбили его машиной. Волонтёры забрали животное и отвезли в клинику на операцию. Сейчас пострадавший зверёк живёт у неравнодушной северянки, которая приютила малыша на время лечения.

Между нами, девочками: муниципалитеты присоединились ко всероссийскому проекту «Женского движения». В Гаджиево за чашкой чая и душевным разговором встретились многодетные мамы и жены участников специальной военной операции. О чем была беседа, расскажет Кристина Григорян.

Губернаторский лицей посетила сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева. Вместе с министром образования и науки региона Дианой Кузнецовой они осмотрели учебные помещения учреждения и посетили выставку детских работ победителей Всероссийского конкурса «Жизнь, делённая на граммы». Визит завершился диалогом с учениками лицея.

Экономия на коммунальных платежах, или  Как умные счётчики помогают северянам платить меньше? В Мурманске провели семинар и рассказали жителям о современных помощниках.

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
05:30«С небес на землю». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Вместе по России». Познавательная программа (12+)
Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен репчатый лук, картофель, говядина и свинина
Курс евро провалился почти на 1,2 рубля, доллар теряет почти 88 копеек
Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе
В Мурманской области в течение двух месяцев можно погасить долги по взносам на капитальный ремонт без пени
День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
Законы, вступающие в силу в декабре
