СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Юг»

Вся Мурманская область - за один день. Съёмочные группы телеканала «Арктик-ТВ» отправились в рейд по региону, чтобы увидеть, где убирают снег лучше, а где к своим обязанностям чиновники муниципалитетов относятся спустя рукава, а на оперативках губернатора сидят с опущенными головами.

Первая группа телеканала совместно с руководителем группы в соцсетях «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» взяли на себя южное направление, чтобы расставить оценки городским главам за борьбу со снегом. В специальном репортаже расскажем, кто отличник, а кто двоечник.

Оленегорск

Первая точка нашего маршрута – Оленегорск. Делимся впечатлениями:

- Сейчас мы находимся в Оленегорске. Первый двор, который нам попался на улице Энергетиков, Мы видим горы снега во дворах. На фоне меня они выглядят очень внушительно, а Степан метра два, а эта около трёх метров. На козырьках подъездов тоже по полметра сугробы – сосульки висят, представляя угрозу для жителей. Ещё один момент, который не касается уборки и очистки - мы не увидели урн. Чтобы выбросить жвачку и баночку из-под энергетика, нам пришлось пройти три подъезда, где нашли только пластиковое ведро. Нни у одного подъезда нет банальной урны.

Что же касается жителей Оленегорска, то они оказались неприхотливыми: ни городские власти, ни управляющие компании не ругают. А может быть, попросту ещё не проснулись. Ведь в Оленегорске мы оказались ранним утром.

- У вас сугробы убирают?

- Нет, они не мешают никому.

- А горы снега тоже не вывозят?

- Не вывозят.

- И как вам?

- Нормально, тропинка есть и нормально.

Наша справка:

В Оленегорске борьбу со снегом ведет компания «Спецтехтранс». Контракт подписан на два с половиной года. Цена – 70 миллионов рублей. Каждый месяц в 2020 году оценен в 2 млн 250 тысяч рублей. Протяженность дороги, которую надо почистить, 46 километров 561 метр. Нехитрые расчёты показывают, чтобы почистить 1 км дороги в месяц обходится бюджету в 48 тысяч рублей.

Делать выводы много это или мало, рано. Надо сравнить с другими городами, куда отправляется съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ».

Оценив увиденное и услышанное, ставим главе Оленегорска Олегу Самарскому «5 с минусом». А управляющим компаниям города «4 с минусом». Четыре – за хорошие отзывы оленегорцев, минус - за снежные кучи, которые мы нашли в первом же дворе.

Мончегорск

Двигаясь дальше на юг, мы заглянули в Мончегорск, где сразу глаз зацепило огромное изображение пушистого шмеля. Такое декорирование зданий называется мурал, ими в последнее время стали украшать жилые дома. Мы решили выяснить, а так ли всё эстетично во дворе на проспекте Металлургов, 39. Коммунальщики не разочаровали - тяжелая техника и дворники активно ведут борьбу со снегом.

Екатерина Осташова, мастер управляющей компании ООО «Ваше ДУ»: «Каждые две недели мы вывозим снег, вывозим без передыху. Все фиксируется. За последние лет 15 я не помню столько снега».

Здесь ступеньки вычищены до основания, а у каждого подъезда размещены цветные урны. Также мы обратили внимание на аккуратную придомовую территорию без ухабов и колейности.

- У вас тропинки посыпаны?

- Посыпаны, дворники посыпают. У меня нет претензий.

Мы уже было обрадовались за мончегорцев, хотели ставить городу «пять с плюсом», но решили посмотреть, как убирают городские улицы.

Улица Бредова предстала нам в своём первозданном нетронутом виде. Тут и белки скачут по деревьям, и сугробы такие, что из-за них мы едва разглядели башни детского игрового комплекса:

- Я нашла площадку, я ж мать. И поняла, что тут экономят на детях и на детстве. Кататься на качельках невозможно, тут не вычищено, снег не вывезен и мы побывали на горочке. Эта детская конструкция, тут видно, что за зиму к ней никто не прикасался. И не может идти никакой речи о безопасности детей, потому что тут наледь и огромная вероятность, что ребёнок поскользнется и упадёт. И тропинки здесь и в округе видно, что они не вычищены, а просто пешеходы утром шли и вытоптали. В общем, сэкономили на детях, а это минус.

Непросто приходится не только мамочкам, но и автолюбителям – беды у них одинаковые. Вот на просторах Сети видео мончегорской мамочки, которая пытается пройти по проспекту с коляской, а на её пути буксующая машина.

- Я, как автолюбитель, могу сказать, что во всем городе каждый заезд сопровождается вот такой шишкой из наледи. Я не знаю, почему центральная дорога почищена, дорога во двор тоже, вроде, более менее чищена, но вот на седанах абсолютно невозможно сюда заехать, либо съехать. Мы когда заезжали сюда серьёзно зацепили эту шишку.

Городские дороги и, правда, оставляют желать лучшего. Проезжая часть заметно сужена из-за того, что снег просто сгребают на обочины и не вывозят, налицо бесхозяйственность и отсутствие жесткого контроля за ситуацией на магистралях Мончегорска. В полном порядке лишь центральная площадь. К такому же мнению приходят и местные жители:

- Здесь обычно создаётся видимость, что чистят и все аккуратно, а по краю посложнее.

- Слабовато, слабовато конечно, особенно тротуары, которые не всегда посыпают после оттепели, гололед. В прошлый раз очень скользко было.

Наша справка:

За уборку снега в Мончегорске отвечает муниципальное предприятие «Городское благоустройство», оно взяло контракт на 34,5 миллиона рублей за содержание улично-дорожной сети. Контракт включает в себя не только очистку и вывоз снега, но и ремонт дорог. Срок исполнения – полгода. Зима – как раз время борьбы со снегом, лето – период ремонтов. Мончегорские СМИ пишут, что «Городскому благоустройству» приходится непросто, работ много, финансирования, кадров, техники хватает не всегда. В контракте, который мы нашли на сайте госзакупок, слишком мало информации, чтобы делать выводы о действительном объёме работ, которые выполняет муниципальное учреждение. Не увидев их в документах, съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ» пыталась найти результаты ударного труда в городе.

Но увы… наши поиски не дали результат. И поэтому, несмотря на пять баллов, которые получила управляющая компания, главе администрации Мончегорска Виктору Садчикову ставим «неуд» – нет ни очистки города, ни контроля, несмотря на то, что это обязанность муниципальной компании.

А мы движемся дальше на юг, вглубь Мурманской области. Преодолев около 70 километров, оказываемся в «наукограде» и по совместительству в родном городе тележурналиста Андрея Малахова.

Апатиты

- И вот мы приехали в город Апатиты. Первое, что нам бросилось в глаза, это огромные и грязные кучи снега повсюду. После увиденного коммунального беспредела, предыдущие два города на фоне Апатитов просто померкли. Крыши домов и козырьки подъездов покрыты увесистыми снежными шапками. Придомовые территории и вовсе бесформенны. Из-за неубранного снега непонятно, где заканчивается двор и начинается проезжая часть. Здесь совершенно точно не заботятся о комфорте горожан, хотя некоторые из них находят оправдание коммунальщикам и властям.

- А это у нас везде так, вдоль дороги.

- И вас это устраивает? Для вас это уже норма жизни?

- А как по-другому, если каждый день снег идёт. По-другому не получится.

- Здесь завалено всё. А почему не убирают, не знаю. Раньше погрузчики приезжали и убирали снег, а сейчас ничего нет. Почистят так дорожку и всё. Безобразие.

- Много снега в этом году, должны вывозить, может, техники не хватает, не знаю. В том году вывозили не так качественно, но вывозили, а в этом не знаю, может, ресурсов не хватает. Не знаю.

- Видите, снег плохо вывозят, я не знаю с чем это связано. Ну, почистят, ничего вроде бы. Я не знаю как в других городах, потому что нигде не бываю и не могу сказать.

Комментировать ситуацию на дорогах и вовсе бессмысленно, если для автомобилей проезд свободен, то для пешеходов тротуаров просто не существует. Только слабые очертания бордюров виднеются из-под многометровых серых куч. Водители говорят, что такие сугробы значительно снижают обзор, в некоторых местах из-за снежных отвалов на обочинах две полосы превращаются в дорогу с односторонним движением.

- Конечно, имеются выезды с дворов, но должна быть площадь, а они не чистят перекрестки и сужений дорог много. По объездным посмотрите сколько, выезды с дворов должны сугробы убирать, а этого никто не делает. Видно, что техника есть, будем надеяться, что уберут, а не уберут – уплывём все.

Первое впечатление о городе создаёт первый километр о городе, когда его оцениваешь. И вот мы, даже не проехав 100 метров, мы увидели огромную снежную свалку, сюда, наверное, весь снег с города свозят.

- Ты думаешь?

- Да, потому что она несколько метров в высоту и даже не знаю, сколько в длину. Я думаю, нам дальше в город ехать бесполезно, потому что тут везде полный трэш, тут и шапки на козырьках. И самое ужасное для меня зрелище, то что в этих огромных сугробах уже есть вмерзшая арматура с мусором и снег здесь везде жёлтый. Ребята, имейте, совесть: надо уже браться за лопаты.

Для чистоты эксперимента мы всё же отправились в центр города. На главной площади, вопреки нашим ожиданиям тоже все густо усыпано снегом. Мы попросили жителей оценить качество работы коммунальщиков этой зимой:

- Наверное, стоило бы лучше убирать, а так я думаю, неплох наш город.

- В целом, хотелось бы большего и лучшего, хотелось бы, чтобы было активно убрано, красиво.

- Неудовлетворительно. На троечку. Да. Много снега не вывозится. На объездную дорогу не выехать.

– А вы жаловались?

- Нет, зачем. В нашу управляшку бесполезно жаловаться.

Наша справка:

Зря апатитчане не хотят жаловаться, ведь за содержание дорог платит бюджет. Контракт на 9 месяцев с ООО «ПрофБытСервис» городу стоит почти 44 млн рублей – это на 9 месяцев. Основные работы – это вывоз мусора и борьба со снегом и льдом. Один зимний месяц этой работы обходится в 5 млн 157 тысяч рублей. Интересно будет посмотреть, на что эти деньги потрачены.

Судя по увиденному и услышанному, Апатиты – среди двоечников. Глава администрации города Апатиты Николай Бова явно не справляется.

Отправляемся в Кировск. Добираться до него нам пришлось немного дольше запланированного. В выходные дни дорога здесь перегружена, так как любители активного отдыха торопятся на горнолыжные склоны.

Кировск

Наконец мы добрались до Кировска, оценим уборку снега и оценим качество уборки вообще всего - всего в этом замечательном курортном городе.

– А я бы хотела посмотреть, конечно же на все достопримечательности Кировска, посмотреть, что же так манит сюда многочисленных туристов и посмотреть, как чистят дороги, улицы. Комфортно ли передвигаться местным жителям.

Неспешно передвигаются по улочкам кировчане и не из-за того, что торопиться некуда, а потому что каша по колено, предательски скрывающая наледь так и норовит сбить человека с ног. Подрядчики или управляющие работают здесь спустя рукава. Городские дороги и дворы такие, что не проехать, не пройти. Автомобилям приходится с разгона покорять придомовые заезды.

- Эта улица для элиты, потому что на Жигулях сюда не смогли доехать, а на полноприводном «Лексусе» смогли. А ты что думаешь?

- Я думаю, тут не мешало бы все почистить. Это же небольшой участок дороги, с которым можно справиться. Но ответственные лица закрывают глаза.

- Многие говорят, что в этом году много снега.

- Это не оправдание. Людям же надо добираться до своих домов. На полном приводе здесь можно подняться, а на моно нет. Мне кажется здесь все запущено и сзади двор…

- Здравствуйте, вот вы с палочкой идёте?

- Иду еле-еле. Я никуда не обращалась, есть люди помоложе. И мы тоже считаем, что это форменное безобразие. Безобразие.

А вот ледяные пуфы в Кировске образовавшиеся прямо на тротуарах привели нас в восторг. Смотрится это красиво, да и туристов может привлечь, но явно выбивается из понятия «хорошая уборка».

- Степа, как тебе сидится?

- В целом неплохо. Лавочек здесь нет, а эти сосульки могут нам заменить отсутствие лавочек.

Эти же глыбы льда стали убийцами витрин и козырьков над магазинами. Предпринимателям такие сюрпризы со стороны коммунальщиков тоже скорее всего не по вкусу. Если подводить итог, то можно сказать, что в Кировске не успевают не только вывозить вовремя снег, но даже элементарно сгребать его в кучи. Дело дошло до того, что на дорогах застревают не седаны, а сами тракторы. Видео настолько комичное, что кировские журналисты положили под него веселую аудиодорожку.

А вот пенсионерам приходится брать дело в свои руки, засучив рукава. На этом видео, которое выложено в социальных сетях, женщина разгребает подход к подъезду. А наша коллега – журналист Вероника Селиверстова, которая переехала из Мурманска в Кировск и постоянно хвастается шикарным видом на горы, поделилась в соцсети, что впервые пришлось пожалеть о своём переезде - всё из-за куч снега и невозможности преодолеть препятствия на костылях. Надеемся, местного журналиста услышат. Веронике желаем скорейшего выздоровления, а Кировску под руководством главы администрации Юрия Кузина ставим «неуд».

Наша справка:

Кировск – единственный город, в котором мы побывали, а после не нашли контракт на содержание дорог, очистку территории от снега и его вывоз. Дело в том, что работы выполняет муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения Кировска», на котором лежит работа по хозчасти города. Средства заложены в бюджете. На 2020 год на содержание и обслуживание объектов улично-дорожной сети предусмотрены 88 млн 262 тысячи рублей. Обеспечение деятельности МКУ – это ещё 78 миллионов 673 тысячи рублей. Ни из приложений к бюджету, ни с официальной страницы казенного учреждения не ясно, сколько из этих денег идут на борьбу со снежной стихией и её последствиями. Ясно одно, какие бы суммы прописаны не были, не справляются. Можно конечно разводить руками, говоря: «Такого снегопада давно не помнят здешние места». Вот только губернатор отговорок не принимает, а о состоянии в Кировске ему уже доложили:

- Наименьший процент уборки территории - город Кировск с уборкой тротуаров и территорий не более 70%, прозвучало во время оперативного совещания.

Андрей Чибис пообещал быть предельно жёстким в вопросах очистки дорог и дворов от снега. Пообещал серьёзные последствия руководству муниципалитетов, начиная от дисциплинарного взыскания, завершая проблемами с прокуратурой.

- Ситуация с уборкой населенных пунктов, придомовых территорий просто безобразная. Да не в снегопаде дело, а в том, что система уборки надлежащим образом не работает, система контроля не работает также, - отметил глава региона.

Возможно, этим специальным репортажем журналисты «Арктик-ТВ» и помогут выявить самые проблемные территории и самых нерасторопных глав.

Мы отправляемся дальше.

Ковдор

- Ну, вот Степа, мы добрались с тобой в столицу Гипербореи - Ковдор. Как впечатления?

- Мне кажется, что на улице Победы снег победить не смогли. Меня опять здесь не видно из-за сугробов.

В Ковдоре люди также оказались заложниками бездействия коммунальщиков. Снежные барханы здесь повсюду, дворы заполнены снежным месивом и это при нулевой температуре. Несложно представить, что здесь будет с наступлением первой оттепели. Многочисленные травмы и ушибы неизбежны, да и вверх пешеходам тоже желательно посматривать - оттуда зловеще свисают огромные белые подушки. Создаётся такое впечатление, что снегоуборочной техники, как и дворников, здесь нет.

- Вы бы видели, что здесь осенью творилось. Я шесть часов к хирургу просидела. У кого руки были сломаны, у кого рёбра, у кого ноги.

Наша справка:

Телеканалу «Арктик-ТВ» известно, в чём корень всех зол, почему ковдорчане ломают руки, ноги. О коммунальном скандале в Ковдорском районе «Арктик-ТВ» и другие редакции уже сообщали. Здесь контракт на уборку снега выиграл новичок, который, как писали в СМИ, пришёл из цветочного бизнеса - ООО «Валентина». В подтверждение того, что коммунальная сфера – родная, цветочники предоставили документ о капитальном ремонте трубопровода. Правда, потом оказалось, что по указанной улице теплосети не проведены вовсе. Журналисты задавались вопросом, как же глава Ковдорского района Сергей Сомов проглядел липу?

Кульминация истории – глава района встретился с представителями прежнего подрядчика – ООО «Магистраль», заявил о штрафах, которые он получит и альтернативе – отдать технику новому подрядчику. Не похоже ли это на шантаж?

- Либо я отзову и идёте на требования главы. Или я отзову. Это подлый поступок. Таких актов у меня шесть. Так что разговаривайте с главой, решение примет он.

В обсуждениях писали, что ситуация в Ковдоре создана самим главой. И не исключено, что имеет и коррупционную составляющую. Ведь контракт подписан на немалую сумму – 59 миллионов 400 тысяч рублей на два года. Чистить от снега надо только городские дороги – без придомовых. Источник финансирования – бюджет Ковдорского района. В конкурсной документации указана протяженность всех дорог – почти 37 километров. Оплата по графику: основная часть денег и работ – зимой. За январь подрядчику полагается 4,5 миллиона. Делим эту сумму на 37 километров и получаем 121 тысячу рублей за километр дороги в месяц. Кстати, это в 2,5 раза дороже, чем стоимость очистки километра в Оленегорске. Вот только чистят там в 2 раза лучше, чем в Ковдоре. Вот такая странная арифметика.

Ковдор стал особой остановкой на пути съёмочной группы телеканала. Ведь, когда 9 января мы публиковали информацию о коммунальном скандале в Ковдоре, то задавались вопросом, а что будет дальше с городом? Теперь ответ очевиден.

Точно ясно, что с уборкой в Ковдоре не справляются, люди калечатся, а власти хоть бы что.

- Во дворе у вас чисто?

- Снег он везде навален. Посмотрите.

- У нас во дворе хотелось бы лучше.

- А вы куда-то обращались?

- Нет. Мне некогда обращаться. Надеетесь, что сами догадаются?

Тем не менее возле городского Дворца культуры мы всё-таки заметили признаки уборки и свежие следы от снегоуборочной техники. Видимо, коммунальщики наводили лоск на скорую руку перед визитом губернатора Мурманской области в Ковдор Андрея Владимировича Чибиса, который по случайному стечению обстоятельств совпал с нашей поездкой.

- Прогуливаясь по городу Ковдору, меня расстраивает то, что снежные отвалы отгружены на берёзы, которые склоняются под тяжестью этого груза, а во-вторых, от этого же снега такое впечатление, что неухоженный городок. У меня в группе писали комментарии, сегодня, что всю ночь у них проводилась уборка, они, видимо, готовились к приезду высокопоставленного чиновника и вот они в спешке грузили эту снежную массу. И мы видим, что они отгрузили это всё на забор. И в целом здесь качество уборки даже сейчас видно, что сделано топорно, неаккуратно и быстрее-быстрее.

Спешная уборка к приезду губернатора нас тоже не впечатлила. Глава Ковдорского района Сергей Сомов получает «двойку».

А мы спешим к завершающему пункту нашего рейда.

Кандалакша

Здесь мы провели тщательное исследование стоянок, остановок и путей для пешеходов. В центре этого города мы оказались ближе к ночи, поэтому людей на улицах было не так много. Но те, с кем нам удалось поговорить, в один голос советовали прокатиться по окраинам, что мы и сделали.

- Конечно, надо чистить, чтобы людям было комфортно ходить, чтобы машины, чтобы мы чувствовали себя хорошо.

- А какая оценка по шкале от 1 до 5?

- Если центр города, то можно ставить пять, а дворы, улицы, окраины, ну, от силы двойка.

- Здесь сугробы реальные. Допустим, с маленькими детьми в садик родители торопятся, я думаю, родителям это проблематично. Только тропинки прочищены.

- Где вы живёте?

- Чкалова, Борисова.

- Поставьте оценку уборке.

- Плохо, мы сами все чистим. У нас автомобили стоят, пока мы не позвоним в управлдяшку, никто не приедет.

- А часто видите трактор в своих дворах?

- Один раз в том году, в декабре, когда первый снег выпал.

- А у нас чаще убирают - раз в месяц. Убирают так себе, скользко очень, не посыпают.

Кандалакша оказалась не среди отличников. Город старается на «четверку», глава района и города Михаил Павлов постоянно рапортует о коммунальных рейдах, но управляющие компании однозначно получают от нас «неуд».

Наша справка

Контракт с подрядчиком на содержание проезжих частей, тротуаров и объектов благоустройства городского поселения Кандалакша подписан на 2 года, его сумма 73 млн 333 тысячи рублей. То есть, больше 3 миллионов в месяц, если считать среднюю сумму. За эти деньги убирают снег и мусор, красят, латают, готовят площади к праздникам и городским мероприятиям.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Кировск, Апатиты и Ковдор – уверенные двоечники. Эту оценку получают главы администраций Юрий Кузин, Николай Бова и глава Ковдорского района Сергей Сомов. На подведомственных им территориях качественно не убирают ни городские дороги, ни дворы.

В ряды двоечников затесался глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков. Не спасла его даже качественная работа управляющей компании, которая получили от нас оценку «отлично».

Зато в Кандалакше ситуация другая. Двойку мы совместно с жителями города ставим управляющей компании. А четверку – главе города и района.

Хорошие оценки у Оленегорска. Главе Олегу Самарскому мы ставим «отлично» с минусом. А управляющим компаниям города «четвёртку», хоть и тоже с минусом.

Может быть, на отличников больше повезёт второй съёмочной группе, которая поехала из Мурманска в северном направлении в свой рейд. Продолжение специального репортажа «Бизнес-снег. Север» – скоро на «Арктик-ТВ».