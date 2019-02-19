СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Вася 2, или Преднамеренное банкротство?»

Телеканал «Арктик-ТВ» продолжает серию специальных репортажей, герои которых – те, кто делают деньги на обмане: мошенники, чёрные риэлторы, взяточники и даже оборотни в погонах. Мы не молчим о явных нарушениях закона, каждый наш специальный репортаж объявляем официальным обращением в органы МВД и Федеральную службу безопасности. Так было и в нашем репортаже «Бизнес-Вася» - банкротство по-братски». Главное действующее лицо – известный экс-бизнесмен Василий Пимин – человек, которого многие называют махинатором, человек, который оставил сотрудников без зарплаты, арендодателей – без оплаты, налоговую – без отчислений. И это, кстати, бывший народный избранник. В то время, пока ещё был на свободе, Василий Пимин с удовольствием давал интервью о своей депутатской работе.

Цвет власти: архив 2014 год - Могу рассказать прямо, как мы в думе пили, бухали. Все депутаты. А я так вообще никогда в жизни не пил. И все друг у друга брали не только шампанское, но и кусок колбасы.

Депутат, бизнесмен, заключенный. А главное – должник. После того, как в марте 2016 года Пимина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и вымогательстве, он остался должен ряду компаний и государству немалую сумму денег. Конечно, тюремный срок от долгов не освобождает. Например, законные требования на круглую сумму к предпринимателю предъявил комитет имущественных отношений города Мурманска. Да и в принципе список кредиторов не маленький.

Однако, быстрее всех успел двоюродный брат Василия Пимина Роман Огарков. За судебными процессами, в которых Огарков требовал с Пимина 83 миллиона рублей, мы внимательно следили, и показали их в нашем эфире. На эту немалую сумму Огарков якобы выкупил долг Пимина перед банком. Тот факт, что в суд идёт брат против брата, компаньон против компаньона, вызывает как минимум удивление и изумление. А может быть, это просто хорошо спланированная акция и все роли были расписаны заранее?

Но давайте вспомним, за что Василия Пимина осудили? Чтобы получить возмещение НДС из бюджета, бизнесмен продал сам себе имущество Автоколонны 1118. В это время он был собственником и директором управляющей компании автоколонны. При этом после ряда фиктивных сделок деньги, которыми были оплачены покупки, вернулись на счета бизнесмена! Это что называется переложить деньги из одного кармана в другой. Тогда мы и задались вопросом: так может иск Огаркова к Пимину – такая же умная комбинация? Из некоторых документов, озвученных в суде, такое предположение сделать несложно.

«Кредитор и должник вели общий бизнес в следующих организациях… (перечислены организации). При этом следует отметить, что часть юридических лиц исключена из ЕГРЮЛ по инициативе налогового органа. Сделка по приобретению прав требования по кредитному договору носила родственный характер и не предполагала дальнейших финансовых расчетов между должником и кредитором».

Наши эксперты посчитали, вся история с долгом, скорее всего - фарс. Роман Огарков никогда не числился в списке мурманских олигархов. Денег на перекупку крупного долга Пимина у него просто не могло быть. Не кредит же он брал на эти цели? Однако, арбитражный суд решил иначе: последнее заседание закончилось тем, что требования родственника бизнес-Васи признали законными, самого Пимина объявили банкротом и постановили… реструктурировать долг предпринимателя уже к июню.

«Суд определил, признать заявление Огаркова Романа Николаевича о признании гражданина Пимина Василия Александровича несостоятельным, банкротом, обоснованным ввести в отношении Пимина Василия Александровича процедуру реструктуризации долгов гражданина. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Пимина Василия Александровича требование Огаркова Романа Николаевича на сумму 83059239 руб. 04 коп., в том числе: 53217 977 руб. 47 коп. – основной долг, 23294768 руб. 18 коп. – пени, 6546493 руб. 39 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами. Утвердить финансовым управляющим имуществом должника арбитражного управляющего Холявина Павла Сергеевича».

Для понимания: реструктуризация - это процедура, позволяющая восстановить платёжеспособность гражданина, а заодно и погасить его долг перед кредиторами. Своеобразная рассрочка для должника, благодаря которой и овцы целы, и волки сыты. Однако, если бы всё было так просто, то кредиты в банки не возвращал бы каждый второй. В чём же подводные камни? Давайте посмотрим на сайте арбитражного суда, в каких случаях данная процедура применяется.

ЦИТАТА: «Согласно статье 213.13 Закона о банкротстве, план реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям: гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов; гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство; гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов; план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана».

Но, постойте! Как минимум, два условия, необходимые для запуска процедуры реструктуризации долгов, в нашем случае не соблюдены! Во-первых, Василий Пимин прямо сейчас находится в местах лишения свободы. То есть, у него есть непогашенная судимость и как раз в сфере экономических преступлений. Получается, что представители Василия Пимина в суде об этом попросту промолчали. Как это охарактеризовать? Может быть, введение суда в заблуждение? Ну и во-вторых, есть ли у заключенного источник дохода, достаточный для того, чтобы закрыть многомиллионные долги?

Предположим, Василий Пимин устроился в тюрьме на работу, сколачивает столы или шьёт одежду, может быть, увлёкся резьбой по дереву, возможно даже передовик производства! Но давайте посчитаем, по информации регионального УФСИН на конец прошлого года средняя зарплата сидельца - 4000 рублей в месяц. Часть её теперь придётся отдавать на погашение долга в 83 миллиона рублей. Путём простых подсчётов получаем, что даже, если все заработанные в тюрьме деньги Пимин будет перечислять в счёт погашения долгов, такую сумму придётся выплачивать более 20750-ти месяцев, или 1729-ти лет. Понятно, что когда Василий Пимин выйдет из мест заключения, его доходы, вполне вероятно, быстро возрастут. Однако, сидеть предпринимателю ещё около 3 лет. А это значит, что минимум эти 3 года кредиторы погашения долгов не дождутся. Внимание, вопрос: не является ли введение процедуры реструктуризации попыткой потянуть время и избежать продажи активов до выхода бизнесмена?

Рамин Мирзоев, юрист: «Отметим, что процедура реструктуризации долгов гражданина является реабилитационной мерой, которая состоит в том, что должник предлагает, а кредитор утверждает план, по которому должник, имеющий достаточный доход, в течении определённого времени по графику погашает требования кредиторов. Если гражданин не соблюдает данный график либо план реструктуризации, признаётся судом не осуществимым, то бишь, экономически неисполненным, то суд вводит процедуру реализации имущества должника».

Между тем должен денег Василий Пимин не только собственному брату, но и государству. Как мы сообщали в нашем предыдущем специальном репортаже «Бизнес-Вася», долг предпринимателя перед пенсионным фондом составляет сумму более 27 миллионов рублей. Судья удовлетворил гражданский иск организации ещё в 2016 году, во время заседания, на котором решалась дальнейшая судьба бизнесмена: «Гражданский иск ИФНС России по городу Мурманску удовлетворить, взыскать с Пимина Василия Александровича в пользу ИФНС России по городу Мурманску в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, денежный средства в сумме 4 миллиона 203 тысячи 407 рублей 64 копейки, гражданский иск прокурора удовлетворить, взыскать с Пимина Василия Александровича в пользу РФ в лице управления пенсионного фонда Российской Федерации Первомайского административного округа города Мурманска в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, денежные средства в сумме 27 миллионов 149 тысяч 731 рубль 23 копейки. Наложить арест на имущество принадлежащее Пимину до исполнения приговора в части гражданских исков».

Также истцом в банкротном деле Василия Пимина заявился комитет имущественных отношений города Мурманска. Оказалось, что горе-бизнесмен длительное время не платил за аренду земельных участков, на которых располагались здания его предприятий. В том числе и «Автоколонна – 1118». И тянуть с рентой он начал задолго до своего ареста. За всё время набежала более чем приличная сумма.

Александр Стародуб, председатель комитета имущественных отношений города Мурманска: «В настоящее время, то, что рассматривается в арбитражном суде в рамках процедуры банкротства, нами заявлено 22 с половиной миллиона рублей. В настоящее время готовится ещё пакет документов, порядка 5 миллионов, это уже непосредственно свежее, использование земли. Данная задолженность возникла вследствие неоплаты арендной платы за землю, используемую под объекты недвижимости и за фактическое пользование землёй там, где договор аренды не оформлен. Задолженность возникла порядка за 6 лет. То есть, с первого квартала 2012 года данный землепользователь арендную плату и фактическое землепользование не оплачивал. Вследствие чего возникла указанная задолженность. Часть задолженности уже сейчас в рамках дела о банкротстве рассматривается. На неё уже есть исполнительные листы, уже вынесены решения, то есть, оно уже отсужено. То есть, эта сумма уже бесспорная. То что сейчас, 5 миллионов примерно, планируем заявить».

Отсужено - это не значит возмещено. До сих пор, несмотря на судебное решение, комитет имущественных отношений города Мурманска не получил с бизнесмена ни рубля.

Александр Стародуб, председатель комитета имущественных отношений города Мурманска: «Вынесено решение, эти решения вступили в законную силу, выданы исполнительные листы. Исполнительные листы направлялись в службу судебных приставов, но особо активных действий с их стороны не было. Поэтому нами было принято решение в том числе и в рамках процедуры банкротства заявиться. Полагаем, что так более эффективно будет реализовано наше право на получение денежных средств».

Но и тут не так всё просто. Первым в очереди на возмещение, как мы уже говорили, заявился родственник Василия Пимина Роман Огарков. На свою долю комитет имущественных отношений сможет претендовать лишь после того, как будет погашен долг перед этим гражданином. Ну а как мы посчитали выше - будет это не скоро. Ведь даже после освобождения предпринимателю Пимину ничто не мешает указать сумму собственного официального дохода чуть больше прожиточного минимума. Выплаты могут затянуться на десятилетия. Но есть и другой путь.

Александр Стародуб, председатель комитета имущественных отношений города Мурманска: «У лица есть имущество. Считаем, что данное имущество может быть реализовано в рамках определённых процедур, предусмотренных законом о банкротстве. И за счёт реализации этого имущества, да, конечно, мы планируем, что хотя бы большая часть этого долга будет погашена».

Решение о реализации имущества Пимина суд теперь сможет принять лишь после того, как станет очевидно, что бизнесмен пропускает платежи по графику реструктуризации или не в состоянии выплатить огромную сумму вследствие невысоких доходов. Сколько времени пройдёт до этого, сказать сложно. Ведь рассмотрение плана реструктуризации в арбитражном суде области начнётся аж в июне этого года, и процесс, вероятно, будет долгим. Как же случилось, что суд принял решение о реструктуризации долгов Пимина, проигнорировав тот факт, что бизнесмен сидит в тюрьме именно за преступление экономической направленности, а его доходы вряд ли позволят честно гасить долги?

«На 3 июня назначено судебное заседание. Там мне откладывать будет некуда и документы необходимо будет представить именно к заседанию», - сообщил Василий Пимин.

Дело в том, что любой судья рассматривает дело в свете имеющихся доказательств. Их, в свою очередь, предоставляют стороны дела. Быть может, в этот раз Пимин посчитал не слишком необходимым сообщать о причинах, по которым попал за решётку, а сторона истца, то ли по соображениям родственных связей, то ли по каким-то другим причинам, тоже скромно умолчала об этом? В любом случае, оспорить это решение суда могут другие кредиторы. Но лишь после того, как их требования будут признаны обоснованными. Кроме того, до сих пор по непонятным причинам молчит Пенсионный фонд. А ему, напомним, бизнесмен остался должен более 27 миллионов рублей.

Александр Стародуб, председатель комитета имущественных отношений города Мурманска: «Я думаю, сейчас как раз, когда процедура банкротства введена, и все кредиторы вправе в рамках процедуры банкротства предъявить свои требования. Пенсионный фонд, как любая другая бюджетная организация, обязана осуществлять действия по взысканию денежных средств, если имеется задолженность. Прогнозируемо, они должны обратиться за включением суммы задолженности в реестр при наличии законных оснований».

Потребует ли Пенсионный фонд с бизнесмена деньги, которые должны составить часть будущих пенсий бывших сотрудников компаний Василия Пимина? Сам предприниматель, впрочем, во время своего последнего слова, несмотря на многочисленные показания свидетелей, активно отрицал любые долги. В том числе и перед ПФР. Быть может, сотрудники фонда спустя несколько лет сами пересмотрели своё отношение к происходящему и решили – Вася не виновен?

«Эти цифры – никогда таких задолженностей у автоколонны не было. И откуда они взялись? Я думаю, с тех сведений, которые госпожа Остапкович, которая никогда в автоколонне не работала, и дала на допросе по отдельному поручению господина Лугового», - комментирует в последнем слове Василий Пимин ситуацию с долгами.

А пока кредиторы в судах пытаются требовать с Пимина свои деньги, пока сам бизнесмен отбывает наказание в местах заключения, дело Василия продолжает процветать. Телеканал «Арктик-ТВ» нашёл доказательства тому, что недвижимость Пимина продолжает приносить доходы. И сам он от них не остаётся в стороне. Быть может именно по этой причине предприниматель всеми способами пытается отодвинуть время до реализации имущества в счёт уплаты долгов?

Доверенные Пимина рулят до сих пор, и рулят неплохо. В частности активно в аренду сдаются помещения на улице Марата, 5. Также продолжает приносить доход имущество на Кольском проспекте, 55. То самое, которое предприниматель успешно вывел из собственности Автоколонны 1118 и присвоил. Юридически арендует у Василия Пимина всё это богатство компания «Лабиринт+». Об этом свидетельствует соответствующий договор, который есть в распоряжении телеканала. Но вот незадача, учредителями ООО являются два человека с равными долями участия. Один из них – сам Василий Пимин. Эта информация в свободном доступе и легко проверяется. «Лабиринт+», в свою очередь, помещения сдаёт в субаренду другим конторам. Эту информацию мы перепроверили лично, представившись потенциальными арендаторами. Сейчас на дверях административного здания на улице Марата, 5 в Мурманске висит вот такое объявление: «По всем вопросам аренды обращаться…».

Интересно, что один из номеров телефона на объявлении принадлежит Игорю Викторовичу Соболеву. Мы с ним уже знакомы. Соболев отстаивает интересы Василия Пимина в арбитражном суде – ему же на собственном приговоре Пимин поручил рулить своей империей. Чтобы разобраться в ситуации, мы позвонили по указанным в объявлениях телефонам под видом потенциальных клиентов, чтобы ещё раз убедиться, что это объявление всё ещё актуально:

- Здравствуйте, это по поводу аренды вам звонили на улицу Марата, 5….

- Насчёт офисного помещения, конечно, можно, но у нас один момент – отопления нет. Отапливаться будете только электричеством.

- Ага.

- Так, смотрите, мне кажется, вам попроще будет Кольский проспект, 55 или вы только Марата рассматриваете?

- Ну, нам Марата было бы очень удобно, там такое размещение хорошее.

- По Марату я вам сброшу, у нас там пятиэтажное здание. На первом этаже, к сожалению, ничего. План второго этажа вам сброшу, а вы уже подберёте, какое помещение, ну, третий, на всякий случай.

- А Кольский, 55? Сориентируйте, пожалуйста, это что там?

- Это бывшая Автоколонна 1118.

Так, помещения по двум адресам действительно сдаются в аренду и приносят доход:

- Стоимость, касаемо гаражного, это 200 рублей за квадрат. Офисное на Марата, 3 – 150. Плюс к этому электричество, если у нас в офисном не подведено, будем рассчитывать по среднему, смотреть, какие у вас там электроприборы, и по среднему высчитывать и плюс тысяча - охрана ежемесячно. Условия: при заключении вы оплачиваете первый и последний месяцы аренды. Ну, так, договор стандартный, мне кажется, как у всех.

- А охрана – это ЧОП какой-то или ваша внутренняя?

- Ну, наша внутренняя, с которой обязательно надо будет заключать договор. Мы попросили план помещений, проект договора и лично осмотрели предлагаемые квадратные метры:

- Здесь проводной интернет есть, точки доступа есть.

- Ну, то есть, протянуто всё, имеется ввиду?

- Да, да. Единственный момент, вон там помещение, там есть хоть небольшое отопление, оно не общее, а конкретно наше. А здесь выключено, эта сторона.

- То есть, надо будет электричество переделать.

Интересно, что само ООО «Лабиринт+» у Василия Пимина эти помещения арендует, внимание!, на безвозмездной основе. Список имущества длинный и включает в том числе жилой дом Пимина. Вот это щедрость души! Но не в широте душевной весь скрытый смысл. По факту Василий Пимин сдал принадлежащие ему помещения в аренду бесплатно сам себе же. Он и арендодатель, и арендополучатель, который в свою очередь, берёт с других контор, занявших офисы и помещения, деньги. Они оседают на счетах «Лабиринта+», а сам предприниматель, юридически, ничего не получает. Значит, эти деньги идут мимо кредиторов – мимо работников, которые так и получили заработную плату, мимо Пенсионного фонда и даже двоюродного братца, которому Пимин, если взять во внимание решение суда, задолжал 83 миллиона рублей. Мы попросили прокомментировать ситуацию эксперта телеканала «Арктик-ТВ», экс-прокурора и ведущего телепрограммы «Рамки закона» Алексея Круглина.

Алексей Круглин, экс-прокурор: «Понятное дело, крайне редкая ситуация, когда одно юридическое лицо вдруг с чего-то передаёт другому юридическому лицу помещение бесплатно. Бесплатно бывает только сыр в мышеловке. У юридических лиц, особенно у коммерческих организаций, у них цель – извлечение прибыли. Поэтому здесь мы можем говорить о возможном уклонении от налогов, о возможном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Мы понимаем прекрасно, что есть кредиторская задолженность в большом размере. И здесь необходимо давать оценку уже со стороны правоохранительных органов. …Если это уклонение от погашения кредиторской задолженности, то есть соответствующая статья уголовного кодекса. А именно статья 177 Уголовного кодекса, которая и говорит о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Она предусматривает наказание – вплоть до лишения свободы».

Такие схемы могут использоваться и для того, чтобы создать условия для преднамеренного банкротства компании либо физического лица.

Алексей Круглин, экс-прокурор: «Опять же, возвращаясь к компетенции правоохранительных органов, это их дело. Это они должны увидеть, что все действия были совершены для того, чтобы впоследствии обанкротить организацию или физическое лицо. По результатам расследования, такой вывод можно сделать. Конечно, за это тоже предусмотрена уголовная ответственность, и лицо, которое это совершает, может быть привлечено к уголовной ответственности».

С какой целью свои доходы прячет Василий Пимин – предоставим выяснять компетентным органам. Нашу информацию просим считать официальным обращением в УМВД России по Мурманской области и ФСБ.

Мы же продолжим наблюдать за ситуацией и в дальнейшем расскажем вам, удастся ли махинатору и в этот раз улизнуть от правосудия, также, как он сделал это в случае с Автоколонной 1118? Её Банкротство завершилось в конце прошлого года, ни сотрудники предприятия, ни налоговая, которой автоколонна была должна 76 миллионов рублей, денег так и не увидели - к моменту банкротства в собственности у предприятия осталось одно здание. Его продали за 55 тысяч рублей. Остальные предусмотрительно оказались в собственности других предприятий, аффилированных с бизнесменом. А его по какой-то причине к субсидиарной ответственности так и не привлекли.

Продолжение следует….