СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: испанский хвост заполярного лосося

Не исключено, что прибыль от деятельности ООО «БЛК-Фиш» получает иностранный гражданин. По информации из открытых источников, учредителем и директором компании является Ирина Ширвель. Она же руководит ещё рядом рыбопромышленных компаний. Это у Ирины семейное дело. Её супруг - тоже рыбопромышленник. Правда, в государстве Евросоюза.

Аквакультура в Мурманской области развивается семимильными шагами. Сегодня в регионе работают более 20 компаний, которые выращивают рыбу в садках. В течении года они производят десятки тысяч тонн продукции из рыбы лососевых пород.

В 2023 году, например, Мурманская область стала лидером по производству аквакультуры среди всех регионов страны. Здесь вырастили более 73000 тонн рыбы. Не удивительно, что аквакультурные компании, расположенные в Мурманской области, покрывают потребность в красной рыбе лососевых пород не только на своей территории. Продукция северных ферм по разведению рыбы пользуется спросом и её отправляют на продажу в том числе в другие регионы России.

Но сегодня речь пойдёт об одной конкретной организации, работающей неподалёку от Кольской атомной станции, объекта стратегической важности, снабжающего электроэнергией всю Мурманскую область и часть Карелии. Это общество с ограниченной ответственностью «БЛК-ФИШ». Садки организации расположены в очень удобном месте: на озере Имандра неподалёку от отводного канала Кольской АЭС. Вода там постоянно тёплая, а потому не замерзает даже в самые морозные дни года. А значит и рыбу там без особых проблем и дополнительных усилий можно выращивать круглый год.

Но вот незадача: в 2022 году выяснилось, что работать на этом участке у «БЛК-Фиш» нет никакого права. В документах компании указаны совсем другие координаты. Стало понятно это после того, как сама фирма задним числом решила внести изменения в документы. Сначала обратилась в областное Министерство природы и экологии, а когда получила от ворот поворот - пошла в арбитражный суд.

Георгий Бубнов, юрист: «БЛК-Фиш» обратилось в арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением. Одно исковое заявление у них к Росрыболовству. Второе заявление - к Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области. Фактически, вся суть заявления сводилась к тому, что они требовали привести координаты в соответствие с их фактическим положением хозяйства».

Но и тут - неудача. Суд иск компании отклонил, что неудивительно. Ведь по закону для изменения координат участка необходимо заново выставлять акваторию на торги. «БЛК-Фиш» захотела схитрить и, в итоге, оказалась ни с чем. Ведь своими действиями она фактически подтвердила, что садки установлены в неположенном месте. А тут ещё и прокуратура обратилась в областной суд с требованием признать координаты, указанные в договоре, недействующими. Ну, а как вы хотели, раз уж сами заявляете, что они обозначены неверно?

Георгий Бубнов, юрист: «Указанное заявление было удовлетворено судом. Признан недействующим пункт 539 перечня рыбопромысловых участков, утверждённых в указанном постановлении правительства. Указанное решение суда вступило в силу 3 октября 2023 года».

Казалось бы, на этом история «БЛК-Фиш» должна была закончиться. Ведь, согласно решению областного суда, своего участка у компании больше нет, всё, расторгайте договор. Однако для этого необходима дальнейшая работа прокуратуры. То есть, очередное заявление в суд. На этот раз уже с требованием расторгнуть с «БЛК-Фиш» договор. И вот тут закон забуксовал. По какой-то причине следующий шаг прокуратура делать не захотела.

Георгий Бубнов, юрист: «То есть, как признаны недействующими координаты, так и отказано судом в удовлетворении требований по внесению изменений в существенные условия договора. И, несмотря на это, договор в настоящее время никем не расторгнут. Ни один из органов государственной власти, который каким-либо образом должен осуществлять контроль, либо заключать договор этот, расторгать в данном случае, не обратился ни в суд, ни к стороне расторжения указанного договора».

В чём причина того, что прокуратура остановилась на половине пути - можем только предполагать. Но факт, что в результате закон оказался нарушен. Уже более 4 месяцев на территории Мурманской области работает предприятие аквакультуры, у которого нет собственной акватории. То есть, работать оно по всем законам не имеет права. Тем не менее, прокуратура закрывает на это глаза и будто бы забыла о «БЛК-Фиш», у которого своими же руками аннулировала координаты участка. Полагаем, господам-прокурорам самое время вспомнить о предприятии и закончить начатое, чтобы, наконец, восстановить закон.

Кстати, это не единственное нарушение «БЛК-Фиш», которое, предполагаем, по неким скрытым от нас причинам, компании хотели простить. Напомним о случае, который произошёл в марте прошлого года. Тогда из садков фирмы бесконтрольно ушла форель. Социальные сети и СМИ, которые писали о случившемся, утверждали, что в озере оказались порядка нескольких тонн садковой рыбы. Сама компания о случившемся никуда не сообщала, но слухи всё равно просочились. В результате берега Имандры неподалёку от рыбоводческого хозяйства оккупировали десятки рыбаков-любителей, понадеявшиеся на хороший улов. Благодаря им информация о ЧП попала в СМИ: «Полярные Зори - городок у нас маленький, все друг друга знают, все общаются. Мужики сказали, что буквально вчера на хозяйстве, которое находится на территории Кольской АЭС, ушёл целый садок форели. Кишит прям форелью. Люди таскают вёдрами, мешками».

Прокуратура, напомним, в этом случае молчала до последнего. И вынуждена была провести проверку только после того, как случай получил большой общественный резонанс и не отреагировать было просто нельзя. Факт ухода рыбы из садков подтвердили, однако были ли приняты в связи с этим какие-то санкции в отношении «БЛК-Фиш», нанёсшей серьёзный вред природе Заполярья, неизвестно.

Ещё один момент, на который контролирующий орган, как мы считаем, закрыл глаза - это торговля рыбопродукцией, в том числе осетром и чёрной икрой на территории самого предприятия «БЛК-Фиш». Наш телеканал уже поднимал этот вопрос, когда заметил соответствующие сообщения туристов. Как известно, государство строго контролирует оборот осетрины и чёрной икры в связи с тем, что рыба внесена в Красную книгу, стоит дорого, а браконьеры не дремлют.

Продукция должна иметь соответствующие документы, в которых, в том числе, указывается производитель и координаты участка, на котором рыба выращена. Предоставляют ли соответствующую бумагу сотрудники «БЛК-Фиш»? есть ли у них онлайн-касса, по которой проводятся торговые операции на территории самой фермы? могут ли они в принципе продавать рыбу вне торговых площадок? На эти вопросы мы тоже ответа не получили.

Однако, учитывая, что работала ферма на самовольно занятом участке, предполагаем, что и в сопроводительных документах информация указана ложная. Кстати, как мы сообщали ранее, сейчас никаких участков и координат у «БЛК-Фиш» нет совсем. Но ферма продолжает работать, выращивать рыбу и, полагаем, продавать продукцию из неё. Считаем, что прокуратуре следует проверить, на каких основаниях это происходит.

Георгий Бубнов, юрист: «Возникает интересный вопрос. Поскольку они выращивали аквакультуру с целью продажи, а в рамках действующего законодательства должна быть определённая прослеживаемость товара, который производится, а в данном случае это рыбная продукция, то возникают закономерные вопросы: «Какая продукция и с какого места в озере Имандра, и в озере ли Имандра, поставлялась на рынки сбыта Российской Федерации? Где эта продукция фактически была произведена? Откуда осуществлялся забор проб? Из какого озера, из какого места озера? Какие анализы они предоставляли?»

Кстати, для правоохранительных органов у нас есть ещё один повод к размышлению и реагированию. Не исключено, что прибыль от деятельности ООО «БЛК-Фиш» получает иностранный гражданин. По информации из открытых источников, учредителем и директором компании является Ирина Ширвель. Она же руководит ещё рядом рыбопромышленных компаний. Это у Ирины семейное дело. Её супруг - тоже рыбопромышленник. Правда, в государстве Евросоюза. Хосе Пабло Бакеиро Сотело - член совета директоров крупной испанской компании «Pesquera Vaqueiro S.L.». («Пескера Вакейро С.Л.») Фирма также занимается рыболовством, аквакультурой и оптовой продажей рыбы. При этом семейные узы однажды едва не стоили Ирине Ширвель бизнеса.

Российское правительство крайне негативно относится к аффилированности российского рыбопромышленного бизнеса с иностранными гражданами. Такие компании по закону лишают права на российские квоты на рыбодобычу. А тут на лицо брачный союз двух рыбопромышленных организаций: Ширвель – «РКФ» и Бакеиро – «Pesquera Vaqueiro S.L.». Причём Ширвель ещё и агентский договор с конторой супруга заключила. Это обстоятельство и побудило в 2019 году Федеральную антимонопольную службу и Росрыболовство подать иск о лишении «РКФ» российских квот. В первой инстанции наши госучреждения смогли победить. Но затем Ширвель под предлогом того, что агентский договор не равно аффилированность, решение смогла опротестовать.

Полагаем, суд тогда не видел вот этот журнал, выпущенный по итогу одной из зарубежных рыболовных выставок. В нём на 44 странице Пабло напрямую указан как замдиректора российской компании «РКФ». И в этой должности испанец уж точно имел возможности влиять на политику конторы. Чем не повод заново пересмотреть дело?

Прекрасно понимая, что однажды тайное станет явным, Ирина Ширвель вынуждена была, по сведениям некоторых наших источников, пойти на отчаянный шаг и развелась с испанским мужем. Сам акт о разводе мы обнаружить не смогли. Но даже если наши источники правы и развод состоялся, мы предполагаем, что он был фиктивным, а компании Ширвель до сих пор управляются иностранным гражданином. Это подтверждают регулярные контакты Ирины Ширвель с Пабло Бакеиро, которые продолжаются и сейчас.

Георгий Бубнов, юрист: «Аффилированность у нас с иностранными гражданами рассматривается именно в контексте деятельности. То есть, фактически он хоть и не является учредителем данного общества, но он является супругом учредителя. Может ли он оказывать контроль? Может. Он находится в одной группе лиц с этим лицом.

Вот, например, кадры с рыбопромышленной выставки Росрыболовства прошлого года. За одним столом Ирина Ширвель и Пабло Бакеиро, мило беседуют. А вот фото оттуда же. Бакеиро уже стоит за прилавком компании «БЛК-Фиш», на котором выставлена продукция фирмы: осётр и икра. По-дружески общается с сотрудниками компании. Удивительное влечение испанского рыбопромышленника к русскому бизнесу. Ему в буквальном смысле там будто рыбьим жиром намазано. Не желает ли прокуратура проверить, чем вызвана такая тесная дружба между русским и испанским бизнесом в столь непростые для страны времена, когда остальные европейцы буквально разрывают все контакты с бывшими российскими партнёрами? А вдруг эта благосклонность европейца вызвана тем, что он и сам имеет доход от деятельности российской компании?

Мало аргументов? Вот ещё одно видео, на котором запечатлены всё те же действующие лица. Это уже Хосе Пабло приехал в гости к бывшей супруге госпоже Ширвель в Мурманскую область. И это, несмотря на запрет авиасообщения между Россией и странами Евросоюза. Представляете, сколько усилий необходимо приложить и денег потратить, чтобы через третьи страны попасть из Испании в Россию? Удивительная тяга у Пабло к нашим просторам. Наш человек. А может ему уже не терзаться и подать документы на получение российского гражданства? Тогда и брак опять можно будет заключить, и даже управлять конторами жены на вполне законных основаниях.

Снято видео, кстати, неподалёку от рыбофермы «БЛК-Фиш» на территории, которая принадлежит Кольской атомной станции. Насколько мы знаем, объект охраняется. А Пабло ведёт себя на нём как дома. Не исключаем, что это не первый его визит в наш край. Как рядом с АЭС оказался посторонний, да ещё и гражданин государства, входящего в список недружественных России стран? кто это санкционировал? Это уже вопросы к органам федеральной безопасности. Факт, как говорится, вещь упрямая, с ним не поспоришь.

Не исключаем, что Пабло приехал договариваться о поставке партии осетра и чёрной икры в Испанию. Всё-таки его фирма, помимо рыболовства, занимается ещё и торговлей водными биоресурсами, а испанцы, уверены, тоже не прочь отведать деликатес. Но вот незадача, по всем законам «БЛК-Фиш» сейчас торговать продукцией не может. Получается, зря съездил? Или торговля всё же идёт, причём даже международная? Можем только предполагать.

А вот прокуратура и Федеральная служба безопасности могут проверить и, в случае выявления нарушений, вовремя отреагировать на нарушение российского законодательства. А то как бы не получилось, что пока Россию пытаются давить европейскими санкциями, сами европейцы при помощи аффилированных компаний зарабатывают деньги в России, да ещё и используя незаконно занятые участки акватории наших северных озёр.