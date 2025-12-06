Специальная военная операция на Украине задаёт ритм и направление жизни северян

Региональный форум «Север помогает», направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей, собрал вместе волонтёров и ветеранов боевых действий. Корреспондент «Арктик-ТВ» Валерия Белова также посетила это мероприятие.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Сергей Гундарев, участник программы «Герои Севера», и Дмитрий Клочков, советник губернатора Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

Льготные условия для бизнеса в арктических и приравненных к ним территориях обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

В Мурманске работает современный цех по производству орудий лова для промысловых траулеров. Компания пришла в регион полгода назад, и сегодня предлагает российским рыболовным судам тралы и прочее снабжение. Полный набор сервисных услуг включает даже обучение моряков на своей базе. А это уже заявка на полную замену норвежских компаний на мурманском рынке промвооружения. Об импортозамещении и высоком уровне сервиса – в нашем сюжете.

Региональный форум «Север помогает», направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей, собрал вместе волонтёров и ветеранов боевых действий. Корреспондент «Арктик-ТВ» Валерия Белова также посетила это мероприятие.

После большого форума волонтёры региональной акции «Север помогает» принялись за работу - они отправили очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов поздравил военнослужащих с началом нового учебного года и подвел итоги прошлого. Ранее Северный флот принимал активное участие во всех масштабных мероприятиях оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота страны и Вооружённых Сил России, выполнил более 620 боевых упражнений с фактическим применением оружия, в том числе крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковых ракет «Циркон». В рамках тренировки под руководством Президента страны атомный подводный крейсер «Брянск» успешно выполнил учебно-боевую задачу по применению межконтинентальных баллистических ракет, чем подтвердил готовность и способность решать задачи по предназначению.

Личный состав инженерных подразделений Северного флота приступил к активной боевой учёбе. Подробности расскажет Ксения Зубкова.

В Мурманске в Центре культурного развития открыли международный фестиваль документального кино «RT.DOC Время наших героев». Серия фильмов, показанных уже во многих городах мира, рассказывают о тихих историях обычных людей, которые в силу судьбы и времени оказались на передовой. Первый показ познакомил мурманчан с историей людей, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в самые тяжёлые времена.

Национальную премию «Врач с большой буквы» провели уже в шестой раз. В этом году наградой отметили лучших терапевтов Мурманской области, которые оказывают помощь пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы. О них расскажет Валерия Белова.

Новое оборудование в больницах Заполярья позволяет раньше и точнее диагностировать заболевания. Переоснащение проводят благодаря президентским нацпроектам и стратплану «На Севере – Жить!». Обновления произошли и в Детской областной больнице, где хирургическую помощь получают дети всего региона, однако старое здание уже давно стало тесным для потока больных.

В областной больнице имени Баяндина завершают последние запланированные операции этого года. Среди них самые сложные хирургические вмешательства на сердце.

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери. В празднике приняли участие многодетные семьи из разных уголков региона.

Мурманчане спасли лисёнка, который умирал на автотрассе из-за того, что неизвестные сбили его машиной. Волонтёры забрали животное и отвезли в клинику на операцию. Сейчас пострадавший зверёк живёт у неравнодушной северянки, которая приютила малыша на время лечения.

Между нами, девочками: муниципалитеты присоединились ко всероссийскому проекту «Женского движения». В Гаджиево за чашкой чая и душевным разговором встретились многодетные мамы и жены участников специальной военной операции. О чем была беседа, расскажет Кристина Григорян.

Губернаторский лицей посетила сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева. Вместе с министром образования и науки региона Дианой Кузнецовой они осмотрели учебные помещения учреждения и посетили выставку детских работ победителей Всероссийского конкурса «Жизнь, делённая на граммы». Визит завершился диалогом с учениками лицея.

Экономия на коммунальных платежах, или Как умные счётчики помогают северянам платить меньше? В Мурманске провели семинар и рассказали жителям о современных помощниках.