СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Аэродром на полянке: туманные перспективы малой авиации

В Мурманской области насчитывается 28 аэродромов (гражданских и военных), из них 12 - пустующие: Африканда, Килпъявр… Этот список можно продолжать долго. Есть среди них и легендарные.

Например, аэродром, расположенный во втором Североморске. За последние годы бетонное покрытие рулежных дорожек отсюда успели растащить, а когда-то здесь снимали легендарный фильм «Торпедоносцы». Посадочную полосу на Поное строили польские военнопленные, а на военном аэродроме в Луостари в рядах авиации ВМФ проходил службу Юрий Гагарин. Этот аэродром перестал действовать ещё в 1998 году.

А это аэродром в селе Ловозеро сегодня.

Ещё год назад журналисты редакции «Арктик-ТВ» снимали репортаж как отсюда отправляются рейсы с пассажирами и провиантом на борту в село Краснощелье.

Что же произошло буквально за несколько месяцев с нашего последнего визита? Почему здесь нет воздушных судов малой авиации, которые так важны для жителей отдаленных районов Крайнего Севера? Почему вертолёты компании «Вологодские авиалинии» теперь высаживают людей в чистом поле и на опушке леса, где нет никакой инфраструктуры - ни туалетов, ни залов ожидания, ни автомобильных парковок?

Воздушные суда малой авиации используются в Мурманской области при выполнении санитарных рейсов Центра медицины катастроф Мурманской области, а также в чрезвычайных ситуаций - разведка ледовой обстановки, проведение спасательных работ, доставка срочных грузов. До последнего времени в регионе имелась сеть специальных посадочных площадок. Они расположены в селах Ловозеро, Краснощелье, Каневка, Сосновка (Ловозерский район), Умба, Чаваньга, Тетрино, Чапома (Терский район). Все перечисленные аэродромы относятся по классификации к классу «Е» и имеют грунтовые взлётно-посадочные полосы, длина которых от 600 до 710 метров. Они позволяют принимать и обслуживать самолёты типа АН-2 и вертолёты, типа МИ-8, КА-32.

Увы местная компания–перевозчик, обладавшая собственным авиапарком, обанкротилась более 10 лет назад и с тех пор эту нишу занимают иногородние фирмы. Одна из них - вологодская.

Своё присутствие на мурманском рынке они начали с обслуживания VIP-клиентов - доставляя их на отдаленные рыболовные кемпинги Кольского полуострова. С тех пор аппетиты коммерсантов из соседнего региона выросли и фактически они подмяли под себя весь рынок местных авиаперевозок.

Подразделение «Кольское» акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие» заключило контракты не только с горно-металлургическими компаниями, предприятиями сферы энергетики и турфирмами, но и бюджетными организациями.

В списке контрагентов подразделения: ГОБУЗ «Мурманский территориальный центр медицины катастроф», Администрация Ловозерского района, Администрация Терского района.

Оно взяло на себя обязанность доставлять в больницы из отделенных населенных пунктов пациентов, осуществлять доставку пассажиров, провианта, оборудования и медикаментов в глухие заполярные сёла, до которых кроме как по воздуху не доберёшься.

Казалось бы, благое дело, но за свои услуги вологодские авиаторы получают большие средства по контракту и их в полном объёме должно хватить на обеспечение и комфортного сервиса, и безопасности полётов. А сервиса как не было, так и нет!

Что касается безопасности, тоже возникают вопросы… Один из пилотов, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, что он категорически против посадок на территории строящейся площадки в Умбе, так как посадки придётся производить исключительно вертикально на маленький клочок земли, окруженный лесом.

По данным информационного агентства «СеверПост», один лётный час вертолёта акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие» по калькуляции комитета по тарифному регулированию Мурманской области стоит 179 тысячи 693 рубля.

Для сравнения, аренда самолёта ЯК-40 с салоном бизнес–класса начинается от 165 тысяч (включает ГСМ, зарплату пилотов, сборы, налоги, техобслуживание, амортизацию и услуги аэродромов).

Вот только вологодская фирма за аренду существующих взлётно-посадочных полос платить, видимо, не собирается, коли пытается наспех оборудовать вертолётные площадки в чистом поле или лесном массиве.

Первыми забили тревогу любители природы и прогулок в окрестностях Умбы. Мурманчанин обратился в редакцию «Арктик-ТВ» с вопросом, на каком основании вологодские пилят деревья в Терском районе.

- Мы с семьёй увидели вырубленный лес, грязь и работающую технику – достаточно сильно повредила поле, лес и природу. Я спросил: «А что тут происходит?». «А это у нас вологодские авиалинии строят себе новую вертолётную площадку для того, чтобы выполнять социальные рейсы», - рассказали мне местные жители.

И действительно, на территории в несколько гектаров леса рядом с действующим аэропортом в Умбе нынешней осенью начались земельные работы. Безжалостно были уничтожены лес и верхний плодородный слой...

Насколько правомерно? Для полицейских, которых пригласили очевидцы, стройка стала полной неожиданностью.

- Пошли, объяснение будешь давать, на основании чего ты здесь ковыряешь? - А я то при чём?

По нашей информации, перевозчик строит себе в прямом смысле этого слова запасной аэродром. Да, аэровокзал в Умбе морально устарел и требует ремонта, но ведь на опушке не будет и такого.

Антон, мурманчанин: «Здесь нет места для подвоза людей, нет ни туалетов, ни зала ожидания. Решили и строят, их не волнуют потребности людей».

Что будет с местным аэродромом, который лишится крыльев, их, видимо, тоже не волнует. Кроме того, тяжелая техника без согласования ездит по старой взлётно-посадочной полосе. Складывается впечатление, что вологодское авиапредприятие чувствует свою безнаказанность, получив согласия на варварские действия со стороны местной администрации.

- Вы давали разрешение на земельные работы? Вот здесь, во так? Да?

- Да.

- И эта земля, это ваша земля?

- Да.

- И по поручною администрации здесь проводятся земельные работы?

- Да, «Техпромом», они подрядчики.

- Конкурс выиграли?

- Вы официально запросите, а мы вам всё расскажем...

Сотрудник местной администрации не смогла показать документы на вырубку и строительные работы. По закону, рыть землю представители вологодского авиационного предприятия или их подрядчики могли начать только после заключения договора аренды или собственности. Но таких документов по данным из открытых источников просто нет. Разве только пассажирам предложат подождать свой рейс, присев на пенек реликтового дерева – сейчас здесь таких много.

Законность происходящего вызывает большие сомнения. Ведь земля, на которой работают экскаваторы, муниципальная, а договоров аренды или собственности никто из представителей местной администрации показать так и не смог.

А что думают по этому поводу органы правопорядка?

Они, как казалось, заинтересовались происходящим и даже приостановили на время стройку, но ненадолго.

Редакция «Арктик-ТВ» подготовила официальные запросы сразу в несколько контролирующих органов. В том числе кандалакшскому, терскому и вологодскому транспортным прокурорам. Мы поинтересовались, насколько законно происходящее на территории Умбы. Но вразумительного ответа так и не получили. Обращения просто перенаправили мурманскому транспортному прокурору, который сообщил, что Мурманская транспортная прокуратура надзор за соблюдением требований законодательства в Умбе не осуществляет. Удивительно, но факт.

С этим же вопросом мы обратились в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. Но и там, как оказалось, никто деятельность вологодцев не контролирует. Росприроднадзор, как написали нам в ответе, занимается лишь объектами негативного влияния на окружающую среду. А у вологодского авиапредприятия таковых в Мурманской области не зарегистрировано.

Самыми расторопными оказались представители Кадастра и Росреестра. Руководитель ведомства лично проверила назначение земельных участков, инициировала проверку и согласилась ответить на журналистский запрос.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «На сегодняшний день в рамках рассмотрения обращения установлено, что земли указанных участком относятся к землям промышленности, которая предполагает размещения объектов таких как вертолётные площадки, но в целях уточнения информации правомерности действия. На сегодняшний день проводятся мероприятия в рамках проверочных данных, насколько правомерны данные работы».

В тот же день специалисты ведомства выехали совместно с нашей съёмочной группой в ещё один населенный пункт, где по нашей информации, гости из Вологды разбили вертолётную площадку на бывших землях совхоза.

Ветровые флажки, диспетчерская, цистерна для топлива – на лицо все признаки рабочей вертолётной площадки. Остаётся лишь один вопрос: «Для кого это всё?».

Действительно, для кого? Уж больно удачное расположение у нового объекта Вологодского авиационного предприятия.

Как нам сообщили, строящийся аэропорт соседствует с дачей одного из директоров компании, хотя по официальной версии здесь создаётся площадка для «социальных рейсов». Казалось бы, личные вертолётные площадки – удел олигархов или бизнесменов калибра не меньше Абрамовича, однако, начальство Вологодского предприятия, по всей видимости, считает иначе. Мало того, что здание аэропорта возводится на сельхозугодиях, само расположение воздушной гавани довольно неудачное – постоянные туманы затрудняют процесс навигации и посадки винтокрылых машин. Но представителей местных властей, похоже, ничего не смущает.

Надежда Кузнецова, глава администрации Ловозерского района: «Ваповцы», которые осуществляют социально-значимые полёты в отдалённые сёла обратились к нам с заявлением передать это имущество снова в их пользование и использовать, как и ранее, по назначению, которое было ранее. И всё. … Так как они юридическое лицо, то мы у них запросили разрешение на передачу без торгов имущественных, передали им в аренду… Земля тоже, по моему, в собственность передана, потому что земля тоже… Нет, прошу прощения, в аренду, не в имущественную, (земля) переведена в аренду, для целей вот именно осуществления полётов в отдалённые зоны».

Удивительно, что в эпоху открытого правительства сотрудники администраций в глубинке позволяют себе такие шалости. Если всё прозрачно, как говорит глава администрации, то почему до сих пор нет информации на официальном сайте местных органов власти? Быть может потому, что супруга сотрудника вологодской фирмы (того самого, что построил вертолётную площадку под окнами своей дачи) работает в Ловозерской администрации? А может быть стыдно признаться, что благодаря управленческому гению муниципальных служащих в селе Ловозеро теперь появилось целых два аэродрома. Правда на бумаге!

Старый, как мы уже говорили, медленно умирает, а новая вертолётная площадка, не отвечает всем необходимым требованиям.

В Умбе дела обстоят ещё хуже. Здесь ничего пока не оборудовано для людей и банально негде укрыться от непогоды. Вероятно, по мнению корпоративного менеджмента, в условиях Крайнего севера здание с полноценным залом ожидания нерентабельно.

- Как сюда будут приезжать люди?! Сюда автобусы не ходят! Видимо, будут ходить пешком! Меня это всё настолько сильно потрясло, поэтому я решил с вами связаться и все рассказать, - эмоциональный монолог северянина.

Правильные вопросы задает наш земляк. Ещё 5 октября 2020 года премьер Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление №1603, согласно которому вводятся повышенные требования безопасности на всех посадочных площадках и вертодромах.

Малые аэропорты и посадочные площадки должны быть оснащены ограждениями с сигнализацией, контролем доступа и видеонаблюдением, системами связи и оповещения, сбора и обработки информации, интернетом, и даже группами быстрого реагирования. Даже в таких малых аэропортах как Умба или Ловозеро, согласно новым требованиям, следует устанавливать видеокамеры, рентгеновские аппараты и проводить полный досмотр как в больших аэропортах.

- Вы где-то всё это видите? Металлоискатели, подразделения транспортной безопасности? Вот и мы не обнаружили! Даже сторож не вышел на встречу съёмочной группе.

Так может вырубка деревьев, как и использование сельхозугодий, и экономия на комфорте граждан были продиктованы благими намерениями снизить стоимость авиабилета? Тоже нет! Ни увеличения числа рейсов, ни снижения цены мы не обнаружили. Сегодня, для того чтобы добраться по воздуху из Ловозеро в Краснощелье, северянам надо изыскать в своём семейном бюджете 3000 рублей. И это только в одну сторону и в спартанских условиях!

Видимо, экономия, которую принесет отказ вологодских коммерсантов от аренды местных аэродромов, осядет в карманах акционеров авиационного предприятия. А жителям отдалённых районов Мурманской области остаётся лишь вспоминать былые годы, когда самолёты и вертолёты летали к ним по 4 раза в неделю, а билет стоил 7 рублей.

А нам остаётся надеяться, что в этой истории нет коррупционной составляющие и местные администрации заботятся о людях, а не о собственном корыстном интересе, лоббируя интересы конкретного коммерческого предприятия. В таком случае эта история будет достойна внимания не только контролирующих, но и правоохранительных органов. И самое главное, чтобы эта ситуация не отразилась на безопасности полётов, но у нас есть большие сомнения по этому поводу.