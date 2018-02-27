СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ

Игорь Баталов человек абсолютно непубличный. За 7 лет службы в Заполярье генерал-майор, приехавший к нам из Красноярска, судя по проведенному телеканалом опросу, видимо, так и остался для мурманчан варягом.

Наша справка:

Баталов Игорь Валерьевич родился в 1966 году в Красноярском крае. В 1996 году после окончания Академии МВД РФ возглавил Туимский ГОМ Ширинского РОВД. В 1999 году назначен на должность заместителя начальника Советского РУВД г. Красноярска. В апреле 2004 года назначен на должность заместителя начальника ГУВД по Красноярскому краю по экономической безопасности. 30 мая 2011 года Баталов назначен на должность начальника УМВД Российской Федерации по Мурманской области.

Главный полицейский области не часто общается с журналистами, за исключением официальных итоговых пресс-конференций, редко появляется на публике и изящно выходит сухим из воды. Вот, например, в то время, как интернет-сми в унисон писали об обысках в здании областного УВД, пресс- служба ведомства невозмутимо отвечала, что это не обыски, а осмотр помещения с целью выявления подслушивающих жучков в кабинете Баталова. А когда наружу всплыли факты использования генералом с товарищами служебного вертолёта для полётов , например, в глухие семужьи места Кольского полуострова, то юрслужба главка не придумала ничего лучшего, как обратиться в суд с требованием запретить распространение этой информации на территории Российской Федерации. Эту информацию по-прежнему можно найти на просторах Всемирной сети. Но никакими громкими скандалами и увольнениями дело так и не закончилось.

А между тем, в Интернет снова просочилась информация, бросающая тень на генеральские погоны. Полковник внутренней службы Герман Витальевич Логвиненко обратился к министру внутренних дел генералу полиции Колокольцеву Владимиру Александровичу с подробным описанием схем обогащения высших чинов в УМВД по Мурманской области. «В 2015 году руководство УМВД решало свои финансовые проблемы путем оформления на подчиненных сотрудников значительных сумм материальной помощи». Как говорится в обращении, дальше - в 2016-м и в 2017 году «премии распределялись среди верных сотрудников» и «суммарно достигали нескольких миллионов, при том, что рядовые сотрудники получали премии по итогам 2017 года в среднем по 10-15 тысяч рублей». Не стоит удивляться, что предположительно за свою осведомленность и честность Герман Логвиненко поплатился должностью.

Кстати, факты, указанные в обращении Германа Логвиненко, уже находят своё подтверждение в суде. Например, люди в погонах признали, что обувь из натуральной рыбьей кожи подарили инспектору Департамента государственной службы и кадров МВД России. Признали и не видят в этом ничего предосудительного. А вот Герман Логвиненки и его адвокат считают, что эта взятка, говоря, что у инспектора «золотые унитазы», возможно, уже есть.

Эксперт телеканала «Арктик-ТВ» прокурор в отставке Алексей Круглин говорит, что между подарком и взяткой может быть тонкая грань, но если презент преподносят проверяющему инспектору, то вывод очевиден.

Впрочем, подарки и поощрения в УМВД – дело привычное, если судить по обращению Германа Логвиненко.

- За успехи ли в борьбе с преступным миром или за преданность сотрудников лично генерал-майору, отличившиеся получали звания и денежные премии?

Андрей Подшивалов, бывший сотрудник органов, знает о ситуации, сложившейся в УМВД области и написал в адрес телеканала письмо. Все свои сведения он подтвердил и в беседе. Сведения, полученные от Андрея Подшивалова, который обратился в СМИ дабы раскрыть глаза жителей на то, что творится в органах, редакция телеканала «Арктик- В» готова приобщить в официальному обращению в Министерство Внутренних дел РФ, в ФСБ Российской Федерации, в следственный комитет, прокуратуру и федеральному инспектору по Мурманской области. А пока вкратце введём в курс дела наших зрителей. Итак, мы имеем данные, проливающие свет на то, каким образом в главке под началом Баталова распределяли должности и коврижки.

Запись телефонного разговора с Андреем Подшиваловым:

- У нас есть письмо от других сотрудников, что есть премии даже миллионные?

- Я не располагаю документами о премиях миллионных. Но я слышал от коллег, что есть премии в таких суммах. Лично я знаю человека, который хвастал, что получил 800 тысяч. И это вторичная служба. Для понимая цинизма, оперативные сотрудники получают премии 50 тысяч рублей.

А, чтобы не вызывать раздражение у рядовых сотрудников, как нам сообщают, гигантские премии выдавали частично в два-три приёма. Но в коридорах силового ведомства об этом всё равно шушукались. Самое обидное для оперов, что расчётные листы, в которых фигурировали пяти и шестизначные цифры, получали люди, чей вклад в борьбу с преступностью не виден ни на первый взгляд, ни тем более на второй. Видимо, единственная трудность и опасность, с которой они сталкиваются на службе, это риск быть уволенными со службы с волчьим билетом.

Андрей Подшивалов:

- Я не раскрываю какую-то сакральную тайну, этот факт был выявлен в 2014 году при министерской проверке. Кроме того Колькольцевым было принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности начальника УМВД Баталова, ему был предъявлено неполное служебное соответствие, а начальник отдела кадров Ермолин был понижен в должности до уровня заместителя. Рассматривался вопрос вообще прохождения им службы.

Видео, на котором Министр внутренних дел Колокольцев В.А., объявляет об этих мерах, имеется в нашем специальном репортаже. Кстати, ситуацию сам министр называет верхом цинизма!

Интересно, а знает ли министр внутренних дел, что он не является авторитетом для мурманского генералитета? Иначе, как объяснить чудесное восстановление в прежней должности разжалованного начальника отдела кадров Ермолина? Кстати, в истории с обувью из рыбьей кожи, о которой пишет Герман Логвиненко, фигурирует как раз тот самый Ермолин. И наши спикеры заявляют, что делает он с премиями то же самое, правда, с большей осторожностью.

То есть никаких выводов не последовало. Неужели Баталов «в доле»? Как это банально не звучит.

А спросите любого следователя УБЭП, что стоит за огромными премиями, и он приведёт массу примеров из уголовной практики, что это один из самых примитивных способов «обналички» денег, которые потом элементарно раскладываются по конвертам. Единственное, но дедовским способом пилить бюджетные деньги можно только среди верных и надежных товарищей. А генерал-майор умеет дружить, недаром УМВД по Мурманской области после назначения Баталова стали называть не иначе как в «филиал Красноярского управления внутренних дел». Достаточно посмотреть штатное расписание и познакомиться с биографией руководящего звена и узнать, что именно они основные получатели премий.

Но вернемся к неполному служебному соответствию, которое было объявлено Баталову не кем-то, а лично министром внутренних дел. Взыскание серьёзное. Следующее – перевод на нижестоящую должность или увольнение. Но увольнения не последовало. Зато Баталов получил наградное табельное оружие. Неужели Колокольцев сменил гнев на милость?

А может быть, кто-то другой постарался? В своём письме в редакцию «Арктик-ТВ» Андрей Подшивалов приводит следующие факты: первый заместитель министра внутренних дел Горовой тоже из Красноярской области, как и Баталов (а мы уже знаем, что там свой своего не бросает). Земляки пересекались и по службе. Также в письме сказано: «окружение Баталова А.В. «позиционирует» Горового А.В. не иначе как давнего друга Баталова А.В., имеющего с ним якобы общие личные интересы, в том числе материального характера, в связи с чем Горовой А.В. якобы является покровителем Баталова И.В. от МВД Российской Федерации, что и обеспечивает Баталову А.В. безнаказанность». Конец цитаты.

Вот в принципе и ответ, как с Баталова могли снять взыскание и почему закрыли глаза на назначение им Ермолина на прежнюю должность. Вот и получается, чтобы ни происходило, Баталов остаётся на своем месте. За те годы, что Игорь Валерьевич трудиться в должности начальника областного УМВД, в регионе сменились губернатор, прокурор, руководитель УФСИН, главный федеральный инспектор, командующий Северным флотом, мэр заполярной столицы и даже полпред СЗФО. Да что там полпред, переизбрали президента страны - вместо Медведева был избран Путин, а министра внутренних дел Нургалиева сменил Колокольцев, в нашем специальном репортаже уже представленный как жёсткий и принципиальный руководитель министерства. Если бы только его ещё слушали на местах…

Любопытно, что Владимир Колокольцев ввеё в практику борьбу с «оборотнями в погонах» с помощью детекторов лжи. Таким образом министр решил истребить коррупцию и повысить имидж своего ведомства. Интересно, генерал-майор Баталов тоже прошёл собеседование на полиграфе или нет? Но если бы такая возможность представилась, какие бы вопросы задали Баталову вы после просмотра нашего специального репортажа? Конечно, про премии и звания в первую очередь, а ещё интересно, сколько секретарш достаточно генералу? По информации из нашего специального репортажа, Баталов меняет секретарш, и, возможно, оформляет их операми. «Но неужели сейчас, когда говорится о сокращении можно позволить иметь несколько секретарш. И среди сотрудников обсуждается, что они проведены по другим должностям, то есть по должностям оперативных сотрудников», - говорит Андрей Подшивалов.

Логика простая, если где-то на одну секретаршу больше, то в каком-то отделе на одного оперативного сотрудника меньше. Но когда разговор заходит о секретаршах, а конкретно об их множестве и разнообразии, тут же возникает вопрос, а где жена? Наверное, трудится в поте лица. Никого не удивит, что Баталов пристроил супругу на тёплое местечко – в Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте. Зарплата, больничные, отпускные премии капают – и, кстати, из бюджетных денег. А рядовые сотрудники линейного отдела, по слухам, только удивляются, как выглядит в лицо генеральская жена. Не знают в отделе, не видели даже в день зарплаты. А зачем? Денежки ведь на карточку капают. Возможно, её работа связана с разъездами и командировками, или она долго сидит на больничном. А с путевкой в аэропорту или в торговых центрах в это время крутится кто-то очень похожий на подполковника полиции Анжелику Баталову.

В своём обращении в редакции «Арктик-ТВ» бывший сотрудник органов затронул и эту тему: «В то же время Баталову А.Е. можно довольно часто наблюдать в рабочее время «праздно передвигающейся» по торговым и прочим заведениям г.Мурманска либо на штатном автомобиле УМВД России по Мурманской области «Тойота Ленд Круизер-200», закрепленном за Баталовым И.В., либо на личном автомобиле семьи Баталовых «Лексус-470». И в обоих случаях под управлением штатного водителя УМВД России по Мурманской области или Баталова И.В».

Но, возможно, это были машины, похожие на автомобили Баталова. И как авто генерала наглухо с затонированными стёклами. Разглядеть за такими стеклами никого невозможно ни обычным гражданам, ни сотрудникам ГИБДДД. А они, интересно, пытались?

Письмо Андрея Подшивалова, в котором ещё очень много подробностей, сегодня не удивляет, это не исключение из правил, а скорее всего, закономерность. Сам Андрей на свою почту постоянно получает анонимные письма от тех, кто ещё служит. А те, кто лишился погон или кого всеми силами выдавливают из органов сегодня, потому что не хотели закрывать глаза на коррупцию, сегодня или судятся, или пишут письма вышестоящему начальству, надеясь на их честность и неподкупность.

В сети Интернет предано огласке обращение заместителя начальника следственного управления при МВД России по Мурманской области полковника юстиции Валерии Снятковой. Она сообщает о премии руководителя следственного управления при МВД полковника юстиции Ялалова в 1600000 рублей и о заказом характере расследуемых дел. «К осени-зиме 2016 года ряд сотрудников были уволены по различным основаниям, но в основе принятых решений фактически было их несогласие скрывать заказной характер некоторых дел», - пишет полковник юстиции, приводя в пример и громкие дела в сфере ЖКХ.

Но дадут ли ход всем этим обращениям? Или замнут на местах? В общей тенденции мы видим чистку и ротацию кадров среди начальников областных УМВД по всей стране. 12 февраля был отправлен в отставку главный полицейский Пензенской области. Освобождение господина Рузляева от должности произошло одновременно с задержанием его заместителя. Он подозревается в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на строительство здания областного управления полиции. Здание было сдано в эксплуатацию через 25 лет после его закладки.

19 февраля сменился руководитель УМВД Тамовской области, новый министр силового ведомства появился так же в Республике Хакасия. Начальника Ярославского УМВД перекинули на Саратовскую область. Но обратят ли внимание и на Мурманскую область? Проведут ли все необходимые проверки указанных фактов? Специальный репорта «Бизнес-МЕНТ» мы объявляем нашим официальным журналистским обращением в ФСБ Российской Федерации, прокуратуру и следственный комитет РФ.