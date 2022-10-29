Специальная военная операция не меняет нашу жизнь: вандал на улице Шмидта, гибель двух рабочих в траншее, Россия и Норвегия согласовали условия промысла на 2023 год

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Министерство обороны приняло решение освободить от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель, пишет ТАСС. Об этом сообщила в среду глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Кроме того, по словам Останиной, в директиву Генштаба внесена поправка, согласно которой «от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье». «Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО», - отметила парламентарий.

На одном из полигонов Северного флота в районе Печенги продолжается подготовка северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Учат здесь не только стрелков, но и механиков водителей, танкистов…

Госдума приняла ряд законопроектов, которые напрямую касаются участников специальной военной операции. Теперь добровольцев приравняли к контрактникам. Ранее правительство одобрило законопроект, согласно которому добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий. Также принят закон об альтернативной службе в период мобилизации. Согласно нему, альтернативная гражданская служба сохраняется для тех, кто проходит её в организациях вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала. При объявлении мобилизации эти лица продолжают проходить такую службу. Кроме этого, принят закон, разрешающий мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление. Но осужденных по некоторым статьям (например, терроризм, госизмена, публичные призывы к экстремизму и другие) данный закон не затронет.

Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации. Также в рамках акции «Своих не бросаем» центр занимается сбором гуманитарной помощи для беженцев и отправкой грузов на Донбасс…

За службу в армии предложили начислять баллы при поступлении в вуз. В Госдуму внесён законопроект, позволяющий абитуриентам, прошедшим срочную службу, получить дополнительные баллы при поступлении в колледжи и вузы и не только военного профиля. По всем программам обучения, включая магистратуру. Об этом пишут «Ведомости». В настоящее время у демобилизованных нет никаких преимуществ при поступлении учебные заведения. При этом дополнительные баллы можно получить за призовые места в олимпиадах, волонтёрство и другую деятельность. Эту несправедливость депутаты и хотят устранить.

В Мурманске на улице Шмидта возле одного из магазинов неизвестный мужчина сломал фигурку собаки, выставленную владельцами торговой точки в качестве оригинальной рекламы. По видео можно предположить, что северянин скорее всего был в состоянии алкогольного опьянения. Видеозапись его действий попало в социальные сети и вызвало шквал негодования. Любимая жителями столицы Заполярья фотозона подверглась акту вандализма. На кадрах заметно, как неизвестный мужчина сначала справляет рядом с арт-объектом малую нужду, а потом пытается оторвать от скамейки фигурку животного. Утихомиривает вандала только случайный прохожий или же товарищ, с которым они возвращались этим вечером домой.

Два рабочих погибли во время земельных работ во время работ по прокладке ливневой канализации. Следователи проводят по данному факту проверку. Двое сотрудников подрядной организации выполняли работы в траншее, расположенной возле дома №32 по улице Бондарной. В результате обвала земли работников засыпало, что привело к их смерти. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следственным отделом по городу Мурманску возбуждено уголовное.

Назальная вакцина от коронавируса теперь доступна во всех поликлиниках региона. Чем она отличается от традиционной? Принцип действия? Преимущества назальной прививки в плане достижения коллективного иммунитета? Как можно записаться на такую вакцину? Расскажем в нашем сюжете…

Для обеспечения круглогодичной безопасной навигации по трассе Северного морского пути в ближайшие годы на орбите создадут мощную спутниковую группировку. План развития Севморпути до 2035 года включает в себя более 150 мероприятий. Среди них – расширение и модернизация ледокольного флота, обновление портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности и навигации судов, а также создание арктической спутниковой группировки. К 2024 году, сообщает Минвостокразвития, на орбиту должно быть выведено два космических аппарата «Арктика-М», которые будут предоставлять данные о гидрометеорологической обстановке в высоких широтах, и три космических аппарата радиолокационного наблюдения. К 2026 году - четыре спутника для предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» в российской Арктической зоне. Задачи по мониторингу ледяного покрова и гидрометеорологической обстановки, в том числе в Арктическом регионе, возложены на Росгидромет. Для информационного сопровождения плавания по Северному морскому пути существует система «Север», а также государственная система космического мониторинга со спутниковыми центрами в которых принимаются и обрабатываются данные с метеоспутников.

Минцифры сообщило, что на портале «Госуслуги» появился раздел по кибербезопасности. В разделе «Кибербезопасность – это просто» пользователи могут: пройти тест и определить, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать. Так же в начале октября Минцифры России совместно с одним из подразделений «Ростелекома» запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.

В Мурманске стартовала неделя сбора батареек, все желающие могут сдать вышедшие из строя аккумуляторы или мобильную технику в специальный контейнер, установленный на парковке рядом с гипермаркетом на улице Радищева, 2. Акция проходит не в первый раз, в прошлом году удалось собрать более 700 кг опасных отходов. Напомним, что батарейки запрещено выбрасывать в мусорное ведро, они содержат тяжёлые металлы, такие как ртуть, свинец, кадмий и другие. Чтобы не наносить вред окружающий среде необходимо правильно утилизировать и перерабатывать такие источники электроэнергии, для этого необходимо сдавать батарейки и иные элементы питания в специализированные пункты приёма.

Маленький юбилей немаленькой организации – «Александровская теплосеть» отмечает пятилетие. В состав одного из филиалов АО «МЭС» входят котельные и теплопункты ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево, а также сельского поселения Ура-Губа. Лучших специалистов по итогам «пятилетки» отметили заслуженными наградами…

Модернизация водоснабжения западного побережья Кольского залива идёт полным ходом, не смогли остановить процесс и санкции. Работами занимается «Мурманскводоканал» и ряд подрядчиков…

Россия и Норвегия согласовали условия промысла на 2023 год. Об этом шла речь на 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, которая проходила в режиме видеоконференции, сообщает агентство «Медиапалуба». В ходе сессии стороны обсудили меры по регулированию совместных запасов биоресурсов и утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2023 год, а также величины национальных квот. На 51-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству стороны согласились, что правило управления запасом трески будет действовать ещё 5 лет. Россия и Норвегия установили, что в будущем году можно будет выловить 567 тысяч тонн северо-восточной арктической трески. Квота добычи для наших рыбаков чуть меньше половины от этого числа.

В Мурманской области отметили День экспорта. Это событие предприниматели впервые провели столь масштабно. Региональным экспортёрам рассказали о мерах господдержки при продвижении продукции на внешние рынки, особенностях работы на азиатских и ближневосточных маркетплейсах, возможностях поиска иностранных партнеров…

Губернатор Андрей Чибис совершил тестовый пуск установки в ветропарке «Кольская ВЭС». Проект считается стратегическим для Мурманской области. Закладка первого камня на месте будущего самого крупного ветропарка за Полярным кругом состоялась в сентябре 2019 года. В этом году работы завершены – на сегодняшний день смонтировано 57 ветроэнергетических установок. В данный момент проводятся пусконаладочные работы. Часть ветротурбин уже функционирует. Первую синхронизацию на одной из турбин провёл губернатор. «Это один из мощнейших ветропарков на российском Севере мощностью 201 МВт. Экологически чистая энергия пойдёт в единую энергосистему нашей страны. Появление столь высокотехнологичного объекта, который возведён, несмотря на санкционное давление, – значимое событие для региона», - подчеркнул Андрей Чибис. Губернатор отметил, что этот ветропарк – первый в области, но, возможно, не последний – интерес есть и у других потенциальных инвесторов. 68% оборудования на ветроустановках российского производства. Первый ввод в работу запланирован на январь 2023 года.

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Мурманске завершился выступлением маэстро на сцене областной филармонии. Артист исполнил программу сольно на фортепиано и с другими музыкантами. Наши журналисты настолько погрузились в мир классической музыки, что пришли на репетицию и смогли пообщаться со звездами…

Минобороны России продемонстрировало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» Северного флота в ходе учений стратегических сил сдерживания. Пуск был произведён из акватории Баренцева моря. На кадрах видно, как подлодка сначала идёт в надводном положении, затем демонстрируется работа экипажа на глубине 50 метров и пуск ракеты «Синева». Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что задачи тренировки стратегических сил сдерживания выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей. В этот раз на Северном флоте запустили модернизированную версию баллистической ракеты с новой системой управления и использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС.