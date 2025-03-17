Специальному отряду быстрого реагирования «Росомаха» региональной Росгвардии исполнилось 32 года со дня образования

Это высокоорганизованное, профессионально подготовленное подразделение.

Сотрудники отряда участвуют в проведении мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений террористического характера, ликвидации бандитских формирований, освобождении заложников, в контртеррористических операциях, решают такие важные задачи, как обеспечение общественного порядка и безопасности.

Неоднократно личный состав отряда выполнял оперативные задачи по восстановлению законности и правопорядка в Северо-Кавказском регионе.

Сотрудники СОБРа неоднократно награждались правительственными наградами.