СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»

В Мурманске полицейские расследуют дело в отношении группы предполагаемых «чёрных» риэлторов. На протяжении нескольких лет они обманывали пенсионеров, лиц, злоупотребляющих алкоголем, и просто доверчивых людей для того, чтобы завладеть их квартирами, предполагает следствие. Пострадавшие в итоге оказывались на улице без средств к существованию, а мошенники - богатели и продолжали заниматься своим чёрным делом. Каково же было наше удивление, когда среди прочих сначала задержанных, а теперь и арестованных, мы увидели старого героя наших сюжетов - Николая Качана. Уверены, помнят его и те наши зрители, которые в своё время по нашим специальным репортажам «Бизнес-Мент» тщательно отслеживали судьбу экс-начальника УМВД по Мурманской области Игоря Баталова и его свиты.

О том, какая репутация сложилась у Николая Качана среди попавших в его руки мурманчан, мы рассказывали в нашем специальном репортаже «Бизнес-Мент-2» и «Бизнес-Мент-3». И в одном, и в другом наших журналистских расследованиях были показаны люди, пострадавшие, по их словам, от действий предполагаемого «чёрного» риэлтора. Чтобы поставить в деле жирную точку, очередной специальный репортаж мы посвятим непосредственно этому человеку.

Итак, Николай Качан, 53 года. Родился в Риге, постоянно живёт в Мурманске, но, по словам следователя в суде, также имеет вид на жительство в Латвии. Бывший предприниматель, а сегодня, опять же, как озвучили в суде, официально безработный. Был женат, сейчас разведён и в одиночку, по словам защитников, воспитывает несовершеннолетнего сына.

В поле зрения нашего телеканала он попал в связи со своим знакомством с некоторыми из приближённых Игоря Баталова. Своим приятельством с высокопоставленными полицейскими и сотрудниками прокуратуры сам Качан неоднократно хвастался перед знакомыми и партнёрами по бизнесу. В 2018-м мужчина занимался сделками с недвижимостью и проходил пострадавшим в деле Николая Субботина, который якобы вымогал у него деньги после сделки по продаже торгового центра «Аметист».

Александр Варганов: «Какие могут быть интересные, дружеские, неформальные связи у простого риэлтора? Он рассказал мне, что у него дружеские связи с господином Ялаловым. В ближайшее воскресенье, он сказал, пили, вот, чай. Потом он рассказал, что он заходит к нему в кабинет свободно. Я так понял, что дружат. Он сказал, ну, не дружим, но приятельствуем. Это вот его прямая речь. И он упомянул фамилию, он сначала назвал имя, да, я спросил: «А кто это такой?»… Я не помню, или Рашид, или как-то, а потом назвал фамилию Зинатуллин. Он говорил, что это то ли бывший прокурор, то ли следователь прокуратуры. Это я не понял. Это он вообще сказал, мой близкий друг».

Также подумали и мы. Тогда, в 2018 году, нас удивили приятельские отношения сотрудников правоохранительных органов с бывшим «чёрным» риэлтором, вину которого официально признал суд, приговорив его к лишению свободы. Мы начали искать информацию и наткнулись на любопытные факты.

Знакомьтесь, Елена Кораблёва. Несколько лет назад женщине не посчастливилось увидеть Николая Качана в деле. До этой встречи она работала в вагонном депо и жила со своей несовершеннолетней дочерью практически в самом центре Мурманска в доме номер 9 на улице Терской. История банальная. Близкий друг Елены связался с некими людьми, взял у них денег в долг. Отдать не смог и уже через какое-то время ему стали поступать угрозы. Мошенники выжали из жертвы всё и продолжали запугивать, требуя ещё и ещё. Тот обратился за помощью к Елене, в общих чертах обрисовав ситуацию, попросил выручить его, оставив в залог квартиру как гарантию перед кредиторами. Сам мужчина обещал понемногу выплачивать свой кредит. По его словам, с жильём ничего не должно было случиться. Елена поверила и согласилась.

Елена Кораблёва, пострадавшая: «С Николаем Николаевичем я не была знакома. Уже потом я узнала, что это риэлторская фирма «Кольский дом». - А как произошла такая ситуация, что вы узнали, что квартиру вам больше не вернуть?

- Мне стали звонить. Звонить и говорить: или деньги, или мы заберём у тебя квартиру. Привезли меня, возили меня везде. И в Колу, там я подписала договор. Потом к нотариусу возили. Нотариусу я прямо сказала, что не понимаю, чего вы хотите от меня. Там Гныпа был, этот валютчик. Возили с Ганашовым заставляли подписывать документы.

Елена пыталась связаться со своим приятелем, с которого всё и началось, чтобы выяснить в чём дело. Однако он пропал, куда - не знали даже родственники. Последнее, что о нём слышали - он сел кому-то в машину и куда-то уехал. Спустя несколько месяцев тело мужчины обнаружат в Архангельской области. Участковый сообщит Елене, что умер её друг не своей смертью. Сама женщина к этому времени уже окажется без жилья и будет ночевать с ребёнком у подруг и знакомых.

Елена Кораблёва, пострадавшая: «Мне позвонил Гныпа и сказал, что «слышь ты, коза, когда будут деньги? Или мы сейчас приедем, выкинем все вещи, заберём квартиру». И они приехали, выкинули все вещи, забрали всё, в квартиру взломали дверь и всё».

Анатолий Гныпа, которого Елена Кораблёва называет «валютчиком», ещё один фигурант уголовного дела. Ранее мужчина уже был судим за мошенничество путём обмана или злоупотребления доверием, грабёж и вымогательство. По материалам следствия, он активный участник незаконных схем по отъёму чужого жилья. Как предполагают полицейские, Гныпа что называется обрабатывал будущих жертв, убеждал их продавать или дарить свои квартиры и комнаты на сверхвыгодных для мошенников условиях. Более того, с его помощью легализовывали отобранное у мурманчан жильё. Об этом в 2018 году писали наши коллеги из «Вечернего Мурманска». Они утверждали, что в 2015 году Анатолий Гныпа ненадолго стал новым собственником незаконно изъятой у психически нездорового мурманчанина квартиры.

Выдержка из газеты: «В суде дело начало обрастать новыми подробностями. Выяснилось, что квартира Артёма «пошла по рукам». Оказалось, что Гныпа, якобы купивший квартиру у одинокого психически больного человека, вскоре после сделки был признан банкротом. Его кредиторами (кому Гныпа должен денег) выступили Михаил Лепихин, Александр Вафик и Николай Качан. Квартира первого покупателя была продана за долги, а её новым владельцем стал кредитор Александр Вафик».

Сам Гныпа утверждал, что квартиру честно купил. Но сам парень, оставшийся без жилья, говорил, что никаких денег не получал. И мы склонные ему верить. Обман на доверии, угрозы, давление - вот те методы, которые использовали, по словам Елены Кораблёвой, фигуранты уголовного дела в том числе в её отношении.

После выхода специального репортажа «Бизнес-Мент-2» с нами связалась ещё одна жертва Качана. Многодетная мать Юлия Агеева, оказавшись в непростой ситуации, взяла денег в долг. В итоге - лишилась жилья.

Юлия Агеева, многодетная мать: «В 2009 году я обратилась к физическому лицу. В долг взяла 250 тысяч рублей. Через 3 месяца, когда пришло время отдавать ему эту сумму, человека мы просто не нашли. Так как адрес, который был указан, он там в принципе никогда не проживал. Номер телефона его был выключен. По истечению года-полутора я узнала, что моя квартира продана на торгах. Было вынесено заочное решение суда без меня, естественно, я была не в курсе. При том, что в квартире уже были прописаны трое детей. Так мы и познакомились с Качаном. Он пришёл ко мне уведомить меня о том, что назначено судебное заседание, в котором будет решаться вопрос о снятии меня и моих детей с регистрационного учёта в никуда, скажем так, на улицу. Пришли на заседание, естественно, их иск был удовлетворён. Органы опеки заявили, что не имеют ничего против. Дали мне два месяца на то, чтобы мы нашли какое-нибудь жильё, куда мы можем прописаться и уйти, собственно говоря. Ну и после этого мы обратились к адвокатам, собственно, и начали долгую упорную борьбу в суде. Год это всё дело у нас тянулось. Мы выиграли два заседания. Первое - это отмена решения о выставлении квартиры на торги. Второе было о том, чтобы признать сделку недействительной. Это мы тоже выиграли. Но, как оказалось дальше, очень сложно оказалось переоформить документы обратно на меня. Собственно, так и не получилось переоформить документы, и нас начали потихонечку выживать из квартиры. Перерезали нам свет неоднократно, грозились перекрыть канализацию, угрожали, что будут заливать замочные скважины клеем. В итоге спросили, не боюсь ли я отпускать своего ребёнка в школу одного».

Об угрозах и давлении на свою семью женщина сообщала в полицию. Но, безрезультатно. Оттуда пришла отписка: найти людей, звонящих с угрозами не вышло. И это, несмотря на то, что участковый пункт полиции, откуда пришёл ответ, находился на первом этаже дома, в котором располагалось то самое риэлторское агентство Николая Качана «Кольский дом».

Вот это здание. Здесь на втором этаже и решали подобные вопросы предполагаемые «чёрные» риэлторы. Сюда звонила многодетная мать Юлия Агеева с просьбами оставить её семью в покое, сюда же возили запуганную Елену Кораблёву перед тем, как забрать её квартиру.

Юлия Агеева, многодетная мать: «Я выходила же напрямую, даже на разговор с Качаном. То есть, я позвонила ему напрямую, спросила, чего он хочет, чего надо. Так прямо и было сказано, что мы всё равно вас выживем, нам нужна квартира. Мы потеряли деньги, надо их отбить, вернуть».

Как можно судить из этих слов, вёл себя с потенциальными жертвами Николай Качан дерзко и цинично. Почему же предполагаемый «чёрный» риэлтор не боялся ни полиции, ни прокуратуры и был уверен, что всё получится именно так, как они с подельниками и планировали?

Мы уже показывали вам вот фотографию в одном из своих специальных репортажей. На ней сотрудники следственного комитета, полиции и прокуратуры встретились и прекрасно проводят время вместе. Вот, например, Вадим Зинатуллин - на момент событий, о которых мы говорим - следователь по особо важным делам Следственного комитета. С ним в обнимку Денис Сивков, трудившийся сначала в следственном комитете, а затем и в следственном управлении при УМВД Мурманской области. А вот эти улыбчивые мужчины - сотрудники прокуратуры Станислав Радов и Максим Давыдов. Пятый участник вечеринки - никто иной, как наш старый знакомый Николай Качан. Вот он чокается пластиковым стаканчиком со Станиславом Радовым. Какой звучит тост и за что пьют эти прекрасные люди, мы, к сожалению, не знаем.

Возможно, знакомством именно с этими людьми бравировал Качан перед своими знакомыми. И, вероятно, именно на их помощь надеялся, так дерзко разговаривая с жертвами квартирных афер.

Юлия Агеева, многодетная мать: «Я, когда разговаривала, во время беседы с Качаном, был звонок с его стороны, он звонил при мне, какому-то руководящему человеку в УВД на Дзержинке. И тоже разговор был, он спрашивал, а ты там, где? В спортзале? надо мне тоже прийти. Ну, то есть, понятно, что люди друг с другом общаются и общаются на темы, которые, ну, знаете, дружеские, скажем. Мне стало понятно, что мне никто не поможет».

Этот и некоторые другие снимки с теми же действующими лицами, подтверждающие, что встреча - не случайность, мы обнаружили в свободном доступе на страничке Вадима Зинатуллина в одной из социальных сетей. Сейчас их там уже, конечно, нет. Зинатуллин почистил свои альбомы после выхода одного из первых специальных репортажей «Бизнес-Мент». Но мы сохранили фотокарточки, предполагая, что они ещё пригодятся. И не ошиблись. Вадим Зинатуллин ушёл из органов, когда в следственный комитет по Мурманской области пришёл новый руководитель Андрей Ефремов. Вынужден был уйти после отставки Баталова и полицейский Денис Сивков. Новый начальник областного УМВД Виталий Зайков, вступивший в должность в 2018 году, оперативно убрал с доски всех неблагонадёжных руководителей органов внутренних дел. В том числе и второго хорошего друга Качана – начальника следственного управления УМВД по Мурманской области Руслана Ялалова. Напомним, дружбой с ним в своё время Николай Качан очень гордился.

Принципиальный полицейский, непубличный человек, избегающий излишней славы, профессиональный и честный офицер. Так о нём говорили в СМИ Карелии, пока Виталий Зайков работал там и поднимался по карьерной лестнице. При этом в близкие отношения с представителями властей полицейский не вступал, оставаясь непредвзятым и независимым человеком. Не изменил он своим принципам и после назначения в Мурманскую область. Того же начальник полиции региона требует от своих подчинённых.

Виталий Зайков, начальник УМВД России по Мурманской области: «Результатом усилий и личного вклада каждого из вас стало активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная иммиграция. Представителей нашего ведомства всегда отличали высокие качества, мужество, порядочность. Кроме того, основой успешной работы остаются выдержка и самообладание, ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь».

В отличии от генерала Баталова, генерал-майор Зайков закрывать глаза на бардак в руководстве органов внутренних дел не стал. Практически все фигуранты наших специальных репортажей были вынуждены снять погоны. Полагаем, именно по этой причине друзей у Качана среди действующих полицейских не осталось. А затем и его самого взяли в разработку. Что и стало причиной задержания группы предполагаемых «чёрных» риэлторов в середине января этого года.

В судебном заседании:

- По уголовному делу, находящемуся в моём производстве, был задержан Качан, которому в ходе предварительного расследования по уголовному делу мною было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.4 ст.159 УК РФ.

И тут, внимание! Информацию о том, что в Мурманске будут задерживать группу предполагаемых «чёрных» риэлторов мы из своих источников получили за сутки до самой операции. Более того, нам назвали имена и фамилии будущих обвиняемых. Надо ли говорить, что эти сведения из полицейской разработки секретные и разглашаться не должны? Учитывая, что процесс по избрании меры пресечения фигурантам состоялся на следующий день после задержания, обладали ценными данными следователь полиции, ведущий дело, суд, куда документы направляли для принятия решения, и прокуратура - надзорный орган, представитель которого должен был присутствовать на процессе. Вот уж действительно: что знают трое - знает весь мир. Простыми словами, вероятно, кто-то «слил» сведения, чтобы дать время подготовиться находящейся в разработке группе. Но кто этот неизвестный доброжелатель?

Мы попытались разобраться в ситуации. Сначала поинтересовались личностью самого автора дела - следователя. И услышали о нём только положительные отзывы. Так, например, один из мурманских адвокатов заявил, что неоднократно наблюдал работу этого полицейского в суде и знает его как человека принципиального. Порядочного, ответственного и трудолюбивого офицера, которому обычно поручают разбираться в делах особой сложности и который эти дела всегда доводит до логического завершения. Кроме того, как мы говорили ранее, работавшие в полиции друзья Качана были уволены. Об этом позаботился новый честный начальник областного УМВД Виталий Зайков. Значит, здесь мимо. Из суда бумаги тоже на сторону попасть не могли. Про друзей Качана в органах правосудия мы не слышали. Да и вся его стратегия до этого заключалась в том, чтобы с помощью друзей избегать зала суда и не стать фигурантом уголовного дела. Остаётся прокуратура?

И снова вернёмся к памятным нам снимкам. Если полицейские Сивков и Ялалов, а также сотрудник следственного комитета Зинатуллин уже не при делах, то работники прокуратуры Радов и Давыдов, которые тоже присутствуют на фотографиях, продолжили службу. Более того, пошли на повышение. И это, как мы считаем, большое упущение руководства службы собственной безопасности прокуратуры, едва не обернувшееся катастрофой. Сегодня Станислав Радов, как раз начальник отдела прокуратуры Мурманской области по надзору за уголовно-судебной и оперативно-разыскной деятельностью. А Максим Давыдов - его заместитель. То есть, они руководят именно той структурой, которая следила за ходом расследования в отношении Качана, Гныпы и других фигурантов уголовного дела. Они знали, что группу собираются задерживать. И у нас есть основания предполагать, что они до сих пор поддерживают связи с предполагаемым «чёрным» риэлтором, следовательно, могли его предупредить и дать время подготовиться.

Не случайно Николай Качан к моменту задержания, по словам его адвокатов, уже находился на стационарном лечении в одной из больниц города. Вероятно, если бы оперативники полиции не установили за ним наружное наблюдение, он вполне мог скрыться от правосудия, уехав из города, а, возможно, и страны. Это лишь наши предположения, но мы уверены, что сотрудникам собственной безопасности как минимум стоит обратить внимание на то, что происходит в рядах надзорного ведомства в Мурманской области. А поможет им в этом, надеемся, генеральная прокуратура. От лица телеканала мы направим туда заявление с просьбой проверить деятельность Станислава Радова и Максима Давыдова на своих постах.

Ещё один интересный нюанс, подтверждающий, что Качан как минимум продолжает дружить с Вадимом Зинатуллиным, а через него, вероятно, и с другими людьми, запечатлёнными на фото. Одним из защитников предполагаемого «чёрного» риэлтора, стал никто иной как пасынок экс-следователя - адвокат Королёв. Суд он упорно пытался убедить в том, что его подзащитного необходимо выпустить под залог:

- Ходатайствую перед судом об отказе в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по указанным выше доводам. Либо, если суд не сочтёт это возможным, ходатайствую о применении к моему подзащитному такой меры пресечения, как запрет определённых действий или залога по указанным выше доводам. В дополнение к своему ходатайству готов предоставить документы.

Пока Николая Качана подозревают в двух эпизодах мошенничества с недвижимостью. В обоих случаях, по словам следователя, люди лишились крыши над головой. Выбирал жертв он, как следует из дела, из числа наименее защищённых слоёв населения: пенсионеров, злоупотребляющих алкоголем людей, или просто доверчивых граждан.

В судебном заседании:

- Кроме того, я хотел бы ещё учесть и тот факт, что Качан совершил преступление в отношении лица, потерпевшего, Науменко, который является пожилым человеком. Осознанно выбрав указанного беззащитного человека, который самостоятельно не мог противостоять противоправным действиям со стороны Качана в силу своего возраста и сложившейся жизненной ситуации потерпевшего. При этом Качан достоверно знал об этих обстоятельствах, но проявлял циничность, выражал безразличие к последствиям своих преступных действий, и совершил преступления против собственности. В результате чего потерпевший по уголовному делу Науменков в настоящее время остался без жилья и средств к существованию. К аналогичным последствиям действия Качана привели и в отношении потерпевшей Шкрябиной.

Фамилий героев наших предыдущих специальных репортажей - Елены Кораблёвой и Юлии Агеевой в деле, которое частично озвучивал в суде следователь полиции, нет. Но вот методы работы предполагаемого «чёрного» риэлтора очень похожи. Намеченных жертв долго обрабатывали, убеждали в том, что их жильё, обычно в хороших районах города, можно выгодно продать, обещали хорошие деньги, квартиру или комнату взамен. Иногда подсаживали на кредит, который жертва вернуть не могла. Не избегали угрожать и даже спаивать. Когда готовый к употреблению «клиент» ломался под давлением и соглашался на предложенные условия, заставляли подписывать договор. Как только квадратные метры оказывались в руках проходимцев - тональность бесед резко менялась. Недвижимость пускали в оборот, выставляя на продажу, а жертвы аферы оставались на улице ни с чем или, в лучшем случае, с несколькими десятками тысяч рублей в кармане. При этом, как вы видите, не останавливало предполагаемых мошенников и наличие у некоторых жертв маленьких детей. Такая циничность удивляет ещё и потому, что Качан - сам отец и воспитывает несовершеннолетнего сына.

В судебном заседании:

- Наличие несовершеннолетних детей не является сдерживающим фактором и не оказывает на него положительного влияния, не является сдерживающим фактором от совершения им преступлений. Вот все вот эти данные в совокупности свидетельствуют об отсутствии у Качана моральных принципов, безразличном и неуважительном отношении к обществу, то есть, склонности к совершению общественно опасных деяний. Учитывая изложенное, следствие полагает, что, оставаясь на свободе, Качан продолжит заниматься преступной деятельностью, используя полученные в результате преступлений денежные средства для удовлетворения своих личных потребностей. Кроме того, следствие полагает, что, оставаясь на свободе, Качан попробует избежать уголовной ответственности, всеми доступными средствами воспрепятствовать производству по уголовному делу. В связи с тем, что преступления Качаном намеренно совершены в отношении социально незащищенных категорий граждан пожилого возраста и злоупотребляющих спиртными напитками или страдающих психическим заболеванием. То есть, не имеющих возможности самостоятельно противостоять преступным посягательствам со стороны обвиняемого Качана, которых Качан путём обмана и злоупотребления доверием оставил в настоящее время без жилья.

Принимая во внимание методы работы предполагаемых «чёрных» риэлторов, а также социальную опасность совершённых преступлений, следователь полиции попросил суд отправить Качана под арест на время расследования дела. Обоснованием для этого стало не только опасение, что Качан может угрозами заставить пострадавших изменить показания, но и тот факт, что у него есть вид на жительство в Латвии. А следовательно, обвиняемый может попросту сбежать за границу, где для российского правосудия окажется в недосягаемости.

В судебном заседании:

- Оснований, связанных с состоянием здоровья, с семейными и иными обстоятельствами, могущими повлечь избрание более мягкой меры пресечения в отношении обвиняемого Качана, не имеется. Орган предварительного следствия считает, что именно такая мера, а именно - в виде заключения под стражу, сможет обеспечить защиту интересам государства и общества, а также гарантирует эффективное расследование уголовного дела и справедливое судебное разбирательство. На основании изложенного, ходатайствую перед Октябрьским районным судом об избрании в отношении Качана Николая Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. То есть, по 19 марта 2021 года.

Ходатайство следствия поддержал и представитель прокуратуры. Сам Качан вину не признал. В зале суда он утверждал, что сделки с пострадавшими были честными и свои деньги они получили. Оба его адвоката в свою очередь просили более мягкую меру пресечения, а именно - выпустить Качана под залог в миллион рублей или же оставить на свободе, ограничив в совершении некоторых действий. Суд встал на сторону обвинения. Предполагаемый «чёрный» риэлтор после заседания отправился в СИЗО. Такую же меру пресечения получили и остальные фигуранты дела, обвиняемые в мошенничествах с недвижимостью.

Теперь задача следствия - собрать неопровержимые доказательства, которые помогут отправить обвиняемых за решётку надолго. С учётом того, что озвученные в суде эпизоды деятельности предполагаемых мошенников скорее всего лишь небольшая часть из всего массива - проблем, как нам кажется, с этим у следователей не будет. Ведь только мы знаем, как минимум ещё о двух семьях, утверждающих, что Николай Качан вместе с подельниками обманом и угрозами забрали их квартиры, выставив на улицу с малолетними детьми.

Например, узнав об аресте своих обидчиков, в качестве пострадавшей включилась в дело Елена Кораблёва. В прошлом, когда полицией региона руководил Игорь Баталов, правоохранительные органы помочь ей не смогли, и она, не зная, как ещё добиться правды, почти смирилась с потерей жилья. Но сейчас женщина снова начала верить в торжество справедливости и надеется вернуть квартиру или деньги за неё.

Также наша редакция просит связаться Юлию Агееву с авторами специального репортажа по телефонному номеру 70-13-70 или в социальной сети в «ВК» в официальной группе «Арктик-ТВ» для получения важной информации по делу, касающегося аферы в отношении неё.

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Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем о происходящем в зале суда в нашем следующем специальном репортаже. Возможно, он станет жирной точкой в истории группы «чёрных» риэлторов, долгие годы терроризировавших Мурманск, и правоохранителей, помогавших им наживаться на горе простых северян. Это будет темой нашего следующего спецрепа.