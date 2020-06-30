СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»

Мурманск снова начинает трясти от борьбы за мусорные баки. В одном из углов «ринга» - хорошо в прошлом знакомая мурманчанам компания «ОРКО-Инвест». Её руководители обвиняют компанию «Управление отходами» - новую структуру, регионального оператора, который организовывает и контролирует систему вывоза мусора и его переработки, в невыплате денег по контрактам. Те, в ответ утверждают, что «ОРКО-Инвест» сама неоднократно нарушала условия соглашения и халатно относилась к своим прямым обязанностям. По сути: а за что платить? Вместо того чтобы отстаивать свои права в суде, как это полагается законом, руководители «ОРКО-Инвест» решили перенести конфликт двух хозяйствующих субъектов в политическую плоскость. И более того, пойти практически на шантаж, жертвой которого стали обычные люди.

Руководители компании отказались вывозить мусор из контейнеров во дворах, а также записали на видео своих сотрудников, которые в ролике обратились за помощью к Президенту страны, заявив, что боятся остаться без работы. В нашем специальном репортаже мы решили разобраться, что же происходит с мусорным бизнесом в Заполярье, познакомить жителей региона с основными действующими лицами и их криминальным прошлым.

Мусор - это не только неопрятные дворы, обочины и тротуары, но и неплохой бизнес. Это постоянный ручеёк денег за его вывоз на специально отведённые для этого площадки. Особенно неплохие дивиденды «грязное» дело начинает приносить, если особо ничего и не вывозить - собирай с населения плату, да перекладывай ответственность. Работа, в общем, не пыльная. Была бы голова на плечах, чтобы находить причины, по которым дворы утопают в отходах, и умело оправдываться, почему сделать с этим ничего нельзя. То машина сломалась, то водитель заболел. А то что по городу летают целлофановые пакеты, а дворы наводнили крысы - не страшно. Можно сказать, что это форс-мажор. Всё это канал «Арктик-ТВ» показывает уже на протяжении нескольких лет. Год из года, зима то или лето.

Так было раньше по всему Мурманску. Тогда всем городским мусором единолично заведовала компания «ОРКО-Инвест». Фирма занималась вывозом бытовых отходов, она же управляла старой городской свалкой, на которой варварским способом закапывалось всё собранное из городских контейнеров. И, кстати, не всегда закапывалось – часто мусор просто валялся и с порывами ветра летал по окрестностям.

Рекультивировать свалку планировалось ещё в 2009 году. Она регулярно горела, а жители соседнего посёлка Дровяное регулярно жаловались на кошмарную вонь, которую приносил ветер. С этого же времени правительство региона задумывалось о строительстве полигона твёрдых бытовых отходов, где накапливать мусор можно было бы с меньшим вредом природе. Противником таких мер выступала именно организация «ОРКО-Инвест». Причины объяснила «Российская газета» (https://rg.ru/2011/12/07/reg-szfo/musor.html), цитируя мнение Союза жилищно-коммунальных предприятий региона: «Когда свалку обслуживает та же организация, которая вывозит туда твёрдые бытовые отходы, это выглядит подозрительно. На мусоросжигательном заводе мусор взвешивают на весах. А на свалке весов нет, теоретически можно написать сколько угодно».

Когда на одной чаше весов выгода, а на другой – благополучие людей, сохранение природы, далеко не все поступают по совести. Удивительно, что даже, несмотря на предписания прокуратуры, постоянные проверки и решения судов, воз, а в нашем случае, свалка, оставалась на прежнем месте.

Ещё одна цитата: «По иску природоохранного прокурора было вынесено решение суда. Фемида постановила - на ООО «ОРКО-Инвест» возложить обязанность оборудовать территорию хозяйственной зоны арендуемой части городской свалки твёрдых отходов бетонным или асфальтовым покрытием, лёгким ограждением; оборудовать территорию арендуемой части городской свалки твёрдых отходов устройствами, предотвращающими попадание ливневых и талых вод с участков карт свалки на иные территории», - писали журналисты в 2014 году на сайте газеты «Московский комсомолец» в Мурманске».

При этом отношение руководства компании к подобным предписаниям было однозначное. Так, например, бывшая в то время заместитель директора Ольга Сорокина сообщала, что прокуратуре просто «заняться нечем. Они так баллы себе зарабатывают». А потом искала виновных в мусорном апокалипсисе в некоторых дворах Мурманска. Например, областная периодика зафиксировала следующий случай: несколько недель отходы не вывозили с улицы Подстаницкого. Люди писали жалобы в прокуратуру, обращались к мусорщикам напрямую. Те лишь отписывались: «Виноваты управляющие компании. Не платят деньги за мусор. С них и спрашивайте». (https://severpost.ru/read/7111/) В дело приходилось вмешиваться руководству города. Мы покажем фрагмент специального репортажа, который выходил в эфир на «Арктик-ТВ» в 2013 году.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я провёл переговоры с управлением «ОРКО-Инвеста». У «ОРКО-Инвеста» была причина такая: управляющие компании не платят. Проанализированы сведения по задолженности управляющих компаний. Я вам скажу, что она не превышает текущие задолженности. Есть управляющие компании, я согласен, что у них задолженность превышает миллион рублей. У остальных там порядка пятисот рублей. То есть, это не причина».

В итоге, Мурманск тонул в мусоре, а те, кто должен был этому противостоять, лишь рассказывали, почему не могут делать свою работу.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Мы же все живём в этом городе. Мы все видели, что творилось в Первомайском, в Ленинском, в других округах. Когда днями, неделями не вывозился мусор. По той или иной причине. Машина сломалась – не приехала, водителя нет или он новый год отмечает, или, самое банальное, просто она не может подъехать. Та технология, которая используется, не позволяет оперативно реагировать на все эти ситуации. Только с начала этого года у нас поступило 2207 жалоб от населения. Мы на каждую жалобу реагируем. Это не просто жалоба такая: там у меня не вывезли. Это жалоба с фотографиями, с описанием ситуации, с количеством дней. И вот постоянно реагировать – это, наверное, неправильно. Необходимо так отладить схему, чтобы она работала как часы. Ну, или практически как швейцарские часы. Я понимаю, что не может быть ничего совершенного».

Отношение к работе спустя рукава объяснимо. Компания в прежние годы была практически монополистом в бизнесе. На том же поле с ними конкурировал только Мурманский мусоросжигательный завод. Но его объёмы были каплей в море заполярного мусора. Вот, например, выдержка из материала «Российской Газеты» за 2011 год: «…В Заполярье ежегодно образуется около 800 тысяч тонн бытовых отходов, из них около 10 процентов перерабатывает единственный в области мусоросжигательный завод. В регионе насчитывается 17 санкционированных свалок и более 40 несанкционированных».

Объёмы колоссальные. И большая часть мусора попросту сваливалась на землю. В том числе, на морально устаревшей свалке в Дровяном, управляла которой та же «ОРКО-Инвест». В 2016 году компанию даже заподозрили в картельном сговоре с другой структурой - управляющей компанией «Центр обращения с отходами». Фирмы изначально были связаны и руководили ими фактически одни и те же люди. Для того чтобы поддерживать видимость законности, они заявлялись на конкурс по вывозу мусора и завышали цену контракта, лишь изображая конкурентную борьбу. Если же в розыгрыше подряда хотела принять участие ещё одна компания, то стратегия поведения резко менялась. Фирмы начинали активно сбивать цену и делали всё, чтобы не пустить реальных конкурентов в дело. Эту же схему компании использовали и в 2018 году, во время конкурса по отбору подрядчика на вывоз твёрдых бытовых и медицинских отходов из медучреждений, но были уличены и оштрафованы. «ОРКО-Инвест» обязали выплатить 3,2 миллиона рублей, а Центр обращения с отходами - 2,28 миллиона рублей. (http://murmansk.fas.gov.ru/news/17434)

Кто же стоит за этими компаниями, которые, несмотря на неоднократные нарушения закона и сегодня продолжают трудиться в сфере мусорного бизнеса? Сейчас в учредителях и директорах управляющей компании «Центр обращения с отходами» значится Андрей Кривошеев. Второе действующее лицо - нынешний директор «ОРКО-Инвеста» Степан Тананыкин. Это известные в Мурманске личности. Известные связями с криминальным миром и попыткой пройти во власть, видимо, чтобы там, продавливать свои интересы. Тананыкин и Кривошеев по бизнесу были связаны с человеком по имени Андрей Горшков Все СМИ в то время называли его криминальным авторитетом, а сайт «Век» писал, что этот «пахан» держит под контролем все рычаги управления регионом. Его фамилия известна так же, как фамилия Жданова, который даже много позже 90-х и нулевых устраивал бандитские разборки, он знаменит и стрельбой в клубе «Пурга». Тогда в бандитской среде было принято вести бизнес, а иногда и числиться учредителем какой-либо общественной организации. Мусор – не единственный бизнес, по которому связаны Тананыкин и Горшков. Было и другое направление – лом металлов. И тут тоже Горшков и Тананыкин работали вместе – один директор, второй – заместитель. Вот только когда имя Горшкова связали с громким убийством в Мурманске, он покинул родину и поселился в Чехии. А бывшие партнёры Кривошеев и Тананыкин начали дружно лить грязь, видимо, дружба и деловые отношения для этих товарищей имеют свою цену (https://b-port.com/mass-media/mkz/173/1907). Впрочем, это был не единственный компаньон, которого, говоря прямым языком, слил Тананыкин. Как будто люди для него ничто. Александр Оробий, бывший учредитель компании «ОРКО-Инвест», вёл бизнес, пока на свою беду не связался с Тананыкиным.

Человек, которого Александр Оробий назвал рейдером в нашем специальном репортаже в 2013 году, – Степан Тананыкин, бывший депутат городского Совета депутатов. В 2010 году господин Тананыкин даже успел побыть главой Мурманска. Правда, совсем недолго. Уже спустя 4 месяца полномочия он с себя сложил, едва не допустив роспуска горсовета из-за разбушевавшихся там «политических скандалов».

Обыски, разоблачительные статьи по поводу создания фирм-однодневок… Во всем этом имя Тананыкина встречалось неоднократно. Опять – какой-то криминал. Как будто неаполитанская каморра местного разлива. В Италии криминальные личности тоже поняли, что мусор – выгодное дело, если заботиться о своих карманах, а не о чистоте и экологии. И наряду с рэкетом, торговлей людьми и наркотиками мафия занялась утилизацией мусора. Кстати, каморра – это целое государство в государстве – только со своими мафиозными порядками. Хорошо, что мы живём в правовом государстве, и бизнес, как бы он того не хотел, должен действовать в рамках закона и выполнять свои обязательства. В 2019 году вывозом мусора в Заполярье стал заниматься региональный оператор «Управление отходами». Время местных монополистов прошло. Пришло время работать добросовестно или не браться за дело.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Один цикл мы уже прошли. На втором мы уже понимаем, что к чему, кто работает хорошо, кто работает не очень хорошо. Какая схема применима, какая нет. Здесь очень много нюансов. Но давайте уж если, как говорится, плясать от печки, как было раньше. Замечательная, великолепная, старейшая и прочее, прочее, компания. Она работала здесь долго, упорно, хорошо. Она была практически в городе Мурманске монополистом. А почему она была монополистом? Потому что занималась операционной деятельностью на той самой свалке в Дровяном. И какие расходы? Ребята проехали, отвезли на эту свалку. Там бульдозерист, шлагбаум и прочее, прочее. Хорошие были мусорные деньги? Все знают, что хорошие. И тут вдруг случилась реформа. Это ведь не на уровне региона мы её начали, это в стране. Появился у нас построенный по концессии современный экотехнопарк, который сейчас у нас собирает твёрдые коммунальные отходы со всей северной части Мурманской области. Это и Никель, Заполярный, Печенгский район. Это Мурманск, часть Кольского района. Достаточно много. А свалка в Дровяном - она вообще не может существовать. Её не должно быть. Её надо рекультивировать, разобрать. Это просто позорище какое-то. Понятно, что владельцы свалки не очень довольны, они теряют свои доходы. И вот эта реакция - она вполне объяснима».

Из полноправного мусорного короля «ОРКО-Инвест» превратилась в одного из подрядчиков оператора, сохранив, тем не менее, за собой огромную территорию работы. Руководство компании попробовало действовать по старой схеме - игнорируя прямые обязанности и нарушая тем самым параграфы заключенного контракта. Огромное количество жалоб от мурманчан ежемесячно поступало на «горячую линию» компании «Управление отходами». Те, в свою очередь, выставляли предписания подрядчику, заставляя его работать честно. Как и водится в нормальной рыночной экономике, за несделанную работу не заплатили. Это и послужило поводом к началу очередного мусорного скандала в городе.

Руководство компании «ОРКО-Инвест» в мае этого года заявило о предбанкротном состоянии. Обвинило своего работодателя - компанию «Управление отходами» в невыплате денег за проделанную работу и предупредило о приостановке вывоза мусора в Мурманске. Мера эта якобы вынужденная: у компании нет денег оплачивать труд своих рабочих и заправлять мусоровозы. Однако региональный оператор уверен: деньги подрядчику не платят, потому что тот нарушает контракт и не выполняет свою работу. Платить не за что. Наглядный пример. 25 июня двор на Скальной улице, зона ответственности «ОРКО-Инвест». Контейнерная площадка забита твёрдыми бытовыми отходами, их не вывозят, жители жалуются. И это летом, когда количество мусора традиционно снижается. В итоге - очередное предписание нерадивому подрядчику.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Когда идёт вал жалоб, мы адресуем эти жалобы им. И мы говорим: сделайте что-нибудь, реагируйте. Не должно всё это дело проходить через нас. Выполняйте правильно технологично свою работу. Но вот не получилось у них, не получилось, не смогли. Я не скажу, что решение было принято спонтанно. Вот с завтрашнего дня мы всё делаем. Для нас, для «Управления отходами», это тоже лишние заботы. Не лишние, скажем, а дополнительные. Мы должны заботиться о том, чтобы было чисто. И переписка была достаточно долгой».

Так за что же платить деньги компании, которая просто не хочет работать? Уставший от постоянной войны с собственным подрядчиком, региональный оператор попросту решил контракт с «ОРКО-Инвест» расторгнуть. Шантаж не помог. Теперь часть контейнерных площадок города компания «Управление отходами» будет обслуживать своими силами. Для этого у екатеринбургской компании закупили современные мусоровозы. А с ними прибыли и инструкторы, которые научат мурманских водителей работать с новой техникой.

Дмитрий Савин, водитель компании-поставщика машин, г. Екатеринбург: «Водители приходят на работу устраиваться. Мы их стажируем, показываем, объясняем. Но водители, как правило, приходят уже с категорией «С» - грузовая. То есть, с водительским опытом. Наша задача обучить их ездить по дворам и обращаться с установками. Техника импортная, в управлении, как на легковой машине. Тем более что, если водители работали на отечественном автопроме, хотя я ничего не хочу сказать плохого про отечественный автопром, но, тем не менее, импортная техника классом выше в несколько раз».

Поменяли и схему работы. Теперь в кабине мусоровоза будут ездить по два человека. Помимо водителя на линию выходит подборщик - человек, который помогает подкатывать к мусоровозу новые мусорные контейнеры и грузить твёрдые бытовые отходы. Да и контейнеры поменяли тоже. Пока первую тысячу контейнеров, но это только начало.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Обращение с ТКО – один из тех вопросов, который находится всегда в центре внимания жителей нашего города-героя. Постоянно они жалуются, и я считаю, что это абсолютно правильно. Мурманчане должны обращать внимание на чистоту нашего города. Кроме тысячи контейнеров появилось восемь единиц техники. Это тоже здорово, потому что старый мусоровоз ломается чаще, новый мусоровоз пока ломаться не будет. Это абсолютно точно. Что касается обновления парка техники и контейнерного парка, то городская администрация говорила всегда, что у нас всегда должен быть чёткий график: когда будут новые контейнеры, когда будет меняться техника. И вот сейчас региональный оператор привлёк новую вывозящую компанию, нового подрядчика. Ещё раз подчеркну, что отношения у регионального оператора с областным Министерством энергетики и ЖКХ, а с вывозящей компанией вообще нет никаких договорных отношений. Поэтому мы тоже решаем вопросы с правительством области, с региональным оператором. Мы спрашиваем за своевременность, за качество, за чистоту. Сейчас я вижу те изменения, которые происходят в Первомайском округе – это действительно позитивные изменения».

Специалисты, занимающиеся вывозом мусора будут сами следить за чистотой контейнерных площадок.

Александр Свитянков, подборщик ООО «Компания «Экосистема»: «Я, например, погрузчик. Я помогаю с контейнерами, убираю площадку. Если крупногабаритный мусор, то работаем вдвоём или втроём. Только так».

Вакансии в службе «Управление отходами» есть, людей набирают на работу. Правда, вот идут туда пока люди ранее с этой сферой не связанные вообще. А вот опытных готовы забрать с руками и ногами. Так что попытка рассказать, что водителей лишают работы, судя по всему, просто обычная манипуляция со стороны руководства «ОРКО-Инвест». Ведь жалобы на сокращение доходов руководства компании отклика в простых мурманчанах наверняка не вызовут. Поэтому бывшие «мусорные короли», едва не устроившие в городе катастрофу, нагло прячутся за спинами обычных работяг. Ведь спор хозяйствующих субъектов, чем и является эта обычная, по сути, ситуация, всегда решается в суде. Если руководители компании-подрядчика уверены в своей правоте, действия «Управления отходами» они всегда могут оспорить в арбитраже. А если в суд не идут, а рассыпают по соцсетям ролики, значит, на деле показать нечего. А вот копаться в мурманском мусоре - это совсем не уровень президента, и даже не губернатора, хотя он и проводит постоянные рейды по городским дворам. Но вся эта система должна и так работать – без пинка со стороны властей.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «На мой взгляд, просто некрасивая история. Когда люди решают свои хозяйственные вопросы и втягивают в эту историю простых работяг. Заставляют их, или уговаривают их, убеждают их выступить с обращением к президенту, губернатору, кому угодно выступать и говорить вот нас… На самом деле вас обманывают. Вы, прежде чем принимать участие в этих флешмобах, акциях, сравните свою зарплату, свои доходы с зарплатой и доходами владельцев вашей фирмы. На каком автомобиле вы ездите, или общественном транспорте, а как ездят они. Посмотрите, тогда и поймёте, за что бьются они, и за что заставляют биться вас. Кроме того, мы же хорошо всё понимаем, что вот эти все инсинуации, что приедут москвичи, - вот это всё… Ну, кто поедет из Москвы вывозить мусор на грузовике сюда в Мурманск? Ну, это ситуация просто не реальная».

Вакансии в компании «Управление отходами» есть и уже размещены в интернете. Зарплата достойная – три с половиной тысячи рублей за смену. В месяц - 15 смен. Итого - 52500 на руки. Более того, набирают не только водителей, но и обеспечивающий персонал. Например, диспетчеров и механиков. И люди охотно идут. Уже обучены и приступили к работе 10 человек.

Более того, водители тяжёлой техники нужны и в другие компании. Чтобы понять, как обстоят дела на рынке труда, мы поговорили с сотрудниками одной из строительных фирм. У компании есть своя техника: грейдеры, самосвалы, трактора, а водители им требуются постоянно. Тем более что опытные и ответственные работники - товар штучный. Рынок не перенасыщен и даже, наоборот, у работодателя зачастую возникают проблемы с набором персонала. Поэтому брать приходится людей с улицы, без соответствующего опыта, а затем обучать.

Александр Спиридонов, мастер строительно-монтажного участка одной из строительных фирм Мурманска: «Людей берём почти постоянно. Потому что очень мало хороших квалифицированных кадров. Поэтому водители, особенно профессиональные, всегда требуются. Всегда готовы взять. Это без проблем. Зарплата у нас всегда, условия все очень хорошие. Коллектив дружный. Так что, всегда ждём. Если водитель хороший - он всегда найдёт работу. Насколько я знаю, нам требуется в управление дорожного хозяйства, насколько я знаю, постоянно требуются водители, машинисты дорожно-транспортных машин им всегда требуются. Но требуются именно хорошие специалисты. А хороший специалист, это как? Ну, чтобы не было тяги к спиртному, не было прогулов, чтобы было хорошее ответственное отношение к работе».

Ответственно подходить к поставленной задаче - требование не самое жёсткое. У опытных водителей из «ОРКО-Инвест» с его выполнением вопросов быть не должно. Ведь в безответственности компании виноваты не работяги, которые едут, куда скажут, а решения принимаются в офисах руководителей. А решения – прятаться за водителей, шантажировать власть, оставлять в городе бардак – вряд ли могут быть решениями компании, которая хочет работать всерьёз и надолго. Скорее всего, это решения временщиков, которые хотят побольше отхватить. Только плохо, когда страдают люди – мурманчане. Северяне, которым и так не хватает ярких красок и ярких солнечных лучей, вынуждены вместо цветов нашего недолгого лета фотографировать кучи отходов, вываливающихся из контейнеров. Этому надо положить конец.