СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес на воде»

Деньги утекают как вода – всем известная народная поговорка. Но что делать, если сама вода не утекает, а будто растворяется в воздухе, а следом за ней миллионы и миллионы рублей. Думаете так не бывает, предпочитаете верить закону сохранения энергии, который утверждает, что ничто не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда? В ситуации, которая сложилась в Североморске, законы физики, видимо, не работают. В неизвестном направлении исчезают многие кубические метры воды, которая якобы потрачена на общедомовые нужды.

Подробности смотрите в нашем новом специальном репортаже «Бизнес на воде».

Представьте себе обычный многоэтажный дом. В дом поступает вода, воду потребляют жители. Все, что ушло в квартиры , это личное потребление, а вот тот ресурс, который тратится на сам дом – помыв подъездов, вода для промывки и опрессовки инженерных систем, а также утечки и потери при коммунальных авариях, если таковые есть, носит название «общедомовые нужды» – или сокращенно ОДН. До 2017 года за ОДН, сколько бы кубических метров не насчитал счётчик, платили жители. Теперь они тоже платят, но только по нормативу. А вот если воды утекло сверх нормы, то это уже головная боль управляющей компании. Водоканалы отправляют счета им. Такова буква закона. И логика авторов проекта понятна – старались таким образом стимулировать управляющие компании лучше следить за общедомовым имуществом и не допускать потери энергии. Мол, будет протечка – за каждый литр воды заплатите сами. Но так как никаких других средств у управляющей организации кроме как за содержание и ремонт нет и даже законом не предусмотрено, то на каждый дом УК ведёт свой лицевой счёт. Именно по такому счёту компания отчитывается перед жителями каждый год, ведь, несмотря на проблему долгов самих жителей, большая часть которых за жилищные услуги исправно платят, поэтому они имеют право знать, сколько дом собрал денег и на что они пойдут.

Но вернемся к процедуре оплаты счетов за ОДН. Итак, повторим важное - счета за сверхнормативные ОДН получают не жители, а управляшки. Для ресурсоснабжающих такая ситуация оказалась выгодной – не надо гоняться за каждым отдельным неплательщиком и каждому расписывать сложную схему вычленения платы за ОДН, надо просто снимать деньги со счетов УК, - те самые деньги, которые предназначены на ремонт и уборку. Таким образом, целый ряд управляющих компаний и жилых домов в России по причине сверхнормативного расхода на ОДН и больших счетов оказались на грани банкротства. Наиболее вопиющая ситуация сложилась в Североморске – тут счета за ОДН резко и по непонятной причине выросли в разы.

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Североморск жилкомхоз»: «Получилась такая ситуация, что в 2017 году были накоплены сверхнормативные ОДНы, которые водоканал выставил управляющей компании. Суммы гигантские. Это около 30 миллионов рублей. В мае 2018 года я приступил к управлению УК, и начал вникать в дела, выяснил, что у нас есть огромные убытки. Объём, который показывали дома, превысил в ряде домов 2000 метров кубических».

Это действительно большой объём воды, который один дом потратить за месяц никак не может, пояснил нам руководитель управляющей компании. Лучшее объяснение – наглядное: Чтобы понимать, что такое 2000 кубов, нужно нарисовать картинку. Если представить дом четырехподъездный, то его высота 4 этажа – это примерно 10 метров. Так вот этот дом, в котором полдома – это 1000 кубов. Соответственно 2000 – это полный дом. И такой объём должен за месяц утечь из-под этого дома.

Кстати, 2000 «кубов» - это не только дом, но и, например, 33 железнодорожные цистерны, целый ж/д состав!!! Чтобы помыть подъезд такого количества воды не нужно, а требуется всего около половины кубометра воды в месяц, а если предположить самое плохое – дырявые трубы и бесконечные утечки, то Североморск быстро превратился бы в город тысячи озёр, а водопроводная вода по ландшафту города подводников бежала бы ручьями и реками. Огромные расходы за ОДН показали приборы в 160 домах Североморска. При этом нонсенс – в один месяц счётчики показали стандартный расход, а в следующий - показатели резко увеличились в 2, а то и более раз. Первое, что сделали в управляющей компании – начали проверять системы водоснабжения в домах.

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Североморск жилкомхоз»: «Что мы сделали? Мы взяли на заметку 10 домов, полностью их обследовали на утечки, протечки, изоляцию, в итоге получили картину, что в 10 домах нет утечек и дом взят на контроль. Тем не менее, показатели были огромные, поэтому возникло решение, что дело возможно в приборе. Для того, чтобы проверить его, и прежде всего себя, мы сделали эксперимент, который не нарушает никакую физику и реально отражает картину: мы подогнали бочку, закачали 6 тонн, а счётчик показал 12 тонн».

На этом эксперименте побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ». Это было в начале сентября 2018 года. Счётчики проверяли дедовским и самым надёжным способом - методом бочки. Для этого в доме перекрыли подачу воды и пустили воду в тарированную автоцистерну. Объём цистерны составляет 6 кубометров. Счётчик водоканала показал 12! Всё снято на камеру, зафиксировано и не подлежит сомнению! 6 и 12 – очень большая разница, а в деньгах так совсем катастрофическая.

Александр Тимофеев, заместитель генерального директора «Североморск жилкомхоз»: «Дальше всё зависит от контролирующих организаций. На это должны обратить в первую очередь внимание ГЖИ и провести соответствующий разбор, чтобы нас наконец поняли. Мы хотим, чтобы нас услышали. И чтобы водоканальские приборы учёта были сданы на поверку».

Это не единственный способ проверки, который использовала управляющая компания в попытках установить истину. В нескольких домах были установлены дополнительные контрольные приборы учёта. И здесь оказалось: устройства городского водоканала накручивают воды больше, чем показывают другие счётчики. Контрольные замеры были оформлены в виде актов и подписаны представителями управляющей организации и администрации Североморска.

Александр Тимофеев, заместитель генерального директора «Североморск жилкомхоз»: «В трёх домах у нас показания их приборов и наших - контрольных приборов разнятся в 2 раза, и только в одном доме Кирова, 4 - порядка 30%. Поэтому, когда представители водоканала говорят о какой-то погрешности, то можно сказать: «Без комментариев».

И вроде вывод очевиден – надо срочно снимать счётчики, проводить экспертизы, искать источник проблемы.

Кирилл Чудинов, заместитель генерального директора УК «Североморск жилкомхоз»: «На данном доме установлен счётчик общедомовой. Установлен силами УК по согласованному проекту с водоканалом. До этого тут стоял счётчик водоканала. После установки другого прибора учёта, который такого же класса точности, идентичен, показания прибора в разы меньше, чем до его установки».

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Североморск жилкомхоз»: «У нас возникло понимание, что со счётчиком нелады. Мы предприняли попытку снять прибор для проведения независимой экспертизы, и получили отпор от ресурсоснабжающей организации со всевозможными доводами, что мы не имеет право, что это их оборудование».

Такие доводы у представителей управляющей компании вызвали недоумение, ведь прибор учёта относится к общедомовому имуществу.

Александр Тимофеев, заместитель генерального директора УК «Североморск жилкомхоз»: «С момента подписания акта и ввода его в коммерческий учёт, этот прибор общедомовое имущество, то есть собственность жильцов дома. Функции по содержанию и проверки переданы УК. УК обязана обслуживать и при подозрении, что даёт неисправные показания, имеет право снять, отправить в ремонт, а когда наступает срок, то направить прибор на поверку. …Это всё законодательно закреплено в 61 ФЗ. Во-вторых, есть договор управления, в котором написано, что общедомовые приборы – это общедомовое имущество».

Новый поворот! В нескольких домах приборы специалистами водоканала были сняты и отправлены на поверку. На время поверки в дома установили другие счётчики. И здесь тоже – разница показаний. Это ли не ещё одно доказательство?

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Североморск жилкомхоз»: «В итоге Североморскводоканал снял приборы в нескольких домах и отправил на поверку. На время поверки ими были установлены такие же аналогичные приборы со свежими датами поверки. И получилась такая ситуация: по адресу в доме на Северной Заставе насчитывал сверху 2000 метров кубических, после того, как он был демонтирован, а на его месте поставили другой, он показал сверху 13 кубов. Это достаточно, чтобы понять, что прибор был неисправен».

На сторону управляющей компании становятся и жители. Председатель дома, который знаком с показаниями счётчика за последние годы, тоже удивлён цифрам.

Сергей Силягин, председатель совета дома № 4 по ул. Кирова Североморска: «Доказать, что он был неисправен в 2016 году, в 2017-ом мы кончено не сможем. Но надо отталкиваться от сегодняшнего дня и пытаться добиться, чтобы показания были корректны, а не так, что нарисовали сумму или сбой программы произошёл, кто его знает».

Возможно, что кто-то из жителей скажет, что меня это не касается – пусть управляющая компания и водоканал сами разбираются, кто прав, кто виноват и какие приборы работают неисправно. Но будут неправы. Да, за сверхнормативное потребление воды на общедомовые нужды по закону должна платить управляющая компания. Но из каких денег? Из тех, которые жители вносят за содержание и ремонт. Мы платим в надежде, что стояки поменяют, отопление дадут вовремя, подъезды помоют, а то и сделают ремонт. С этих же денег, по сути наших с вами, управляющая компания и платит за ОДН, потому как других денег у УК нет в силу закона. И если суммы неподъёмные, то мы просто останемся без должного уровня обслуживания. Подлатать кровлю будет не на что, а помыть подъезды некому. В таких условиях управляющая компания может просто разориться, а штат сотрудников потеряют работу.

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Североморск жилкомхоз»: «Бюджет УК он формируется с уплат жителей за содержание и текущий ремонт. Других денег у УК нет. Если рассматривать вариант, что мы должны эти деньги потратить на компенсацию сверх ОДН, мы все должны понимать, что это жители платят на содержание и ремонт. Если мы возьмем и этим оплатим, соответственно изменится и баланс управляющей компании, который мы можем тратить на качественное облуживание домов».

- Говоря простым языком, средств на текущий ремонт и устранение аварий не будет. И, в конце концов, надо же платить заработную плату? – спрашивает журналист «Арктик-ТВ».

- Да, вы совершенно правильно говорите. Так оно и есть.

Значит, первые, кто заинтересован в установлении истины и в проверке счётчиков – это жители столицы Северного флота. Именно для них – их комфортной и спокойной жизни в благоустроенных домах – важно разобраться, куда уходит вода или насколько некорректно считают счётчики. Телеканал «Арктик-ТВ» за ситуацией в Североморске следит несколько месяцев. И конечно мы не остались в стороне, когда в городе была назначена очередная встреча представителей управляющей компании и водоканала. Цель первых – как и прежде, отправить приборы на экспертизу.

Юрий Гуров, заместитель директора саморегулируемой организации «Жилищное объединение Мурмана»: «На сегодняшний день по десяти домам у нас заключён договор по специализированной организацией, имеющей на данный вид работ лицензию о проведении независимой экспертизы и последующей поверке тех приборов, которые будут демонтированы. Договор заключён, приборы определены, поэтому мы будем проводить те мероприятия, которые требуются».

Казалось бы, наконец, все собрались. Договоры заключены, экспертиза ждёт. Но встреча прошла на грани кипения. То что одни – а именно управляющая компания называет установлением истины, другие – а именно представители водоканала – именуют самоуправством:

– Вы на каком основании собираетесь их снимать? – возмущается представитель ресурсника.

- Мы уже устали говорить.

- Вам обычный вопрос задали.

- Жилищный кодекс. У нас есть сомнения в правильности показаний.

- Возникновение сомнений в правильности показаний…

Спор разгорелся нешуточный. Его предмет: чьи же счётчики – водоканала или населения, которое доверило обслуживание общего имущества управляющей компании. Ещё одна тема жарких баталий – а существует ли вообще такое понятие как экспертиза применимо к приборам учёта.

- Вы не по существу спрашиваете, - категоричен представитель водоканала.

- Я спрашиваю по существу: почему вы препятствуете независимой экспертизе? – настаивает журналист «Арктик-ТВ»ю

– Нет понятия экспертиза, есть понятие поверка. Вы журналист, учите русский язык, я знаю, что нет никакой независимой экспертизы.

Но договор управляющая компания заключила именно на инженерно-техническую экспертизу. И на провокации, что такого понятия попросту нет, не поддалась. А весь этот спор удивил не только съёмочную группу «Арктик-ТВ», но и представителей администрации ЗАТО г.Североморск.

Андрей Олейник, представитель администрации ЗАТО г. Североморск: «Я считаю, что конфликт надуманный полностью. Обе стороны должны быть заинтересованы в объективном показании приборов учёта. И не только не находить в этом конфронтацию, но и идти друг другу навстречу. Всё это должно решаться в рабочем порядке». То, что я видел здесь сегодня, это похоже на базарную склоку, при которой каждый отстаивает свои интересы, причём интересы у обоих вполне законны, чтобы прибор показывал нормально».

Прибор учёта все-таки сняли и отправили на экспертизу. Мы и другие независимые участники жаркого спора на Корабельной удостоверились – процедура прошла в присутствии всех сторон, и даже под надзором представителя органа власти – администрации ЗАТО. Всего на экспертизу в этот раз отправили 13 приборов учёта. И на этом в репортаже можно было бы ставить точку. Ведь делать какие бы то ни было выводы можно только после получения результатов экспертизы. Но на месте событий появились сотрудники полиции, и неспроста. В правоохранительные органы обратилась управляющая компания, обнаружив в подвалах ряда домов выломанные замки и сорванные общедомовые счётчики учёта потребления воды. Тревогу забили жители – это они увидели последствия визита вандалов. Удивительное совпадение - дом, в котором в тот момент ещё только планировали снимать счётчики и отправлять их на экспертизу, тоже подвергся нападению.

Олег Курбатов, генеральный директор управляющей компании: «Про этот дом я тоже хочу сказать, что здесь были сбиты замки. Но так как здесь антивандальная система установлена на приборе, то его невозможно снять. Видимо, люди, которые сюда пришли, я не могу говорить, что это с вк, от злости ещё разбили стояк канализации. Нам пришлось восстанавливать стояк, покупать замок, проверять подвалы и т.д. А мероприятия, которые мы запланировали, мы будем делать, не смотря ни что».

Что это – кража, злой умысел, попытка что-то скрыть или просто вандализм? Жители домов надеются, что в ситуации разберутся правоохранительные органы. Конечно, на оперативность сотрудников УМВД рассчитывают и в управляющей компании, однако, здесь не скрывают, что ни в полиции, ни прокуратуре до сих пор должным образом не отреагировали на неоднократные обращения жилищников. В органы правопорядка руководители управляющей компании обратились ещё в прошлом году, когда стали разбирать с огромными цифрами в счетах за ОДН. Однако, расследований и проверок не последовало.

Людмила Иванова, начальник юридического отдела УК «Североморск жилкомхоз»: «Мы обращались в правоохранительные органы, в органы прокуратуры, нам говорили, что это спор двух хозяйствующих субъектов и нам говорили, что они не вправе вмешиваться в экономическую деятельность. Хотя по поводу вмешивания в экономическую деятельность у нас есть дело, которое рассматривается в арбитражном суде, у нас рассматривается дело по обращению УК по оспариванию решения УФАС. И как мы видим, неизвестно откуда появляются документы, которые относятся к уголовным делам – стенограммы телефонных переговоров, опросы свидетелей. Данные документы получают огласку, хотя существует понятие тайны следствия. По нашему мнению, правоохранительные органы совершают нарушения. Нами написаны обращения по поводу передачи данных документов в органы антимонопольной службы».

Интересно, когда речь о возможных неполадках в приборах учёта и огромных суммах в квитанциях – это дело двух хозяйствующих субъектов, дело, в котором правоохранительные органы не хотят разобраться. Не хотят или не могут установить истину, возможно, не хотят разбираться с цифрами и сложными приборами. А вот когда оказались затронуты интересы областного Управления Федеральной антимонопольной службы, об интересах хозяйствующего субъекта никто не стал думать. На заседании арбитражного суда, которое не имеет никакого отношения к какому бы то ни было уголовному делу, вдруг появились материалы из папок следователей МВД. Их передали сотрудники УФАС. И это при том, что информация о телефонных соединениях является тайной следствия, равно как и опросы свидетелей. Эти данные имеют право изучать только фигуранты дела и их адвокаты – и то только на завершающей стадии предварительного расследования – при передаче дела в прокуратуру и суд. Пока же идёт следствие документы строго засекречены. А передача их третьим лицам – это грубое нарушение закона - разглашение тайны следствия. И если документы оказались в руках УФАС, то предположение может быть только одно – кто-то, кто занимается расследованием или близок к нему, пошёл на должностное преступление.

Людмила Иванова, начальник юридического отдела УК «Североморск жилкомхоз»: «У нас складывается впечатление, что чьи-то права и интересы защищают правоохранительные органы».

Что интересно, само региональное УФАС в уголовном деле, бумаги из которого переданы в суд, вообще не является фигурантом. Да и вопросов в том самом деле больше, чем ответов. В поле зрения телеканала «Арктик-ТВ» оно уже появлялось. Зрители помнят новость о задержании замминистра по внутренней политике Мурманской области Андрея Сахарова. За решеткой его продержали 2 дня, но официальное обвинение так и не предъявили. Сам Сахаров и его адвокаты этот инцидент расценили как «следственные действия с целью искусственного придания статуса подозреваемого и оказания завуалированного психологического воздействия». Заместитель министра сообщил тогда прессе, что его адвокаты готовят жалобу на действия полицейских. Однако от подробных комментариев отказался. По всей видимости, говорить об этом ему было попросту неприятно. Корректность остановила и от оценочной оценки работы полицейских, которые, видимо, при бывшем руководителе УМВД по Мурманской области Игоре Баталове привыкли держать людей за решёткой без предъявления обвинений, используя свои полномочия для давления и запугивания, а может быть, и защищая конкретно чьи-то интересы.

Именно об этом на телеканале «Арктик-ТВ» вышла уже серия репортажей под названием «Бизнес-Мент». Как в серии расследований, так и конкретно в этом деле ставить точку ещё рано. А это значит одно – продолжение следует.