СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...

Коллектив котельной 53 в Заозёрске за три года сменил трёх начальников. Расставания не всегда были полюбовными. Но теперь работников заверяют: наконец-то судьба одной из самых проблемных котельных в области решена – её Минобороны передает муниципалитету, муниципалитет – в эксплуатацию компании «Мурмансэнергосбыт». Процесс контролируют на региональном уровне. А коллективу предлагают перейти в штат компании, которая отапливает 70% потребителей региона и обслуживает четыре десятка разных котельных – и угольных, и мазутных.

- «МЭС» - самое большое энергетическое предприятие Мурманской области, и третье место среди всех предприятий региона по своим размерам, - говорит Александр Филиппов, генеральный директор АО «МЭС». – Три тысячи с лишним человек и около 12 млрд рублей оборота. Впереди только компании «Кольская ГМК» и «ФосАгро». Они крупнее и по количеству людей и, естественно, по обороту.

В этом году «Мурманэнергосбыт» пополнится котельной ещё одного военного посёлка – ЗАТО Видяево. Тепло здесь поставлял местный МУП. Однако муниципальные власти говорят открыто: снабжение мазутом предприятию уже не по плечу, собственных источников не хватает.

- Наше МУП «ЖКХ» в долгах как в шелках, - говорит Вячеслав Градов, глава администрации ЗАТО Видяево. - Думаем, как дальше расплачиваться с ними. Поэтому это уже вынужденная мера переходить в акционерное общество «Мурманэнергосбыт», которое возьмет в свои руки нашу котельную. Думаю, что со снабжением топливом уже не будет проблем.

Проблем быть и не должно, подтверждают в «Мурманэнергосбыте». Чтобы бесперебойно отапливать больше половины области, только одного мазута в год требуется 380 тысяч тонн. Топливо приобретают централизованно, а в прошлом году удалось уйти и от посредников в самих закупках. Теперь единственный поставщик компания «Роснефть».

- Надеюсь, что всё будет лучше. По крайней мере, с отопительной системой, с котлами, с оборудованием будет гораздо лучше, - говорит Оксана Барсукова, сотрудник МУПП «ЖКХ». - Появится возможность привести всё в порядок.

Модернизация – ключевое условие. Сегодня обсуждаются детали концессионного соглашения, на основе которого «МЭСу» доверят объекты.

- Концессия – это долгосрочная сдача в аренду котельной и тепловых сетей, а также земли, которая под ними находится, - поясняет Вячеслав Градов, глава администрации ЗАТО Видяево.

Перевод в штат «МЭСа» персонала котельных двух ЗАТО запланирован на осень этого года. Пока же главная задача – подготовить объекты компании к следующей зиме. На большинстве из них до «МЭСа» серьёзных ремонтов не было много лет. Поэтому каждый год энергетики пытаются наверстать упущенное, обновить часть советского наследия.