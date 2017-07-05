СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Теплосчётчик - хорошо или это плохо?

Квитанции за тепловую энергию – всегда с самыми высокими цифрами. Но на Севере без тепла никуда! И все же именно квитанции за тепло чаще всего вызывают вопросы и порой возмущение граждан. Вот, например, спорили в прошлом году, платить ли по факту потребления или 12 месяцев в году. Решение правительства споры пресекло. Впрочем, и довод в пользу того, чтобы платить круглогодично, - серьёзен, ведь иначе зимой счета могут быть просто неподъёмными. Кто-то задаётся вопросом, а зачем же тогда теплосчётчики в домах, если мы платим всё равно 12 месяцев в году? Кто-то так и продолжает считать, что счётчики позволят экономить. А кто-то возмущён цифрами в квитанциях, которые увидел в результате корректировок. Впрочем, что такое корректировки и почему одни в результате их получают экономию, а другие – перед летним отпуском увидели гораздо большую сумму, чем просто ежемесячный платеж, тоже вопрос, в котором мы разберёмся вместе.

В подвале мурманской многоэтажки энергетики навещают подопечного – новый теплосчетчик, установленный специалистами «Мурманэнергосбыта». Правда, счётчик – понятие обобщенное. В отличие от собратьев для воды, газа и света в квартирах, это целый комплекс приборов: электронный вычислитель, датчики температуры, расходомеры… Кстати, расходомеры коммунальщики откручивают и прячут от греха подальше: на работу они не влияют, а вот интерес для сомнительных граждан представляют.

Задача всего этого оборудования – подсчитать, сколько тепла зашло в дом и сколько вышло. Сама теплоэнергия – в воде, нагретой на котельной и отпущенной жителям. Головной мозг всей системы спрятан в сейфе. В большинстве своём за теплосчётчиком следят дистанционно, у компьютеров – он сам связывается с энергетиками по мобильной связи. Проще говоря, высылает показания в смс.

Теплосчетчики – явление не новое. В Мурманской области их устанавливают больше десяти лет. Процесс напоминает эстафету. Первопроходцами выступили муниципалитеты, которые проводили установку за счёт бюджетных средств в рамках программ софинансирования. У одних процесс шёл успешно, у других - буксовал.

Так или иначе, но часть недомонтированных приборов так и не запустили в коммерческий учёт, так и оставили в подвалах десятков домов. Чье это теперь имущество – администрации или жильцов, понять сложно.

Следующее звено – сами жители и их управляющие компании. С появлением 261 федерального закона «Об энергосбережении…», теплосчетчики поставить в домах обязали собственников. Но случаев, когда граждане проявили инициативу – единицы. Поэтому эстафету закон передал теплоснабжающим компаниям. Причём ставить теплосчётчики они должны в домах, куда непосредственно заходят их сети. Поэтому бывают случаи, когда отапливает здание одна компания, а устанавливает приборы учёта другая. Например, в Октябрьском и Первомайском округах Мурманска тепло подает Мурманская ТЭЦ, а оснащает счётчиками АО «МЭС», потому что тепловые сети в его ведении.

Но в рамках закона оприборены будут не все дома. Так, из обследованных домов в Молочном, пригодны для оснащения только три из тридцати одного; в Сафоново – четыре из тридцати, в микрорайоне Росляково Мурманска - семь из тридцать шести. Условия, при которых установка невозможна, чётко прописал законодатель.

Чаще всего дома с низкой тепловой нагрузкой – это двухэтажки и так называемые вставки. Хотя в некоторых приборы учёта давно стоят – они появились как раз в рамках муниципальных программ. Обслуживание теплосчётчика – обязанность управляющих компаний. Но к этому сегодня готов не каждый коммунальщик.

В мурманской пятиэтажке на просп.Кирова Надежда Рулева показывает всё, что осталось от прибора учёта в её доме. О таких как она говорят: образцовый собственник. Потому что разбирается в дебрях ЖКХ. В двухтысячных ей ещё и уговаривать коммунальщиков пришлось, чтобы запустили в работу теплосчётчик. Его установил город. И не зря: дом оказался энергоэффективным, а экономия в расчётах по факту - ежегодной. Правда, направить её на дело благое не удалось.

Управляющая компания давно сменилась. А новая – провела поверку теплосчётчика, и предложила его поменять. К недоумению жильцов, так как нареканий к прибору раньше не было.

Вместо акта – счёт от управляющей компании. 250 тысяч рублей на весь дом - за новый прибор учёта. Платить не стали, правоту в Госжилинспекции отстояли. Но теплосчётчик это вернуть не помогло. Одно утешение, хотя звучит иронично: санкций за неустановку нового прибора не предъявят. А ещё недавно могли: закон предусматривал повышение платы для тех, у кого дом для установки счётчика пригоден, но жители продолжают платить по нормативам.

Закон есть закон, но люди спорят до сих пор: теплосчётчик - хорошо или это плохо? Для кошелька, конечно. Сколько за отопление набежит – не угадаешь. И за этого кота в мешке нужно ещё заплатить. Законодатель ресурсникам поручил лишь установку, а возместить затраты должны жители. Прибор учёта – их собственность. Плата для каждой квартиры разная и вычисляется по формуле. Затраты на установку прибора делят на площадь дома и умножают на метраж квартиры. На метр квадратный – в среднем, сто рублей. Например, с двушки – пять тысяч. Но это для семейного бюджета – не приговор. Оплачивать всю сумму сразу жильцы не обязаны. Счета энергетики предъявляют с учётом рассрочки на пять лет. Итоговая сумма тогда увеличится за счёт ставки рефинансирования. Однако ежемесячные платежи будут очень низкими. На практике многие выбирают «золоту середину» - платят больше, чем при рассрочке, чтобы быстрее рассчитаться и сэкономить.

Другой вопрос, а что изменится после появления счётчика. В первый год – ничего, отвечают коммунальщики. Многие, конечно, хотели бы платить «по факту» каждый месяц. Зимой – побольше, зато летом – по нулям. Но специалисты говорят, ещё неизвестно, насколько приятен под Новый год счёт в десять тысяч рублей и более. Сегодня согласно постановлению правительства Мурманской области, платежи за отопление должны быть одинаковыми все 12 месяцев в году.

В первый год работы прибора собственники платят как и прежде – по нормативу. За это время набегает фактический объём потребления. В конце года энергетики сравнивают: сколько нормативного тепла уже оплачено, а во сколько обошёлся фактический объём. То есть, проводят так называемую корректировку. Дом потребил больше – собственники доплачивают. Сложилась экономия – разовый перерасчёт в пользу жильцов. И такой финал – чаще всего.

Например, жителям семидесяти пяти домов Мурманска и Колы вернули больше двадцати миллионов рублей. Некоторым владельцам квартир – до восьми тысяч. Бывает и больше. В следующий год работы прибора жители рассчитываются «по среднему» - прошлогодний фактический объём энергетики делят на 12 и предъявляют ежемесячно. Потом – снова корректировка и так далее.

Кстати, по этой причине на рынке жилья всё чаще интересуются энергоэффективностью дома. Например, есть ли в нём «умный теплопункт», который позволяет сэкономить тепло. Принцип прост: температуру в доме он регулирует автоматически - в зависимости от погоды за окном. Ни перетопов, ни жалоб на холод в квартирах. Такие теплопункты многие собственники устанавливают за свой счёт. Говорят, окупаются быстро.

Но в большинстве своём жильцы пока погоду в доме не контролируют, просто надеются на минусовой перерасчёт. Везёт не всем. Причин, почему приходится доплачивать – много. Возможно, зима была холоднее предыдущей. Но нередко проблема кроется в качестве обслуживания дома: разбитые окна в подъездах, свищи в подвалах и другие неурядицы. Теперь они приносят не только дискомфорт, но и большие счета за тепло.

Бывают и другие истории – одновременно печальные и поучительные. Как, например, в Мурмашах. Жители дома рассчитывали сэкономить, а в итоге чуть не разорились. Накануне отпусков люди получили квитанции за отопление с корректировками - плюс полтора десятка тысяч к ежемесячной квитанции. Для кого то - месячный заработок. Не мудрено, что первая реакция собственников - возмущение на беспредел коммунальщиков. Глава посёлка Татьяна Баженова тоже стала бить тревогу, люди не смогут расплатиться, скандала не избежать. Давайте разбираться, кто виноват и что делать.

Воскресным вечером двор на улице Тягунова, 1 опустел. Жители пятиэтажки собрались в администрации. Зал битком. На встречу пригласили главного жилищного инспектора. В ходе разбирательства выяснилось, что теплосчётчик стоит в подвале дома с 2014 года. А корректировки не делали все эти годы просто из жалости к людям. Уж слишком большие показания наматывал счётчик. Считали по нормативу, пока кто-то из жителей не написал в ГЖИ жалобу с требованием провести корректировку. Вот в соседнем доме счётчик стоит и люди меньше платят. Итог оказался плачевным. ГЖИ потребовало от «Мурманэнергосбыта» счёт выставить. И цифры всех шокировали: плюс семнадцать – двадцать тысяч за один только 2016 год. А если поднять данные пятнадцатого года, то заплатить придётся ещё больше. И зачем только разбудили спящую собаку.

Первая реакция – счетчик взбесился. Но нет, представители управляющей компании говорят, что он ежегодно проходит сертификацию, да и дом находится в хорошем состоянии.

Но математические расчёты - слабое утешение для домохозяек. Мужчины едва сдерживают эмоции. Им по душе - конспирологическая версия: кто-то хочет навариться на жителях дома № 1 по улице Тягунова. Но, увы, никакой конспирологии: ресурсники топят, дом потребляет, счётчик считает. Жильцы платят.

Споры о температуре в отдельно взятой квартире, размерах тарифа, стоимости мазута и возможности альтернативных способов отопления уже выходят за рамки собрания…

Смириться с тем, что теперь придётся платить по факту - трудно. Остаётся призрачная надежда на неисправность счётчика. Главный жилищный инспектор обещает за месяц разобраться и предлагает встретиться снова. 30 дней для того, чтобы проанализировать показания счётчика и сверить его с метеоусловиями - вполне достаточно. Куда больше уйдёт времени для того, чтобы люди осознали бремя собственности. Утешением могут служить заверения ресурсников: впредь такие сюрпризы не случатся. Платёж будет одинаков из месяца в месяц. Так что можно планировать семейный бюджет.

Платить «по факту» всё-таки придётся. Специалисты говорят: жить по нормативам – это два шага назад. Это значит закрывать глаза на всё. И на реальный расход ресурсов, и на коммунальные проблемы жилфонда. Нет понимания, что дотируем, за что платим и что в этой системе поменять. Нет стимула для модернизации. Теплоэнергетики же сделали для себя свои выводы. Шоковой терапии посредством квитанций населению никто не желает. Особенно гражданам, которые находятся в трудной ситуации и имеют невысокий доход. Они, как и все, могут обратиться в «МЭС» за соглашением о реструктуризации, но если по каким-либо причинам не успеют – потеряют субсидии. Поэтому в компании сегодня обсуждают новую форму квитанций. На случай нетипично высоких корректировок, в ней планируют сразу предусматривать рассрочку. Это избавит жителей от бумажной волокиты. А от необходимости платить не избавить никто не обещает.