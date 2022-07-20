СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Два дня в Териберке, которые потрясли 10,5 тысячи гостей

Териберка – традиционно на два дня летом притягивает к себе любителей вкусной еды, хорошей музыки и истинных ценителей природы. Здесь каждый находит себе отдых по душе.

Териберка – традиционно на два дня летом притягивает к себе любителей вкусной еды, хорошей музыки и истинных ценителей природы. Здесь каждый находит себе отдых по душе. Самый большой фестиваль на краю Земли в этом году собрал более 10 тысяч участников.

Фестиваль «Териберка» в одноименном селе проводят уже в седьмой раз. Здесь каждый находит себе отдых по душе. Увлекательные выставки, площадки поисковиков и реконструкторов, кинопоказы от «Северного характера». «Почта России» представила тематические открытки, которые можно было отправить в любую точку страны. А заполярные мастерицы демонтировали собственные работы. Например, мурманчанка Алла Горковская создает куклы своими руками. В её коллекции есть как сказочные персонажи, так и авторские образы.



Алла Горковская, создатель кукол ручной работы: «Они несут позитив, доброту. Отзывы очень хорошие. Мне всегда нравилось этим заниматься. Есть даже саамочка. Это такая девочка, зовут её Ульна. Я постаралась её сделать традиционной с сумочкой саамской, расшила её бисером».



Любителей активного отдыха ждали на пляже. Здесь можно было покататься на квадроциклах, поплавать на сап-серфе, проехать на катере или поиграть в пляжный волейбол. Вдоль побережья расположили палаточный лагерь, где гости фестиваля жили все дни фестиваля.



Ангелина Дорожкина, гость фестиваля: «Я в первый раз на таком мероприятии. Просто интересно, что здесь происходит и как. Мы проходили мимо сцены. Больше впечатляет пляж. Отлив - очень красиво. Нравится, атмосферно здесь. И смена обстановки всегда полезна».



Александр Бережков, гость фестиваля: «Мы ждем обязательно хедлайнеров «The Hatters». Очень клево пройтись по фудтракам, посмотреть, какую клевую новую еду сегодня привезли. Я четвёртый год подряд сюда езжу, не считая коронавирусного 2020-го. Это просто что-то новое. В Мурманске уже скучно, неинтересно, а сюда классно поехать, посмотреть».



Максим Кривченко, гость фестиваля: «Я в первый раз здесь. Приехал сюда со своими друзьями. Я впечатлён этим размахом, большим количеством людей. В последнее время я такое столпотворение не видел. Мне очень всё нравится».



Большой акцент фестиваля был сделан на Арктической кухне. Здесь для гостей работали фудтраки, в которых угощали блюдами, созданными шеф-поварами из заведений Мурманской области.



Игорь Блискун, шеф-повар ресторана: «Только самое вкусное привозим на каждый фестиваль. У нас свежий гребешок. Подаём его свежим с разными соусами, тартарами. И подаём томленую оленину на картофельной лепёшке. Кстати, картофельная лепешка северного картофеля - нашего».



Виктория Орлова, создатель арктических пельменей: «Мы привезли наши арктические блюда – пельмени с треской и пельмени с олениной. Чтобы каждый, кто приехал в наш прекрасный регион, мог познакомиться с нашими арктическими пельменями. Безусловно, самый необычные пельмени для туристов – пельмени с олениной. Я люблю пельмени – тунец и кальмар – это суши. Если вы нальёте туда соевый соус, у вас реально будут горячие суши».



Попробовать всё – времени было предостаточно. В течение двух дней гости дегустировали разнообразные блюда, приготовленные из локальных продуктов. Для некоторых туристов это было знакомство с местными морепродуктами и ягодами.



Виктория Тарощина, директор музыкального рок-лейбла в Москве: «Я ехала и понимала, что здесь будут такие свежие продукты. А я обожаю их, потому что сама с Дальнего Востока родом. И очень советую это брать, есть, заказывать тоннами себе домой, чтобы это всегда было дома. Очень вкусно».



В рамках фестиваля мастера Арктической кухни подготовили необычную презентацию – «Гастрономический театр». В нём приняли участие повара не только из Мурманской области, но и других арктических регионов России. Все блюда можно отведать не только на фестивале.



Екатерина Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России»: «Они представляют блюда в уличном формате из своих действующих меню. Либо новинки, которые сегодня были представлены, они будут введены. После фестиваля вы эти блюда будете продолжать пробовать на площадках наших ребят».



А на утро второго дня гостей Териберки ждал новый сюрприз – «похмельный» арктический завтрак. Кулинары готовили рыбные супы, чтобы помочь бодро проснуться туристам. Например, Николай Атласов из Якутии приготовил уху из кобяйских карасей.



Николай Атласов, бренд-шеф из республики Саха: «Из севера на север. Но у нас продукты разные. Якутия – 1/5 часть России, 58% арктической территории у неё. Я привёз строганину из чира. Я принёс кобяйских карасей – самых жирных, самых вкусных в мире. Таких нигде нет».



Хедлайнерами фестиваля «Териберка» стали зажигательные стритджипсиалкогохаркорщики «The Hatters». Несмотря на непогоду первого дня праздника, они устроили «пожар» на сцене. А перед выступлением артисты успели прогуляться по Териберке.



Они увидели не только село, но и красоты природного парка, водопады, а также драконьи яйца. Впечатлившись северной природой, «шляпники» посоветовали всем бережно относиться к ней.



Юрий Музыченко, фронтмен группы «The Hatters»: «Нужно по камням, где скалы, сделать деревянные настилы, чтобы люди не ходили по камням, на которых много сотен лет пытается прорасти лишайник и разные растения, которых у вас здесь в изобилии. Мы из Питера и живём рядом с Карелией, а я знаю, вы с Карелией немного в тёрках. Так вот, в Карелии такого изобилия флоры и фауны нет. Сохраните её, и будет вам счастье».



Особое впечатление на «шляпников» произвёл ягель. Не зная названия северного растения, что простительно для гостей региона, артисты были впечатлены, как лишайник украшает наши сопки.



Юрий Музыченко, фронтмен группы «The Hatters»: «Мы побывали за пару месяцев на Камчатке, в Южно-Сахалинске, Абакане – внизу страны. Мы были в Калининграде. Везде своя красота, но у вас особенная. Если есть такая возможность местным жителям сказать, что у вас сопки необычны тем, что на склоне растёт мох, лишайник, какая-то ещё растительность, то здесь по краешку растёт другое растение, которое на несколько тонов светлее. И получается, что у вас такими ступенями все сопки, как будто бы в неоновой подсветке».



За два дня фестиваль «Териберка» посетили более 10,5 тысячи гостей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Часть из них - из других регионов страны и иностранные туристы.



Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня Териберка привлекает много туристов. Наша задача, чтобы она привлекала не только туристов, но и рассказывала о возможностях отдыха в Мурманской области. Люди, даже местные, зачастую этого не знают. Многие впервые приезжают в Териберку».



Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Большинство наших гостей – это наши жители из разных городов. Это здорово, что наши с вами люди чувствуют вкус Арктики, вкус природы. А с точки зрения гостей, мы действительно переворачиваем мир на север. Это очень круто».



Закрыла фестиваль легенда российской трип-рок-сцены Линда. Она исполнила на краю света свои новые песни и главные хиты. Вместе со всеми гостями певица ярко завершила этот двухдневный праздник в Териберке.

