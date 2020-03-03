СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Север»

Рейд по городам Мурманской области продолжается. Телеканал «Арктик-ТВ» и популярные группы в соцсети «ВКонтакте» дают беспристрастную оценку качеству очистки городов от снега. Как убирают снег в муниципалитетах - от Оленегорска до Кандалакши мы показали в специальном репортаже «Бизнес-снег. Юг» на прошлой неделе. Теперь разбираемся в ситуации на севере нашего региона.

Журналисты «Арктик-ТВ» и паблика в социальной сети в «ВКонтакте» «Регион 51» дадут свои оценки главам, которые должны контролировать качество уборки снега в городах. На недавнем оперативном совещании губернатор Мурманской области отметил, что отговорки, у нас снегопад, не принимаются. Какими бы не были зимние снега, к такой погоде на севере надо быть готовым заранее. И не забывать про постоянный контроль.

Журналисты телеканала «Арктик-ТВ» совместно с администратором группы «ВКонтакте» «Регион 51» Татьяной Пучковой отправились на север области. Наш маршрут пролегал через города Никель, Заполярный, Печенгу, Заозерск, Гаджиево, Снежногорск, Полярный и Североморск.

Начать рейд по городам области наша съёмочная группа решила с Никеля.

Никель

- У тебя, кстати, есть машина?

- Да.

- Ты, практически по тротуарам не ходишь, наверное.

- Да, редко.

- Как пешеход, я заметила, что здесь хорошо почищены тротуары. Это, безусловно, приятно. Потому что хоть и говорят, что вчера шёл снег, но уже успели всё расчистить, убрать. И люди даже с большими колясками имеют возможность ходить спокойно, передвигаться. На удивление - не скользко.

Буквально за день до приезда съёмочной группы в Никель здесь прошёл сильный снегопад. А непосредственно во время визита началась оттепель, полил дождь. Въезжая в город, мы ожидали увидеть страшную картину: снежную кашу, колею, грязь под ногами и застрявшие во дворах автомобили. Были готовы даже сделать скидку городу на ненастную погоду. Но каково же было удивление, когда вместо всего перечисленного нас встретили идеально вычищенные улицы и тротуары.

Но во дворах-то, наверняка, бардак, подумали мы и свернули в первый попавшийся съезд с проезжей части.

- Ну, смотри, значит, двор почищен. Можно попрыгать, ни колеи, ни каши. Снежных куч тоже не видно. Управляющая компания, получается, работает. Самое смешное, количество снега везде одинаковое выпало, но здесь его почему-то успели убрать.

- Видимо, три управляющие компании для такого небольшого населённого пункта составляют хорошую конкуренцию. Недавно же писали, что в Молочном, в Коле 12 управляющих компаний – там тоже конкуренция высокая. Но на них уже прокуратура уже вышла, потому что они свои должностные обязанности не выполняют. Скорее всего, повезло городу, потому что управляющая компания ответственная.

К сожалению, на то, чтобы обойти весь город и посмотреть везде ли так чисто, времени у нас не было. Потому мы решили побеседовать с местными жителями. Уж им-то должны быть известны болевые точки населённого пункта.

Вот какой срез оценок мы получили:

- В последнее время стали убираться. Буквально два дня назад взялись хорошо. До этого всё было в снегу. Убирались очень плохо. А последние два дня я стала замечать: с ребёнком гуляю, много техники стало ездить.

- Чистят, работают они. И ночью чистят.

- Очень хорошо в этом году. И в прошлом году хорошо чистили. Всё хорошо. -

- В нашем дворе убирают очень хорошо. Слышим каждый день как работает трактор. Уборка нашей территории ведётся, могу сказать только по поводу своего двора.

- Да, очень здорово всё. Комфортно, убирают, молодцы. Даже с такими большими санками проезжаем. Хорошо. Везде можете проехать. Тут хорошо убирают.

- Всё хорошо, да, нам нравится. Это летом тяжело, потому что дороги разбиты. А зимой хорошо.

- Как снег выпадет, сразу прочищают тротуары.

Наша справка:

Очисткой улиц Никеля от снега занимается городская служба – бюджет на месяц 3 млн 19 тысяч рублей. Уборка во дворах – вотчина управляющих компаний. Как удалось выяснить нашей съёмочной группе, в Никеле, благодаря главе администрации Печенгского района Эдуарду Затоне, удалось наладить рабочие отношения администрации и управляющих компаний. И это не только контроль, но и сотрудничество, благодаря которому управляющие компании могут помогать в уборке центральных проездов в случае сильных снегопадов. Всего в Никеле работают 15 единиц снегоуборочной техники. 9 из них принадлежат управляющим компаниям.

Александр Живица, первый заместитель главы администрации Печенгского района: «Контроль за содержанием Никеля, чтобы крыши были чистыми, ведёт лично глава администрации Затона Эдуард Викторович. Он хоть и молодой, но уже достаточно опытный. Поэтому он ежедневно объезжает сам, даёт какие-то указания. Поэтому все стараются работать так, чтобы не было нареканий от жителей. У нас, кстати, в последний период, не было ни одной травмы на дорогах. Идёт штатная серьёзная работа. Без завалов».

Выводы:

Никель нас приятно удивил. Ставим ему и главе администрации Печенгского района Эдуарду Затоне, который сумел не только наладить работу по уборке городских улиц, но и тщательно контролирует деятельность управляющих компаний, пять баллов. Посмотрим, что расскажут жители других городов.

Заполярный

Этот муниципалитет, согласно документации на сайте администрации, планирует потратить на содержание дорог, проездов и площадей в 2020 году около 11 миллионов рублей.

От райцентра Печенга до Заполярного примерно 28 километров, как и до Никеля, поэтому погодные условия оказались одинаковые. Похожа и обстановка. С одной небольшой разницей: ситуация во дворах здесь хуже - проехать можно не везде. Даже на Ниве.

Людмила Белова, жительница Заполярного: «Ну, слава богу, хоть дороги более-менее убирают, а дворы - вообще ужас. И до Нового года были ужас. Везде садились. Я говорю про машину - много раз вытаскивать приходилось. В этом году было много снега. На самом деле много. Вот такие кучи. Даже свои приезжали, тут немного отгребут, А так, в основном, вручную, вручную убирают - придут, лопаткой пройдутся».

У сотрудников коммунальных служб своя правда, а взгляд на ситуацию совершенно противоположный. Говорят, что работают круглосуточно, но зачастую из-за нагромождения машин техника во дворах пройти не может.

Евгений Каменев, сотрудник коммунальной службы: «Мы вешаем объявления за два дня до уборки. Вот позавчера мы убирали здесь, но никто даже машину не убрал. Вот сугробы стоят, а потом жалуются, почему мы не убираем. А как, если машины стоят во дворах? А снега в этом году очень много, если сравнивать с прошлым».

А вот тротуары и проезжая часть в городе почищены хорошо. За время нашего визита мы убедились, что на объектах работает и тяжёлая техника, и маленькие погрузчики. Большинство опрошенных нами жителей, кстати, ни на что жаловаться не стали:

- Я редко бываю на улицах города. Всё время на работе. В своём районе у меня убирают. Здесь - не знаю.

- Вполне хорошо убирают Заполярный от снега. Можно ходить, дорожки все чистые, широкие.

- Сейчас лучше стало по сравнению с предыдущими годами. И дворы стали лучше чистить, и тротуары вычищены.

- Да вот только что проезжала - уже чистят. Вон там, возле бассейна.

- Всегда работают дворники, убирают. Дороги тоже чистят. Ездим на автобусе, смотрю, всё убирают, всё хорошо. Все хорошо выполняют свою работу.

- Всё очищено, всё хорошо.

Выводы:

- Ну, что можно сказать, в Заполярном проблемы всё же есть.

- По сравнению с Никелем, я согласна с тобой. Всё-таки есть какие-то снежные навалы, не знаю, как это правильно назвать, снежные кучи. Ну, они есть во дворах, где стоит транспорт. Когда шёл снег, мне кажется, это неизбежно, ты хочешь-не хочешь, но погрязнешь в этой каше. Не убрав машину, туда не сможет приехать техника, расчистить этот двор. Мы живём на севере и, наверное, не стоит удивляться, что зимой здесь идёт снег. Да, тем более, как говорили люди, в этом году действительно много снега. Но что можно отметить: тротуары почищены и посыпаны пескосоляной смесью. Дорога тоже чистая и посыпана. Да, и что мы видели на центральном проспекте - шёл грейдер и снимал снег прямо до асфальта. Чистят, всё-таки, нормально.

Минус балл за содержание дворов и снежные кучи, встречающиеся иногда вдоль дорог. Итог – «четвёрка». Её получает глава администрации Заполярного Андрей Кузнецов.

Печенга

Небольшой гарнизонный посёлок городского типа встретил нас обилием снега в окрестностях. Тем не менее, центральная дорога населённого пункта почищена не плохо.

Наша справка:

В Печенге на текущее содержание и обслуживание дорог и улиц в 2020 году запланированы 20 миллионов 302 тысячи рублей. Правда, в эту сумму входит и капитальный ремонт дороги в Лиинахамари.

Мы решили узнать у жителей Печенги, а как они оценивают качество уборки? Получили следующий срез оценок:

- Хорошо убирают дороги, хорошо, а дворы - так себе. Особенно дороги центральные.

- Между домами плохо убирают.

- Когда теплеть начинает, появляется жижа, но это естественно, сразу всё вычистить не удаётся. Но со временем убирают, нормально всё.

- В последнее время очень хорошо убирают.

- Раньше как-то похуже было. Во дворах вообще невозможно было проезжать. Сами там всё расчищали. А сейчас хорошо во дворах, сами видите, лучше. Жители положением дел в Печенге довольны. Правда, мы сразу же заметили несколько серьёзных недочётов. Во-первых, засыпанная детская площадка в одном из дворов. Видно, что её давно не убирали, возможно, с самого начала зимы. Более того, создаётся впечатление, что управляющая компания сваливает туда снег. Вторая проблема - пока жителями почти не ощущается, но весной даст о себе знать в полную силу. Это снежные кучи у подъездов жилых домов.

- В подъезде пахнет, из-за того, что вот такие кучи у подъездов, их не убирают, а по весне, когда всё тает, а подъезд расположен низко, талая вода оказывается в подвале. Там плесень наверняка.

Жители, с которыми нам удалось пообщаться уверены, что коммунальщики весной всё сделают. Они рассчитывают на нового главу администрации Печенги Дмитрия Фоменко. На пост он был назначен в разгар зимы – в январе этого года – после скандального ухода Натальи Ждановой. Средства массовой информации писали, что на посту Жданова продвигала интересы не жителей Печенги, а коммерческой компании «Русский лосось» и самовольно продала коммерческой компании участки, которые ранее принадлежали Минобороны, а потом вошли в муниципальную собственность. Сайт «Версия.Ру» пишет: «За Ждановой водятся и совсем незначительные грешки, которые на фоне истории с продажей участков Минобороны и попытки получить привлекательный контракт на обслуживание жилфонда выглядят совершенно безобидными».

А далее истории из жизни прежней главы администрации, говорящие о желании обогатиться, а не трудиться на благо жителей. Неудивительно, что Печенга – не самый образцовый посёлок. Фоменко досталось непростое наследство. Но тем более ценно, что сейчас новому руководителю удаётся поддерживать порядок. Поэтому с прицелом на будущее ставим главе администрации Печенги Дмитрию Фоменко не просто четвёртку, а четыре с плюсом.

ЗАТО г.Заозерск

Сразу отмечаем, что основная дорога почищена. Да, она в накате, но накат твёрдый, без каши, без всего. Пешеходная часть - тут нет ярко выраженного тротуара, возможно, есть какая-то опасность для пешеходов. Но он просыпан. Не скользко, льда голого нет. И тоже удобно ходить, гулять. Несмотря на то, что нет льда, но всё равно посыпано. Люди ходят, гуляют. Даже места парковок вычищены.

Первое, что можно сказать про Заозерск: просторный, светлый, уютный. Несмотря на то, что в этот муниципалитет мы попали ближе к вечеру, город показался очень уютным. Идеально почищенная дорога и работает техника, освобождающая город от снежных завалов.

Андрей Корзников, директор МКУ «Управление городского хозяйства»: «Уборка происходит регулярно. Ребята выходят в 4.30 утра, прочищают дороги, дворовые проезды. Уже когда идут на работу жители, едут на службу военные, чтобы всё было готово. Практически происходит это семь дней в неделю. А появляются какие-то чрезвычайные сообщения, то они даже не ложатся спать, всегда находятся в работе. Если есть какие-то жалобы жителей, тоже стараемся реагировать оперативно. Но соблюдаем регламент, чтобы сначала были почищены главные дороги, а потом проезды. Всё по очереди должно прочищаться. Также мы подготовились к уборке зимой. Мы вывозили по осени автохлам, разукомплектованные автомобили, которые тоже мешали в прошлом уборке дворов, территорий вдоль дорог. Поэтому сейчас намного легче стало, вздохнули, несмотря на снегопады, которые были».

В течение января на Заозерск, как и на другие города региона, выпало более 200% осадков. Два места, которые муниципалитет подготовил под складирование снега, уже заполнены. Сейчас администрация ищет место под третью, резервную площадку. Отдельно можно отметить, что практически идеально в Заозерске очищена не только центральная трасса, но и боковые проезды. Порядок и во дворах. Трапы не скользкие, безо льда и снега, подходы к жилым домам посыпаны песком, подъезды к социально значимым объектам тоже свободны. Например, мы побывали у поликлиники - дорога к ней широкая, ни каши, ни колеи.

Наша справка:

Вся эта красота и чистота обходится в 6 млн 400 тысяч рублей на три месяца 2020 года. Таковы условия контракта.

А как оценивают работу коммунальных служб жители ЗАТО г.Заозерск, мы узнали у них самих во время опроса:

- В настоящее время хорошо, вроде, убирают. Довольно-таки хорошо. Тем более улицу мою почистили. Я доволен.

- Чистят хорошо дорогу. Но дворы не очень хорошо чистят, особенно на Молодёжке. Ну, вот машину не припарковать, в каше застревает. Дороги хорошо убирают, регулярно чистят.

- Хорошо. Лучше чем в прошлом году. Сейчас организована служба, очень хорошо. И дворы тоже. Вначале дороги, потом дворы, конечно. Но мы довольны. Молодцы, работают на совесть.

- Отлично. Дворы, дороги чистят, с коляской удобно ходить. Везде можно пройти, каши нет, нигде не застреваешь.

Выводы:

Если нет вопросов у жителей, нет их и у нас. Ставим «отлично» за хорошую уборку и за контроль главе администрации ЗАТО г.Заозерск Ильясу Мазитову, который лично контролирует ход работ и отчитывается перед жителями муниципалитета в социальных сетях.

Гаджиево

А наша мобильная группа продолжает путешествие. Второй день поездки мы встретили в ЗАТО Александровск. Начать проверку решили с города Гаджиево.

Наша справка:

Стоимость контракта на уборку города от снега составляет чуть более 33 миллионов рублей на два года. То есть, 16,5 миллиона рублей в год или около миллиона 400 тысяч рублей в месяц.

Василий Петрович, заместитель главы ЗАТО Александровск по вопросам ЖКХ: «Город убирает ООО «Гагат». Оно выиграло конкурс в январе прошлого года. Постоянно в городе работают два погрузчика, два самосвала, трактор, который подметает центральные дворовые территории… Вот такими силами убирается город. Это происходит постоянно, регулярно. Ну, в смысле, каждый день это происходит, потому что снег очень часто идёт, снега очень много этой зимой. Ну, естественно, всё под контролем. Одна из проблем при уборке дворовых территорий - наличие личного транспорта, автовладельцы. Вопрос в том, что много военнослужащих моряков находится в море, в командировке, в отпуске, а личный транспорт, который стоит перед домами, не может быть убран. Соответственно, он мешает уборке. При уборке личного транспорта дворы вычищаются досконально, по графику».

Погода в ЗАТО Александровск не даёт коммунальщикам расслабиться. Только очистишь проезды, дороги и тротуары от снега, как наступает оттепель и твёрдый накат превращается в колею и кашу. Техника снова выходит на улицы и во дворы, чтобы бороться уже с этой напастью. В целом специалисты ООО «Гагат» справляются со своей задачей хорошо: и пройти, и проехать по городу можно без особых проблем. Несмотря на узкие дворы, забитые машинами, снежные кучи оттуда по возможности вывозят. Хотя снежная каша во дворах всё же присутствует. Наши наблюдения подтвердили и сами жители Гаджиево, которых мы расспросили о положении дел с уборкой снега в городе:

- Хорошо убирают. По возможности хорошо. Но хотелось бы ещё лучше немного, конечно.

- П мере возможности посыпают улицы и дороги, когда скользко. Ну, а когда в этом нет необходимости, зачем…

- В этом году много снега. Стараются убирать. Но бывает, что не выйдешь с коляской. А так, по мере возможности убирают.

- Ну, более-менее комфортно. Чистят, вы ж видите. Подчищают территорию. Дороги чистые более-менее. Ну, есть местами каша. Никуда не деться, снега очень много выпало. Очень много.

- Город убирают хорошо. К сожалению, дворы не очень. Может быть, виноваты мы сами, потому что не всегда убираем машины со дворов. А так, спасибо большое, намного лучше, чем в прошлые годы.

- В плане уборки, конечно, бывают перемёты, когда достаточно сложно. Но вполне приемлемо. …Да, город чистят.

Выводы:

Ни один из опрошенных нами так и не сказал, что имеет какие-либо претензии к уборке городских территорий. Все единогласно утверждают, что городские службы и подрядчик ООО «Гагат» работают качественно и делают всё возможное для борьбы со снегом. Здесь существенных проблем нет. Тем не менее, из-за снежной каши «пятёрку» муниципалитету поставить мы не можем. Но на «четвёрку с плюсом» коммунальщики наработали железно.

Снежногорск

Едем дальше. Следующий пункт на нашего делового путешествия - ещё один муниципалитет большого ЗАТО - город Снежногорск. В нём, кстати, уборкой занимается тот же подрядчик. Посмотрим, как справляются они здесь.

В Снежногорске, на первый взгляд, ситуация не такая радужная, как в Гаджиево. Сумма контракта на обслуживание городских дорог здесь больше - примерно 47 миллионов 600 тысяч рублей на два года или около 2 миллионов рублей в месяц. Но и территория Снежногорска больше Гаджиево. Кроме того, в контракт по уборке за эти деньги включен ещё и посёлок Оленья Губа. Так что загруженность подрядчика объективно больше. Вероятно, именно поэтому в некоторых дворах отчётливо видна и снежная каша, и колея. К тому же здесь та же проблема, что и в Гаджиево, большое количество автомобилей, владельцы которых находятся в рейсах и командировках. Вовремя убрать транспортное средство для того, чтобы во дворы зашла техника, коммунальщики не могут. Тем не менее, те места, где коммунальные службы работают без препятствий, дороги убраны хорошо. По тротуарам можно комфортно передвигаться, проезжая часть вычищена до асфальта, трапы тоже убраны от снега и посыпаны песком.

Но, чтобы получить более объективную картину по уборке снега, мы проводим традиционный опрос северян:

- Всё-таки метели у нас были. Ну, вот лестницу вчера почистили, слава богу. Почистили пандусы, потому что пандусы тоже были занесены. С колясками только по ступенькам спускались. В принципе, вчера чистили вручную. Вот эта тропинка почищена, в принципе тоже показатель. Значит, что-то чистят.

- Думаю, хорошо. Какая-то техника появилась. Чистят, да. Мне кажется, в этом году получше.

- Видите, какой посёлок у нас маленький. Наверное, при строительстве домов не было учтено, что столько будет машин. Соответственно, машины занимают много места, трактору не пройти. Жители тоже, наверное, немножко в этом виноваты, в том что такая ситуация в посёлке.

- Работа видна. Людям же тоже отдыхать надо. Пусть тоже отдыхают немножко. Так-то чистят. Центральные улицы чистят. Дворы, правда, с задержкой, но чистят.

- Местность у нас гористая, чистить тяжело достаточно. Вроде, нормально. Пройти дома можно.

- Улучшение, естественно есть, по сравнению с прошлым годом. Но я так думаю, если тенденция будет развиваться дальше, то тогда всё в позитиве, естественно, всё изменится к лучшему. Мы надеемся на это. Во всяком случае, в свете того, что происходит у нас вверху, в правительстве перемены, мы будем надеяться. Люди всегда на что-то надеются.

Выводы:

Одним словом, проблемы есть, но тенденция - положительная. Что ж, будем надеяться, как и герои нашего опроса, что в будущем качество уборки будет только улучшаться и Снежногорску удастся победить снег окончательно. Но пока ставим оценку «четыре с минусом».

Полярный

А мы едем дальше. Ещё одна остановка - город воинской славы Полярный.

Наша справка:

В Полярном сумма контракта на уборку снега ещё больше – 55 миллионов рублей на два года или почти 2 миллиона 300 тысяч рублей в месяц. Но здесь работает другой подрядчик – ООО «ТрансАвто». В целом здесь ситуация сопоставима и с Гаджиево, и со Снежногорском - недаром одно ЗАТО. Также видна работа тяжёлой техники на улицах. А вот во дворах - снежная каша и занесённые детские площадки. Проехать можно не везде и не всегда. Об этом говорят сами полярнинцы, которых мы расспросили, как обстоят у них дела с уборкой снега:

- Ну, дороги чищенные. А где пешеходная зона - похуже, но пройти можно. Да, я вообще рада.

- Плохо. На Красном Горне, например, очень плохо почищены дороги. И с этой стороны дома, и с той стороны. К школе плохо почищены. Да, в принципе, везде.

- Могло бы быть и лучше. Особенно трудности на Красном Горне. С коляской очень проблематично забраться туда.

- Дороги нормально чистятся, а дворы плохо. Дворы плохо. Каша и колея - всё там.

- Плохо. Очень плохо. Потому что с колясками не пройти. Вон там перекопали, Очень ужасно.

- Хорошо. Лучше, чем в прошлом году. По тротуарам ходить удобно. Вот я во втором Полярном работаю, хожу, всё время очищено. С нового года так началось. Всё очень хорошо. Не успеет снег выпасть, снова чистят всё время. Особенно вот этот трап, который у «Дикси», там мужчина чистит всё время, круглые сутки, похоже.

- Мне нравится. У меня машины нет. А каша, что сделаешь, когда каша?

Выводы:

За старания в борьбе со снегом ставим Полярному «четвёрку». ЗАТО Александровск среди уверенных хорошистов. Глава муниципалитета Семён Кауров постоянно проводит коммунальные рейды и рапортует об итогах проверок на страницах в социальных сетях.

ЗАТО г.Североморск

А мы едем дальше. Следующая и финальная точка нашего путешествия - база Северного флота - Североморск. Тут работа кипит. Дворники чистят трапы и тротуары, на дорогах работают погрузчики, снег грузят на самосвалы и вывозят за территорию города. Требования к подрядчику у администрации жёсткие. Особенно трудно приходится коммунальщикам после обильных в этом году снегопадов.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г.Североморск: «Тяжёлая погодная ситуация в этом году. Она по трапам выявила несколько вопросов, с которыми мы столкнулись. Первое, у нас есть муниципальный контракт, мы, видимо, предчувствуя, что тяжелая зима будет, контракт в этом году увеличили на миллион, потому что объём работ большой. Если зима тяжёлая, то все объёмы, которые должен делать подрядчик, к ноябрю месяцу закончились. Поэтому, понимая, что трапы - одно из наших важных пешеходных артерий, увеличили объёмы и определили подрядчика. Подрядчик работает, в его ведении находятся 61 трап. В общем и целом работают неплохо, но бывают нарекания. С чем связаны нарекания? 61 трап, если прошли обильные осадки, то осадки упали на все трапы одновременно. Мы прекрасно понимаем, если мы будем требовать от подрядчика выйти одновременно в количестве 61 штатного уборщика на уборку трапов, то контракт должен стоить не 9 миллионов, как нынче, а миллионов 19. И этих средств в бюджете нет. Мы осознанно идём на то, что после обильных снегопадов мы требуем, чтобы трапы основные - проходные были в течении дня после окончания осадков очищены, а остальные - по мере высвобождения. Но, в общем и целом, даём не более трёх дней».

Наша справка:

Стоимость контракта на уборку территорий в Североморске 105 миллионов рублей за год. Контракт взяла компания «СеверАвто».

На улицах царит практически армейский порядок. Также и со дворами. В Североморске в этом сезоне трудятся 7 управляющих компаний. Раньше была одна и справлялась она с работой плохо. Увеличение количества коммунальных предприятий, по словам главы Североморска, привело и к увеличению парка техники. Что, в свою очередь, улучшило качество уборки. Так ли это, мы решили узнать у жителей флотской столицы:

- Очень хорошо. Видно, что работают. Наши окна выходят на дорогу центральную, мне слышно и днём, и ночь снегоуборочная техника оработет. Поэтому у нас чисто, приятно ездить по городу.

- Я оцениваю на «отлично». Я знаю, какие были дороги 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад. Уже три года как дороги в городе и придомовые территории, по сравнению с прошедшими, просто отличные и великолепные.

- Я не автомобилист, езжу мало, поэтому по состоянию дорогам ничего не могу сказать. А во дворах с периодичностью: вот сейчас почистили - было хорошо, снег выпал - каша.

- Состояние основных дорог хорошее. А дворы, скажем, стало более-менее лучше. Но хотелось бы, чтобы ещё лучше.

- Оцениваю на дороге, на проезжей части, как «удовлетворительно». А во дворах, к сожалению, не всегда чистят. У нас буквально вчера-позавчера была уборка, поэтому так чистенько. Приезжали несколько раз, убирали. Без объявления, без ничего, так убирали по факту, вычищали, кого могли обзванивали, машины убирали.

- Центральные дороги чистятся очень хорошо. Техника ходит, видно. И посыпалки, и трактора ходят.

Выводы:

Жители столицы Северного флота уборкой довольны. Центральные проезды и тротуары чистят на «отлично». Но в некоторых дворах проблемы всё же есть. Поэтому ставим Североморску и главе ЗАТО Владимиру Евменькову «пять с минусом».

ИТОГИ

Главная база Северного флота стала последней точкой нашего путешествия по северу области. Самое время подвести итоги.

Итак, самые чистые города в нашей цепочке Никель и Заозерск. Ставим им «пятёрки». Глава администрации Печенгского района Эдуард Затона и глава администрации ЗАТО г.Заозерск Ильяс Мазитов, которые контролируют направление очистки городов от снега, справляются на «отлично». Следом - города большого ЗАТО: после рейда по всем трём городам ставим главе ЗАТО Александровск Семёну Каурову твердую «четвёрку».

Также в ряды хорошистов мы поставили Заполярный. В этом муниципалитете тоже есть свои проблемы. Например, ситуация во дворах нам показалась менее привлекательной. Но люди здесь уборкой довольны больше. Возможно, всё познаётся в сравнении. Так что четыре балла получает глава администрации Заполярного Андрей Кузнецов.

В Печенге история особая. Бывшая глава администрации дел наворотила, а новый руководитель Дмитрий Фоменко с честью справляется с непростым наследством и получает оценку «четыре с плюсом».

В целом на севере области с уборкой справляются неплохо. На юге гораздо хуже. В прошлом специальном репортаже нам пришлось ставить не только отличные оценки.

Напомним, Кировск, Апатиты и Ковдор – уверенные двоечники. Эту оценку получаили главы администраций Юрий Кузин, Николай Бова и глава Ковдорского района Сергей Сомов. На подведомственных им территориях качественно не убирают ни городские дороги, ни дворы.

В ряды двоечников попал и глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков. Не спасла его даже качественная работа управляющей компании, которая получили от нас оценку «отлично». Зато в Кандалакше ситуация другая. Двойку мы совместно с жителями города поставили управляющим компаниям. А четверку – главе города и района Михаилу Павлову.

Хорошие оценки у Оленегорска. Главе Олегу Самарскому мы поставили «пять с минусом». А управляющим компаниям города «четвёрку», хоть и тоже с минусом.

Оценки расставлены. Если подсчитать среднюю успеваемость, то выходит «три с плюсом».