СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»

Для каждого градоначальника в Мурманской области зима – испытание на прочность. И как глава прошёл это испытание - и есть показатель его профессионализма и жёсткой хватки.

Пара дней простоя техники, подрядчики или управляющие компании, которые работают спустя рукава – и городские улицы и дворы могут покрыться снежной кашей, по которой не проехать даже машинам, не говоря уже о мамах с колясками. Такие коллапсы случались, конечно, и в мурманских дворах, где ситуацию приходилось брать под жёсткий контроль, созывать экстренные совещания и на местах проверять, как устранили недоработки управляющие компании.

На рейдах по дворам и дорогам в Мурманске мы, как телеканал, который находится в столице Заполярья, конечно, бывали неоднократно. А вот с обстановкой в других городах наши телезрители знакомы меньше. Восполним этот пробел. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» инспектирует города Мурманской области. Мы проверяем, как ведётся расчистка дорог от снега, а заодно узнаем, как обстоит дело с вывозом мусора.

Подробности – в новом специальном репортаже «Бизнес-снег. Рейтинг городов».

Забегая вперед, огласим весь список городов, которые попали в наш рейтинг: Оленегорск, Мончегорск, Печенга, Заполярный, города ЗАТО Александровск – Снежногорск, Полярный и Гаджиево, а также Кировск и Апатиты.

Конечно, не нам, приехавшим на пару часов, оценивать состояние порядка во всём городе. Свою и главную оценку должны ставить жители. Это они ежедневно выходят во двор, идут на работу, отводят детишек в сады и школы, ежедневно видят городские дороги, выносят мусор и видят – переполнены ли контейнеры.

Поэтому, приехав в каждый город, мы, в первую очередь искали жителей готовых хвалить или ругать коммунальные службы.

9 место рейтинга – Апатиты

Апатитские коммунальщики в этом году уже получили известность. «Вечерний Мурманск» со ссылкой на местные издания сообщал, что здесь изобрели универсальный способ очистки проезжей части дорог от снега. Его просто сваливали на парковки для инвалидов в черте города! Более того, сайт «ХибИнформБюро» напомнил, что в 2017 году издание уже обращало внимание властей на вопиющий факт - неизвестный герой тогда завалил снегом стоянку для инвалидов у здания городской прокуратуры! Об остальном городе говорить даже не приходится – вот такой вывод.

Справедливости ради стоит сказать, что таких вопиющих куч в Апатитах наша съёмочная группа не встретила. Возможно, на публикации в СМИ и жалобы людей с ограниченными возможностями все же отреагировали. Но сразу бросается в глаза, что кучи снега на обочинах, здесь его не вывозят, а сгребают.

А вот что думают про очистку города от снега, а заодно и о вывозе мусора его жители – смотрите в нашем опросе. Мнения апатитчан разделились:

- Более менее убирают. Мы с Новгорода, а в Новгороде ужастики. Здесь лучше. Хорошо здесь

- На ваш взгляд Апатиты от снега убирают лучше? Это разве лучше? Посмотрите – это разве лучше? Я бы не сказал, горы кругом, распахали канавы и всё!

- Горы снега такие, что деревья сломаны. Вывозят, но много снега во дворах и на центральных улицах, где растения высажены на Ферсмана, много поломанных, вот снег горой складируют…

8 место рейтинга - Мончегорск

Уборкой снега в городе металлургов уже заинтересовалась прокуратура и, как пишут интернет-источники, «построила» управляющие организации за некачественную уборку снега во дворах. Очистка проводится несвоевременно, а ряд компаний снег не вывозят, а сваливают прямо на деревья и кустарники, что, конечно, приводит к повреждению насаждений.

Героем интернет-лент Мончегорск стал ещё раз, и даже попал на федеральные каналы. И тоже из-за истории со снегом, правда, из-за опасных снежных шапок. Житель города получил травмы при сходе снега с крыши. Коммунальщики не доглядели. Теперь проверку проводит прокуратура, возбуждено административное дело.

Контролирует прокуратура и вывоз мусора в Мончегорске. И тем, как идёт процесс, контролирующий орган не доволен. Управляющие компании Мончегорска наказали за неухоженные площадки для мусора, их не очищают от снега и льда, а это затрудняет доступ к мусоросборникам.

Мы решили сами провести свою инспекцию, и приехали в первый попавшийся съёмочной группе двор. Переполненные контейнеры мы нашли сразу. Но как только приступили к съёмке, приехала машина и контейнеры опорожнила. Можно было бы подумать, что это реакция на съёмочный процесс, да только двор мы выбрали в случайном порядке и никого о своём визите не предупреждали.

И все же, главную оценку и вывозу мусора, и очистке от снега дали сами жители города:

- Ну, по мере своих возможностей убирают. Вроде, пройти можно.

- С уборкой от снега – удовлетворительно. По городу-то видно, что и техника работает.

- Очень, очень плохо. Вот я живу на Бредова, у нас там такой район, в основном пенсионеры все, магазин, детский сад. Кучи – неимоверные какие-то постоянно. Постоянно кучи.

Претензий больше к очистке от снега дворов. А это как раз то, что сейчас в зоне внимания прокуратуры. Управляющие компании, допустившие нарушения, должны их устранить. А мы ставим Мончегорск на 8-ю позицию нашего рейтинга.

7 место рейтинга - Заполярный.

Снежной каши на улицах мы не увидели. Жалоб в интернете не нашли, как и сообщений о возможных нарушениях. В самом городе в час приезда съёмочной группы «Арктик-ТВ» оказалось не очень многолюдно. Нам удалось пообщаться с жительницей Заполярного:

- Уборкой территорий довольна, но хотелось бы лучше. А так все устраивает. Планируется ТСЖ, но пока стоит на месте. Меня пока все устраивает.

Как итог – довольны, но хотелось бы лучше. А кому бы не хотелось, чтобы снег и лед был очищен до асфальта? Но не на той географической широте мы живём, чтобы совсем забыть о снеге. Вывод один – очищать город от снега стараются.

6 место рейтинга - Никель

Жители посёлка городского типа накануне, когда была оттепель, обратились в Общероссийский народный фронт. Цитата: «Ни проехать, ни пройти». На фотографиях - дорога возле детского сада и пешеходный переход, ведущий к школе. Валентина Тедеева написала: «Все, кто пытался перешагнуть или перепрыгнуть, оказывались по колено в воде. Школьники вынуждены перебегать дорогу в неразрешенном месте. Ситуация не меняется в течение двух дней».

Активисты ОНФ обратились к представителям местной власти с просьбой взять ситуацию на контроль и принять меры для решения проблемы.

Мы решили узнать, как обстоит дело сегодня, и обратились к Валентине. В ответ она указала, что со снегом пока вопрос не острый, потому что снега пока немного. «У нас даже из-за отсутствия снега отменили международную «Лыжню дружбы», - написала никельчанка «ВКонтакте».

К приезду нашей съёмочной группы в Никель погодные условия уже изменились, а жители нас заверили, что дворы очищают по графику и проблемы, если они и были, уже устранили. Претензий нет ни к очистке города от снега, ни к вывозу мусора:

- Мы пока очень довольны. И мусор вывозят в 9 часов…

Правда, беседа наша состоялась прямо возле кучки снега, которую сгребли у подъезда. Жительница говорит, что это явление временное, приедут и всё увезут. А сотрудник администрации заверил, что нарекания бывают, а вот чистить ежедневно все территории возможности нет.

Александр Живица, первый заместитель главы администрации Печенгского района: «Нарекания бывают, но незначительные. У нас ЕДД по району, бывают, звонят нам в администрацию, есть северяне, которые пишут, но в наших условиях мы не можем чистить каждый день. Техники хватает. Эта зима малоснежная и мы справляемся. Крыши чистим чаще в марте».

Вывод такой – стараются и на жалобы реагируют.

На этом мы переходим ко второй половине рейтинга и приближаемся к лидеру, по мнению телеканала «Арктик-ТВ», в качестве очистки города от снега.

5 место рейтинга - город Полярный

Это один из трёх городов ЗАТО Александровск. Тут сегодня ситуация налаживается, хотя ещё несколько дней назад, утверждают жители, состояние дорог и дворов было гораздо хуже. Помогает то, что власти ЗАТО постоянно выезжают на рейды, если есть претензии, то строят работу с подрядчиками и требуют недочёты устранить.

Во время нашего визита мы то и дело встречали рабочих, которые скалывали полуметровый слой льда с тротуаров и обочин дорог. Междворовые проезды и пешеходные зоны плотно посыпаны песком. На магистралях всюду работает снегоуборочная техника. Дворы - тоже довольно чистые, но местами заметна колейность. Впрочем, самим водителям она не мешает. Во всяком случае те, кого мы опрашивали, на обстановку не жалуются и всем довольны. Негативно настроенных горожан мы не встретили.

Судите сами:

- Посмотрите, прошёл трактор, снял эту корку ледяную. Прошла спокойно, не боясь, что я могу приземлиться и какую-то травму себе нанести. А здесь? Да везде! Пусть, конечно, не сразу, но это невозможно, потому что те снегопады, которые сейчас идут хоть где – сразу невозможно привести дороги в порядок. Но постепенно всё это приходит в то состояние, удобное для нас, жителей города Полярного.

- Последние два дня видно, что служба работает. Я не хочу сказать, что она вообще плохо работает, нет. Было время, когда чистилось, убиралось. Но когда у нас такой снежный коллапс возник, что-то служба остановилась.

- Во дворах у нас всё хорошо. А по городу – ну есть, конечно, проблемы, что касаемо наледи.

- Мне очень нравится, как убираются дороги – молодцы работники, супер просто. Ездим, всё хорошо…

4 место рейтинга - Кировск

В первом же дворе, куда заехала наша съёмочная группа, снежных завалов мы не нашли. Междворовые проезды без колеи и довольно широкие. Места хватает и пешеходам, и автомобилям. О том, что такое застрять в снежной каше около своего дома, кировские автолюбители, вероятно, знают лишь понаслышке. Также хорошо почищены городские лестницы, видно, что о них заботятся и ухаживают. Хотя снегопады в городе вещь нередкая.

Въезжали мы в Кировск в солнечную погоду, но уже десять минут спустя небо затянуло и пошёл крупный снег. И сразу же, как по мановению волшебной палочки, на дорогах появилась снегоуборочная техника. Проезжую часть здесь чистят до асфальта, несмотря на непростую, переменчивую погоду.

Станислав Антонов, заместитель начальника центра материально-технического обеспечения: «Город Кировск убирается в круглосуточном режиме. То есть, смены выстроены так: по 12 часов, это с 8 утра до 8 вечера, и с 8 вечера до 8 утра. На данный момент в городе работает 15 единиц техники. Но сюда входят МКДУ, это машины комбинированные дорожные, …потом 3 самосвала, 6 погрузчиков фронтальных, 4 МТЗ, 2 автогрейдера и шнекоротор в работе. Кировск, если обратили внимание, дорожная сеть старается содержаться согласно ГОСТу по автомобильным дорогам, то есть, в асфальте. Далее, тротуары у нас обрабатываются каменной крошкой, чтобы избежать, так скажем, жалоб со стороны жителей, что не пескосоляной смесью. Разработаны маршруты движения для каждой определённой единицы техники»…

Если то, что касается работы городских служб в Кировске, практически идеально, то к зоне ответственности управляющих компаний всё же вопросы есть. Несмотря на вычищенные придомовые территории, снег из дворов, как и в Полярном, вывозят плохо. В результате на зелёных зонах – обледеневшие снежные кучи. А чистые дороги во дворах проходят между снежных гор. Правда, в этом случае можно сделать скидку на гористый ландшафт города. Возможно, снег отсюда вывозить крайне сложно, а потому управляющие компании уделяют больше внимания непосредственной расчистке проходов и проездов. Поэтому в нашем рейтинге Кировску мы решили дать более высокое место.

Кроме того, сами жители города на положение дел не жалуются, а туристы вообще заявляют, что их регионам на коммунальные службы Кировска можно равняться:

- По сравнению с Питером, здесь убирают хорошо, здесь чище, а в Питере колоссальные проблемы…

- Убирают от снега город хорошо...

- Отлично убирают. Мы на Солнечной живём и у нас чисто каждый день, у нас претензий нет…

3 и 2 места рейтинга – делят Гаджиево и Снежногорск

Раньше в ЗАТО Александровск проблемы с уборкой городских территорий были огромные. Сугробы на тротуарах и вдоль дорог мешали и пешеходам, и автолюбителям. А выезд со дворов превращался в ежедневную борьбу со стихией: машины буксовали, пешеходы увязали в глубокой снежной каше. Администрация большого ЗАТО регулярно выезжала на рейды, брала на карандаш особо запущенные дворы, а затем уже из кабинетов штрафами и предписаниями заставляла подрядчика работать.

С прежней компанией нормального сотрудничества не получилось, но в этом за работу взялся новый подрядчик, который выиграл конкурс, предложив лучшие условия.

Николай ЛЫСЕНКО, заместитель директора МКУ ОКС ЗАТО Александровск: «На сегодняшний день мы видим, что дорога практически вскрылась, это говорит о том, что компания ООО «Гагат» посыпает песк-соляной смесью. Морозов нет и дорога начинает плыть, поэтому грейдер проходит, вы видите ширину дороги нормальную. Пройдёт трактор, уберёт рыхлость, дорога будет в идеальном состоянии. Она всё больше и больше у нас открывается, поэтому я считаю, что технология гагата – нормальная технология… …На центральных дорогах, где есть низменности, там может быть что-то, потому что сейчас мы видим – снег практически сошёл с центральной дороги, практически, сходит. Тем паче, что они дальше будут проходить грейдером, щеткой, они это всё уберут и, скорее всего, будет меньше у нас луж, будет меньше всего этого, что люди жалуются постоянно на то, что у нас происходит»…

Днём рабочие подрядчика скалывают с дорог наледь, вечерами работает техника. Очистились не только центральные улицы, но и проезды во дворах. А вот с вывозом мусора – не всё так гладко. Жители ЗАТО недовольны тем, с какой скоростью мусорные пакеты покидают контейнеры и винят компанию, осуществляющую вывоз мусора, а «Гранит-Авто», в свою очередь, кивает на подрядчика, очищающего дворы от снега: мол, это он не обеспечил проезд. Любопытно, но сами жители, которые на самосвалах не ездят, прислали в редакцию ряд фотографий, доказывающих, что подъезд к дому расчищен и проехать не составит труда любому автомобилю – даже с низкой посадкой. А уж о серьёзной технике и говорить не приходится. Вывод один – имеет место простой конфликт и кляузничество, ведь «Гранит-Авто» – это та самая компания, которая раньше вывозила снег, получала претензии и нагоняй от администрации, а в итоге не смогла выиграть новый конкурс на предоставление своих услуг.

В конфликтной ситуации разбираются в администрации. А мы спросили у жителей, довольны ли они очисткой городов от снега сегодня:

- В последнее время нормально. Нет, никаких жалоб у меня. Ходить комфортно, удобно.

- Нравится, по крайней мере, чисто. Я вот с дитём гуляю, всегда чисто. Проблем нет никаких.

- Площадь всегда чистая…

- Хорошо в этом году убирают.

1 место рейтинга - Оленегорск

Несмотря на то, что это не самый богатый муниципалитет региона, поучиться у него организации работы стоит. Здесь наша съёмочная группа не увидела ни огромных отвалов вдоль дорог, ни сваленных во дворах снежных куч после уборки. При этом сами дворы чистые и ровные, колейности и снежной каши нет, тротуары посыпаны песком. Пешеходы передвигаются не опасаясь поломать ноги и руки на голом льду. В этом городе мы заглянули сразу в несколько дворов, расположенных в разных концах населённого пункта: старались найти хоть один неубранный двор. Но не вышло, здесь действительно работают на совесть. Администрация научилась договариваться с подрядчиком, управляющими компаниями и ТСЖ, а глава – активно пользуется социальными сетями для общения с жителями. В них же собирает замечания по ненадлежащей уборке и сразу же вызывает провинившихся коммунальщиков на ковёр.

Геннадий Смирнов, начальник управления городского хозяйства г.

Оленегорск: «Содержание сети и объектов благоустройства на территории Оленегорска и подведомственной территории осуществляется в соответствии контракта. В соответствии с этим контрактом, заключённым между управлением дорожного хозяйства и ООО «Спецтехтранс» осуществляется работа по содержанию уличной дорожной сети и объектов внешнего благоустройства, городских территорий. Работы выполняются каждодневно в соответствии с этим контрактом и в зависимости от погодных условий. То есть, это снегопады, различные природные явления, которые влияют на благополучное проживание граждан. Контроль осуществляет по выполнению этого контракта в ежедневном режиме управление городского хозяйства. Также налажена связь с жителями странички главы города «ВКонтакте». На странице администрации жители обращаются, если есть замечания по содержанию дорожной сети, обращаются с предложениями, либо жалобами. Глава еженедельно осуществляет комиссионный осмотр территорий с участием управляющих компаний так и компаний, которые занимаются содержанием обозначенных территорий. Надо сказать, что несмотря на плотную работу компаний, которые занимаются содержанием, вместе с тем, с учётом погодных условий, ресурсов не хватает и приходится в рамках контракта компании наказывать. Несмотря даже на их достаточно неплохую работу такие вопросы возникают. И с начала этого года компания получила штрафных санкций порядка 55 тысяч рублей»..

Евгений Терешин, директор ООО «Спецтехтранс»: «В связи с обильными осадками у нас в феврале месяце работы проводятся ежедневно, в две смены по уборке снега, расчистке дорог, уборке колейности дорог. За два месяца было вывезено порядка 8000 кубов снега. Работа проводится совместно с городским хозяйством, администрацией. На еженедельном совещании, которое проводит Олег Григорьевич, мы обсуждаем проблемы по уборке совместно. Совместная работа идёт, общая, коллективная. Учитываем мнение жителей, стараемся содержать город достойно. Есть недостатки, конечно, потому что снега много. Где-то, может, техники немного не хватает, где-то подломалась, где-то ещё что-то, но работы ведутся. С себя мы ответственности не снимаем. Стараемся выполнять работы достойно»...

Единственная проблема в Оленегорске – проезжую часть здесь до асфальта вычищать не получается. Объясняют это ответственные за уборку тем, что в городе невозможно использовать пескосоляную смесь. Улицы Оленегорска расположены под уклоном, и этот уклон ведёт к единственному питьевому водоёму. Чтобы он не загрязнился химикатами, совместно с экологами администрация приняла решение использовать только песок. Летом из-за этого возникают неудобства: при сильном ветре, если песок вовремя не убрать, возникают настоящие песчаные бури. А вот зимой особых проблем решение не вызывает. Жители, по крайней мере, всем довольны. Нет проблем ни с дорогами, ни с тротуарами и мусор из контейнеров вывозят вовремя.

- Чистый город стали меньше бросать мусор на улице, урны поставили, я люблю свой город и сестре понравился и освещение хорошее. Дворы плохо чистят, ни разу не почистили и не заехать. Мусор вывозят регулярно и у нас чисто.

- Нам нравится всегда. Я считаю, что по сравнению с другими городами он чистый. Снег вывозят хорошо, дворы очищают всегда. Всё в порядке, мне всё нравится.

- Прекрасно город убирается, на мой взгляд. Всегда посыпано песком всё, всё чисто.

Итак, за два дня мы проехались по городам Мурманской области и проверили, как их убирают от снега. Не успели заглянуть только в самые южные населённые пункты региона. По результатам проверки получился наш личный рейтинг качества. Повторим: первое место – Оленегорск. Второе и третье – Снежногорск и Гаджиево, четвёртое – Кировск. Пятое – Полярный. На шестом и седьмом местах соответственно разместились Никель и Заполярный. На восьмом – Мончегорск, и на девятом – Апатиты. Там, на наш взгляд, по сравнению с остальными муниципальными образованиями очищают дороги и дворы хуже. И все же – города, где улицы в плачевном состоянии, а из дворов не выбраться, мы не нашли. И подрядчики, и управляющие компании стараются снег убирать, с колейностью борются, вот только огромные сугробы на обочинах есть почти везде.

А прокуратура по городам устала бороться с управляющими компаниями, которые снежные кучи высыпают прямо на деревья и кустарники. Как результат – постоянные проверки и штрафы. И вот что важно – этот специальный репортаж мы снимали в те дни, когда Мурманской областью ещё руководила Марина Ковтун. Но политическая жизнь региона взяла другой курс. Как будет меняться ситуация сейчас, когда во главе Мурманской области стоит Андрей Чибис, который успел задать направление – решать проблемы в сфере ЖКХ, покажет только время. А мы, как средство массовой информации, за изменением ситуации и работой новой власти будем пристально следить.