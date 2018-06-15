СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».

Специальный репортаж телеканала «Арктик-ТВ» «Бизнес-МЕНТ»- продолжается. Мы дали возможность высказаться тем, кого не захотели слушать следователи и судьи...

Специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански», который вышел в эфир на телеканале «Арктик-ТВ» на прошлой неделе, вызвал резонанс и доказал, что произвол и беззаконие в нашем регионе дошли до своего предела. Заказные уголовные дела, фальсификации и давление на сотрудников органов, которые не захотели работать по команде «фас» - практика, которая, судя по полученным отзывам, в УМВД существует давно.

Ириска Кузьменко: «Не только Баталова снять с должности, но и тех, кого он назначал на должности по Мурманской области. Сколько они сотрудников добровольно принудительно заставил уволиться. Я очень надеюсь, что справедливость восторжествует! Спасибо тем сотрудникам, которые не побоялись сказать правду и «Артик-ТВ!!!».

Ирина Воскресенская с 1991 по 2017 годы – бывший старший следователь, службе отдала 26 лет жизни. Её, как пишет сама Ирина, буквально выжили со следственного отдела, создав условия для увольнения по собственному желанию, когда старшему следователю оставалось доработать до пенсии всего год. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», – цитирует бывший сотрудник классика, с грустью осознавая, что честь мундира ныне не в почёте.

Мы встретились с Ириной, она рассказала подробности своего увольнения.

А вот ещё один отзыв на специальный репортаж телеканала «Арктик-ТВ». Его автор говорить на камеру отказался со словами: «Я боюсь, у меня ребёнок».

«В 2006-го сам стал участником беспредела правоохранительной системы. Имущества, личных вещей и товара забрали почти на 10 млн рублей, в 2010-ом повторили с фальсифицированными доказательствами, с подставными понятными (я по «ВКонтакте» установил связь с чадами ОБЭПа). Это было самое настоящее судилище!», - поведал о своей прошлой работе наш земляк

Похожие истории в письмах и комментариях на телеканал «Арктик-ТВ» поступают уже несколько месяцев – с даты выхода в свет первой части специального репортажа «Бизнес-Мент». Говорить на камеру многие боятся и сейчас. Другие открыто рассказывают свои истории. Например, Анатолий Шульгин заявляет, что ему терять нечего, так как потеряно уже многое – и семья, и годы жизни, проведенные в страхе за себя и своих близких, а после и в заключении, и бизнес. Молодой мужчина считает, что его осудили буквально ни за что. Понять, как он из потерпевшего стал обвиняемым, Шульгин до сих пор не может. Ведь всё началось с того, что на территории его предприятия загорелись самосвалы. Предположение было только одно – поджог.

Анатолий Шульгин: «Обратились в полицию, явно было что поджог, сразу было возбуждено уголовное дело. Потом, буквально через полгода, из этого уголовного дела была стерта экспертами видеозапись, на которой были три человека, которые покупали топливо, которым и были сожжены самосвалы. Потом до мая месяца происходила череда событий – вскрывались офисы, пропадали компьютеры. Мы опять обращались по этому поводу в полицию». Удивительным образом все обращения Шульгина или игнорировались, или просто заминались, если уголовные дела и заводили, то их по тем или иным обстоятельствам закрывали.

Анатолий Шульгин: «Все мои обращения в полицию они заминались, причём заминались откровенно и неприкрыто».

После поджога самосвалов прибыль пошла вниз, это привело к первой просрочке по кредиту. Кредиторы не заставили себя ждать. К Анатолию Шульгину пришли бизнесмены Шанкояны, которые потребовали себе его базу.

Анатолий Шульгин: «В этот же день они завладели базой, они физически зашли – крепкие ребята, приехали и заблокировали доступ. Это называется рейдерский захват, по-другому не назовёшь».

Дальнейшие события разворачивались ещё быстрее. И Анатолий Шульгин оказался на скамье подсудимых.

Анатолий Шульгин: «Старший брат Месропа Оганес сходил на консультацию к генералу Баталову. Мне известен этот факт. После этого в отношении меня было возбуждено уголовное дело, которые было быстро передано в суд и меня признали виновным в отношении того, чего я не совершал. В нашей стране некорректно говорить, что правосудие нечестное. Меня обвинили в преступлении, которое начинается со слов преднамеренное – преднамеренное неисполнение договорных обязательств, причём с потерпевшим, на момент якобы совершения преступления, я с ним был даже не знаком. Я даже не знал такую компанию, как можно кого-то обмануть, наше МВД может такой материал сделать и отправить в суд и оно может увенчаться каким-то успехом».

То, что дана указка – посадить – от Шульгина даже не скрывали.

Анатолий Шульгин: «Опять полиция! Суд ни при чём, суд только даёт оценку доказательствам, собранным следствием. Но следователь Сафонник говорила, что это бесполезно, что это прямое указание её руководителя – начальника. Сопротивляйтесь или нет... Были разные схемы, давали подписать, меня по-русски развело наше УМВД… В итоге следователи менялись. И расследовала следователь Ефимчик. Я задавал вопросы, спрашивал, вам не стыдно? Вы же видите, что нет состава, вы же понимаете, что преступление мифическое. И она мне честно говорила, что она всё видит, но у меня приказ Кашира, я его выполняю, я буду делать, потому что руководитель сказал. Это следственная часть УМВД по Мурманской области.

Ищи кому выгодно! Посадить Шульгина было выгодно его кредиторам –Шанкоянам.

Анатолий Шульгин: «Он мне говорит, сто они меня посадят, что у них всё схвачено, у них в суде люди есть. Можем сделать так, что ты не сядешь, что тебе поменяют на условный срок. Но ты должен заплатить и переписать свою компанию и мы тебе гарантируем, что ты не сядешь. Но так как все мои хождения в МВД не давали никакого результата, а я считал, что у нас правовое государство, то я пошёл в ФСБ, написал заявление о готовящемся преступлении».

А дальше всё как и должно быть по закону – оперативный эксперимент, поимка с поличным. Складывается впечатление, что только в ФСБ соблюдают закон, борются с преступностью и доводят дело до конца, а не спускают на тормозах. Месроп Шанкоян оказался на скамье подсудимых. Его обвинили в мошенничестве – статья 159. Ч 4, то есть не просто мошенничество, а в особо крупном размере. По букве закона такое деяние наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Но удивительное дело – прокурор проявил, будем считать, что неслыханное великодушие, и запросил наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей и трёх лет условно – гораздо меньше, чем предписывает Уголовный кодекс. Возможно, прокурор перепутал свою роль и решил проявить адвокатские качества. Ведь в обычной судебной практике гособвинитель требует максимального наказания, а адвокат, если не оправдания, то минимального срока. Надо отдать должное суду, который вышел за рамки требований прокурора и приговорил Шанкояна к реальному сроку за совершенное преступление – к трём годам заключения со взятием под стражу в зале суда.

Но всё это вовсе не помешало следствию МВД довести до конца дело против Анатолия Шульгина. Что же получается? По своему желанию и, вполне возможно, коммерческому интересу, как это мы видим в случае с Анатолией Шульгиным, человека можно упрятать за решетку, а можно и выпустить на свободу? Ведь именно это обещал за немалое вознаграждение Анатолию Месроп Шанкоян. Можно завести дело, а можно прикрывать любые махинации? Но как откатить назад огромную машину под названием «система», если следствие уже проведено, если доказательства уже собраны? Видимо так же, используя свои связи в нужных кругах. В связи с этим иначе можно посмотреть на дела, решения по которым уже вынесены, дела, которые в самый последний момент – уже перед приговором – резко поменяли своё направление.

Вот, например, 2017 год, Первомайский районный суд Мурманска. Рассматривается дело о мошенничестве – на скамье подсудимых руководитель колхоза «Северная звезда» Константин Смирнов и внешний управляющий Сергей Иванов. Позади – несколько лет следствия, толстые тома уголовного дела. Есть пострадавшие, обвиняемые, целая кипа доказательств по делу. Казалось бы, исход очевиден. Но неожиданно выступает прокурор – и не какой-то, а заместитель прокурора области Резниченко и зачитывает отказ от обвинений. То есть прокурор – государственный обвинитель – решил не обвинять, а наоборот перечеркнуть всё следствие, обосновывая это тем, что события преступления он не видит. В российской судебной практике отказ прокурора от обвинения встречается крайне редко, чаще – это частичный отказ. В Мурманской области подобных случаев, вспоминают юристы, единицы. Но сам отказ – не единственный нонсенс в этом деле. На судебное заседание явился заместитель прокурора Резниченко – птица высокого полёта, в расписании которого и ведение серьёзных дел и приёмы граждан. Ранее в суде принимали участие районные прокуроры, которые, кстати, обвинение поддерживали.

Валерий Стадник, адвокат: «Это из ряда вон выходящее. Обвинители области всегда отличались принципиальностью в подписании обвинительных заключений. А этот случай вызвал всеобщее удивление. Даже работники судов удивлялись и полицейские. По сути Резниченко признал несостоятельной всю правоохранительную систему, которая годами собирала доказательства по делу Смирнова».

Адвокат заметил ещё один нонсенс – слова Резниченко удивительным образом повторяли слова в тот момент ещё обвиняемых по делу. Совпадение ли? А может, всё дело в том, что в деле замешан очень денежный рыбный бизнес, а суд состоялся накануне очень важного распределения квот? Квоты на вылов рыбы – это, по сути, право эту рыбу добывать. Квоты можно осваивать, а можно и перепродавать другим компаниям, получая немалую прибыль. Приходится ли этой прибылью делиться и с кем, - об этом мы можем только догадываться.

Но хватит о деньгах! Давайте об обычных людях, которые пусть и со стороны, но наблюдали за судебным процессом. Это люди, изгнанные из колхоза «Северная звезда» - того самого, которым руководит уже известный нам Константин Смирнов.

Василий Прокопчук, бывший заместитель председателя колхоза «Северная звезда»: «Он довёл колхоз. Когда мы его избрали, у нас было шесть судов, свой причал, село Белокаменка – колхоз был градообразующим предприятием. На сегодняшний день не осталось ничего – ни судов, одни только долги, которые были, если сейчас исследовать, надуты».

Виктор Тимофеев, бывший колхозник: «Где колхоз? Колхоза нет! Был когда-то. А сейчас всё приватизировали и оприходовали. Приходили и предлагали»

- Деньги?

- Да. А потом угрозы – смотри – пожалеешь. Вот времена.

Василий Прокопчук: «Благодаря своим друзьям с криминальным прошлым – это и Палёный, и Гулим – все колхозники были запуганы, им не давали ни говорить, ничего».

Но глас народа услышан не был в отличие от гласа прокурора. Удивительное совпадение, несколько лет назад по делу, в котором тоже фигурирует рыбный бизнес и большие деньги, другой заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев проявил похожую позицию. В областном УВД возбудили уголовное дело по статье мошенничество, Октябрьская прокуратура согласовала, началось расследование. А прокурор Дюжев поставил в этом деле жирную точку. Подробности об этой истории «Арктик-ТВ» рассказывала в специальном репортаже «Как украсть миллиард», в том числе и о некогда очень известной личности с большими связями – Валентине Лунцевиче.

Сергей Копосов, предприниматель: «Через 4 месяца появляется требование заместителя областного прокурора Дюжева о том, что устранить нарушения, прекратив уголовное дело. Единственное, что я могу предполагать, что тут без коррупции не обошлось».

Геннадий Матекин, адвокат Сергея Косопова: «В частности в данном требовании было указано прекратить уголовное дело в связи с тем, что с момента возбуждения уголовного дела расследование шло неинтенсивно. Замечание об неинтенсивности расследования и требование прекратить уголовное дело противоречат друг другу. Чтобы устранить неинтенсивность его наоборот надо расследовать».

Было ещё одно дело, которое даже адвокатов с обширной практикой ставит в замешательство. Иван Лунцевич, младший брат того самого Лунцевича, пришёл в органы с чистосердечным признанием, что ранее в суде дал ложные показания. Дело рассматривали на предварительном заседании. Обвиняемый вину признавал. А прокурор, который по всем канонам должен требовать наказания, на то он и гособвинитель, наоборот, заявил об отказе от обвинений. Нонсенс или уже закономерность?

Если бы суд рассматривал это дело по существу, под сомнение попало бы старое решение – по перераспределению долей крупного предприятия. А это уже большие деньги.

Досье:

Дюжев Юрий Алексеевич

Должность: заместитель прокурора Мурманской области.

Классный чин: Старший советник юстиции.

В органах прокуратуры с 1990 года – стажёром в Мурманской транспортной прокуратуре, в дальнейшем работал там же следователем, старшим помощником, заместителем прокурора.

С 2002 года занимал должность Мурманского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Дюжев Юрий Алексеевич назначен на должность заместителя прокурора Мурманской области.

Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации.

Это информация официального сайта Прокуратуры Мурманской области. Немного больше – в декларации о доходах. Задекларированный доход в 2017 году больше 4, 5 миллиона рублей. В собственности – индивидуальной, совместной или долевой – 4 квартиры, 2 гаража, бокс и земельный участок. По уровню официального дохода он переплюнул и других заместителей, и главного прокурора области.

Несколько строк о прокурорах, которых мы назвали в нашем специальном репортаже, есть на сайте «компромата.нет»: «Закон в Мурманской области, похоже, совсем не работает. Зато работают тесные связи, когда заместитель прокурора Мурманской области Сергей Резниченко даёт своим подчиненным ценные указания, как правильно «сушить» уголовное дело и тихо спустить на тормозах».

В статье также предполагается, что «заместитель прокурора Юрий Дюжев, глубоко погрязший в «деле о миллиарде», срочно уходит на пенсию».

Такие предположения были связаны с приходом нового прокурора Мурманской области – Василия Щербакова, ведь замы прокурора назначены были экс-руководителем ведомства Ершовым, и при нём, возможно, и могли чувствовать себя довольно вольготно. Кстати, после Мурманска Максим Ершов переехал в Волгоградскую область, где возглавляет прокуратуру. Ему наверняка повезло больше чем экс-руководителю МВД Игорю Баталову, его не сняли, а перевели в другой регион. Что правда, жалобы на Максима Ершова и оттуда уже поступают. И лично Юрию Чайке. Уволенная Ершовым сотрудница прокуратуры заявляет о том, что потеряла работу после выявления махинаций с миллионами из Фонда ОМС. Материалы проверки Любовь Меркулова передала в прокуратуру Волгоградской области. Вместо возбуждения уголовного дела, которое могло бы печально обернуться для высокопоставленных чиновников, Ершов распорядился об увольнении прокурора. Экс-сотрудница надеется на вмешательство генерального прокурора Российской Федерации и Верховного суда.

Но вернёмся в нашу Мурманскую область. Мы очень рассчитываем на то, что новый прокурор Василий Щербаков, проявивший себя на посту принципиальным человеком, разберётся во всех хитросплетенных отношениях своих заместителей и акул рыбного бизнеса, иных сотрудников прокуратуры, а именно товарища Радова и чёрных риелторов, о чем мы рассказывали в выпуске «Бизнес-МЕНТ-3», и даже в семейных отношениях, которые могут вредить службе. Например, по нашей информации прокурор отдела прокуратуры Мурманской области Максим Александрович Давыдов – сын сотрудника Управления финобеспечения Министерства обороны, осужденного по статье присвоение и растрата. Возможно, он мог создавать препятствия расследованию. Но в любом случае такое родство негласно становится причиной для увольнения. Но это в том случае, если нет покровительства. Ещё один факт, который требует внимания. По отзывам в Интернете, в прокуратуре и в практически прямом подчинении уже известного нам заместителя прокурора Дюжева работают его сыновья, а это, если кончено, информация правдива, уже конфликт интересов. Подобные трудоустройства запрещены во всех правоохранительных органах.

«Омбудсмен полиции»: «У нас существует законодательный запрет, чтобы родственники находились в прямом подчинении друг у друга или, если их служба, скажем так, с подконтрольностью один другому. Это нельзя. Также существует понятие «конфликт интересов» – оно достаточно размытое и многие вертят им как хотят. Если мы возьмем Москву: две сестры, которые помочь друг другу не могут, их начинают подводить к тому, что это конфликт. А если жены кого-то работают? Я знаю, у вас в Мурманской области есть такие случаи. Это не конфликт интересов. Двойные стандарты».

Руководитель популярного паблика «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» посетил Мурманск в качестве защитника Германа Логвиненко – бывшего сотрудника полиции, который наряду с другими сослуживцами заявил общественности в эфире телеканала «Арктик-ТВ» о коррупции и распределении миллионных премий в органах внутренних дел. Они осмелились заявить о нарушениях, несмотря на всевозможное давление. И все свои слова подтверждают в суде по иску МВД к бывшим сотрудникам и телеканалу «Арктик-ТВ» о защите чести и достоинства.

Валерия Сняткова: «Не ожидали мы такого беспредела от сотрудником МВД. Мы же вели себя в любом случае достойно, все наши передачи носили корректный характер, в рамках правово поля писали обращения. А на нас оказывали давления, писали анонимки, заставляя сотрудников дать объяснения, вспоминая все мои грехи от детского сада, моделируя ситуацию. Как у нас выйдет сюжет или обращение, так сразу начинается вот это неприятное...».

Во всех своих обращениях Валерия Сняткова всегда писала, что готова пройти полиграф и подтвердить свои слова, поэтому никаких проверок сама экс-заместитель начальника следственного управления при УМВД России по Мурманской области не боится и открыто говорит о таком явлении в МВД, которое смело можно назвать поборами. Речь не только о материальной помощи, которую по указке свыше просили рядовые сотрудники полиции, отдавая её вышестоящим по должности, о чём заявили экс-полицейские в суде, но и о сборах якобы на благие цели, например, строительство церкви. Сруб без окон и дверей на территории учебного центра МВД храм напоминает, но слишком отдаленно, учитывая, что на его строительство собирали всем личным составом.

Валерия Сняткова: «Я считаю, что в этом вопросе обязательно должны быть приняты решения о незаконных действиях должностных лиц. По крайней мере, возвращены те деньги, которые сотрудники сдали на строительство храма. Это вопросы религии, веры. Рапорта о сдаче денег писались на имя начальника управления, деньги удерживала бухгалтерия. Управление делами Российской православной церкви ответили, что дадут нам поддержку во всем, что мы сделаем, хотя бы в том, чтобы сохранить, что есть.

С Российской православной церковью связался Мурманский профсоюз полиции, который возглавила Валерия Сняткова. Теперь обращения в следственный комитет и многие другие органы идут не только от экс-сотрудника следственного управления при УМВД, но и от официального общественного движения, в котором сегодня становится всё больше участников. В частности, обращения Валерии Снятковой затрагивают вопросы конфликта интересов и возможных нарушений законодательства при ведении уголовных дел.

Валерия Сняткова: «В обращении в следственный департамент отмечено было то, что дела по ЖКХ и материалы проверок не просто носят заказной характер, но расследуются с нарушением противокоррупционного законодательства. Отдел по ЖКХ возглавляет Леоферова, а адвокатом выступает её муж. Я отправила обращение, что конфликт интересов не разрешается. Сами понимаете, если ты представитель, а жена руководит этими делами, то диапазон нарушений может быть какой угодно. Вместо того, чтобы решить это, была назначена проверка по мне, потому что якобы я, обвиняя своего руководителя, посягнула на его честь и деловую репутации. Мне был объявлен за это выговор. При том, что информация нашла своё подтверждение в прокуратуре. И прокуратурой направлено представление. Но наша цель – устранение нарушений, либо они перестают быть мужем и женой фактически и юридически, либо она перестает возглавлять отдел, иначе это существенное нарушение закона».

О полученных ответах экс-руководитель следственной части при УМВД обещает рассказать телеканалу «Арктик-ТВ», так как всё это уже не внутренняя кухня правоохранительного органа, а вопросы, имеющие большой резонанс, – вопросы нашей с вами безопасности, вопросы доверия людей к власти и веры в правосудие. Пока судебные процессы будут сравнивать с инквизицией, пока уголовные дела будут заводить по указке сильных мира сего, пока прокуроров будут обвинять в коррупции, а полицейских - в связях с криминальными личностями, пока деньги на строительство церкви будут исчезать в чьих-то карманах, то ни о каком развитии правового государства речи идти не может. Будет царить хаос и беззаконие. Если им – стражам порядка - закон не писан, то почему остальные должны жить по его букве?

Телеканал «Арктик-ТВ» как средство массовой информации готов давать слово и другим потерпевшим от действий сотрудников МВД и прокуратуры, лишенным работы или свободы. Мы не боимся, несмотря на судебные тяжбы, рассказывать правду. В социальной сети «ВКонтакте» – в официальной группе телеканала «Арктик-ТВ» - мы принимаем ваши обращения и готовы при необходимости оставить их анонимными. Потому что молчать уже нельзя…