СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые

В Мурманске - очередной скандал. Не большой, но очень показательный. В областном центре зимой без воды остался детский садик. Причина в том, что трубы, подводящие жидкость к учреждению, оказались безнадзорными. Их никто не обслуживал. И муниципальному комитету по образованию, как и Совету депутатов города, судя по всему, нет дела до подведомственной организации. Спасали ситуацию заведующая детским садом, депутат облдумы и водоканал, который к сетям дошкольного образовательного учреждения отношения не имеет.

Ни для кого не секрет, что город - это не просто дома и люди. Это километры труб, кабельных трасс, водостоков и других инженерных систем. Это артерии и вены муниципалитета, по которым в квартиры и учреждения попадают вода, газ, электричество. И, как и организм человека, эти системы нуждаются в регулярных диагностике и обслуживании. Каждый сантиметр проводов, труб и стоков кто-то должен контролировать и ликвидировать всевозможные аварийные ситуации. К сожалению, так гладко всё выглядит только на бумаге. В жизни - бывает по-другому. Яркий пример - детский сад №157 города Мурманска. Здесь в конце февраля пропала холодная вода. Детей пришлось в срочном порядке перераспределять по другим дошкольным образовательным учреждениям. Группы уплотнили настолько, что некоторым детям в кроватях спать пришлось по двое. Родители, естественно, таким положением дел были не довольны и обратились за помощью к депутату Мурманской областной Думы Игорю Найдёнову.

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Думы: «Я связался с заявителями. Послушал, как они там всё это представляют. Связался с заведующими детских садов, куда были переведены детишки. Они пояснили ситуацию. Я решил найти исполнителей аварийных работ. Это неудобный день был, пятница. Как-то сразу сложно понять в чём, где и кто. Только в понедельник стало понятно, кто, по крайней мере, там начал делать работы. Стало понятно, что работы начал делать «Мурманскводоканал», где оказались неравнодушные люди. Но после стало понятно, что сети бесхозные и нету договоров на их обслуживание. Заключить договора - это прямая обязанность комитета по образованию города Мурманска. И ни в коем случае нельзя обвинять или там наказывать, не дай бог, какие-то санкции предпринимать к заведующим. Они выполняют свою работу честно и ответственно».

Выяснилось, что трубу, по которой вода подавалась в детский сад, никто не обслуживал. И здесь, мы полагаем, просматривается упущение комитета по образованию Мурманска. То есть, организации, которая несёт ответственность за жизнеобеспечение образовательных учреждений города. В том числе и дошкольных. Комитет по образованию должен был проследить, чтобы детские сады заключили договоры на обслуживание с «Мурманскводоканалом». Но этого не сделали. В итоге, как там себя чувствуют трубы, судя по всему, не проверяли с самой постройки детского сада. И так везде.

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Думы: «В принципе, эта история не этого февраля. Мне сложно было найти результаты работы за период с 2011-го по 2016 год. Но вот за 2016 год папка была ближе, под рукой. Я регулярно интересуюсь у администрации города, у водоканала о наличии бесхозных сетей. О том, каким образом передаются эти сети непосредственно владельцу, почему не выполняются эти ремонтные работы».

Бесхозных труб в городе много. Но где они и в каком состоянии, специалисты «Мурманскводоканала» сказать не могут. Эти инженерные сети, по идее, находятся на балансе муниципалитета. И тот обязан либо передать их в ведение ресурсоснабжающей организации, либо заключить контракт на обслуживание. Но работа эта идёт не так интенсивно, как хотелось бы, утверждает Игорь Найдёнов.

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Дум: «Я вам сейчас дам вот такую цифру из ответа из администрации города Мурманска за ноябрь 2017 года. Ремонтные работы на муниципальных сетях в 2005-2006 годах не производились. С 2007 по 2016 год был произведён ремонт 119 муниципальных инженерных сетей. на общую сумму 146 миллионов рублей. За 10 лет на ремонт сетей, переданы они или не переданы, будут ли они передаваться и когда, потрачено всего 146 миллионов рублей».

- Это маленькая сумма?

- Ну, это маленькая сумма. Если мы тратим легко на какой-нибудь парк или сквер 180 миллионов, то 157 за 10 лет тратим на то, что должны сделать обязательно. Ну, не знаю, маленькая или нет. У города Мурманска неплохой бюджет. А рационально ли, рачительно используются деньги? Судя по таким ответам, судя по тому, что происходит, совсем нет.

В результате возникают вот такие ситуации. При этом удивительно, что даже после того, как в детском саду пропала вода, комитет по образованию так и не соизволил связаться с «Мурманскводоканалом». Начальнику цеха позвонила заведующая детским садом. Тот уже обратился к руководству с предложением поучаствовать в судьбе социально значимого объекта. Работу по ремонту труб начались в марте. Однако чуть позже в городе случились два прорыва на сетях «Мурманскводоканала», организация рабочих перебросила на свои объекты.

А проводить ремонт чужих сетей за свой счёт организация не могла, так как это называется нецелевым расходованием средств и преследуется по закону.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Ситуация какова: были сильные морозы, сети эти замёрзли. Мы прекрасно понимаем, что мы социально-ориентированное предприятие, нам этот вопрос всё равно надо как-то решать. Мы своими силами пытались эти сети привести в порядок. Да, нам написали гарантийное письмо, но у нас нет никаких жёстких сроков в этой ситуации. Мы за это не должны отвечать. Это должен начальник Управления образования бегать, просить нас, что это очень нужно. Я знаю, что у меня начальник цеха выехал по заявке, начал там работы. Но что есть какой-то договор, есть какие-то жёсткие сроки, об этом никто не говорил. Понимаете? Уже родители начали восставать, что им нужна вода, что надо вести детей в сад. Вот тогда сразу всё придумали, что крайним является водоканал. Они могли также нанять любого подрядчика, который сам бы им делал эти работы: размораживал эти трубы. Другое дело, что мы, конечно, идём на встречу. Это наша специфика. Мы понимаем, как это делать. Но когда у нас другие аварийные ситуации, конечно, мы снимаем людей и переезжаем на свои аварийные объекты. Не было такого, чтобы кто-то мне позвонил и сказал: «Андраник Владимирович, ну, очень важно, это детский сад». Начальник управления образования, к примеру, может, кто-то из замов главы администрации. Такого не было. И я не говорю, что надо кого-то подставлять, говорить, что кто-то виноват, надо просто брать и работать. В данном случае, это, конечно, проблема Управления образования. Другое дело, что я сейчас уже, понимая, что это серьёзный вопрос, я сейчас принимаю решение, чтобы мы эти сети быстро раскопали и быстро сделали».

С «Мурманскводоканалом» контракт администрация так и не заключила. Но здесь уже не до бюрократических проволочек. Как социально ответственная организация, «Мурманскводоканал» снова приступил к работам у детского сада. Рабочие протянули туда так называемую «времянку» - гибкий шланг, через который временно запитали организацию. Однако замёрз и он.

Максим Широков, заместитель главного инженера, начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нашими специалистами были предприняты попытки разморозить трубопровод. К сожалению, к положительным результатам данные работы не привели. Проложили временный трубопровод, чтобы запитать детский садик. Но, к сожалению, в связи с низкими температурами временная сеть также замёрзла. В настоящий момент руководителями предприятия принято решение помочь детскому садику, так как объект, всё-таки, социально значимый. Выведены люди в выходные дни. И вот в настоящий момент будут у нас произведены работы по замене участка холодного водоснабжения от врезки к сетям ГОУП «Мурманскводоканала» до пожарного гидранта, который находится на территории детского садика. При мерно 60 метров трубы будет заменено».

Объём работ огромный, ведь нужно отключить участок водопроводной сети, выполнить трассировку трубопровода, определить места повреждений, разработать траншею, провести ремонтные работы, промывку и дезинфекцию водопроводной сети и обратно засыпать траншею. При этом непонятно, был ли прорыв или нет, сколько воды вылилось в грунт. Ситуацию никто не отслеживал, а теперь, когда зимой обнаружилась проблема, все эти факторы могут создать дополнительные трудности для рабочих водоканала. Если грунт напитался влагой, а потом замёрз, то расколоть такой ледяной шар может быть проблематично даже для спецтехники. Во время работ обнаружилась ещё одна интересная деталь. Оказывается, что у садика №157 в своё время была проложена ещё одна, дополнительная линия водоснабжения. Но и она без должного внимания давно прогнила. Всего этого можно было бы избежать, будь комитет по образованию города Мурманска чуть более внимательней к своему хозяйству».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас, кстати, нет непонимания с Евгением Викторовичем Никорой. У нас прекрасные отношения. Совсем недавно собирали совещание, где у нас возникли какие-то трения чисто юридического характера. Все бесхозные сети, которые нам передают, мы их принимаем. У нас сейчас есть совместное положение, как мы это делаем. И нет никаких вопросов. Я ещё раз говорю, вот вы меня сегодня спрашиваете, а я проблемы не вижу. Я вижу проблему тех чиновников, которые пытаются переложить друг на друга какую-то ответственность. Ну, так я ещё раз говорю: это проблема Управления образованием. Это их объекты. И они - то самое юридическое лицо, которое несёт за них ответственность. Так вот звонков оттуда мне не поступало. Вот я ещё раз говорю: бедная заведующая детским садом общается с моим начальником цеха. Ну, в принципе, я начальнику цеха сказал: «Да, конечно, прекрасно, работаем, вперёд».

Если бы чиновники муниципального комитета по образованию во главе с руководителем Василием Андриановым вовремя обратили внимание на бесхозность инженерных сетей детского сада, то проблемы удалось бы избежать. Однако они, то ли по недосмотру, то ли от безразличия, этого не сделали. И теперь садик закрыт, а детям приходится ютиться в переполненных группах дошкольных учреждений по соседству.

Интересно, что и сейчас городские чиновники никакого участия в ситуации не принимают. Нет на месте работ председателя комитета Андрианова или начальницы отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних Людмилы Ананьиной, никто не звонит в водоканала и не интересуется процессом ремонта, никто не спешит передавать бесхозные пока трубы на баланс организации. Беспокоится о судьбе детей и детского сада лишь его заведующая. Кстати, и гарантийное письмо, о котором говорит руководитель «Мурманскводоканала» Андраник Мусатян, тоже написала именно она, а не руководители комитета по образованию.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Вы поймите, даже сейчас ситуация. В каких-то группах в соцсетях написали, какие-то люди позвонили, депутат областной Думы среагировал. Это его работа, это правильно. А водоканал просто знает, что нам гарантийное письмо написали, что мы начали работать, что очень просила заведующая детским садом моего начальника цеха».

Более того, даже с обеспокоенным депутатом Мурманской областной Думы говорить мурманские чиновники не стали. Информацию он получает всё от той же заведующей, родителей и регулярно созванивается с генеральным директором «Мурманскводоканала».

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Думы: «Я созванивался с главным инженером сетей в пятницу. Он дал мне какой-то развернутый ответ. Он пообещал разобраться и дать ответ. Мы созванивались уже в конце рабочего дня. Мне тоже самому неудобно искать каких-то главных инженеров, чтобы получить ответ. Но он человек ответственный, дал развёрнутую ситуацию, объяснил в чём проблема, пообещал как-то этот вопрос со своей точки зрения, с технической, как-то его добить. Но вопрос экономики никто всё равно не снимал. Главный инженер не составляет же договора, он выполняет свою техническую работу. Я, конечно, надеюсь, что вопрос будет как-то в ближайшее время решён».

И вопрос действительно решили. С 17 по 22 марта сотрудники «Мурманскводоканала» выкопали траншею и добрались до нужных труб. Сети решили поменять полностью - вплоть до места врезки в трубы водоканала.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Прогнила труба, срок службы её вышел. И она нуждается в срочной замене. Был определён участок, где происходит утечка. И видим, траншея подготовлена. Укладываем туда новую трубу, полиэтиленовую. Сроком службы более 50 лет».

Ещё несколько дней шла подготовка к подаче воды в учреждение. Сети нагружали и тестировали, проверяли соединения. Затем сотрудники водоканала взяли пробы воды. Важно, чтобы в садик шла исключительно чистая жидкость. Ведь здоровье детей - главное. Как социально ответственное предприятие, «Мурманскводоканал» это понимает. А потому к качеству воды подходит со всей ответственностью. Постоянно обновляет и модернизирует оборудование и инженерные сети. Тем не менее, не стоит забывать, что ответственность организации заканчивается там, где начинаются общедомовые сети. Они - забота управляющих компаний. Или, в этом случае, городского комитета по образованию, который должен следить за бесперебойным функционированием образовательных организаций Мурманска.

Ирина Смельчакова, начальник центральной производственной аналитической лаборатории ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сегодня была привезена проба из садика №157 с улицы Морской, 13. Водоканал производил там ремонтную работу. И, как того требуют правила эксплуатации, были отобраны пробы на химхимический и баканализ. Сейчас будет произведён посев, чтобы убедиться в безопасности воды, завтра будет снят результат и по ходу анализа уже будет понятно: вода чистая или требуется какая-то коррекция».

Как видим - не уследили, не уберегли, не доглядели. Отдельный вопрос, а каким образом этот детский сад готовили к зиме? Как и кто проверял состояние инженерных сетей, чтобы убедиться, что авария не выведет из строя важный социальный объект?

К «Мурманскводоканалу» с такими просьбами точно не обращались, отмечает генеральный директор Андраник Мусатян. Быть может, руководители городского комитета образования заключали контракт со сторонней организацией или проводили работы своими силами? А быть может попросту ограничились косметическими работами, а затем радостно отрапортовали главе администрации города и губернатору области о полной и безоговорочной готовности.

Также интересно, сколько в городе ещё школ и детских садов, инженерные сети которых находятся в плачевном состоянии и нуждаются в обслуживании, а может быть и полной замене? Депутат Мурманской областной Думы Игорь Найдёнов ответа на этот вопрос от городской администрации так и не получил. Также не знает этого «Мурманскводоканал» - ведь трубы, подающие воду к образовательным организациям города, находятся не в его ведении. Доступа к ним сотрудники не имеют. А значит, не имеют и полномочий на обслуживание. А между тем, такое безответственное отношение может привести к очередным ЧП. Прорыв водопровода может отправить на досрочные каникулы школу, например. Или закрыть ещё один детский сад, создав трудности родителям.

К слову, это не единственный скандальный случай с участием Василия Андрианова и его комитета. Например, в сентябре 2020 года школьники родители мурманских школьников жаловались на то, что их детей вместо обедов кормят завтраками. Андрианов тогда заявлял, что выделяемых из областного бюджета денег хватает только на них. В то время, как по словам губернатора Мурманской области, школам остальных муниципалитетов хватало субвенции и на организацию обедов. А в конце прошлого года прокуратура обнаружила, что имущество одной из школ сдали в аренду под офис курьерской службы «СДЭК», руководит которой в Мурманске депутат городского Совета депутатов Антон Набатов.

Депутат Мурманской областной Думы Игорь Найдёнов, который давно приглядывается к деятельности городских чиновников, тогда предположил, что делалось это с ведома и молчаливого согласия всё того же Андрианова.

К слову, возможно именно из-за таких скандалов региональный офис «Единой России» приостановил полномочия Василия Андрианова в качестве руководителя городской ячейки партии.

Мы надеемся, что возникшей сегодня ситуацией с детским садом, заинтересуются правоохранительные органы. Думаем, они точно смогут получить информацию от комитета по образованию города Мурманска и выяснить, что же происходит с инженерными сетями в наших образовательных учреждениях, как их готовят к зиме. А заодно и принять предписанные законом меры для того, чтобы нарушения оперативно устранили.