Специальное предложение перед Новым годом от «Первого Мурманского общества взаимного кредита»

На протяжении 12 лет Кредитный потребительский Кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита» предлагает жителям Мурманской области выгодные условия. Новый год - не исключение. Кооператив подготовил специальные предложения для своих пайщиков.

Сотрудники Кредитного потребительского Кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита» приняли участие в ряде пленарных заседаний и круглых столов с коллегами со всей страны, заместителем председателя Совета Федерации, членом совета директоров и заместителем председателя Центрального банка России, представителями Министерства финансов и Минэкономразвития. Основной темой обсуждения стали новые экономические условия в 2023 году.

Кирилл Терентьев, руководитель коммерческого департамента Кредитного потребительского Кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: «Центральный Банк сохраняет размер ключевой ставки и прогнозирует снижение в следующем году. Всё это приведёт к снижению ставок по вкладам в будущем. Многие это понимают и уже сейчас стараются закрепить высокую ставку на длительный срок. Мы видим, как растёт популярность таких сбережений. На сегодняшний день каждый четвёртый клиент открывает сбережения со сроком более одного года.

Как и все 12 лет мы стараемся предложить жителям Мурманской области самые выгодные условия и специально к Новому году, изучив потребности пайщиков, мы хотим предложить 12% готовых на короткий срок и 9% годовых - на два года. Именно его сейчас выбирают наши пайщики для закрепления высокой ставки и получения максимального дохода».

В «Первом Мурманском» есть тарифы по сбережениям для любых потребностей: сроки от 1 месяца, ставки до 12%, тарифы с пополнением и снятием без потери процентов. Финансовые консультанты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут подобрать наиболее выгодный тариф.

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