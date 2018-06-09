СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански»

Заказные дела, фальсификация документов, поддельные подписи и дележка денег… Нет, мы не анонсируем фильм о 90-х годах прошлого века, мы рассказываем о Мурманске сегодня.

Валерия Сняткова: «Я считаю, я вынуждена констатировать, что это беспредел. Так поступать нельзя».

Мурманская область - часть огромной страны, которую принято считать правовым государством. И жители Российской Федерации конечно очень хотят верить в торжество закона, в правосудие, в честность и беспристрастность органов полиции, следствия и прокуратуры. Так должно быть, чтобы одни знали, что их защитят, а другие боялись преступать закон, осознавая, что наказание неизбежно. Но когда смотришь на ситуацию в Мурманской области, где только после громкого разоблачительного репортажа «Бизнес-МЕНТ» снимают с должности главного полицейского, где бывшие сотрудники следствия при МВД заявляют о фальсификациях, заказных уголовных делах и крышевании бизнеса, становится действительно страшно. А что, если следующими неугодными будем мы?

Валерия Сняткова: «Судя по тому, что вы рассказываете, мы видим такой беспредел: с одной стороны, мы видим, что был бы человек – статья найдётся, с другой… Так и получается. Я вчера в суде была, теперь я могу сдержанно говорить. Я так и сказала: будь то уголовная сфера, будь гражданско-правовая, был бы человек, если задача поставлена, всегда можно решить таким образом, можно смотреть с одной стороны, можно фальсифицировать».

Сегодня экс-заместитель начальника следственной части УМВД России по Мурманской области Валерия Сняткова открыто говорит о беспределе в правоохранительных органах – и перед камерой, и в судах, и в обращениях к руководству Следственного комитета Российской Федерации. Она и раньше не молчала, за что, судя по сложившейся ситуации, и поплатилась должностью. Вот, например, на заседании по иску о защите чести и достоинства УМВД России по Мурманской области к телеканалу «Арктик-ТВ» и бывшим сотрудникам силового ведомства, которые в репортаже «Бизнес-Мент» публично заявили о распределении Игорем Баталовым премий среди приближенных сотрудников, о распиле огромных сумм, Валерия Сняткова и другие правоохранители с приставкой «экс» снова подтвердили свои слова.

Валерия Сняткова: «С 2012 года по 2016 год в каждом подразделении УМВД существовал особый порядок получения материальной помощи для решений нужд руководителей, или нужд подразделений. В следственном управлении порядок был такой: руководитель следственного управления давал команду начальникам отделов писать рапорта об оказании материальной помощи. Все эти рапорта передавались ему и непосредственно начальником УМВД ставились размеры окладов денежного содержания, которые выплачивались руководителям. 90 процентов от указанных сумм передавались либо заместителю начальника следственного управления - второму Каширцу, либо руководителю кадрового подразделения».

Среди ответчиков по делу о защите чести и достоинства и бывший безупречный работник органов Герман Логвиненко. О коррупции в органах он не стал молчать, и неудивительно, что ещё во времена руководства полицией Баталовым остался без работы. Просто Логвиненко не хотел работать как было принято, скрывая огрехи дорогими подарками, например, уже знаменитыми туфлями из рыбьей кожи. Участвовать в этой покупке Логвиненко отказался, а позже свою позицию объяснил, что такие подарки проверяющим приравниваются к взятке, и это изложил в официальном обращении к министру внутренних дел.

Герман Логвиненко: «Мне говорят, что мы молимся на этого Куленкова, решили заказать туфли, а помимо этого ещё и домашние тапочки с загнутыми концами и вензелем. Но я говорю, что я буду лошарой, а вы ради Бога. Потом Ермолин зовёт, говорит: «Смотри на ноги, смотри на ноги. Это туфли из кожи».

В этом судебном заседании ещё не поставлена точка. Возможно, процесс откроет и новые факты такой успешной и, судя по полученной информации, денежной работы бывшего руководителя полиции Игоря Баталова. О ходе процесса мы обязательно будем сообщать телезрителям о тех ответах, которые будут поступать из федерального центра на обращения о вопиющих нарушениях законодательства.

Валерия Сняткова: «29 мая 2018 года я обратилась в следственный комитет с заявлением провести процессуальную проверку по факту массовых подделок подписей в процессуальных документах. Будет выясняться, в каких документах моя подпись не соответствует, выполнена другими лицами. Это длительный процесс, поэтому позже результаты будут доведены до телезрителей и всех заинтересованных лиц».

Кто-то скажет: подделка подписей – конечно преступление, но не такое тяжёлое, как убийство или краж, да и нас это не касается. А если посмотреть глубже и подумать, а зачем же нужно было подделывать подписи? Может быть, чтобы прикрыть себя, если не успел вовремя сдать документы, а может, чтобы увести расследование в другое русло? Ведь, согласитесь, ни о каких фальсификациях и подделках мы не слышали, если речь идёт о краже пельменей из супермаркета, а вот если в деле замешаны бизнес и деньги, ситуация может развиваться по заранее прописанному кем-то сценарию.

Валерия Сняткова: «Сейчас у нас сложилась ситуация: наляпать, накидать. А если ты не заплатил, у тебя будет другое решение».

- То есть не заплатил – посадили?

- Да, в последнее время так и происходит.

Ввиду этого с другой стороны можно посмотреть и на уже завершенные расследования уголовных дел и вынесенные приговоры. Вот, например, дело Николая Субботина закончилось обвинительным приговорам. 5 лет строгого режима за вымогательство.

Сергей Алифанов, адвокат: «По версии защиты в декабре 2014 года Качан обманул Субботина и Молибогу и обманом завладел 3,5 миллионами рублей. Через полтора года Субботин узнал об обмане и предъявил требования к возврату денежных средств. Вместо того, чтобы привлечь к уголовной ответственности Качана за мошеннические действия в отношении Субботина, Субботин был привлечён к уголовной ответственности за вымогательство денег у Качана. Мы считаем приговор незаконным и будем обжаловать его в установленный законом срок».30

Валерия Сняткова: «Никаких действий, угроз не было. Ничего. Поэтому я высказала позицию, что абсурдно, зачем так поступать и квалифицировать эти действия. Я в департамент написала, что максимум усматривается статья по самоуправству. Я высказала свою процессуальную позицию. Руководитель не согласился. Начали расследовать. Но потерпевший Качан – и в отношении него у меня были не единичные обращения…».

Действительно, фигура Николая Качана в Мурманске известная. Многие его называют чёрным риелтором. А одна из наших телезрительниц после выхода в эфир специального репортажа «Бизнес-МЕНТ 2» рассказала в комментариях свою историю: «Моя квартира, где я проживала с детьми, тоже попала в лапы Качана. Чем больше действий с моей стороны, тем больше угроз со стороны Н.Н.».

Многодетная мама Юлия Агеева не может забыть пережитый ужас, сегодня боится за себя и детей, поэтому согласилась рассказать о случившемся нашему телеканалу, но только по телефону: «В 2009 году я взяла в долг 250 тысяч рублей. Через три месяца человека мы не нашли. Номер телефона был выключен. Через год я узнала, что квартира продана на торгах. Я была не в курсе. При том, что в квартире было прописано трое детей. Так мы и познакомились с Качаном, который пришёл и уведомил меня, что будет заседание о снятии меня и детей с учёта – в никуда, на улицу».

Юлия Агеева обратилась к адвокатам и отстояла своё жилье - в судебном процессе. Но снова переоформить документы на себя так и не смогла.

«Нас просто начали выживать из квартиры: перерезали свет, грозились угрожали, что будут заливать замки клеем, спрашивали, что не боюсь ли я за своих детей», - рассказывает Юлия по телефону.

- Непосредственно угрожал вам Качан?

– Да, да. Все разговоры были только с ним.

Мы уже снимали репортаж и рассказывали историю ещё одной мамы, которая с ребёнком буквально осталась на улице и винит во всем Николая Качана.

Елена Кораблева: «Я не знала, что это риэлторы. Только потом я узнала, что это чёрные риэлторы, они обманывают людей. Я конечно раскаиваюсь, что лишила ребёнка квартиры и хотела бы, чтобы наказали тех, кто обманывает людей и приняли меры».

Это та самая Елена Кораблева, по обращению которой Валерия Сняткова пыталась завести уголовное дело, но получала только палки в колеса. Удивительным образом и в уголовном деле Субботина никто так и не дал оценку действиям самого Качана, который брал деньги и обязался выполнить за них какие-то действия.

Алексей Круглин, эксперт-юрист, ведущий программы «Рамки закона»: «Почему никто не дал этому оценку?

– То есть очень однобоко?

– Очень однобоко. Это реально выглядит однобоко, есть приговор в отношении Субботин, который требовал деньги и говорил : «Я передавал и меня обманули». Этому оценку не дали. Почему нашли человека? Пять лет строгого режима и мы забыли – такого не должно быть. Если суд говорит, что деньги передал Субботин за то, что Качан ушёл от участия в аукционе, то давайте посмотрим, какие цели преследовал Качан, кого он обманул и причинил ли он ущерб.

Валерия Сняткова: «Само по себе всё, что я изучила в уголовном деле, мягко говоря, не корректно и сейчас я внимательно отслеживала всё что происходит там. Некие процессуальные решения по этому делу – то, что доказывает невиновность обвиняемого – оно отметается. Принимается только позиция потерпевшего. Причём ему оценка не даётся. Хотя уголовный процесс предполагает, что оценка должна быть дана двум сторонам. В этом смысл состязательного процесса. А у нас это переходит в стадию инквизиционных процессов.

Всё уголовное дело, по мнению бывшего высокопоставленного следователя, велось как карательное, да и в принципе не должно было расследоваться следствием при УМВД из-за личных связей, а может и коммерческого интереса, которые обычно отметают беспристрастность.

Валерия Сняткова: «В этом вопросе я предъявила претензию руководителю. Если потерпевший ваш знакомый – передайте через прокуратуру. Расследуйте, что хотите. И поэтому я обратилась в следственный департамент. И до сих пор ситуация не разрешена. Само по себе, всё, что я изучила в уголовном деле, ну, мягко говоря, не корректно».

А если говорить, не смягчая, то незаконно или несостоятельно. Защите удалось получить заключение эксперта, говорящие том, что доказательства фальсифицированы.

Сергей Алифанов, адвокат: «В ходе судебного разбирательства мы озвучили, что записи были произведены не Качаном, а его друзьями из органов, они были осуществлены без документов, которые легализируют такие действия. Затем записи были скачаны в айфон 6 Качана. Экспертиза была представлена суду, а эксперт допрошен. Натолкнуть на ответ, каким образом в уголовном деле появились такие доказательства, могут вот эти фотографии».

На них Качан отдыхает и расслабляется в окружении людей из правоохранительных органов. Вот с ним чокается товарищ Радов – сотрудник прокуратуры. Его вотчина – противодействие коррупции. Тут же Вадим Зинатуллин, который длительное время работал следователем по особо важным делам следственного комитета. Ещё один герой на фото – Сивков – в разные годы работал сотрудником следственного комитета и следственного управления при УМВД России по Мурманской области. Фотография взята из открытого источника – в Интернете. Свои знакомства Качан не скрывает, а наоборот кичится ими, по словам даже малознакомых ему людей.

Александр Варганов: «Потом он мне сказал: «Захожу в кабинет спокойно. Приятельствуем». Это его прямая речь. И он упомянул имя, а потом фамилию Зинатуллин – это, он сказал, бывший прокурор или следователь, мой близкий друг. Ну, естественно, и следователь Топал. Он кичился, хвастался, что всё схвачено, что он парень важный. Просто нарочито показывал мне свои дружеские неформальные связи. Я не берусь делать оценку. Это конфликт интересов».

Так что получается: фактически можно взять 4 миллиона у другого человека, эти деньги не отдавать, а когда потребуют назад, заявить в полицию и в итоге посадить человека за вымогательство. Тогда вопрос, с кем пришлось делиться, чтобы провернуть эту хитроумную схему, может быть, с Баталовым, который в то время был главным полицейским региона, а может, с Радовым – сотрудником прокуратуры, с которым потерпевший отдыхает на природе? Или с кем-то другим? Может быть, делиться пришлось и не впервые, решая не только свои проблемы, но и проблемы иных лиц?

Валерия Сняткова: «Он выступал буфером, посредником, он не называя фамилий, говорил – у меня связи есть в следственном управлении, если вы сумму заплатите, я могу порешать. Если бы это были домыслы, но Качан постоянно появлялся в здании Управления внутренних дел. Я знала точно, что он общался с руководителем, достоверно знала».

А давайте посмотрим другую практику по тому же составу преступления, которое было предъявлено Субботину - вымогательство. Под контролем Валерии Снятковой находились уголовные дела в отношении группировок Жданова и Комарова. Действия были квалифицированы следствием как вымогательство.

Валерия Сняткова: «По уголовному делу Жданова даже по самоуправству был вынесен оправдательный приговор. Были все доказательства – аудиозаписи с угрозами, видеозаписи, но суд принял решение, что это на стыке гражданско-правовых отношений, что это не вымогательство и даже не самоуправство».

Через некоторое время ещё одно аналогичное уголовное дело.

Валерия Сняткова: «Опять видео, опять группа, опять существенное насилие и опять прекращение по 163 статье. Это не позиция областного суда – я их не критикую. Просто, когда кто-то кому-то должен, скользкая статья».

Но в отношении одних лиц вымогательство простительно и относится не к уголовной сфере, а к гражданско-правовой. В отношении других – наказуемо.

Александр Варганов: «Я это оцениваю, это мое личное суждение, что это абсолютная провокация со стороны Качана, поддержанная правоохранительными органами, кто в этом участвовал».

Сергей Алифанов, адвокат: «Хочу обратить внимание, что Субботин, требуя от Качана возврата своих денег, требовал своё имущество, а не чужое. Качан присвоил эти деньги, он обманул, что будет передавать за аукцион, а обманул. И есть показания Молибоги, что Качан обманул».

Алексей Круглин: «Если есть такая ситуация и говорит один человек, что он получил деньги за определенное действия, ну, оценку действиям, законно были переданы и получены. Все равны перед законом, никому не отдавая предпочтения, преимуществ, будь то потерпевший, сотрудник прокуратуры области или другие сотрудники, надо обязательно полно рассматривать любое уголовное дело».

Конечно, так и должно быть в правовом государстве. Но к сожалению, противоположных примеров у нас хватает. В следующем выпуске специального репортажа мы расскажем другие истории – истории людей, которые потеряли свободу, семью, бизнес, став жертвой правосудия по-мурмански. И стоит ли удивляться такому положению дел, когда сегодня бывшие высокопоставленные сотрудники органов, которые пошли против системы и были уволены за своё несогласие молчать, открыто говорят и о фальсификациях, и о заказном характере уголовных дел, о крышевании бизнеса, о подделке подписей. И тут встает другой вопрос: если все эти факты будут изучены, если фальсификации будут доказаны, если найдут интересантов, по велению которых кто-то оказался за решеткой, то что будет с осужденными? Могут ли они рассчитывать на торжество справедливости?

Алексей Круглин. «Если подтвердится информация, что подписи по какому-то уголовному делу не являются подлинными, конечно же будет ставать вопрос по фальсификации по делу. Это будет ставать вопрос и о привлечении к уголовной ответственности незаконно».

Валерия Сняткова: «Приговор может быть отменён, дело отправят на новое рассмотрение. Но если доказательства есть, то они и есть. А если всё нарисовано, тогда другой разговор. Зависит от сути дела».

К сожалению, примеры фальсификаций в российской практике имеют место быть. Самая свежая история – следователя из Советска Калининградской области обвиняют в фальсификации доказательств. В протокол следственного действия она вписала ложные сведения и сама поставила подписи за иных лиц. Дело против неё передано в суд и женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

А вот ещё один пример: новость сообщил официальный сайт генеральной прокуратуры: дело было в Иркутске. Осуждён бывший следователь следственного управления СК России по Иркутской области – также за фальсификацию доказательств. Федоров изготовил заведомо подложные постановление о производстве выемки и протокол выемки вещей у одного из участников уголовного судопроизводства. Сфальсифицированные Федоровым доказательства были положены судом в основу обвинительного приговора. В дальнейшем этот приговор был отменен вышестоящим судом, а уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращено. Что было бы, если фальсификацию не заметили? Страшно представить – невиновный оказался бы в тюрьме. Но справедливость восторжествовала и сам следователь, который пытался упечь за решетку другого, отправился в колонию на 3 года.

Тут стоит вспомнить Конституцию, где прописано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». И если кто-то покушается на эту ценность, он должен понести наказание! Но если подобные факты в Мурманске будут подтверждены, можем ли мы рассчитывать на неизбежность наказания виновных? Наверное, сейчас, когда после разоблачительных специальных репортажей телеканала «Арктик-ТВ» со своей должности указом Президента был освобожден генерал-майор Баталов, мы можем рассчитывать на то, что правоохранительный орган возглавит человек, для которого слова законность и честь мундира – не пустой звук, что новый начальник наведёт порядок и прежде всего в своём ведомстве, а уже потом начнёт реальную, а не заказную борьбу с преступностью в Мурманской области.

Продолжение следует…