СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»

Автоматы и кувалды – против бухгалтеров и кадровиков

Вот только несколько субъективных оценок происходящего, которые дают мурманчане, попавшие в мельницу полицейской операции:

- У девчонок даже давление поднималось, ну в шоке были конечно, потому что такого не было, чтобы забегали с оружием…

- Бежит один с автоматом и на тебя наставляет, что у него там в голове?

Столичные следователи устроили в мурманских рыбопромышленных компаниях маски-шоу.

- Вытаскивали в коридор ничего не объясняя. Мы не знали, что это, кто, вдруг это бандиты.

- По сути была попытка кражи документов из офиса.

- Что хочу – то ворочу. А Конституция, права человека и даже закон о полиции – не в счёт?

- Есть такое выражение «пинать Уголовный кодекс»…

- Статья 8 закона о полиции о чем гласит?

- О чем?

- Об открытости.

- И чё?

- Согнать людей в коридор, заставить стоять несколько часов и не давать возможность позвонить детям – это оперативная работа или пытка?

- Мы простояли в коридоре более 2 часов на ногах. Нам нельзя было зайти в кабинет, нам нельзя было сходить в туалет.

Подробности обысков в крупных рыбопромышленных компаниях Мурманской области, а также законодательный ликбез для сотрудников столичной полиции, которые, по нашему мнению, не дружат с буквой закона, смотрите в специальном репортаже «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты» на телеканале «Арктик-ТВ».

Телеканал «Арктик-ТВ» предугадал появление в Мурманске столичных следователей. Нет, мы не предсказатели, не оракулы, просто мы хорошо понимаем, как работают силовики, нацеленные на рейредский захват предприятий.

Ровно месяц назад в эфире телеканала «Арктик-ТВ» вышел специальный репортаж «Бизнес-Мент 5: шпионская сага», который рассказал о том, как за владельцем холдинга «Норебо» ведутся слежка иностранными шпионами. Разведчики Ми-6 создали агентурную сеть в России и орудуют на территории нашего огромного и независимого государства как у себя дома. В Англию из России утекли документы, которые представляют собой государственную тайну. Это сведения об имуществе и передвижении российских граждан, об активах владельца холдинга «Норебо» Виталия Орлова. Казалось бы, зачем иностранной разведке данные о нашем предпринимателе – о выходце из Мурманска, который построил рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий холдинг? В этом и кроется вся суть. Рыба – стратегический ресурс Российской Федерации. Получить контроль над предприятиями рыбной отрасли, над квотами, которые осваивают российские компании, значит, нанести весомый удар по экономике страны и поставить под угрозу продовольственную безопасность. Ради такой цели все средства хороши: и вербовка российских правоохранителей, и надуманное дело, которое рассматривается на берегах туманного Альбиона – в Высоком суде Лондона, и акции устрашения, которые провели в столице Заполярья московские следователи и оперативники, прихватив с собой бойцов СОБРа.

Операция начиналась как военная. В здание на улице Шмидта, которое стало центром всей рыбной отрасли Мурманской области, где расположены офисы компаний, а также общественные объединения и союзы ветеранов рыбопромышленного комплекса, силовики бежали как на борьбу с террористами. В это время в кабинетах, где работают в основном женщины, о грядущем вторжении с кувалдами и автоматами ещё ничего не знали.

Рассказывает Кристина Зорина, бухгалтер ПАО «Мурманский траловый флот»:

- Открывается дверь и вламывается мужчина в маске. У него в руках что-то для выламывания дверей. И в грубой форме орёт: «Всем на выход!». Мы, ничего не понимая, выходим в коридор. Также и остальных коллег вытаскивали в коридор, ничего не объясняя. Мы не знали, что это, кто это, вдруг это бандиты.

Действительно, методы сродни бандитским. Вооруженные до зубов люди влетают в кабинеты с бухгалтерами, кадровиками, менеджерами. А дальше всех – как стадо – сгоняют в коридор. Нервы, признаются сотрудники компаний, которые сначала подумали, что на них напали, были на пределе.

Рассказывает Елена, специалист службы внешней экономической деятельности:

- У девчонок даже давление поднималось. В шоке были конечно, потому что такого не было, чтобы забегали с оружием: не автоматы, а пистолеты, какие-то гранаты.

«Загоняют грубо. Я – мужчина, служил, много видел. Но когда видишь, что бежит один с автоматом и на тебя наставляет, что у него там в голове? - рассказывает Денис Прокопенко, корреспондент «Арктик-ТВ». - Следом за ним бежит огромный дядя с кувалдой над головой. То ли стрелять будут, то ли бить. Это я – мужчина, а женщины, видя такую картину, как бегут два бугая в атаку. Какое у них состояние будет после всего этого?».

А состояние заставляло желать лучшего. Успокоительные таблетки и лекарства от давления принять не давали, нельзя было попить чай или отойти в туалетную комнату без спроса и сопровождения. Наверное, только женщины поймут, что и стояние на каблуках в течение нескольких часов – самая настоящая пытка.

Рассказывает Кристина Зорина, бухгалтер ПАО «Мурманский траловый флот»:

- Очень тяжело было выстоять, и я знаю, что были потом у некоторых проблемы с ногами. Мы же не знаем, что будем стоять на каблуках.

- А как реагировали на то, что нужно отлучиться в туалет?

- Отпускали. Но вы понимаете, как это унизительно, что я должна у постороннего человека отпрашиваться в туалет. Люди устали, целый день в стрессе. И на целый день нарушена работа. Пострадала наша работа. Я ждала технолога на отчёт. Вы понимаете, одни отчитываются, от этого идёт начисление заработной платы. Нам переломали всё это. Просто не давали работать.

Рассказывает Андрей Киселёв, первый заместитель генерального директора группы компаний «Рыбпроминвест»:

- Парализовали работу, чувствовали себя в кабинетах как хозяева и отобрали мобильные телефоны. В то самое время, когда дети возвращались со школы и нуждались в звонке мамы или папы. В коробке, куда сгрузили дивайсы, пока шёл обыск, телефоны надрывались, заставляя работников предприятий ещё больше нервничать, ведь у каждого своя семейная история: у кого-то малыши на уроках, у кого-то дома нездоровые родители.

Рассказывает Елена, специалист службы внешней экономической деятельности:

- У нас звонили дети, престарелые родители. Мне звонил папа семь раз, который после инфаркта, ему 75 лет, очень волновался. Ребёнок ко мне приходит менять школьный рюкзак на баскетбольный. Он сюда пришёл, испугался очень, потому что он после школы зашёл ко мне, мы едем домой на машине.

Ни отвезти ребёнка домой, ни оставить его у себя на работе Елена не могла. К тому же последовали угрозы, что телефоны сотрудники не получат вовсе.

Рассказывает Кристина Зорина, бухгалтер ПАО «Мурманский траловый флот»:

- Нам сказали, что мы ограничены в передвижении и общении. Нам нельзя было зайти в кабинет, выйти в туалет, перекусить. И всё в грубой форме. Вели себя по-хамски. Видя, что в основном женщины, с кем бороться тут? Потом отпустили по кабинетам, а телефоны не вернули. И сказали, что телефоны не вернут и увезут в Москву и мы будем их сами каким-то образом забирать.

В это время к людям пытались пройти адвокаты и сотрудники телеканала «Арктик-ТВ». И те, и другие натолкнулись на грубое противостояние людей в масках.

Рассказывает Алексей Храменок, начальник юридического отдела АО «Рыбпроминвест»:

- Создавалась такая ситуация, что одного адвоката вытолкали, а второго не пустили, несмотря на то, что у адвоката имелся орден.

- На что они ссылались?

- Ни на что. Мы им говорили, что адвокат должен присутствовать. Никакого внятного ответа не поступило.

Следователи настолько увлеклись процессом изъятия телефонов, что грозили отобрать технику и у корреспондента «Арктик-ТВ».

- Я сейчас ваш телефон заберу, говорит один служака.

- Хорошо, забирайте. Но вы не имеете права его забирать.

- Как это я не имею права?

Наверное, подполковник полиции главного Управления МВД России по городу Москва Дмитрий Юрьевич Шалавин и правда думает, что на все имеет право. Возможно, он не знает, что уже грубо нарушил закон и не один. Но так как российская журналистика исторически была призвана выполнять просветительскую миссию, то мы не откажем Шалавину и расскажем, на что он право имеет, а на что нет, познакомим гражданина полицейского с законом «О полиции».

Итак, Дмитрий Юрьевич, внимание, важная информация:

Статья 8 закона «О полиции», подзаголовок: открытость и публичность подразумевает, что деятельность полиции является открытой для общества. Есть ещё один федеральный закон: об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». И здесь основной принцип: открытость и доступность информации. Похожий принцип – публичности и открытости закреплен законами О противодействии коррупции, Об информации, информационных технологиях и о защите информации. И наконец, есть Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (п. 3). Он устанавливает, что деятельность государственных органов осуществляется на принципах информационной открытости, что может выражаться, в частности, «в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан».

Наверняка подполковник Шалавин с нами поспорит, приводя такое понятие, как тайна следствия и ссылаясь, что в законах есть какие-то исключения.

Комментарий Валерия Стадника, адвоката:

- Пресса может присутствовать при любых следственных действиях, если это не противоречит закону. У нас есть определённые ситуации – несовершеннолетние дети, личная тайна, когда человек говорит: «Я против». Есть преступления против половой неприкосновенности и против детей. Тут да. А когда такие большие мероприятия, почему бы прессе не поприсутствовать. Нигде не написано, что удаляется. Наоборот, он фиксирует, помогает, копию потом может прислать следователю. Но это, если исполнитель заинтересован в законности и правильном исполнении. Если он в этом не заинтересован, он будет удалять журналистов. Это незаконно, это нарушение. Нарушение права на открытость и доступ к информации.

И на этом список нарушений не заканчивается. Вспомним, что у сотрудников компаний, куда пришли бравые ребята с обыском, отобрали мобильные телефоны.

Комментарий Валерия Стадника, адвоката:

- В данном случае изъятие телефона без составления протокола личного досмотра – незаконно. Не соблюдена процедура. Как изымается телефон? Открывается протокол, проводится досмотр одного пола – женщина досматривается женщиной. Понятые присутствуют, объясняются права. Так это процедура – она предусмотрена УПК.

Настолько подробно о законах мы решили рассказать неслучайно, ведь за несколько дней пока следователь и сотрудники МВД Москвы работали в Мурманске, посещая разные офисы компаний холдинга «Норебо», нам пришлось поделиться с ними знаниями и о законе «О средствах массовой информации», непосредственно о законе «О полиции». Как говориться, сами спрашивали:

- Пресса, покиньте помещение.

- А вы кто?

- Я – сотрудник полиции.

- А где это написано? Вы не представились, удостоверение не показали.

- Я требую, покиньте помещение.

- Статья 8 закона о полиции о чем гласит?

- О чем?

- Об открытости.

- И че?

Кстати, в этом же законе в пункте первом, часть 4 сказано: «при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения». Дабы этого не делать и вовсе избежать общения с прессой некоторые сотрудники органов, а это мы можем только предполагать, ведь удостоверений не видели, от нас убегали, в кабинетах закрывались, двери захлопывали и подпирали изнутри то ли пятой точкой, то ли подручными средствами.

- Позвольте, а на каком основании вы не пускаете вовнутрь? Но это смешно? Другие сотрудники использовали конверты и натиск, чтобы закрыть объектив камеры и буквально выпихнуть из помещения оператора телеканала «Арктик-ТВ».

- А это вы не имеете права делать, пытается вразумить силовика оператор телекомпании.

- Не надо мне говорить. Что мы имеет право, что нет.

- Покиньте помещение.

- Представьтесь, пожалуйста.

- Это противодействие, вы мне мешаете.

- Вы даже не представились, кто вы.

- Сотрудник полиции.

Все происходящее, конечно, вызывает удивление, недоумение, шок. А главное, появляется всё больше и больше вопросов: почему в Мурманск приехали московские сотрудники? что они здесь ищут? почему пришли именно в офисы рыбопромышленных кампаний? И даже больше – лично домой – к некоторым сотрудникам холдинга?

Комментарий Валерия Стадника, адвоката:

- Есть такое выражение «пинать Уголовный кодекс по коридору». Это когда наплевательски относятся к процедуре. Приехал следователь следственного комитета Москвы с оперативниками Москвы по линии экономических преступлений. Мы видим, насколько работали жёстко и нарушали права и всю процедуру. У нас много вопросов: почему Москва? Не подходит по подсудности. Почему сейчас? Прошло 15 лет с тех событий, которые описаны, а срок давности 10 лет – действуют за сроками давности.

События, о которых идёт речь – это продажа Тугушевым акций компании Виталию Орлову. Сделка состоялась в 2001 году накануне поступления Тугушева на государственную службу, где он впоследствии и попался на взятке. Кстати, после освобождения из тюрьмы Тугушев давал информацию приставам, что никакими акциями не владеет. Это подтверждает официальный документ.

А вот спустя несколько лет Тугушев передумал и решил, что может попробовать оспорить сделку, но не законным путем - через арбитражные суды, а путями окольными. Тут и появились иностранные спецслужбы и судебное дело в Лондоне. А после и маски-шоу в Мурманске.

Рассказывает Анатолий Прокопенко, заместитель генерального директора АО «Альтернатива»:

- Мы прекрасно знаем, как проводятся рейдерские захваты. Создается в СМИ определенная негативная информация, потом попытка возбуждения уголовных дел при помощи высокопоставленных уголовных лиц, затем запугивание рабочего коллектива. Затем, если компания имеет отношения с банками, попытка запугать финансовое учреждение, чтобы потребовали кредиты назад. Загон компании в банкротство. И дальше назначение своего управляющего и дело сделано.

Это классика жанра рейдерских захватов. И мы знаем предысторию. В поле зрения правоохранителей рыбопромышленные предприятия попали уже несколько лет назад. А в специальном репортаже «Шпионская сага» мы показали сотрудника правоохранительных органов, пожелавшего остаться инкогнито, который рассказал, что в УМВД по Мурманской области приходил бывший чиновник Росрыболовства, отсидевший срок за вымогательство и мошенничество Александр Тугушев. Он встречался лично с экс-руководителем регионального МВД Игорем Баталовым и, по слухам, предложил солидный куш в случае захвата предприятий холдинга «Норебо». После этого последовали обыски, допросы, но возбудить уголовное дело не смогли – состава преступления не обнаружили. Десятки томов и проверка за проверкой стали поводом для новых и новых отказных решений. Тогда высокопоставленный сотрудник прокуратуры настоял, чтобы дело передали в Москву. И там тоже поначалу отказывали в возбуждении уголовного дела, не видя состава преступления и самого преступника. Наверное, поэтому москвичам пришлось ехать в Мурманск – в надежде найти хоть какие-то доказательства. Искали по-разному: и путем обысков и путем обмана.

Рассказывает охранник компании «Норебо»:

- Приехала машина «Тойота королла» серебристого цвета, вышли три человека, один плотного телосложения, руками поводил, находился со вторым охранником, прошли за шлагбаум, на котором написано «частная территория», сказали: «Мы хотим посмотреть. Типа построить дом из бруса». Они не отреагировали, два человека прошли. В одном я узнал сотрудника полиции, который был на объекте на Старостина, 39, где проводили обыск ранее. Прошли, спросили, что хотим дом из бруса построить, они развернулись, вышли и уехали. Сотрудник полиции был на обысках. Так как я днём ранее стоял на Старостина и он там присутствовал.

Машину сфотографировали и попытались транспортное средство и владельца идентифицировать.

Рассказывает Валерий Стадник, адвокат:

- Нескольких сотрудников возил автомобиль, не служебный. Смогли идентифицировать. Вызвало недоумение, так как оказалось, что им управляло лицо, похожее на гражданина Жолудева. Это лицо, которое причинило компании материальный ущерб. И которого пытались много лет привлечь к ответственности. Дело находится в следственной части. Оказывается, он ещё и водитель следователей по городу Москве. В своё время, когда пытались привлечь к уголовной ответственности, устанавливались связи этого лица, было выяснено, что прослеживались его связи с бывшим, одним из бывших собственником части активов, с Тугушевым. Он освободился от активов.

Удивительное совпадение, не правда ли? Знакомый Тугушева возит в Мурманске следователей и оперативников. Создаётся впечатление, что московские гости хоть для одних и незваные, другими были очень ожидаемы. Человек похожий на Жолудева, со слов сотрудников холдинга, мог показывать оперативникам личные адреса своих бывших коллег. Возможно, именно поэтому были сделаны ошибки, ведь информация экс-сотрудника несколько устарела.

Рассказывает Анатолий Прокопенко, заместитель генерального директора АО «Альтернатива»:

- У меня, якобы по моему месту жительства, назначаются обыска. Причём там, где я даже не прописан. Там проживает моя бывшая супруга, мы десять лет не поддерживаем отношения. И люди идут туда, выбивают двери, поднимают шум. Я звоню и говорю, что у меня адрес проживания другой, я уже накануне дал адрес. Почему-то они туда не идут, они идут по другому адресу. Это что? Это попытка шантажа и давления.

По фактическому адресу проживания у Анатолия Прокопенко обыски не провели, а из рабочего кабинета даже не забрали сейф, от которого утеряны ключи и который во время обыска открыть не смогли.

Рассказывает Анатолий Прокопенко, заместитель генерального директора АО «Альтернатива»:

- Вывод, что им обыска не нужны. Им нужно было целенаправленно прийти по определенным адресам, целенаправленно напугать людей, заставить себя оговаривать, испугать, чтобы люди уволились. Это и есть попытка развалить работу.

Рассказывает Андрей Гуляев, первый заместитель генерального директора ПАО «Мурманский траловый флот»:

- Мне показалось, что это больше было акция устрашения работников, что ваша компания находится под увеличительной лупой.

Тогда получается, что в данном случае, в устойчивом сочетании «маски-шоу» главное слово – шоу. А это демонстрация публике – речь идёт о сотрудниках компаний холдинга «Норебо» - своей власти. Власть демонстрировалась кувалдами и автоматами – в одном из офисов раскурочили железную дверь.

Рассказывает Надежда Семенюта, начальник юридического отдела ООО «Морское консультационное бюро»:

- Увидела своими глазами разбитую в щепки дверь, хотя она металлическая и довольно крепкая, людей с автоматами, испуганных коллег. В кабинете, было огромное количество людей, включая людей, которые были у меня дома на обысках. Рассказывали ужасные вещи, что выгоняли из туалетов, кто находился там. Люди были в шоковом состоянии.

Как рассказала Надежда Семенюта, из офиса вынесли документы и даже личные записные книжки. Часть документов пытались забрать без описи, и только благодаря вниманию сотрудников офиса, которые заметили такую попытку, требование законодательства соблюли.

Рассказывает Надежда Семенюта, начальник юридического отдела ООО «Морское консультационное бюро»:

- По сути, была попытка кражи документов из офиса.

Накануне обыска в офисе, оперативники нагрянули к юристу домой.

Рассказывает Надежда Семенюта, начальник юридического отдела ООО «Морское консультационное бюро»:

- Первое, что они сделали, отобрали телефон, вытащили сим-карту. При этом вели себя агрессивно – пользуясь терминологией – дождалась, допрыгалась, говорили, что я заряжённая. Я не понимаю этого. Вели себя шумно, грубо, не имея на это прав, поскольку я ни в чём не обвиняюсь. Я была взволнованна. До прихода понятых они пытались вести со мной беседу на повышенных тонах. Я только ждала, когда приедет адвокат. Когда пришла адвокат, меня грубо осадили и не подпускали к дверям.

Адвоката так и не пустили. А сына Надежды напугали до шокового состояния.

Рассказывает Надежда Семенюта, начальник юридического отдела ООО «Морское консультационное бюро»:

- Он очень испугался, потому что эти люди ввалились, сразу начали что-то громко говорить в приказном порядке. Он испугался и быстро убежал из дома, даже забыв всё, что надо к школе.

После этого Надежду Семенюту, так и не дав ей сделать звонок, принудительно доставили к следователю. И это при том, что она не является обвиняемой, не имеет отношения к работе акционеров, и уж тем более к сделкам 2001 года. У неё забрали время, возможность работать, технику. Аналогично поступили со всеми офисными работниками компаний холдинга «Норебо». Всего их 300 человек. Кое-кого увезли в отделение полиции. Среди таких оказался даже оператор телеканала «Арктик-ТВ», который выполнял свои служебные обязанности по редакционному заданию, и сотрудник службы внутреннего контроля, который не согласился с тем, что должен сдать мобильный телефон и задавал, видимо, неудобные вопросы.

Рассказывает Денис Мельников, старший контролёр службы внутреннего контроля АО «Альтернатива»:

- Шалавиным была сделана попытка собрать данные сотрудников, чтобы они сами написали на листке, якобы, чтобы установить личность. Задан был вопрос, почему люди сами должны записывать на листке, он сказал – это его желание. Я сказал, что можно посмотреть паспорта. Ему это не понравилось, он сказал, что отправит всех в отдел полиции для установления личности с изъятием телефонов, которые якобы отдадут в Москве. Мы указали, что это незаконно.

Незаконно в принципе изымать личные телефоны без соблюдения процедуры. На ней Денис Мельников и настаивал – и вопреки какой-либо логике был обвинен в неповиновении требованиям полиции и доставлен в отдел.

Рассказывает Денис Мельников, старший контролёр службы внутреннего контроля АО «Альтернатива»:

- Эти действия были расценены как неповиновение. В итоге меня удерживали пять часов в коридорах и вызван был наряд полиции и меня доставили в полицию. В рапорте не было ничего не указано. Я дал свои пояснения и был отпущен.

Допросы и отъем телефонов парализовали всю работу предприятий, ведь это единый организм – на суше работу контролируют, готовят суда к отправке, следят, где идёт промысел, решают ежеминутно появляющиеся вопросы. Ведь «Норебо» – это 3000 человек – российских граждан, которые трудоустроены и получают заработную плату в крупной российской компании. Это также 40 судов, которые выходят на промысел под российскими флагами. Это и немалые налоги, и инвестиции, направленные компанией на развитие прибрежной рыбопереработки. Кстати, недавно рыбоперерабатывающую фабрику «Полярное море +» в Минькино во время своего визита в Мурманск посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Позже на самом высоком уровне состоялось совещание с премьером, в ходе которого звучало, насколько важно в России развивать рыбодобывающую отрасль.

Но пока одни хотят развивать и строить новые суда, осваивать квоты и кормить россиян нашей рыбой, выполняя, в том числе поручения Президента России Владимира Путина, другие пытаются развалить предприятие, нанести урон экономике страны и её продовольственной безопасности. А кому в угоду? Стоит ли за всем этим бывший компаньон Виталия Орлова Александр Тугушев или тут замешаны персоны совсем другого уровня? Ведь в специальном репортаже «Бизнес-Мент 5: шпионская сага» мы смогли привести примеры попыток иностранных спецслужб получить влияние над Россией. Британская разведка МИ-6 уже вывезла секретную информацию с помощью завербованных сотрудников правоохранительных органов России. А вдруг иностранные спецслужбы пошли дальше – и попытка рейдерского захвата «Норебо» дело их рук?

Комментарий Валерия Стадника, адвоката:

- Мы понимаем, что определенные должностные лица работают в интересах вот этих иностранных граждан, которые собирают на территории РФ сведения, составляющие государственную тайну. Это иностранные граждане, которые дают указания должностным лицам на территории РФ и получают от них сведения, проводят незаконную деятельность. Надеюсь, что служба безопасности обратит внимание на эти события. Это настолько явно – аффилированность иностранных агентов и отдельных должностных лиц на территории РФ. У нас один вывод – у них может быть интерес – многомиллионные активы фирмы «Норебо». И это квоты, работники. Это больше трёх тысяч работников. Настал момент, когда надо обращаться напрямую к Президенту страны и руководителю ФСБ о том, что нарушаются права граждан иностранными агентами. И им помогают должностные лица на территории РФ.

***

Сегодня представители компаний, в которых прошли обыски, готовят жалобы в прокуратуру и обращения в ФСБ и лично к Президенту Российской Федерации. И в этих обращениях будет сказано и о попытке рейдерского захвата, и о давлении на людей, незаконном ограничении в перемещении и общении рядовых сотрудников – женщин, матерей, которые пережили большой стресс. Будет сказано и о том, что такие акты беззакония подрывают в людях веру в то, что мы живёт в правовом государстве и имеем право на защиту, веру во власть, да и вообще – в справедливость. Ведь из-за какого-то уголовного дела, в котором нет даже обвиняемых, буквально нападают на простых людей, заставляя их испытывать и моральные и физические страдания.

За развитием ситуации телеканал «Арктик-ТВ» будет обязательно следить и дальше.

Продолжение следует…