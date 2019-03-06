СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Город- это мы!», или Мончегорск расширяет свои границы

В Мончегорске состоялся V Форум социальных технологий «Город- это мы!», организованный компанией «Норникель». Участники форума вместе с экспертами из разных городов страны обсуждали обустройство общественных пространств. Участие в событии приняли более 300 человек. Все они объединены одной целью: сделать свой муниципалитет лучше.

Ключевая тема нынешнего форума - общественные городские пространства. Среди приглашенных экспертов - известные урбанисты, архитекторы, теоретики и практики из Москвы, Санкт-Петербурга, Урюпинска, Норильска, Мурманской области и других городов России.

«Я сюда пришёл, потому что здесь городское мероприятие, - рассказывает Данил Грызлов, ученик 11 класса мончегорской школы. - У нас они редко проходят, поэтому решил посмотреть, какие здесь люди, что они здесь обсуждают, просто интересно для меня».

Одна из площадок события была посвящена «Диалогу заинтересованных сторон». Это встреча политиков, экологов, представителей промышленности и общественников. Она прошла в формате деловой игры.