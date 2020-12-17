СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»

Западная сторона Кольского залива, огромная стройка, на которой работают сразу несколько компаний. Среди них, например, «Велесстрой», «Ренейссанс Хэви Индастриз», «Техноэколь», «Крондекс», «Сарен», «РенСтройДеталь» и многие другие. Суммарно здесь трудятся более 10 тысяч рабочих. За несколько лет гигантской стройки на западной стороне Кольского залива вырос настоящий город - с домами-общежитиями, столовыми и своей жизнью. И такая большая площадка обязательно производит отходы, которые необходимо куда-то девать. Утилизация канализации стоит денег. А когда одна из компаний пытается экономить – стоки становятся настоящим бедствием для экологии и жителей соседних населённых пунктов. Об этом и пойдёт речь в нашем специальном репортаже «Грязное дело».

Мы выяснили, что часть фекалий свозится в бывшее помётохранилище птицефабрики «Полярная звезда» на станцию водоочистных сооружений в населенном пункте Междуречье Мурманской области. Сюда с небольшим перерывом ехали машины, груженые человеческими экскрементами. А рядом – не так далеко – Кольский залив. Нетрудно догадаться, куда эти отходы шли из необорудованного для таких целей пометохранилища. Правильно! В воды Кольского залива.

Мы тщательно записывали номера сливающих стоки автомобилей и смогли установить владельца. Оказалось, что свозила туда фекалии компания «Техноэколь», генеральный директор которой – человек с греческой фамилией – Митаки Максим Павлович. По итогам расследования, приложив собранные доказательства, наша редакция обратилась в прокуратуру с требованием разобраться в происходящем и наказать виновных. Надзорный орган нарушения, действительно, нашёл.

Валерия Крушинская, помощник мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «Согласно классификации, жидкие бытовые отходы относятся к 4-му классу опасности. Отходы производства и потребления должны удаляться согласно действующему законодательству. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, отнесённых с первого по четвёртый класс опасности, лицензируются. В свою очередь приём жидких бытовых отходов, доставляемых из неканализационных зданий не специализированным автотранспортом и их обработку перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на специализированных сливных станциях, расположенных на территории очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при организации обращения с отходами производства и потребления влечёт административную ответственность».

Одного к порядку призвали, однако, другие выводов не сделали. Уже спустя месяц после интервью автоцистерны, подозрительно похожие на работающие в Белокаменке, заметили в ЗАТО Александровск. Там, в Снежногорске, они по ночам, а иногда и средь бела дня сливали некую жидкость в муниципальную канализацию или же просто на обочины дорог.

Тревогу начали бить местные жители. В социальных сетях до сих пор регулярно появляются видеоролики, документирующие происходящее. Впрочем, сами участники грязного бизнеса не слишком скрываются. Вот, например, в апреле водители автомобилей с надписью «Велесстрой» охотно общаются на камеру и подтверждают: да, действительно сливаем стоки в городские коллекторы. Кстати, строительный городок именно этой компании весной и стал эпицентром коронавируса в регионе и, если бы не своевременные действия губернатора, вполне возможно, первая волна не показалась бы нам такой мягкой. Дурно пахнущую жидкость, правда, велесстроевцы называют не иначе как прошедшей очистку отработанной водой:

- Привозите не прям отходы?

- Не-е-е-е-т, отработанную воду, пропущенную через КОС, через очистные сооружения. Мы привозим сюда отработанную воду уже. И местным жителям объясняли это, и руководство наше говорило, что фекалии мы не везём.

Местным жителям от объяснений не легче. Ну, действительно, успокоят ли вас заверения в добрых намерениях, если прямо под вашими окнами бьют зловонные фонтаны и льются водопады сомнительного состава? А в Снежногорске, например, на улице Победы - это уже почти обыденность.

Картинка с натуры - начало декабря, зловонный ручей продолжает течь вдоль городских дорог.

- XXI век на дворе. А у нас из канализации течёт в озеро вот такая струйка круглосуточно почти. Запах, конечно, не передать словами.

Как стало известно нашему телеканалу, одна из сторон, образовавшегося в Снежногорске канализационного кризиса, фирма «Ренейссанс логистик» - подразделение турецкого «Ренейссанс холдинг». А владеет холдингом, по сообщениям СМИ, хороший друг президента Турции Реджепа Эрдогана, долларовый миллиардер Эрман Ылыджак.

В 2017 году ФСБ подозревала данную компанию в нелегальном выводе из России ста миллиардов рублей. За махинацию в итоге сел руководитель петербургского офиса «Ренейссанс Констракшн» - ещё одного подразделения «Ренейссанс Холдинг» - Александр Тарасюк. Сам же Эрман Ылыджак вышел из воды сухим. Сейчас одна из фирм изворотливого турка возит сточные воды в Снежногорск и о последствиях, судя по всему, не беспокоится.

Вторая сторона в цепочке слива стоков с запашком - компания «Калган». Фирма владеет несколькими канализационными колодцами, насосной станцией и занимается поставкой воды. Проблемы начались, когда контора решила расширить спектр услуг и заключила договор на приём стоков в общую канализацию через свои колодцы. Между двумя абсолютно разными услугами Виктор Матюк, директор «Калгана», противоречий не видит.

- Вы же поставщик водоснабжения, а не водоотведения, как так может быть?

Виктор Матюк, директор ООО «Калган»:

- Здесь, согласно законодательству и постановлению правительства, приём стоков может заключить любая организация.

Очевидно, оценить последствия своих действий может организация далеко не любая. Подсчёт прост: население Снежногорска на 2020 год - 12826 человек. На потребности этих людей рассчитана городская канализация. Они же из своего кармана оплачивают содержание сетей. В Белокаменке более 10 тысяч рабочих - почти ещё один город. И все они, благодаря действиям «Калгана» и «Ренейссанс Логистик», ходят в туалет в Снежногорске, туда же сливают отработанную воду хозяйственного назначения. Плату за «вход» берёт Виктор Матюк, директор «Калгана». При этом обслуживает сети муниципальное предприятие «Жилкомхоз», живущее на налоги граждан Снежногорска. За слив стоков из Белокаменки они не получают ни рубля. Получается, что жители муниципалитета платят и за себя, и за неизвестного рабочего со стройки века. Взамен - потоки нечистот, текущие вдоль дорог.

Игорь Степанов, главный инженер УМПП «ЖКХ ЗАТО Александровск»: «В день сюда приходит около семи машин. Каждая машина - это десять кубов, десять тонн отходов. Всего семьдесят тонн отходов. Ну, явно здесь не семьдесят тонн отходов выливается. Здесь выливается только то, с чем не справляется сеть. Это физика, если приходит по двум трубам под напором, то по одной трубе без напора оно уйти не может никак».

Более того, как выяснилось на недавнем заседании Совета депутатов ЗАТО Александровск, у «Калгана» нет необходимого оборудования для приёма канализационных отходов в сеть Снежногорска.

Сергей Богза, заместитель главы ЗАТО Александровск: «Канализационная насосная станция – прямое её назначение – перекачивать, но не приём. Не приём, повторяю ещё раз. Для приёма у вас должна быть станция приёмная. У вас она есть?»

- У нас оформляются документы…

- Подождите! У вас есть станция приёмная или нет? Да или нет?

- В стадии оформления.

- Тогда вы действуете незаконно.

Нет и необходимых разрешающих документов, признал Матюк несколько минут спустя. Но это, по его мнению, не причина останавливать перекачку фекалий.

Сергей Соловьёв, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск:

- Документы не оформлены?

- Документы оформляются.

- Оформляются до полугода, года. Если не оформлены – имеете право производить деятельность?

- Да.

- На основании чего?

- За не оформление документов выписывается штраф.

- Секундочку, я не спрашиваю про наказание. Давайте переведу на доступный язык. Я отучился на права, но права не получил. Я имею право садиться за руль?

- Там нет.

Фактически, «Калган» на свой страх и риск начал принимать канализацию из Белокаменки. В итоге - вонючая жидкость вырывается фонтанами из канализационных шахт и рекой устремляется вниз по улице. Не помогает даже модернизация сетей.

Игорь Степанов, главный инженер УМПП «ЖКХ ЗАТО Александровск»: «Приходит больше, чем мы можем принять в сеть. Как вы видите, мы провели определённую модернизацию сети, мы доставили стакан над колодцем, который должен был бы уберечь жителей и окружающую среду от перелива. Но, получается, что перелив всё равно переходит через край люка и всё равно затапливает окружающую территорию. Мы подали жалобы в прокуратуру, в природоохранную прокуратуру, жалобы поданы в ФАС, куда угодно. Мы пытаемся решить этот вопрос в рамках правового поля, пока не получается».

И вонь - не главная проблема. Ниже по склону - несколько ручьёв, впадающих в залив. А главное, озеро - откуда Снежногорск берёт питьевую воду. Жители боятся, что стоки могут попасть туда и отравить водоём.

Андрей Сохин, житель Снежногорска: «Здесь вот одно озеро. Затем ниже - озеро у брошенной комендатуры. Ещё два маленьких озера. И всё это неизбежно попадёт в питьевое озеро города Снежногорска. Сейчас ещё зима, озера покрыты льдом. Течения воды нет. Но весной, когда будет таяние снега, это всё лавиной хлынет в питьевое озеро Снежногорска. Ручей выходит около 200 метров от водозабора СРЗ «Нерпа». Это предприятие у нас выполняет оборонзаказ. И волей-неволей весной работники СРЗ будут пить канализацию».

Особенно опасно это в период пандемии коронавируса. Ведь жидкость в цистернах на наличие живучего возбудителя болезни никто не проверяет. А очага ковида у себя дома снежногорцы совсем не хотят. Но Виктора Матюка это, очевидно, не пугает. Ведь его семья в Снежногорске не живёт. Зато беспокоит ситуация депутатов ЗАТО Александровск, вставших на защиту жителей города.

Сергей Богза, заместитель главы ЗАТО Александровск: «Ваша эта вещь – она вытекает в озеро. Пока оно замёрзло. Весной оно начнёт таять и сообщаться с питьевым озером. Вот это меня беспокоит. Меня беспокоит судьба тех детей, которые там играют. И жёны тех детей, и матери приходят и жалуются, что дети испачкались. Примите какие-нибудь меры. Хорошо, мы организовались. Я на прошлом совете говорил и на этом совете. Ваша деятельность – аморальна. Вы вносите дестабилизацию».

Власти Снежногорска ранее неоднократно обращались в природоохранную прокуратуру. И её сотрудники действительно нашли нарушения.

Валерия Крушинская, помощник мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «Проведёнными природоохранной прокуратурой проверками в деятельности юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в посёлке Междуречье и ЗАТО Снежногорск, установлено нарушение экологического законодательства, выразившееся в обращении с жидкими коммунальными отходами. В отсутствии лицензии на право обращения с ними, паспортов, учёта их оборота, сливной станции, соответствующего оборудования по промывке цистерн вакуумных машин, посредством которых транспортируются отходы. По выявленным нарушениям принят комплекс мер реагирования, направленный на устранение нарушений. Имели место судебные споры с указанными лицами на предмет законности их обращения с указанным видом отходов в части их передачи для утилизации гарантирующим организациям в сфере ЖКХ. Судами региона поддержана позиция природоохранной прокуратуры. Хозяйственная деятельность как лиц, в деятельности которых образуются такие отходы, так и лиц, принимающих жидкие коммунальные отходы, признаны незаконными».

На какое-то время принятые меры возымели результат. Слив прекратился. Но ненадолго. Уже 8 декабря очевидцы снова заметили цистерну без опознавательных знаков, которая сливала что-то в гаражном кооперативе.

- Всё нормально. Слив происходит возле дома №2 по улице Победы, в гаражном кооперативе. Вот машина. Сейчас пойдём номер подснимем. Люди перегруппировались, почистили дорожку, посыпали, это уже вотчина ООО «Калган».

И снова «Калган». Видимо, деньги для владельца компании действительно не пахнут. Жители же опять вынуждены искать правды в прокуратуре и …. у губернатора Мурманской области. Власти региона вынуждены были обратить внимание на развивающуюся в Снежногорске экологическую катастрофу. Заместитель губернатора Юрий Сердечкин лично выезжал в Снежногорск, чтобы разобраться в ситуации. Провёл несколько совещаний с компетентными органами. В результате было принято решение отправить письмо с просьбой проверить деятельность «Калгана» на имя руководителя федерального Росприроднадзора: «В ходе моей рабочей поездки в ЗАТО Александровск 5 декабря 2020 года подтверждён данный факт приёма и слива сточных вод в муниципальную систему водоотведения г. Снежногорска. В связи со сложившейся негативной ситуацией прошу проверить законность деятельности ООО «Калган», осуществляющего приём жидких бытовых отходов неизвестного происхождения в централизованную систему водоотведения».

География сброса фекалий тем временем расширяется. С недавних пор пахнуть канализацией начало и в Мурманске. Здесь на Нижнеростинском шоссе тоже кто-то сливает некую жидкость в городские коллекторы. Об этом нам сообщили очевидцы. Они же сняли видео и пожаловались на вонь, которую источает текущая в городские подземелья вода.

Эта ситуация подозрительно напоминает историю в Снежногорске. А потому мы оперативно прибыли на место. И действительно. обнаружили шланг, из которого льётся грязного цвета жидкость. Через подкоп под железнодорожными путями он уходит под ворота большой строительной площадки. Здесь будут собирать рубки для плавучих платформ проекта «Арктик СПГ – 2». Подрядчик - турецкая компания «Ренейссанс хэви индастриз». Мы постучались в ворота и нас пустили.

- Вот эта вот вода, вот её качают. И я не боюсь её взять. Вот только пить, давайте, её не надо. Нет, вы говорите, что пахнет. Да она чистая, эта вода. Она не пахнет, она идёт, её скидывают. Это грунтовая вода, это не какие-то.

- Шланг туда и выходит, да?

- Так вот он и идёт. Мы его даже не скидывали. В принципе, между нами говоря, мы его могли бы кинуть в залив, и никто бы не заметил. Но мы не нарушаем природоохранную зону. И мы этого никогда не сделаем. С дороги вода идёт намного грязнее, чем эта.

Строго говоря, то, чем сейчас занимается турецкий подрядчик, от процесса скидывания в залив отличается лишь местом слива. Колодец, куда льётся жидкость, принадлежит Управлению дорожного хозяйства и предназначен для сбора талой воды. Затем она проходит по трубам и оказывается в заливе. Системы очистки здесь не предусмотрены. Следовательно, куда сливать воду с объекта строительства: в залив напрямую или туда же через колодец - разница небольшая. Впрочем, грунтовые воды действительно безопасны. Но тогда возникает вопрос. Очевидец сообщал, то, что сливали в коллектор днём ранее, сильно пахло. Телезритель ошибся? Мы решили проверить. А потому ещё до того, как постучались в ворота «Ренейссанса», взяли пробу. А то, что мы набирали из трубы за пол часа до этого разговора, по цвету и запаху сильно отличалось от воды, которую показали нам на стройке. Отобранную жидкость отвезли в лабораторию, где специалисты провели анализ.

- Этот показатель обозначает азот аммония.

- Что это значит?

- Это значит, что вода загрязненная, канализация. Чем насыщенней окраска, тем больше аммония.

Результат анализа показал, что сотрудники «Ренейссанс хэви индастриз» говорили, как минимум, не совсем правду. В пробе нашли фосфаты, аммиак, нитриты и даже следы нефтепродуктов. В природной грунтовой воде этих соединений быть просто не может. Если, конечно, строители не пробурились напрямик в городскую канализацию.

Ирина Смельчакова, начальник центральной производственной аналитической лаборатории ГОУП «Мурманскводоканал»: «В исследуемой пробе мы видим, что показатели находятся на уровне не характерном для природной воды. У нас опыт большой в этой части, мы можем путём сравнения сделать такое теоретическое заключение. Данная проба, очевидно, имеет отношение к сточной воде по уровню загрязнения. Это показатели: аммиак, фосфаты, АПАВ и нефтепродукты. Мы можем сказать, что явно имеет место здесь либо подмешивание сточной воды, канализационной сточной воды, либо сама сточная вода. Взять аммиак - 5,8. Никогда в природной воде мы такого не наблюдали. У нас даже в условиях сброса сточной воды, когда на Коле был случай, у нас было 3. Величина была 3. Фосфаты - показатель нехарактерный совершенно для природной воды. Они вообще не обнаруживаются в фоне природной воды. Нефтепродукты также, единица. Не допустимо».

Аммиак и фосфаты попадают в воду с продуктами человеческой жизнедеятельности, а именно - с мочой. Понятно, что в грунтовой воде такого их содержания быть не может. Таким образом, полагаем, в колодец УДХ сливают всё же именно канализацию. Ну, или стоки подмешивают в грунтовые воды в процессе. Делать так категорически запрещено. Повторим, колодцы Управления дорожного хозяйства - обычная ливнёвка, она для приёма канализации не предназначенная. Вода, идущая туда, не проходит очистки и в таком виде уходит в залив. Заключение экспертов по исследованию пробы, взятой нами с места событий, находится в распоряжении редакции, и мы готовы предоставить их правоохранительным органам.

Максим Широков, начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал»: «В соответствии с СП, строительными нормами и правилами, СанПиНами, сброс бытовой канализации в сети ливневой канализации запрещены».

- А по какой причине?

- Разные системы канализации. В настоящий момент в нашем районе, в Ленинском районе, работают очистные сооружения бытовой канализации. И, собственно говоря, они ровно за нашей спиной находятся. Стройплощадка могла заключить договор с Водоканалом и произвести временный сброс своей бытовой канализации в наши очистные сооружения напрямую. Что, в принципе, скорей всего не было сделано, как мы видим сейчас и наблюдаем.

Картина получается неприглядная. Турция неоднократно проводила агрессивную и даже враждебную политику в отношении России на международной арене. Вспомним хотя бы сбитый в Сирии в ноябре СУ-24 или уничтоженный азербайджанскими партнёрами Турции вертолёт в декабре в Карабахе. Однако компанию оттуда всё же допустили до работ в Мурманской области. Вместо благодарности - проблемы с экологией и наплевательское отношение к российским законам. При этом практически за забором строительной площадки - очистная станция водоканала.

Во время беседы сотрудники «Ренейссанса» утверждали: намерения сливать стоки как положено есть. Однако «Мурманскводоканал» начнёт подводить инженерные системы лишь после того, как компании договорятся по цене. Пока же - только намерения.

- Они были на тарифном комитете. Тарифный комитет города утвердил цену. Этот договор есть. Сначала у нас есть предварительный договор, неофициальный. Он официальный, но он предварительный, потому что не было тарифного комитета и не было цены. Сейчас есть цена. Сегодня-завтра мы заключаем с ними договор уже по цене. И мы должны будем заплатить им за те работы, которые они выполнят от точки подключения до камеры приёма. Все внутренние работы, которые мы производим на площадке - выполняем за свой счёт. И выводим уже сюда. Все условия по приёму канализации - это всё проектное.

Результат - видим наглядно. Всё, что по закону должно проходить очистку перед сбросом в наш многострадальный Кольский залив, сейчас льётся туда практически в первозданном виде, влияя на экологию. Вот такие европейские ценности. Интересно, у себя на Родине иностранный подрядчик ведёт дела также? Или там действуем по закону, а на природу России, которая великодушно позволяет туркам работать на своей территории, гостям глубоко плевать? Казалось бы, проведи трубу к очистным сооружениям - и никаких проблем. В чём же дело? Может быть в том, что турецкий подрядчик не очень любит платить по счетам?

Александр Оробий, предприниматель:

- Ну, один раз они оплатили, так скажем, вовремя. Потом следующие заливки, у них там что-то не получилось, либо финансирования не было, либо чего-то ещё не было. Сформировалась задолженность порядка 1,5 миллиона за отгруженный бетон.

Знакомьтесь, Александр Оробий. Предприниматель, который уже много лет успешно поставляет бетон на многие стройки Мурманской области. На этот раз он стал поставщиком стройматериала для пресловутого «Ренейссанс хэви индастриз». Контракт хороший, заказчик - крупная иностранная компания, почему бы и не поработать. Так решил бизнесмен и ошибся. Деньги за поставленную партию бетона ему не отдают уже полтора месяца. А теперь по порядку.

Александр Оробий, предприниматель: «Мы поставляли бетон. Случилось, как сказать, ну, чрезвычайное происшествие. Насосом зацепили стену из сендвич-панелей, здания, поцарапали. Естественно, отгрузку приостановили, всё приостановили. И после этого у нас с ними начались переговоры. Они присылают вот такие бумажки. Я только вижу объяснения нашего оператора, что при производстве работ, при подаче бетона, поставили шатёр над конструкцией, которую заливали, там находятся люди, которые принимают бетон. Бетононасос стоит снаружи. Стрела подана в палатку через отверстие. Так как оператор в шатре, где люди, ему не видно саму стрелу»…

В итоге - ЧП, стрела повредила 5 сендвич-панелей. За них турки с компании требуют 400 тысяч рублей и давят на Александра Оробия, чтобы он подписал малопонятный акт и признал себя виновным в причинении ущерба. Акт - это лист А4, без подписей, печатей, оценки повреждений и других вменяемых обозначений. На нём лишь указаны сумма ущерба и фамилии членов комиссии по оценке повреждений. Откуда появилась сумма в почти 400 тысяч рублей - непонятно. Ни марки панелей, ни других документов, обосновывающих её, не предоставили. Документ составлен настолько небрежно, что даже трижды написанная фамилия виновника ЧП - оператора насоса - все три раза написана по-разному. В одном случае он Манбаев, в другом Минбаев и, наконец, Минабаев. Казалось бы, крупная компания, из страны, считающей себя европейской державой, должна более тщательно относиться к документам. Да и за безопасностью проведения работ стоило бы следить тщательней. Тем более, что прямо на въезде на стройплощадку к этому призывает большой мотивационный баннер. Но, видимо, не в этом случае. Ведь по правилам проведения работ, если заливать бетон предстоит в закрытом помещении, необходимо минимум два человека. Оператор насоса, который проводит работы и находится внутри здания, и наблюдатель снаружи, следящий за стрелой.

Александр Оробий, предприниматель: «Они в заявке прописывают бетон, насос, что им необходимо, чтобы обеспечить эту заливку. Они бы нам, если написали в заявке, мы бы обеспечили человеком отдельным, который смотрел снаружи. Но этого не было сказано. Но с ними это нормально практикуется. Заявку пишут на 50 кубов, потом оказывается, что там 120, к концу заливки надо уже 170. План заливок я пытался от них добиться - у них всё это отсутствует. Всё это спонтанно как-то происходит».

Как отдельный вид искусства - вот этот план проведения работ, составленный турками. Хоть сейчас в рамку и на стену. Ни размеров, ни цифр, ни подписей - зато название бетононасоса подрисовать не забыли. Впрочем, Александр Оробий, как честный человек, с себя вину не снимает, но считает, что и заказчик тоже неправ. Ведь он не обеспечил необходимые условия для проведения работ. По-хорошему, оператору насоса в этом случае надо было отказываться от проведения заливки и возвращаться на базу. Ведь безопасность заказчиком была грубо нарушена. У турков - своё видение ситуации. Они отказываются платить бизнесмену за весь поставленный ранее бетон, пока тот не подпишет акт о причинении ущерба. Вот отрывок одного из телефонных переговоров с турками:

Александр Оробий, предприниматель: «Я так понял, вы ставите оплату за бетон в зависимости от этого акта? Пока я его не подпишу, вы деньги мне платить не будете? Правильно я понял?».

- Слушайте, за 200 тысяч давайте не будем там спорить.

Александр Оробий, предприниматель: «Почему за 200? 400. За 200 я бы и не спорил».

- Ну, вы же сейчас спорите за 200?

Александр Оробий, предприниматель: «Половину вы будете оплачивать только? Если не разбираться - я готов на обоюдное. Я вам месяц назад сказал. Но вы деньги за бетон заплатите».

- Я заплачу, если вы подпишите акт.

Александр Оробий, предприниматель: «Да я не согласен с толкованием акта, здесь просто объяснение моего водителя».

Такие переговоры идут регулярно, представители «Ренейссанса» постоянно обещают погасить долг в ближайший оплатный день. Однако предприниматель считает, что это попытки заставить его признать свою вину и, тем самым, снизить цену работ.

Александр Оробий, предприниматель: «Так как они должны нам, то нам и платить. Они просто с нас хотят высчитать эти деньги. Ну, и пока я не подпишу эти акты, не соглашусь с их трактовкой, они деньги платить не будут».

Как бы поступила нормальная уважающая себя крупная компания в таком случае? Правильно, требовала бы возмещения ущерба через суд. Культурных способов - масса.

Алексей Круглин, эксперт «Арктик-ТВ»: «В судебном порядке определяют, какой ущерб в реальности причинён, какая стоимость ущерба. Потому что компания может насчитать свой ущерб. Иногда этот ущерб не соответствует реальности. Приходится проводить экспертизы соответствующие. И, конечно же, в судебном порядке это сделать проще, лучше, эффективнее. В конце концов есть и другие процедуры. Процедуры медиации. Когда обе компании нанимают медиатора, медиатор, не являясь заинтересованным лицом, не представляя интересы ни одной из компаний, урегулирует эту ситуацию».

Но турецкая контора, которая, как она заявляет у себя на сайте, стремится стать крупнейшей строительной корпорацией в мире, почему-то опустилась до банального шантажа. Внимание, вопрос: «Если турки позволяют себе так обращаться с официальными документами и партнёрами, то о каком качестве строительства идёт речь?». А может и проекты они точно также от руки рисуют?

Что имеем в сухом остатке. Конечно же, Белокаменка - крупная и необходимая для региона стройка. Совсем без последствий для окружающей среды и населения области она работать не может. Губернатор и правительство делают всё необходимое, для того чтобы возможные неудобства минимизировать. Однако очевидно, некоторые аспекты своей деятельности работающие там компании, а в частности турецкий «Ренейссанс», от руководства региона тщательно скрывают, день за днём нанося природе региона непоправимый вред и притесняя местный бизнес. И это уже вопрос федеральных органов, таких как Росприроднадзор и Природоохранная прокуратура Российской Федерации.

Редакция «Арктик-ТВ» ранее уже добивалась справедливого наказания для организаций, нарушающих законы страны и нашего региона, в том числе и в природоохранной сфере. Этот специальный репортаж мы также просим считать официальным заявлением в правоохранительные органы и подкрепляем их официальными запросами, требуя справедливого наказания для всех причастных!