Специальные пожарно-спасательные части области ищут своих героев

Готовы предоставить социальные гарантии, достойную заработную плату, возможность карьерного роста.

Больше 10 лет прапорщик Кирилл Владимиров по первому звонку немедленно выводит пожарный автомобиль с бригадой спасателей на нужный адрес. От скорости и исправности машины зависит многое, поэтому каждому обновлению автопарка инструктор радуется, как покупке собственного автомобиля. Но и это далеко не все прелести службы в рядах МЧС, делится огнеборец.

Кирилл Владимиров, старший инструктор по вождению пожарной машины СПЧ №8: «Дружный коллектив – это самое главное. А так социальные гарантии: отпуск оплачиваемый, достойная заработная плата».

Стать частью команды можно попробовать прямо сегодня, однако, стоит учитывать необходимый минимум для вступления в должность.

Руслан Хромов, начальник специальной пожарно-спасательной части №8, г. Гаджиево: «Требования для кандидатов: образование не ниже полного среднего, возраст до 40 лет, отличное состояние здоровья, отсутствие судимости. Для водителей – водительские права категории «С» с наличием подтверждённого стажа».

В свою очередь, работникам гарантированы стимулирующие выплаты, предоставление служебного жилья, бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение, возможность бесплатного получения высшего профессионального образования в вузах МЧС России.

Руслан Хромов, начальник специальной пожарно-спасательной части №8, г. Гаджиево: «Условия прохождения службы: график дежурств - сутки через трое, присвоение специального звания внутренней службы, обеспечение форменного обмундирования, также возможность продвижения по службе».

Спасателей ищут части Североморска, Мурманска, жилого района Росляково, ЗАТО Александровск, Заозерска, Видяево и Островного. Контактную информацию кандидаты могут получить по телефонам и электронной почте.

ЗАТО г. Североморск:

(81537) 565-13, 6spsch-48@51.mchs.gov.ru

ЗАТО Александровск:

г. Снежногорск

+7906-291-76-66, e-mail: 1spsch-48@51.mchs.gov.ru,

+7921-152-41-54, e-mail: 4spsch-48@51.mchs.gov.ru,

+7964-685-11-10, e-mail 8spsch-48@51.mchs.gov.ru,

г. Полярный:

+7911-310-42-00, e-mail: 3spsch-48@51.mchs.gov.ru

ЗАТО г. Заозерск:

(81556) 323-01,

+7921-173-66-76, e-mail: 5spsch-48@51.mchs.gov.ru,

+7921-512-45-33, 10spsch-48@51.mchs.gov.ru

ЗАТО г. Островной:

+7921-037-27-33, e-mail: 9spsch-48@51.mchs.gov.ru

ЗАТО п. Видяево:

+7964-307-64-24, e-mail: 7spsch-48@51.mchs.gov.ru