СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2

После выхода на нашем телеканале репортажа «Бизнес Мент» представитель МВД России Ирины Волк подтвердила информацию, что в отношении руководства УМВД России по Мурманской области, а это, прежде всего, генерал-майор Игорь Баталов, будут проведены тщательные служебные проверки.

В дискуссию вокруг откровений сотрудников УМВД по Мурманской области включились бывшие полицейские и отчаявшиеся найти защиту от произвола граждане.

6 февраля на федеральном интернет-ресурсе «Медиазона» свет увидел рассказ бывшего оперативника Центра «Э» Мурманского УВД Дмитрия Джулая. Он уволился из органов внутренних дел, как и многие сотрудники, после прихода Баталова, который поставил над ними начальником своего земляка-красноярца, а заодно и кума.

- У нас поменялся руководитель… Факт в том, что в его руководство из подразделения ушли 10 человек. А я через полгода понял, что при Баталове нормальной службы не будет, - говорит по телефону Дмитрий Джулай, экс-сотрудник УМВД России по Мурманской области.

Типичная история для регионального УМВД: в Красноярске разжаловали - в Мурманске приняли и стали активно продвигать по карьерной лестнице. Не за выдающиеся заслуги, как считают экс-сотрудники, а исключительно в погоне за званиями и окладами. Назначение на руководящие должности земляков красноярцев: друзей, крестников, визави стало нормой. Скажете, что генерал окружал себя проверенными людьми, формировал новую команду? А может быть, всё таки это банальное кумовство? О карьерной лестнице бывшего руководителя Дмитрий Джулай нам рассказал по скайпу.

- Вы ж в первой части поднимали вопрос, что он в Красноярске был уволен, работал судебным приставом, потом в Управлении уголовного розыска, - рассказывает Дмитрий Джулай, экс-сотрудник УМВД России по Мурманской области. - При этом отдела такого вообще не было. А потом стал начальником центра «Э» и получил погоны…».

Новая метла, как водится, по-новому метёт. Судя по статье на «Медиазоне», Александр Тимофеев решил, зачем углубляться в материал, если можно создать видимость бурной деятельности на бумаге. Дела стали высасывать из пальца. Вместо серьёзных расследований было предложено ловить простофиль в соцсетях за неудачные перепосты и вызывающие аватарки.

Кстати, поискали в социальных сетях и мы. На странице Тимофеева в сети «ВКонтакте» активно проявляет себя Светлана Тимофеева. Родственница или однофамилица? В её видеозаписях клип со свастикой и нацистами, а она - в чём мать родила. По понятным причинам, показывать этот ролик в эфире телеканала мы не можем.

Но вернемся к рядовым сотрудникам. Честные опера при руководстве Тимофеева предпочли уволиться, некоторые бросили службу, не дождавшись пенсии. Другие, например, как Дмитрий Джулай, ушли в адвокатуру и уехали из Мурманска. В итоге из 15 следователей осталось только 5.

Но сломанная карьера ничто в сравнении со сломанной судьбой. В бытность Баталова два сотрудника полиции покончили жизнь самоубийством с помощью табельного оружия. Официальная версия - «проблемы в личной жизни».

- Результаты отрицательной работы с кадрами скрывались, в том числе и взятками, - считает Герман Логвиненко, полковник внутренней службы в отставке. - Все слышали, что в управлении был ряд суицидов, за которые в ответе управление по работе с личным составом среди сотрудников УМВД России по Мурманской области.

Когда следователь пускает себе пулю в висок прямо на рабочем месте - это ЧП. Но только не для регионального УМВД. Никаких оргвыводов в отношении сотрудников управления, в чьи обязанности входит работа с личным составом, сделано не было. Эта тема не рассматривалась на коллегии и каким-то образом не попала в поле зрения ревизоров из Москвы.

Мы уже рассказывали о феноменальных способностях закадычного друга Баталова - начальника отдела кадров Ермолина выходить сухим из воды. На этом его таланты не заканчиваются. Ермолин - большой специалист в подмазывании. История о ботинках из рыбьей кожи уже взорвала Интернет.

Рассказывает Герман Логвиненко: «Приезжали из Москвы для проверки работы кадров. Для того, чтобы была подготовлена хорошая правильная справка, которая устроит МВД, готовились подарки различные. Вот за что я пострадал. Во-первых, выявил факт и отказался в этом участвовать. В подготовке взятки, в передаче модельной обуви для представителя ДГС, который прибыл для проверки работы Ермолина.

Мало того - в ходе судебного разбирательства представители главка признали, что заказывали ботинки из рыбьей кожи, но категорически отказывались признать подарок взяткой. А это уже прямо по Гоголю «Грешки грешкам –рознь».

- Я отказал, чтобы подчиненный мне состав участвовал в этих мероприятиях, за что меня вывели в резерв - в разряд белой вороны. Но факт этот состоялся и представителю были заказаны в одной из фирм юга России модельные туфли из рыбьей кожи, - вспоминает Герман Логвиненко. - А для того, чтобы проверяющий проникся, насколько он уважением Ермолиным, он в этой фирме заказали домашние тапочки с фамилией и инициалами этого руководителя. Он настолько был рад этому подарку, что во время проверки ходил по этажам УМВД в этой обуви, не скрывая этого.

Персонажи из «Ревизора» оживают на глазах. Декорации новые, а нравы прежние - угодничество. Близость к кормушке, верноподданнические настроения в коллективе. «Премии распределялись среди верных сотрудников» и «суммарно достигали нескольких миллионов, при том, что рядовые сотрудники получали премии по итогам 2017 года в среднем по 10-15 тысяч рублей», – написал в своем обращении к министру внутренних дел генералу полиции Колокольцеву Владимиру Александровичу полковник внутренней службы Герман Витальевич Логвиненко и тут же поплатился должностью.

- Буквально за полтора месяца я стал изгоем, - рассказывает Герман Логвиненко. – Рассчитывали, что я сдамся, встану на колени...

Выносить сор из избы, пусть даже эта изба УВД России по Мурманской области, дело не благодарное. Кто-то сочтёт разоблачающие заявления в суде местью со стороны разжалованных сотрудников, другие отмахнуться – эка невидаль, такие нравы распространены не только в полицейском ведомстве. Но стоит лично столкнуться с беззаконием и круговой порукой, как вспоминаешь такие категории как «честь мундира» и «чистота рядов».

Сыну Гончаренко Сергея Павловича не повезло – он оказался не в нужном месте и не в нужное время. Его легковушка оказалась размолота под колесами фуры, за рулем которой сидел родственник высокопоставленного полицейского.

- Вызвали санавиацию, его на вертолете его отправили в Мурманск через два дня, - со слезами на глазах вспоминает Сергей Гончаренко.

Долгие месяцы борьбы за жизнь. В это время о судебной тяжбе и помощи адвокатов никто не помышлял. Тем более всё казалось таким очевидным. Виновник Василий Левченко назван, эксперты готовят автоэкспертизу. Вот- вот и справедливость восторжествует. Наивные. Они не знали, что уголовное дело можно фальсифицировать.

Подозрения стали закрадываться, когда среди высокопоставленных полицейских обнаружился сотрудник по фамилии Левченко. То ли брат, то ли сват виновника ДТП. Отец пострадавшего только обивал пороги ведомств, чтобы добиться справедливости и прямо задавал вопрос, какие родственные узы связывают одного и второго Левченко.

Каково же было разочарование отца, когда даже у генерала Баталова он не смог найти управы на своих обидчиков. Ну что ж, теперь остаётся искать защиты у Верховного суда и Следственного комитета Следственного управления под началом Бастрыкина. Местным - доверия нет никакого.

Когда мы говорим о том, как сотрудники внутренних дел покрывают виновных, а не наказывают их, становится действительно страшно. Справедливости ради стоит сказать, что Левченко в органах уже не работает – уволился по собственному желанию. А вот другие сотрудники остаются на местах. И есть основания полагать, что и у них то рыльце в пушку.

В сети Интернет предано огласке обращение заместителя начальника Следственного управления при УМВД России по Мурманской области полковника юстиции Валерии Снятковой к начальнику следственного Департамента МВД России, из которого следует, что некоторые товарищи в погонах явно живут не по средствам. Даже миллионные премии за верность не объясняют наличия у следователей загородных домов в элитных коттеджных посёлках, дорогой недвижимости в центре Мурманска, машин, снегоходов и прочих благ, которые только снились честным офицерам. Вот, например, один из этих домов. По нашим сведениям, товарищ Ялалов, напомним, это начальник Следственного управления УМВД продает за 20 миллионов рублей.

«Мною начальнику Следственного управления Ялалову Р. были высказаны, по-моему мнению, обоснованные претензии о несоответствия уровня его доходов его же расходам. И невозможности приобретения такого количества имущества на его заработную плату, составляющую не более 150 тысяч в месяц», – пишет в обращении Валерия Сняткова.

Ответ: «Я умею экономить», - насторожил полковника юстиции, особенно учитывая факт покупки очередной квартиры в Калининграде за 5,5 миллиона рублей. Что ж, умение экономить, достойно похвалы, но это умение, как выясняется, дорого обходится потерпевшим.

Тёмная история с чёрными риэлторами лишила крыши над головой молодую женщину и её малолетнюю дочь. Двухкомнатная квартира в самом центре города обошлась предприимчивым агентам по недвижимости за сущие копейки. Схема проста – деньги в долг, угрозы со стороны бравых парней с уголовным прошлым, выбрасывание вещей доверчивых граждан на улицу. И продажа квартиры втридорога в ипотеку. А чтобы уже наверняка, сделку не признали ничтожной. Главное лицо в этой схеме человек по фамилии Качан.

- Он ей сказал, что Качан эту квартиру. Иди, говорит, в Следственный комитет, пиши заявление, потому что Качан опять провёл какую-то чёрную махинацию, - рассказывает Сергей Фархетдинов, гражданский супруг Елены Кораблевой. - Сделку и он продал по ипотке.

Куда при этом смотрели органы опеки, ведь без жилья остался ребёнок, непонятно. Почему теперь полицейские пытаются спустить дело на тормозах, остается загадкой. Если вы помните, одним из первых громких дел после назначения Баталова, стало разоблачение банды чёрных риэлторов, работавших под вывеской «Квартирный вопрос». Все они получили реальны сроки, но их дело, как выяснилось, живёт и процветает. Только вывеска сменилась и крыша. В истории с Кораблевой фигурирует фирма «Кольских дом» и её основатель Николай Качан.

Мы и вам покажем эту и другие фотографии, где фигурант тёмного дела по отъёму квартиры у матери и ребёнка радуется жизни в кругу своих друзей- следователей и прокуроров. Давайте назовем их имена:

Вадим Зинатуллин – длительное время работал следователем по особо важным делам следственного комитета;

Вячеслав Радов, сотрудник прокуратуры Мурманской области, и, кстати работает в отделе по борьбе с коррупцией;

Денис Сивков в разные годы работал в следственном комитете и в следственном управлении при УМВД России по Мурманской области.

И конечно же Качан.

Пока одни отдыхают и веселятся, другие не могут добиться защиты и окончательно разочаровываются во всей правоохранительной системе.

- Честно скажу, дважды меня вызывали в Октябрьский РОВД и один раз у меня была неофициальная встреча с человеком - действующим сотрудником, называть его имя я естественно не буду. Назвать данные я могу только органам, которые контролируют эту ситуацию. Например, отдел собственный безопасности, - говорит Сергей Фархетдинов, гражданский супруг Елены Кораблевой. – Данный человек мне пояснил, что этому делу идет много препятствий. И уголовное дело возбуждаться не будет.

Ищи, кому выгодно. Обратимся к письму полковника юстиции Валерии Снятковой, где она описывает схемы улучшения благосостояния своего начальника с использованием связей среди коммерческих структур и оказания им содействия в форме покровительства и попустительства.

Цитата: «Так содействие в приобретении жилья в центре города Мурманска оказано Ялалову Р.Р. коммерческим директором ООО «Аметист» гр. Качаном Н.Н., неоднократно проходившим по уголовным делам, возбуждаемым по факту поджога автотранспорта коммерсантов города».

Качан покупает дороже рыночной стоимости квартиру у полицейского в Коле, а тот, вот такое совпадение, возбуждает уголовное дело в отношении конкурента-риэлтора с перспективой упечь его за решётку. Но это только один эпизод выгодного сотрудничества. Своим знакомством с высокопоставленными полицейскими, по словам знакомых Качана, сам он гордится и хвастует.

- Какие могут быть связи у простого риелтора. Он мне сказал, что дружеские связи с Ялаловым, - говорит Александр Варганов. - Он упомянул имя, а потом фамилию Зинатуллина. Это, он сказал, мой близкий друг. Всё это известно со слов Качана. Даже бравада была, он кичился, хвастался, что все схвачено.

Стоит ли ожидать от героев нашего материала чистосердечного раскаяния? Вряд ли. А осталось ли для них хоть что то святое? Ещё несколько лет назад в добровольно-принудительном порядке с сотрудников УМВД России по Мурманской области по распоряжению руководства стали собирать пожертвования на строительство церкви. Счет шёл на оклады. Один или два оклада отдавали оперативники на благую цель. А это при несложных подсчетах - десятки миллионов рублей. А теперь давайте посмотрим, как ими распорядились. Этот сруб без окон и дверей на территории учебного центра УВД не похож на церковь, это памятник алчности. Артефакт - сродни ботинкам из рыбьей кожи, характеризующий состояние дел в УВД эпохи Игоря Баталова.

- Собирали на эту церковь несколько раз. На то время по 1-2 оклада на 4,5 тысячи получится колоссальная сумма, на которую можно построить собор. И она так стоит с 2011 года. Ничего не делается, - рассказывают нам очевидцы. Обо всех этих фактах сегодня открыто могут говорить уже экс-сотрудники правоохранительных органов. В основном, уволенные или буквально выжитые за несогласие с негласными порядками. Но есть и те, кто звонил и писал в редакцию телеканала «Арктик-ТВ», но просил не называть имён. Говорить открыто или писать официальные запросы они не могут, так как боятся потерять работу. Это действующие сотрудники органов. И сегодня у них появилась возможность добиваться справедливости вместе со своими бывшими коллегами благодаря профсоюзному движению, которое возглавила Валерия Сняткова.

Официальные запросы от профсоюзной ячейки уже направлены Игорю Баталову. В частности, от него требуют разъяснить принцип распределения многотысячных и миллионных премий. Профсоюзная организация готовит обращения и по поводу дел, где фигурирует фамилия Качана. И Баталову придётся ответить, почему некоторые коммерсанты выходят сухими из воды. Эту информацию обещают обнародовать в средствах массовой информации.