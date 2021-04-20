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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.21 19:30

Специальной премией гарантирующий поставщик «АтомЭнергоСбыт» поблагодарил своих ключевых партнёров

Как сэкономить электроэнергию? Этим вопросом задаются не только обычные люди, но и предприятия. Ведь для нашего холодного региона потребление большого количества энергии вполне объяснимо, это не только дорого, но и наносит вред природе. Поэтому крупные предприятия стараются модернизировать процесс своей работы, чтобы экономить этот ценный ресурс.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы стараемся, внедряем мероприятия энергоэффективности. Меняем на более эффективные насосные агрегаты, устанавливаем диспетчеризацию, автоматизацию, которые как раз позволяют направить наши усилия на электросбережение».

Такое ответственное отношение к потреблению ресурса решил отметить гарантирующий поставщик «АтомЭнергоСбыт». Совместно с правительством Мурманской области предприятие выразило признательность ключевым партнёрам в реализации энергоэффективных проектов, а также организациям, которые ответственно подходят к соблюдению договорных отношений.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Фактически они признают то, что наше предприятие, которое является одним из самых крупных плательщиков платежей за электричество, что мы вовремя платим, платим как положено, ничего не срываем. Это говорит о том, что мы прибыльное предприятие. А то, что нас решили отметить, нам, конечно, приятно».

Отметили предприятия специальной премией «Лидер года». Такое название награда получила не случайно. 2020-й год стал очень трудным для многих компаний региона, но, несмотря на пандемию, они со своими обязанностями справились.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Уровень оплаты и уровень взаимодействия, и уровень работы, в принципе, на рынке электроэнергетики и с гарантирующим поставщиком говорит о том, что именно эти предприятия действительно лидеры. Они ощущают свою социальную ответственность, они понимают, что за ними стоят люди».

Социальная ответственность стоит и перед самим гарантирующим поставщиком. «АтомЭнергоСбыт» старается сделать жизнь северян максимально удобной. 

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Важно, чтобы мы чётко понимали, за какие услуги мы платим, почему мы платим столько, а не столько, как заплатить без комиссии. Это тоже очень важный для мурманчан, это вопрос, с которым и сейчас ко мне обращаются. Как заплатить поменьше? Каким образом поменьше потребить в данном случае электроэнергии? Очень много вопросов, на которые гарантирующий поставщик «АтомЭнергоСбыт» даёт понятные для мурманчан ответы».

Совместно с крупнейшими компаниями «АтомЭнергоСбыт» позволяет поддерживать надёжное и стабильное состояние энергосистемы региона.

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