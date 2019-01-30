СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Гена, или Куда ушли миллионы?»

2018 год и начало 2019-го оказались урожайными на громкие дела о банкротствах. Помимо иска, который к предпринимателю Василию Пимину, коротающему срок за решёткой, предъявил его двоюродный брат, о чём мы подробно рассказали в специальном репортаже «Бизнес- Вася, или Банкротство по-братски», в Арбитражном суде Мурманска банкротят другого бизнесмена из Мурманска, в прошлом «энергетического магната» Геннадия Шубина, а точнее его компанию - акционерное общество «Комплексные системы». Здесь основным кредитором и истцом оказался Сбербанк.

Ему бизнесмен задолжал более 414 миллионов рублей, в обеспечение возврата которых суд в 2013 году арестовал одиннадцать объектов недвижимого имущества, принадлежащих обществу. После того как приговором суда Шубин был признан виновным в мошенничестве, Сбербанк стал требовать долг через суд, вступив в процедуру банкротства акционерного общества.

Елена Тюшева, представитель Геннадия Шубина: «Постановлением о наложении ареста на имущество от 20 февраля 2013 года Октябрьским районным судом города Мурманска судьёй Свиридовой было арестовано 12 объектов недвижимости. …5 августа 2015 года Шубин был приговорён к 12 годам лишения свободы и выплате 414 миллионов 820 тысяч рублей по гражданскому иску. Приговор вступил в законную силу 7 октября 2015 года».

Арбитражным судом Сбербанк был признан основным кредитором акционерного общества «Комплексные системы», зарегистрировано право залога банка на 11 объектов недвижимого имущества общества, расположенных в Мурманске, Мурмашах и Апатитах. Их продажа и должна была погасить львиную часть долга. Арбитражным управляющим в этом деле был назначен Дмитрий Сирица. Он, в свою очередь, оказался управленцем оборотистым и имущество начал сдавать в аренду.

«Данные объекты недвижимости на протяжении всего этого времени, как началась процедура по банкротству, вы активно их сдаёте в аренду. Очень активно», - было отмечено на одном из судебных заседаний.

Очень активно, по-другому и не скажешь. За 6 лет - более 100 арендаторов! При этом 136-м пунктом в списке значатся «прочие» и сколько этих «прочих» было, мы сказать затрудняемся. В своём отчете конкурсный управляющий указывает общую сумму полученных арендных платежей в размере 176 миллионов рублей. Сумма более чем приличная! Вот только Сбербанк, у которого в залоге находилось имущество, от данного пышного пирога не получил ни крошки.

Елена Тюшева, представитель Геннадия Шубина: «Абзац 4 п.2 ст. 334 ГК РФ Сбербанк является приоритетным получателем денег со сдаваемого в аренду имущества конкурсным управляющим. Имущество сдаётся с 2014 года. Приговор Шубина Геннадия Валериановича в законную силу вступил 7 октября 2015 года. Соответственно, с этого момента 85% от денежных получаемых средств должны поступать потерпевшему ПАО «Сбербанк». Однако, позиция представителя ПАО «Сбербанк» Колбина совершенно непонятна. Он не предоставляет жалобы на Сирицу, на его отчёты. Он имеет полное право жаловаться, писать жалобы судье, он этого не делает, он считает, что Сбербанк не может претендовать на эти деньги. 176 миллионов 999 тысяч рублей».

176 миллионов рублей - это более трети от общего долга Геннадия Шубина. А погасив ущерб, он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Неудивительно, что представителей осуждённого бизнесмена информация сильно удивила. Они начали разбираться, куда же делись деньги, и обнаружили, что треть суммы, а это более 60 миллионов рублей, конкурсный управляющий потратил на зарплату своим сотрудникам и их налоги. Каждый месяц - более миллиона рублей! Ещё 82 миллиона, а это половина от собранных средств, пошли на ремонт и обслуживание зданий. И это при том, что текущим ремонтом, например, по закону должны были заниматься сами арендаторы. Что же там ремонтировалось проверили доверенные лица Шубина. Дворцов с позолоченными ступеньками они не нашли.

Елена Тюшева, представитель Геннадия Шубина: «24 апреля 2018 года, 2017-18-го, я не могу навскидку сказать, я официально осматривала большую часть зданий: на Коминтерна, 5; Коминтерна, 7; проспект Кольский, в Мурмашах, в Коле. Больше чем пятьобъектов. Смотровое есть письмо, подписанное техником-инженером, который следит за работой и состоянием этих зданий. Что я вам хочу сказать, даже косметических ремонтов, на мой взгляд, как я успела это увидеть, и я задавала этот вопрос конкурсному управляющему, а где ремонт? С момента покупки здания никаких ремонтов сделано не было. К тому же, на мой вопрос технику-инженеру, как ремонты производятся, он сказал, что при покупке здания собственником Шубиным Г.В. был произведён ремонт всех котельных, водопроводов, и благо, что всё работает. Очень мелкие там ремонты, гайку поменять, грубо говоря. Никаких ремонтов, никто ничего не делал».

Зато красиво на бумаге. А куда же делись остальные деньги - 32 миллиона 312 тысяч рублей? На них конкурсный управляющий погасил долг перед компанией «ТрансМиг». При этом основному кредитору - Сбербанку, доля которого в процедуре составляет 70%, конкурсный управляющий за всё время не заплатил ни одного рубля, в отчёте указано – «0»! И это при том, что 100% всех доходов, все 175 миллионов, получены конкурсным управляющим именно за счёт залогового имущества Сбербанка.

Что же это за компания такая - общество «ТрансМиг», которой в нарушение закона и здравого смысла в обход Сбербанка конкурсный управляющий перевёл 32 миллиона? И вот тут начинается самое интересное. Следите за руками. С 31 августа 2015 года генеральным директором этого общества становится Олег Шабаев. Одновременно он же руководит «КРЭС-Альянсом». А «КРЭС-Альянс» - управляющая компания самого крупного актива Геннадия Шубина – «Колэнергосбыта». Геннадий Валерьянович Шубин признан виновным в мошенничестве по заявлению Сбербанка и в настоящее время отбывает срок заключения под стражей. До Шабаева в кресле генерального директора шубинского «КРЭС-Альянса» сидел Руслан Червяков - ближайший соратник Шубина, который не захотел делить непростую арестантскую жизнь с Геннадием Валерьяновичем и сбежал накануне собственного ареста. А господин Шабаев, будучи генеральным директором и 100-процентным владельцем компании «ТрансМиг», внезапно оказался в компании Шубина теперь уже кредитором и с лёгкой руки конкурсного управляющего забрал себе более 32 миллионов рублей, которые по закону должны были достаться Сбербанку.

Елена Тюшева, представитель Геннадия Шубина: «Мы подавали заявление в полицию по этому факту, подавали заявление в налоговую. Заявление в полицию о хищении денежных средств на сумму порядка 200 миллионов заявляли, что были выведены денежные средства на ремонтные работы через фирмы-однодневки. Была проведена проверка и дан отказ, что за сроком данности они не могут применить к Сирице никаких мер воздействия».

Что получается? Геннадия Шубина просто обвели вокруг пальца, а деньги, смеем предположить, получил один из героев нашего специального репортажа – Червяков или Сирица. У этих персонажей, судя по всему, есть кое-что общее. Вот любопытная деталь из биографии конкурсного управляющего Сирицы: до того, как стать конкурсным управляющим, он работал в Сбербанке в подчинении того самого Руслана Червякова, соратника Геннадия Шубина. По словам сотрудника банка, работавшего в то время, Червякова и Сирицу помимо рабочих отношений связывали дружеские. Вместе с Сирицей в то время в Сбербанке работал и Дмитрий Колбин, который, являясь сегодня представителем Сбербанка в суде, спокойно смотрит на то, как принадлежащие банку деньги буквально утекают сквозь пальцы и, как будто-бы не понимает, о чём идёт речь. Хотя на это ему указывают сами же представители Шубина, заинтересованные в скорейшем погашении долга своего доверителя.

- С полученных средств из данных объектов, на которые наложены аресты в счёт погашения исковых требований, какие-то денежные средства поступают вам? - спрашивает во время судебного заседания представитель Шубина.

- В счёт каких исковых требований? – задаёт встречный вопрос представитель Сбербанка.

- Исковых требований согласно обвинительному договору от 5 августа 2015 года. Поступили с торгов? – уточняет сторона Геннадия Шубина.

- Нет, не с торгов.

- То, что на сегодняшний день объекты сдаются в аренду на протяжении 5-6 лет. Денежные средства в счёт погашения как залогодержателю имущества вам поступают или нет? – настаивает сторона Шубина.

- Они и не должны поступать, - считает представитель Сбербанка.

Забавно, но и у бывшего сотрудника Сбербанка, а сегодня конкурсного управляющего Дмитрия Сирицы, и у действующего представителя Сбербанка Дмитрия Колбина позиции совершенно одинаковые. Так может быть ошибаются представители Шубина? Мы решили проверить наши предположения у юриста, не имеющего к процессу отношения.

Рамин Мирзоев, высококвалифицированный юрист: «Положение пункта второго статьи 334 ГК применяется к отношениям, возникшим из договора залога, заключенным с 1 июля 2014 года. Согласно абзацу 4 п. 2 ст. 334 ГК РФ залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования также за счёт доходов от использования заложенного имущества третьими лицами. Указанная норма включена в ГК РФ законом № 367-ФЗ, вступившим в силу с 1 июля 2014 года. Это разъяснено в пункте 20 обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 1. 13-й апелляционный суд показал, что у Сбербанка право залога возникло с момента вступления в законную силу решения суда по гражданскому иску в уголовном деле с 7 октября 2015 года, после 1 июля 2014 года, то есть денежные средства, полученные от использования предмета залога, в данном случае от сдачи недвижимости в аренду, должны расходоваться конкурсным управляющим по правилам статьи 138 закона о банкротстве: 85% - залоговому кредитору, банку, остальное - на процедуру банкротства».

То есть, деньги должны были идти не на зарплату, ремонты и другим законным, пусть и весьма сомнительным кредиторам, а банку! Тому, у кого в залоге находится доходное имущество. Ну а 85% от практически 176 миллионов - это 150 миллионов рублей! Неужели эта сумма настолько мала, что представитель Сбербанка даже не считает нужным хоть немного за неё побороться?

Напомним, весь долг Шубина 414 миллионов рублей. Может быть, тогда стоит уже идти до конца и простить от имени доверителя всю сумму, предложив представителю должника самостоятельно подать иск к самому себе и самостоятельно его выиграть? Хотя что говорить о Сбербанке – это же по сути большой кошелёк, с многими миллионами которого, складывается впечатление, не могут разобраться и сами топ-менеджеры банка. Иначе такой ситуации просто не возникло бы.

- Если вы считаете, что денежные средства от аренды должны поступить тоже по договору, вы можете тоже обратиться в арбитражный суд с оспариванием действий конкурсного управляющего, который не туда их перечислял. И взыскать их с конкурсного управляющего, - даёт комментарий юрист.

Кстати, и суд, и прокуратура, и налоговая, и полиция, куда обращались представители Шубина, тоже не считают, фактически, увод денег банка налево чем-то сверхъестественным. За всё время, пока идёт этот процесс, а это уже несколько лет, никто так и не захотел разобраться в том, что происходит под самым носом правоохранительных органов, не увидел ничего странного в этом междусобойчике друзей, в котором один, забыв про закон, перечисляет другому 32 миллиона рублей, а третий, забыв про порядочность, действуя вопреки оказанному ему доверию, не видит в этом ничего противозаконного. Наверное, уже настало время сотрудникам УМВД и представителям ФСБ разобраться с тем, куда же деваются миллионы Сбербанка в столь непростое для страны время. Мы будем следить за развитием ситуации и ждём от тех, кто стоит на страже закона, реальных действий. Мы же, как средство массовой информации, творящееся беззаконие не оставим без внимания и в будущем. И продолжим рассказывать вам о тех представителях законности, которые готовы посадить вас за просроченные 10 тысяч рублей по коммунальным платежам в долговую яму, но с лёгкостью раскидываются сотней миллионов.