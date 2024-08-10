СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: бизнес-ЖКХ, или Коммунальный кровосос

Знакомьтесь, гражданин, идущий на полицейских и сотрудников ЧОПа с топором, Виктор Матюк. Директор ООО «Калган», которое до недавних пор владело двумя канализационными насосными станциями в ЗАТО Александровск, и ООО «Арно-Трейд», также до недавних пор владевшей одной водонасосной станцией муниципалитета. Сегодня с помощью топора предприниматель выражает несогласие с решением суда, который вернул имущество обратно в собственность муниципалитета. Цивилизованные пути - для слабаков. Топор - вот единственный достойный аргумент настоящего коммунального индейца XXI века.

История с частными насосными станциями водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Александровск, кажется, подходит к своему логическому завершению. Согласно решению суда, сооружения изъяли у неблагонадёжных организаций и вернули в руки администрации муниципалитета. Но, обо всём по порядку.

- Я тебе, б****, согласую сейчас проход.

- Витя, ты чё? Виктор Степанович!

- Я тебе сказал, я сейчас…. Это лишнее было.

- Витя, Витя, тебя притянут.

- Да не притянут. Давайте прекращать этим заниматься.

- Да, пожалуйста, хватит.

Знакомьтесь, гражданин, идущий на полицейских и сотрудников ЧОПа с топором, Виктор Матюк. Директор ООО «Калган», которое до недавних пор владело двумя канализационными насосными станциями в ЗАТО Александровск, и ООО «Арно-Трейд», также до недавних пор владевшей одной водонасосной станцией муниципалитета. Сегодня с помощью топора предприниматель выражает несогласие с решением суда, который вернул имущество обратно в собственность муниципалитета. Цивилизованные пути - для слабаков. Топор - вот единственный достойный аргумент настоящего коммунального индейца XXI века.

- Посрать на всё на это. Ну, и правильно, б**** сделал. Уже проще пойти на СВО, б**** и порубить там всех.

А вот эта громкая женщина, подстрекающая Матюка к преступлению, его заместитель и бухгалтер Юлия Дзержинская. Вместе эта пара несколько лет фактически держала в заложниках жителей ЗАТО, шантажируя администрацию отключением насосных станций для достижения своих интересов. Теперь таких возможностей у них нет. Отсюда и не совсем адекватное поведение бывших владельцев коммунальной инфраструктуры.

- Тихо, тихо, тихо. Тебя снимают.

- Да мне плевать, что снимают. Сейчас я ему на голову надену эту камеру, б****!

Когда мы смотрели эти кадры, в голове крутилась лишь одна мысль: Виктору Матюку очень сильно повезло, что дело происходит не в США. Там полицейские церемониться с буйным гражданином не стали бы. При малейшей угрозе жизни, и уж, конечно, если человек резко хватает колющие, режущие или, в нашем случае, рубящие предметы, американские полицейские открывают огонь на поражение. Здесь же Матюк не только не пострадал, но даже административного наказания за своё выступление не понёс. Хотя на лицо угроза применения насилия к представителям власти. А это часть первая 318 статьи Уголовного кодекса. Минимум - штраф, максимум - до 5 лет лишения свободы.

И это, кстати, не единственный пример весьма лояльного отношения правоохранительных органов к этому предпринимателю.

В 2020-2021 годах, например, коммунальный индеец Матюк решил подзаработать и взял контракт на слив нечистот из Белокаменки в канализацию Снежногорска. Ни лицензии на такую деятельность, ни приёмной станции в собственности у Матюка не было, а потому сливать нечистоты начали втихую прямо в коллекторы. Инженерные сети нагрузки не выдержали: вся канализация пошла на улицы города.

Сергей Богза, заместитель главы ЗАТО Александровск: «Канализационная насосная станция – прямое её назначение – перекачивать, но не приём. Не приём, повторяю ещё раз. Для приёма у вас должна быть станция приёмная. У вас она есть?».

Виктор Матюк: «У нас оформляются документы…».

- Подождите! У вас есть станция приёмная или нет? Да или нет?

- В стадии оформления.

- Тогда вы действуете незаконно.

Тогда Матюк отделался лёгким испугом. Правоохранители очень спокойно отнеслись к текущим по улицам Снежногорска вонючим рекам. А уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность отправили в суд лишь в конце 2023 года. И почти сразу закрыли за давностью срока. Повезло. И не единожды.

Ещё одно уголовное дело на Матюка завели за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. То есть, за недостаточное обеззараживание воды хлором, из-за чего в 2021 году более 100 жителей Большого ЗАТО подцепили кишечную палочку. И это только те, кто обратился в медучреждение. Некоторых госпитализировали. Но и тут Матюк вышел сухим из воды. Дело оказалось в суде всё в том же ноябре 2023 года и, естественно, тоже было закрыто за истечением срока давности.

Екатерина Крючкова, начальник правового отдела администрации ЗАТО Александровск: «Такой вывод суда, он не предполагает, что человек не совершил преступления. Там нет оправдательного приговора, нет реабилитирующих оснований. Поэтому, всё-таки, факт следствием был доказан».

Факт доказан, но наказания нет. В чём же причина такого лояльного отношения правоохранителей?

Можно было предположить личную заинтересованность кого-нибудь из представителей силовых ведомств. Но это вряд ли. Слишком уж мелкая сошка Виктор Матюк для того, чтобы заинтересовать возможных коррупционеров от правоохранителей. Да, и свидетельств о том, что кто-то из них деятельно помогает Матюку избежать последствий, у нас нет. Так что дело, предполагаем, в обычном бездействии полицейских и Кольской прокуратуры, в нежелании работать и расследовать преступления предпринимателя.

Екатерина Крючкова, начальник правового отдела администрации ЗАТО Александровск: «Обратились мы сразу. Причём не только мы, но и принимали участие в качестве свидетелей представители «Жилкомхоза», гарантирующей организации. Есть специалисты, есть ФМБА, но вот по этому факту, по отсутствию хлорирования воды, и было возбуждено тогда уголовное дело». 08.51

Произошло всё, напомним, в 2021 году. В суд дело ушло в 2023-ом. То есть, расследовали его почти три года. А ведь в этом уравнении неизвестных не было. Совпадение ли, что до суда дошло только после того, как уставшая от шантажа администрация инициировала процесс возвращения насосных в собственность государства? Или в этом случае затягивать дело правоохранителям стало просто невозможно? На этот вопрос, к сожалению, у нас ответа нет. Но на лицо, что поведение окрылённого собственной безнаказанностью Виктора Матюка с каждым годом становилось всё более похожим на коммунальный терроризм.

В 2023 году, например, он перекрыл задвижки канализации, потому что не смог найти общего языка с муниципальным предприятием «Жилкомхоз». Специалисты вспоминают: пострадали два дома. Квартиры в них затопило канализационной водой. Здесь, правда, суд быстро встал на сторону жильцов. Матюку такое поведение пришлось искупить рублём.

Екатерина Крючкова, начальник правового отдела администрации ЗАТО Александровск: «В сентябре 2023 года у нас было достаточно большое собрание в следственном комитете с разбором этой ситуации. А Федеральная антимонопольная служба у нас в прошлом году 21 ноября рассмотрела и вынесла в адрес предписание и предупреждение о том, что «Калган» вообще не имел права трогать эти задвижки, поскольку являлся естественным монополистом».

Зато посмотрите, как изменилась риторика руководства конторы этой весной, когда насосные уплывали из рук уже теперь простого пенсионера Виктора Матюка. И он, и его заместитель внезапно вспомнили о жителях Снежногорска:

- Вы не допускаете меня до оборудования. Я не знаю, какой сейчас хлор идёт. Что там вообще творится. Работает, не работает, давление какое там. Детские сады, больницы, я стою здесь. Школы, люди!

Речь красивая, но, к сожалению, лишь игра на публику. Задумывались ли о людях, больницах и детских садах Матюк и компания, когда перекрывали задвижки канализации или когда травили людей не обеззараженной водой? Предполагаем, что нет. Подтверждает наше предположение тот факт, что, по словам специалистов, оборудование, на котором работали «Калган» и «Арно-Трейд», находилось в крайне запущенном состоянии. Остановиться могло в любой момент. А это уже предпосылки к ЧП.

Андрей Леттиев, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «Всё оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии. И не только на водонасосной и на канализационных станциях. Если начнём, например, с водонасосной - на водозаборе, даже есть видео, мы снимали, вызывали специально МЧСников, проводили наподобие спасательной операции, засняли сам водозабор, там были решётки, покрытые илом, трубы все загрязнённые. На одном из подающих насосов были изношенные сальниковые набивки и была перекрыта подача воды для их охлаждения».

В нашем распоряжении есть то самое видео, которое снимали водолазы, чтобы потом специалисты могли оценить состояние водозабора. И, предупреждаем сразу, жителям Снежногорска, в чьи краны поступала эта вода, картинка не понравится. Впечатлились даже видавшие виды водолазы МЧС:

- Вот решётка. Решётка вся забита. Она в ржавчине, во всём. Вот, я её провожу, всё сразу в мути. Ну, всё, конкретно, издалека можешь ещё заснять и всё, можешь уходить. Б****, всё в соплях. Я весь в … а-аа-аа-ай. Видно невооруженным глазом, что водозабор давно не обслуживался. И вся эта муть с илом и водорослями по ржавым трубам шла в насосную станцию, а оттуда - в домохозяйства жителей Снежногорска. Не удивительно, что в 2021 году, когда Матюк забыл хлорировать воду, отравилось столько людей. И ситуация могла запросто повториться. Потому что и отвечающее за водоподготовку оборудование в насосной также находилось в ужасном состоянии.

Андрей Леттиев, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «По всему оборудованию не проводилось должного обслуживания. Потому что были даже подгоревшие контакты, ничего не обжато, в таком состоянии. В хлораторной есть место, где из двух установок работает всего одна. Первая разобрана совсем. Она разобрана и не работает. Сам преобразователь, дозирующий насос, тоже был ржавый, не создавал должного давления для подачи воды в электролизер для качественной работы хлораторной установки. Буферный резервный бак, который был, весь покрыт отложениями, электроды, которые ионизируют воду, тоже были наполовину сгнившие, упавшие в сам бак. То есть, это вода, которая подавалась в город».

Ни порядка, ни резерва. А, между тем, каждый специалист, который работает на водонасосных станциях, знает, что резерв на случай поломки или остановки оборудования для обслуживания должен быть всегда. Ведь остановка насосной - это ЧП. Без воды останутся жилые дома и социально значимые учреждения. А выход из строя единственной хлораторной установка снова бы привёл к массовым отравлениям водой, как было в 2021 году.

Андрей Леттиев, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «Везде, также как и на подачу воды, есть два насоса. Один работает, второй, например, ремонтируется. Потом работает первый, ремонтируется второй. Также и хлораторная. Есть один преобразователь, который расщепляет солевой раствор гипохлорид, когда он выходит в ремонт, запускается второй. На сегодняшний день работает один. Ищем варианты, как заменить или поставить другое оборудование, более современное, которое будет более качественно работать».

Получается, надеялся Матюк исключительно на «авось». Не лучше состояние оказалось и у канализационных насосных.

Андрей Леттиев, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «Берём мы канализационную станцию номер один. Всего работает один только насос. Второго насоса резервного вообще нет. На КНС-2 работают два насоса, но нет плавного пуска, что приводит к ударам в сеть, когда моторы запускаются. В итоге это могло привести к тому, что город бы остался без воды, либо, если мы говорим про канализационные станции, то было бы затопление. Как и произошло, когда перекрывали канализационные стоки в 2022 году».

Не слишком похоже на заботу о людях, не находите? К слову, и к собственным сотрудникам у Матюка и Дзержинской отношение было так себе. В 2023 году руководители кампаний «Калган» и «Арно-Трейд» перестали выплачивать зарплату рабочим. А когда те начали возмущаться, свалили всю вину на администрацию ЗАТО Александровск, хотя муниципальная власть к этой истории никакого отношения не имела. Финансовые отношения у Матюка были только с муниципальной организацией «Жилкомхоз», у которой перед «Калганом» и «Арно-Трейд» действительно были долги. Правда, какие, ещё только предстоит выяснить. Компании до сих пор спорят в суде о справедливости счетов, которые выставлял Матюк. Однако на зарплаты этот спор влиять никак не мог.

Екатерина Крючкова, начальник правового отдела администрации ЗАТО Александровск: «У нас есть порядок погашения задолженности перед кредиторами в рамках исполнительного производства. И приоритетное право на выплаты имеют у нас физические лица. Задолженность по зарплате, если какой-то вред. Это у нас первая очередь. Далее идёт налоговая и в четвёртую очередь идут все остальные кредиторы. Для того, чтобы судебный пристав выдал сотруднику зарплату, сотрудник приносит решение комиссии по трудовым спорам. Любые деньги, которые поступают на эту очередь, между людьми бы распределялись пропорционально».

Должны были распределяться, но не распределялись. В чём же причина? Как сообщили нам, Матюк просто обманул своих сотрудников, чтобы выплаченные его организациям деньги в первую очередь шли на его нужды. Хитрый руководитель Виктор Степанович убедил своих сотрудников выписать доверенность о распоряжении решениями комиссии по трудовым спорам на себя. Обещал, что тем самым облегчит людям жизнь. Ведь им не придётся ходить по инстанциям, добрый директор сделает всё сам и скопом. Вот только вышло всё не так гладко: денег персонал насосных так и не увидел. А виноватой Матюк снова назначил администрацию и в 2023 году начал подбивать своих сотрудников на голодовку.

Екатерина Крючкова, начальник правового отдела администрации ЗАТО Александровск: «Деньги, которые поступали от «Жилкомхоза» в порядке 3 миллионов, 4 миллионов даже, достаточно много, но «Жилкомхоз погасил». По-моему, за два месяца или за три что-то около 16 миллионов. Боюсь ошибиться, но достаточно, чтобы выплатить зарплаты людям, которые пошли на голодовку. Но эти деньги, когда они поступали в исполнительное производство, директор забирал эти решения и деньги поступающие распределялись между налоговыми органами, иными кредиторами. То есть, по существу, руководитель платил свои долги, игнорируя интересы своих работников».

К сожалению, подвох сотрудники Матюка обнаружили не сразу. Помогла администрация, которая объяснила гражданам, что их просто обманывают, а также убедила написать новые заявления в службу судебных приставов.

Екатерина Крючкова, начальник правового отдела администрации ЗАТО Александровск: «Нам удалось провести некую разъяснительную работу о том, каким образом они свои зарплаты могут получить. Оказалось, что это вина не администрации, не «Жилкомхоза», а вина работодателя. Эта встреча, она даже была не одна, проводилась в присутствии приставов, которые знают специфику процесса выплаты заработной платы, нам удалось всё разъяснить сотрудникам. И в настоящее время мы оказываем им помощь».

В результате из-за систематической невыплаты заработной платы на Матюка было заведено ещё одно уголовное дело. По итогу суд отстранил его от управления «Калганом» и «Арно-Трейд». Однако, если верить сведениям из открытых источников, Виктор Степанович по-прежнему числится директором и в одной, и в другой компании.

Получается, что спустя почти год решение суда не исполнено. А куда же смотрит Кольская прокуратура? Выходит, правоохранители снова не видят нарушение прямо у себя под носом и, предполагаем, предпринимать по этому поводу ничего не намерены.

* * *

Собирая воедино всё, что мы показали ранее, мы уверены, что качество работы полиции ЗАТО Александровск и Кольской прокуратуры должна проверить прокуратура области. Надеемся, Сергею Паволину удастся выяснить, почему уголовные дела, возбужденные в отношении Виктора Матюка за коммунальный терроризм и отравление жителей водой, затянули настолько, что он не понёс никакого наказания, а также почему никого не заботит, что решения суда по горе-предпринимателю в большом ЗАТО не исполняются.

Попутно мы продолжим следить, возбудят ли уголовное дело на Виктора Степановича за нападение на людей с топором. Этот эпизод свежий, заявления, насколько нам известно, написаны, остаётся надеяться, что хотя бы на этот раз правоохранители, ощущая общественный резонанс, доведут дело до логичного конца. Или подождут, пока появятся жертвы? В регионе такое, ведь, уже бывало. Неужели выводы не сделаны?