СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-ЖКХ, или Рейд в ЗАТО Александровск»

На Севере - жить! Или выживать? В домах – чувствовать себя как за каменной стеной? Или бояться ветра из щелей, наводнений из-за прогнивших труб и огромных счетов за отопление, которое уходит сквозь старые рамы окон в подъездах? Телеканал «Арктик-ТВ» провёл коммунальный рейд, чтобы узнать, где управляющие компании действительно управляют домами, обслуживают их и ведут конструктивный диалог с жителями, а где гребут деньги, не отвечают на многочисленные жалобы, а только и занимаются выставлением счетов. В этот раз в поле нашего внимания попали три города ЗАТО Александровск: Гаджиево, Снежногорск и Полярный.

БИЗНЕС-ЖКХ

Свой коммунальный рейд под названием «Бизнс-ЖКХ» мы начали с Гаджиево неспроста. Весной в городе подводников уже побывала наша съёмочная группа и ужаснулась! Заброшенные подвалы, грязные подъезды, текущие кровли - это только малый список того, что нам показали жители города. По итогам нашей поездки мы выпустили сразу два выпуска программы «Цвет власти». Коммунальный беспредел за шлагбаумом оказался похож на самые настоящие боевые действия. И без жертв не обошлось.

Жители Гаджиево в то время в своих бедах винили Александра Чичканева, который буквально подмял под себя коммунальный рынок. Северяне оказались у него в заложниках, а те, кто хотел жить в порядке и уюте - делали ремонт своими силами. И это, несмотря на то, что оплату за содержание и ремонт никто ответственным жильцам не прощал. В этой истории были и уголовные дела, и приговоры, и неравная борьба гаджиевцев за право жить комфортно и платить только за те услуги, которые получают.

После выхода в свет программы «Осторожно, Чичканев Гаджиево посетила главный жилищный инспектор Мурманской области, и машина наведения коммунального порядка сдвинулась с места. А мы тем временем заглянули ещё в несколько подвалов и подъездов. Но ни одного в нормальном состоянии не нашли.

НАРЕЗКА ЛЮДЕЙ

Изложенное в программе «Цвет власти» стало официальным обращением в Мурманскую областную прокуратуру и другие надзорные органы. Ситуацию под свой жёсткий контроль взял глава ЗАТО Александровск Семён Михайлович Кауров, который постоянно проводил коммунальные рейды и совещания, на которых решались самые проблемные жилищно-коммунальные вопросы.

Мы тоже нацелились на результат и твёрдо решили не оставлять жителей города Гаджиево без внимания. Вернулись, осмотрелись и увидели большие изменения. Управляющая компания Чичканёва из города была в буквальном смысле изгнана. Жилфонд приняла другая организация – «Алмаз». Сейчас компания усиленно разгребает то, что наворотили предшественники. И делает это успешно. Наследство осталось проблемное, значит, есть где приложить свои усилия.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз»: «На сегодняшний день в управлении управляющей компании «Алмаз» находится в обслуживании 88 многоквартирных домов в Гаджиево. Это практически весь жилой фонд города, за исключением новостроек, которые под управлением военных. Передан этот жилой фонд нам в управление с 1 мая 2019 года. Передача проходила довольно сложно в связи с тем, что фонд был фактически брошен организацией, которая обанкротилась. Документация практически никакая не была передана, и по результатам передачи мы уже сами здесь осматривали весь жилой фонд, принимали его в том виде, в котором он есть. И вот уже после передачи принималось решение о первоочередных задачах, которые будут перед нами стоять».

Май - время, когда необходимо начинать готовиться к отопительному сезону. Так как почти во всех домах Гаджиево инженерные системы были в ужасающем состоянии, именно на них «алмазовцы» и обратили пристальное внимание. В подвалах домов начались серьёзные и срочные работы. Оборудование теплопунктов меняли полностью. Вместо металлических прогнивших труб ставили практичный пластик.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз»: «Как только мы приняли жилой фонд, мы тут же начали готовить его к отопительному сезону. Промывки, опрессовки системы отопления, которые показали, что системы горячего водоснабжения, в части водно-водяных подогревателей, находятся также в неудовлетворительном состоянии и также не прошли опрессовку. Просто не выдержали то давление, которое необходимо для проведения испытаний. По результатам опрессовки нами поданы заявки в Фонд капитального ремонта. Для понимания, стоимость замены одного теплообменника, есть такие предельные индексы фонда капитального ремонта. Так вот, стоимость одного теплообменника 950 тысячрублей. Таких теплообменников на сегодняшний день нужно поменять семь. Вот такая сумма необходима. И необходима срочно. Муниципалитет в курсе. Ну, можете себе представить тот коллапс, та волна безобразия, которую мы получили в ходе подготовки к зиме».

Получается, если бы управляющая компания Чичканёва осталась и дальше руководить жилфондом в Гаджиево, то этой зимой с большой вероятностью дома просто бы вымерзли. А что тогда стало бы с людьми? Отопительные системы не выдерживали бы напора. А ледяной ветер с моря, дующий в муниципалитете постоянно? Из-за такого наплевательского отношения люди в Гаджиево в ЖКХ верить перестали окончательно. Новой управляющей компании приходится делами завоёвывать авторитет.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз»: «Личное впечатление у меня такое, что люди вообще негативно относятся к системе ЖКХ. Не к какой-то конкретной организации, к какому-то конкретному человеку. Просто в принципе ЖКХ - это у них ассоциируется с чем-то плохим и негативным. Это я вижу каждый день, постоянно слышу раздражение в общении с людьми по телефону, во время личных встреч, когда прихожу на какие-то заявки, осмотры и так далее. Я понимаю, как человек, который работает в этой структуре уже достаточно давно, что это вызвано не тем, что люди смотрят телевизор, как сейчас это принято по телевизору плохо отзываться о ЖКХ, а именно тем, что они с этим сталкиваются в жизни, в повседневной жизни. Они видят, что их не устраивает».

Да и как может устраивать грязный подъезд, текущая кровля или промерзающая насквозь зимой квартира. Например, Гуля Безлюдова с такой проблемой жила 5 лет.

Гуля Безлюдова, жительница г. Гадживо: «Я живу на пятом этаже и у нас были большие проблемы с тех пор, как мы переехали сюда. У нас плесень. Ужасная плесень. И до третьего этажа такая штука. Пять лет я боролась с управляющей компанией. Ходила, обивала пороги, получилось только с новой управляющей компанией что-то сделать».

Решили вопрос элементарно. Теперь управляющая компания в Гаджиево зашивает торцы панелек в сайдинг. Утепление работает. Проблемы с намоканием и промерзанием стен у Гули Безлюдовой прекратились. И даже в сезон дождей - всё сухо. Преобразились и подъезды. Вместо старых, облупленных стен - свежая краска и новые почтовые ящики. Но проблемы всё же остаются. В одночасье ситуацию не исправить.

Дмитрий Матейко, мастер слесарей управляющей компании «Алмаз»: «Очень упадническое состояние города. В какой подъезд не спуститесь, в какой подвал - везде есть что-то, что надо устранять. Стараемся в плановом режиме что-то делать. Плюс работы сейчас много, входим в зиму. Вентиляция, отопление. Будем пробовать дальше запускать. Работаем. Очень много текущих розливов, свищей на системах холодного и горячего водоснабжения. Много канализации в плохом состоянии. У людей по квартирам очень много стояков холодной воды, горячей воды в таком состоянии, что можно пальцем тронуть, оно всё сыпется. Канализация точно также поквартирно сыпется. Очень много заявок, очень много работ».

Изменения в ЖКХ Гаджиево заметны невооруженным глазом. По сравнению с тем, что мы увидели в апреле, можно смело сказать, что город похорошел и выглядит теперь более ухоженным.

Следующий пункт нашего коммунального рейда - Снежногорск.

Олег Волочинский, заместитель директора управляющей компании «Вьюжный»: «На сегодняшний день наша управляющая компания обслуживает 63 многоквартирных дома. На сегодняшний день по вопросам связанным с теплоснабжением, с обеспечением людей теплом, вопросов сложных и не решённых у управляющей компании нет. Мы сейчас находимся в тепловом пункте дома на ул.Бирюкова, 5/2. Один из 63-х. Во всех домах города Снежногорска установлены узлы учёта тепловой энергии. Они сейчас в процессе подготовки к зиме. Так как уже отопительный сезон начат, сейчас происходит допуск с компанией АО «Мурманэнергосбыт», которая проверяет правильность подключения, теплоизоляцию, установку всяких штуцеров. Установку шайб, балансиров. Но по опыту прошлого года мы на 100% проходим эту проверку».

Теплоузлы сверкают чистотой и буквально утыканы датчиками. Трубы заизолированы, чтобы система не тратила энергию впустую. В подвалах сухо и убрано, как на иллюстрациях об идеальной работе компаний ЖКХ. Все проблемы, если они возникают, решаются моментально, говорят сотрудники компании. Претензий у жителей к УК нет.

Михаил Лобань, мастер по обслуживанию участка теплоснабжения УК «Вьюжный»: «Тепловые трубы у нас все заизолированы, как положено, пенофлексом. Вот уже видно. Чтобы тепло подавалось больше к людям в квартиры. Чтоб не было расходов на обогрев подвалов, улицы. Стоят манометры, давление, как положено, проверяем каждый месяц. Ходим по подвалам. Раз в неделю тепловое оборудование ходим проверяем, чтобы не было протечек. Следим за чистотой и порядком в подвалах».

Если в Гаджиево управляющая компания работает недавно и ещё только начинает решать накопившиеся проблемы, то в Снежногорске система уже отточена годами. Здесь не надо экстренно ремонтировать подъезды или латать кровли. «Вьюжный» постепенно преображает город, делает его комфортнее. Рачительное ведение хозяйства позволяет даже изыскать лишние деньги на украшение городских стен. Одна такая картина на фасаде дома оплачена компанией. Более того, компания не ждёт помощи от Фонда капремонта и самостоятельно ремонтирует фасады зданий. Работники УК штукатурят стены, а затем их раскрашивают.

Дмитрий Торопов, начальник производственного участка УК «Вьюжный»: «Фасад дома на ул. Стеблина, 1 был покрашен, так как этот дом стоит на въезде в город, остановка, видное место. Фасад уже имел неприглядный вид и было принято решение обновить его. Был произведён ремонт штукатурки с последующей окраской фасада».

Здесь тоже утепляют торцы зданий. Более того, идея с сайдингом, которую начали реализовывать теперь и в Гаджиево, принадлежала специалистам УК «Вьюжный». В Снежногорске программа работает уже несколько лет и жители этому только рады. Ещё одно нововведение - приподъездные козырьки с откосами. Снег на них не скапливается, что исключает возможность обрушения конструкции на головы жильцам, как случилось несколько лет назад в Апатитах. Идею «Вьюжный» разрабатывал и реализовывал, что называется, с нуля. Сотрудники компании рисовали проект, а затем убеждали жильцов в необходимости замены. Теперь козырьки постепенно меняют. Конечно же ремонтируют и подъезды: красят стены, меняют старые окна на стеклопакеты.

Забегая вперёд, сразу скажем, что в Снежногорске, пожалуй, самая благополучная ситуация с ЖКХ в ЗАТО. Управляющая компания «Вьюжный» здесь работает давно и успешно. На фоне этого города положение дел в следующем муниципалитете нашего небольшого турне - в городе воинской славы Полярный - выглядит настоящей катастрофой. Заброшенные дома, разбитые дворы, мусор и сорняки - вот что встретило нас в городе, воспетом в песнях.

Ольга Чернокурова, жительница Полярного: «В плохом состоянии у нас в принципе весь город. Некоторые районы хуже, некоторые более-менее. Но хорошего состояния нет. В хорошем состоянии мост наш. Если брать по районам, то улица Лунина, например, на которой я живу, выходя из подъезда у меня уже неоднократно падала штукатурка здания практически на голову. Ремонты не проводятся. И в преддверии праздника, 120-летия Полярного, ничего особо не изменилось. Песок с прошлой зимы уже заново надо собирать, но никто не убирал. Город - в грязном плачевном состоянии. Управляющие компании подъездами у нас в принципе не занимаются. Это хорошо видно, если пройти у нас по городу, посмотреть».

Особенно местные жители рекомендовали нам прогуляться по улице Гандюхина. Сами жители района называют его «полярнинское гетто». И есть за что! Наряду с жилыми домами здесь стоят брошенные дома с разбитыми окнами и кое-как заколоченными дверями.

Анна Костылева, жительница Полярного: «ЖКХ, скажем так, плачет, потому что вот у нас дворовые площадки, подъезды страшные. Все обшарпанные, лет десять никто их не красит. У меня двое детей, один маленький. Мы выходим погулять, а нам особо и погулять негде: всё железное, некрашеное, никаких площадок, ничего нет. Дома страшные, дороги страшные. На машине выехать невозможно. Особенно зимой. Здесь никто ничего не чистит, еле одна машина проходит. Всё очень плачевно».

Рядом с заброшенным зданием - жилая пятиэтажка. И отличается от пустующей она несильно. Тот же облупленный фасад и разбитая кровля. Дома выглядят как братья-близнецы и узнать пустующее здание можно только по окнам. В жилом они пока целы.

Инна Волостных, жительница Полярного: «Что касается детей, то у нас вот эти заброшенные здания. Из шести домов у нас три жилых и три заброшенных, три заколоченных. Но заколочены - это не значит, что туда никто не может попасть. Молодёжь туда попадает. Если честно, маленькие дети, не все же дети гуляют с родителями. На самом деле это опасно. Я думаю, что ЖКХ добьётся того, что когда-нибудь произойдёт какая-то трагедия с детьми. А дальше просто страшно. Потому что три жилых дома из шести - три заброшенных. Здесь просто страшно!».

На других улицах ситуация не лучше. Вот здесь, например, рухнуло крыльцо. Ремонтировать его, конечно, никто не стал, а жители, чтобы не скакать через ступени, просто положили в проём булыжник. А вот здесь крыльцо рухнуть только готовится. От него отваливаются куски бетона, а управляющая компания пытается спрятать беду, замуровывая полости кирпичом.

Валентина Аллахвердиева, жительница Полярного: «Лестница еле держится. И каждый раз идёшь и боишься. Во-вторых, козырёк уже сколько раз говорили, оттуда-то сыпется что-то непонятное, то льётся что-то непонятное. Обращались в УМИ, начальнику писали даже заявление, всем домом подписывались. До сих пор никаких результатов нет. Что говорит управляющая компания? Ничего не говорит. Она ни ответ не написала, ни устно ничего не сказала. Разберёмся - скажем. Всё».

Ко всему этому прибавьте огромные лужи во дворе, неубранные контейнерные площадки и нескошенная трава. В Полярном можно снимать постапокалиптическое кино - выглядит город как после катастрофы или боевых действий. Вот тебе и город воинской славы.

Игорь Аликин, житель Полярного: «Вот, посмотрите, эта сожженная машина стоит уже два года. Почему её не вывезут? Не понимаю. Вот этот вот мусор - его вот вывозят раз в день. Раз в два дня. …Мусор,ничего не скажу, его вывозят, но просто у нас такие люди, которые выкидывают не на площадку, а рядом с баками. Дети раскидывают. Вот такая вот тема».

Ещё один двор в другой части города. Дом внешне выглядит прилично, но внутри - снова беда. Из подвала здесь давно пахнет. И совсем не розами. Жителям первых этажей, чтобы не задохнуться, приходится открывать нараспашку окна и двери в подъезд, рассказывает Игорь Сидоров.

Игорь Сидоров, житель Полярного: «Окно выбили из-за того, что очень невкусно пахнет в подъезде. Воняет, извините меня за выражение, дерьмом. Если не открыть входную дверь, то здесь вообще хана. Дома у меня прямо у окна с подвала, прямо вот это всё фекалиями пахнет. Ужасно, на самом деле. Подъезд в содержании ужасном. Дворники не подметают, не моют. Площадки наши в ужасном состоянии».

В отличии от Гаджиево и Снежногорска, где руководителей управляющих компаний владельцы квартир знают в лицо, в Полярном даже не могут сказать, кто управляет домом. УК в городе две: «ПоларСтар» и «БаренцДом». Но альтернативы у людей всё-равно нет. Поговаривают, что обе фирмы принадлежат одному и тому же человеку. И обе работают кое как. УК «ПоларСтар» зарегистрирована в 2018 году, генеральный директор Ирина Кушнир, директор Александра Буянова. А владелица – та же Ирина Кушнир.

Константин Добровольский, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Каждый житель платит за содержание подъезда, дома и придомового участка. Полгода, май, июнь, июль, август, сентябрь, дворники не выметали участки. Не убирали. Придомовые участки очень плохо убираются. Но деньги-то жители платят исправно. Посчитайте, какую прибыль получает компания за неотработанные деньги. Я вот этого не понимаю. На сегодняшний день город - это не город воинской славы - это позор. Я считаю, что управлению Мурманской области надо обратить внимание. «Погладить» по голове виновных. Это вот лично моё мнение, потому что дальше уже будет хуже. Этот развал будет не остановить».

И тут парадокс. Несмотря на то, что УК не может навести порядок даже на своём жилфонде, она выигрывает муниципальные контракты по работам в городе. Например, ремонтирует старый мост или убирает город. Результаты этой работы полярнинцам не видны.

Ольга Гарагуля, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Согласно 44-го ФЗ практически все работы на конкурсной основе. И понятно, что наши управляющие компании участвуют в этих конкурсах. И мы рады. Нам хочется, чтобы работали наши люди, не приезжие. Наши люди! Но чтобы они работали. Они выигрывают конкурсы, а потом всё стоит на месте. И лето уже закончилось. Тем более, что мы все знаем, лето у нас очень короткое. Нужно каждый день просто работать, работать, работать. Но если вы проехали по город, то думаю, вы увидели. У нас вот скоро выходные - будем отмечать 120 лет нашему городу воинской славы Полярный. Я считаю, что город не готов ко встрече этой юбилейной даты».

120-летие, такую круглую и величественную дату Полярный встретил с грязными дворами и подъездами, облезлой штукатуркой и брошенными зданиями. Как выглядит город «непарадный» - боимся даже представить. А жители здесь живут в мирное время, говорят, как в катакомбах. Где искать защиты? Возможно, у депутатов, за которых голосовали год назад. Вот, например, Василий Тимохин стал не просто депутатом, а заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск. Он избирался в Полярном, а в предвыборной программе обещал реконструкцию детских площадок, помощь жителям во включении домов в план Фонда капремонта и многое другое. Вот только жители города спустя год после выборов этим обещаниям уже не верят, особенно те, кто знает, что директор и владелица местных управляющих компаний родственница Тимохина. Предполагают, что он и поставил её на управляющую должность, чтобы самому не светиться. А сам, скорее всего, является конечным бенефициаром. Очень удобно – в одной роли отстаивать интересы полярнинцев, а в другой – собирать с них дань за некачественные услуги ЖКХ. Возможно, это тема для новых специальных расследований телеканала «Арктик-ТВ».