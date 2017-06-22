СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: 22 июня – День памяти и скорби

В 4 часа утра 22 июня 1941 года после массированной артиллерийской и авиационной подготовки германские войска перешли границу СССР, а в 5.30 Адольф Гитлер объявил о начале войны Третьего Рейха с Советским Союзом.

Советские войска были застигнуты врасплох. Так началась Великая Отечественная война - трагедия, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.

День памяти и скорби напоминает обо всех погибших в страшной войне, о героях, которые защищали Родину, об узниках концлагерей. Все они испытали на себе ужасы кровавой войны, все они приближали Победу как могли, чтобы наконец 9 мая вся страна могла сказать – мы выстояли.