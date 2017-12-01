СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»

Миссия суда – вершить правосудие, рассматривать дела, беспристрастно изучать доказательства и выслушивать свидетелей, уже потом, оценив все за и против, все подробности преступления, если оно имело место, все смягчающие обстоятельства, выносить приговор. То, что и называется, вершить правосудие. Суд должен быть максимально объективным.

А что если приговор слишком суров, что, если за аналогичные преступления и даже более тяжелые - другие получали наказание мягче, что, если на скамье подсудимых оказалась мать ребёнка - и это не было учтено при вынесении приговора? Тогда остаётся бороться, защищать своё право воспитывать дочь, идти в суды следующей инстанции, надеясь, что тебя услышат. Именно так и поступит Светлана Макарова. Октябрьский суд приговорил её к 4 годам лишения свободы за хищение. Во время следствия женщина уже 7 месяцев провела за решёткой, в одиночной камере, полностью лишенная возможности видеть родных. Если суд высшей инстанции не изменит решение Октябрьского, девятилетняя девочка останется без матери ещё на длительный срок.

- Я не согласен и с квалификацией, которую суд дал. Но хотел бы в данном случае не спорить с квалификацией, а сказать о том, что приговор не справедливый в плане назначенного наказания, - говорит Василий Ананьев, адвокат. - Напомню, ей назначили лишение свободы. На территории Мурманской области колонии общего режима для женщин нет, она будет отправлена далеко за пределы нашего региона. У неё есть дочь. И суд мог предоставить отсрочку до 14 лет.

В случае, когда речь идёт о женщинах, закон не смотрит на наличие или отсутствие второго родителя. Поэтому отсрочку получают не только матери-одиночки. И такие примеры в Мурманске уже были. Так почему же в данном случае наличие дочки не было принято во внимание??

- Мать – это понятно. Безусловна связь ребёнка с матерью, это очевидно для всех, законодатель из принципа гуманизма предусмотрел такую норму в законе, - говорит Василий Ананьев, адвокат. - А районный суд не дал отсрочку. С формулировкой – наличие второго родителя, с которым, кстати, Макарова в разводе с 2015 года и ребёнок проживает с материю подсудимой.

Сегодня восьмилетняя Варя живёт с бабушкой, которая уже находится на грани отчаяния. Сказать девочке, где мама, не решаются, боятся, уж очень большим может быть стресс для ребёнка. Она и так переживает и становится всё более замкнутой. Разлука – уже не первая, во время задержания Светланы Макаровой 2 года назад девочке говорили, что мама в командировке.

- Они не учитывают ничего. Внучка пошла в первый класс, а её мать забрали в сентябре и только в апреле выпустили, - вспоминает Наталия Макарова, мама Светланы Макаровой. - И сейчас тоже. Ребёнок понимает, что что-то происходит с мамой. Хотя мы скрываем. Ждём апелляцию, а потом будем разговаривать. Ходим к психологу, она ведь всё время была с мамой, ходили в походы, очень скучает и не понимает, что происходит с мамой.

Сегодня с Варей занимаются психологи, ведь разлука с самым близким человеком – большой стресс.

Но и это не единственная трудность, с которой столкнулась Наталья Павловна, взяв на себя воспитание Вари.

- Сейчас в поликлинику пошли кровь сдавать, - делится своими бедами мама Светланы Макаровой. – Меня спрашивают: «А вы кто? Бабушка? Значит, не имеете право давать разрешение на сдачу крови!»

Единственное общение Вари с мамой – это её письма, в которых поучительные и забавные истории из жизни. Бабушка читает их девочке вместо сказок на ночь.

Какой будет следующая история Светланы Макаровой? И когда она сможет сама рассказать её девочке? Пока для родных Светланы Макаровой – это загадка. Говорят, вся надежда на адвокатов и на гуманность суда, который возможно учтёт и необходимость воспитать дочь, и положительную характеристику Макаровой.

Как экс-депутат Мурманского Совета депутатов и общественный деятель она постоянно принимала участие в жизни столицы Заполярья. Именно с подачи Светланы Макаровой ремонтировались и строились детские и спортивные площадки. Не раз она была инициатором праздников и встреч во дворах. Таких записей в архиве телеканала «Арктик-ТВ» не счесть.

В районный суд характеристика Макаровой была представлена, об этих примерах в ней рассказано.

- С учетом её личности, а суд исследовал личность Светланы Владимировны, учёл её заслуги, в том числе в развитии энергосервисных технологий, а это передовой опыт для России. Все это было учтено, но отсрочку суд не предоставил, - рассказывает адвокат Светланы Макаровой. - Будем надеяться на решение областного суда.

Адвокат будет настаивать на смягчении приговора. Он говорит о другой квалификации преступления. Сама Светлана Макарова признает факт причинения ущерба ресурсоснабжающим организациям, пока шло следствие прилагала все усилия, чтобы сумму ущерба уменьшить. Но нанесение ущерба и хищение – совершенно разные статьи. И по первой Макарова могла бы рассчитывать на амнистию.

Теперь разберемся с цифрами. В деле Макаровой фигурирует сумма 37 миллионов 600 тысяч рублей. Именно столько недополучили ресурсоснабжающие компании за предоставленные услуги. На первый взгляд, сумма огромная. А если посмотреть пристальнее, не рассматривать дело Макаровой отдельно от всех остальных. На сегодняшний момент долг только перед Мурманской ТЭЦ и только компаний-банкротов составляет 1 миллиард рублей. Если взять все долги в целом, посчитать и управляющие компании, которые не перечислили средства на счета ресурсников, и жителей, которые порой не активно платят за ЖКУ, то сумма и вовсе ужасающая – почти 9 миллиардов рублей. А с начала 2017 года предприятия уже подали 27 исков на сумму более 3 миллиардов рублей. Ответчики – руководители управляющих компаний, которые также как и Макарова, не смогли рассчитаться с долгами. Но разве все они оказываются на скамье подсудимых? И все же не будем недооценивать систему правоохранительных органов. Расследования по многим делам действительно ведутся. И суды тоже были, и уголовные наказания назначены.

Вот примеры: ООО «Октябрьские ЖЭУ». С 2010 по 2013 год компания не доплатила ресурсникам 202 миллиона рублей. Руководитель Григорий Димов был приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Сумма ущерба больше, а наказание меньше.

Ещё один человек, связанный с Октябрьскими ЖЭУ и бывший чиновник – Елена Прибыткова. Следствие по ее делу шло 4 года. Прибыткова признана виновной, но получила отсрочку наказания – до того момента, пока ребёнку не исполнится 14 лет. Как мы уже говорили, матери имеют право на такую поблажку независимо от наличия или отсутствия второго родителя. Суд принял решение, что Елена Прибыткова нужна своему сыну. По нашей информации, сегодня она живёт на Кипре.

По делу ещё одного экс-директора Октябрьского ЖЭУ Виктора Ворошилова тоже вынесено обвинительное заключение. По его вине ресурсники недополучили 356 миллионов рублей. Суд приговорил виновника к двум годам колонии-поселения. Опять – сумма ущерба больше, чем в деле Макаровой, а наказание мягче.

Есть и другие примеры. Председатель ТСЖ «Южное» был обвинен в самоуправстве, из-за которого поставщик энергии недополучил 20 миллионов рублей. Каково же наказание? Штраф в 50 тысяч рублей.

Ещё больше руководителей УК, которые, несмотря на причинённый ущерб, не понесли никакую ответственность и продолжают работать в сфере ЖКХ. Они банкротят одни компании и создают новые, по сути, выходят не просто сухими из воды, но ещё и богатыми.

И конечно, расследовать и привлекать к ответственности за нанесение ущерба, халатность и самоуправство, а уж тем более за хищение, необходимо. Но тогда дела надо заводить массово, а приговоры не должно вызывать недоумение и подозрение в субъективной оценке.

Мы продолжим следить за делом Светланы Макаровой.