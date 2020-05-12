СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Караул! Мы в Белокаменке!

Съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ» отправилась в эпицентр распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области. Это большая стройка на западной стороне Кольского залива. Белокаменка! Данный уголок нашего края стал известным не только жителям нашего региона, но и всем россиянам, интересующимся новостями…

Вот только среди реальных новостных сообщений, появляются и фейковые. Рассказать ужасы, отправить в своём эфире тысячи людей погибать – это называется хайпануть, собрать просмотры, заработать лайки. Так хайпанул известный российский журналист Андрей Караулов. На его канале появилась видеозапись «Ад на земле», в которой рассказы об ужасах Белокаменки. Приводятся слова строителя, который считает, что их отправили умирать, он рассказывает про жизнь в общежитии, забитом людьми под завязку и больными, и здоровыми.

Телеканал «Арктик-ТВ» после просмотра этой ужасающей передачи отправился в Белокаменку, чтобы проверить, а там ли ад на земле. Подробности – в нашем специальном репортаже.

Напомним, в Белокаменке компания «НОВАТЭК» возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - часть проекта «Арктик СПГ-2». На стройке работают около 11 тысяч рабочих из 20 подрядных организаций. Самый крупный подрядчик - компания «Велесстрой». На стройплощадке трудятся около 4 тысяч её сотрудников. И именно в вахтовом городке этой компании, по официальным данным, появился первый на стройке заражённый коронавирусом человек. Сейчас место размещения рабочих «Велесстроя» считается очагом болезни в Белокаменке.

Андрей Караулов в своём видеоматериале на «Ютубе» рассказал о том, в каких ужасных условиях живут строители, как их каждый день подвергают риску заразиться опасным вирусом. Свои выводы журналист основывал на фотографиях, которые гуляют в соцсетях уже несколько недель, а также на рассказе одного из рабочих. Главные претензии строителя, разместившего в соцсетях видео, сводились к тому, что их ввосьмером закрыли в одной комнате вагончика, их не лечат, при этом, якобы, руководства, кроме инженеров, на месте нет никого, а больных людей содержат вместе со здоровыми. Также рабочий сообщил, что из-за введённых ограничений у входа в столовую во время приёма пищи собираются огромные очереди, в которых можно запросто заразиться…

Картинка, которую обрисовал Караулов из своего шикарного особняка в Подмосковье, выглядит действительно неприглядной. Но, забегая вперед, скажем, что нам удалось выяснить, – эти записи были сделаны несколько недель назад.

Наш телеканал к Белокаменке находится гораздо ближе, мы не ведём эфиры с загородных домов и не верим любому, кто решит рассказать ужасы по телефону, мы стараемся проверять информаторов, поэтому пошли на то, чтобы проверить каждое слово и нашего коллеги.

Мы ведём репортаж прямо из эпицентра распространения коронавируса в Заполярье – из вахтового городка, в котором сейчас содержатся рабочие «Велесстроя», чтобы рассказать нашим телезрителям правду.

Но успокоим каждого, кто опасается за здоровье нашей съёмочной группы. Перед поездкой мы приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы как можно лучше обезопасить наших сотрудников. Оператор и корреспондент были одеты в специальные защитные костюмы, перчатки, респираторы и защитные очки. Всю технику после того, как уехали из городка, полностью обеззаразили специальным раствором. Кроме того, нас сопровождал врач-эпидемиолог из Мурманской областной больницы, который подробно объяснял, что можно, а что нельзя делать, чтобы не подвергать себя лишнему риску. Также вместе с нами условия содержания и изоляции рабочих проверили медики из Кольской центральной районной больницы - их выводы мы озвучим в конце репортажа.

Сразу по приезду нашу съёмочную группу встретили специалисты «Велесстроя». Среди них оказался и директор компании по персоналу Максим Глотов. Он, как и другие топ-менеджеры, вопреки рассказам дозвонившегося до Караулова рабочего, находится сейчас на объекте.

Максим Глотов, директор по персоналу компании «Велесстрой»:

- В городке находятся сейчас те люди, у которых были когда-то подтверждённые положительные результаты тестов. Более тысячи из них сегодня уже имеют как минимум два подтверждённых отрицательных теста. Здесь также имеются люди, отнесённые к группе контактных. И большинство из этих людей, мы видим даже по полупустому городку, что они сейчас на работе. Те люди, которые после положительных тестов получают два отрицательных, либо возвращаются к работе, либо сразу, в связи с постановлением Роспотребнадзора, уезжают домой. Те люди, которые никогда не имели положительных результатов теста за всё время тестирования, и у них закончилась вахта, они размещаются в отдельные изолированные общежития и после двухнедельного нахождения там, двух контрольных выездных тестов, дающих отрицательные результаты, также будут покидать площадку для отправки на межвахтовый отдых.

Рабочие, которые никогда не имели положительных тестов, общаются только друг с другом. Гулять по городку им запрещено. Строгого запрета нет, палками здесь никого никуда не загоняют, но местные врачи, нанятые «Велесстроем», такие тут тоже есть, не рекомендуют нарушать данный режим изоляции. Да они и сами не стремятся к этому, понимают серьёзность ситуации и дальше огороженной территории вокруг общежития не ходят. Нарушение карантина может изменить их статус на контактных, тогда о скором отъезде домой можно забыть - снова пойдут тесты, время изоляции обнулится.

Журналистам «Арктик-ТВ» со стопроцентно-здоровыми рабочими поговорить не разрешили. Руководство не хочет подвергать людей риску. Главное – безопасность каждого человека! Зато удалось пообщаться с теми, у кого недавно появились симптомы заболевания: кашель, насморк, температура или другие патологии. Содержат таких сотрудников в специально отведённом под стационар помещении, где они живут по два человека в комнате. Там люди находятся пока проходят тесты. Каждый день их обследует врач. Об этом нам рассказал рабочий из Сербии Бранко Арсеньевич. Застали мы его как раз во время обеда.

Бранко Арсеньевич, кладовщик компании «Велесстрой»:

- Условия содержания здесь какие? Что есть в палате?

- Посмотрите сами. Условия хорошие. Не только тут, но и общага моя такая, как и здесь. Кормят нормально. На стационаре уже третий день. Лекарства дали, выпьем. Сейчас ожидаем момент, когда нас будут отправлять в больницу.

- Как сюда попали? У вас симптомы какие-то появились?

- Нет, шестого мая снимали лёгкие. И там результат такой, что 25 процентов одно лёгкое плохое. А до этого болели и были на больничном около шести дней. Когда симптомы коронавируса были у меня.

- А анализ, что показал?

- Анализ показывал, когда я болел, анализ был отрицательный.

- Вы в палате лежите, еду сюда приносят?

- Сюда, сюда.

- А чем кормят-то?

- Вот, посмотрите, котлеты, рис, салат. Завтрак - сосиски.

Пациентов стационара ежедневно обследуют, смотрят за динамикой. Бранко и его товарища по палате, несмотря на то, что они на здоровье не жалуются, в скором времени отправят в одну из больниц Мурманской области. Там мужчины будут находиться под наблюдением до полного выздоровления. Показал нам рабочий из Сербии и прописанные ему лекарства.

Бранко Арсеньевич, кладовщик компании «Велесстрой»:

- «Амоксилав», «Тамифлю» и «Цефапексин». Это таблетки. У меня нет температуры, я уже болел. Я думаю, что я здоровый. Себя чувствуем так. Но были ситуации, что один день или два - просто потею, а температуры нет. Но тут сёстры, либо доктор, утром и вечером контролируют температуру. Контролируют давление.

Работа у докторов «Велесстроя», про которых рассказывает Бранко, непростая. Они не просто приезжают сюда раз в несколько дней, они в очаге заражения живут. Часть из них сами теперь пациенты своих коллег. Из 9 медиков, которые трудились на территории вахтового городка, сейчас в строю остались трое, а также лаборант и фельдшер. Шестеро - пока изолированы, ждут результатов своих анализов. Круглосуточно в стационаре дежурит фельдшер. Остальные ведут ежедневные приёмы в рабочее время и в зависимости от состояния рабочего решают, изолировать его или нет.

Сергей Голиков, дежурный доктор компании «Велесстрой»:

- На данный момент у нас находятся под динамическим наблюдением порядка 25 человек, именно в этом корпусе, которые ожидают в плановом порядке компьютерную томографию. Ежедневно проводится скрининг, измерение температуры, сатурация, артериальное давление. Как можете сами видеть на заднем плане, слушают. Всё это проводится врачами в две смены. В стационар обращаются люди, приходят на приём к доктору с симптоматикой. Пациенты абсолютно разные. Если есть необходимость, то мы сначала госпитализируем их сюда. Есть у нас блок, где можно оказывать первую помощь. Вызываем скорую и взаимодействуем со всеми лечебными структурами: с МЧС, с Минздравом наладили связь. У нас есть связь со специалистами всех специальностей.

В стационаре есть всё необходимое. Душ для врачей и пациентов, склад, заполненный лекарствами, своя лаборатория и даже несколько аппаратов ИВЛ. Их передали в городок «Велесстроя» на случай возникновения осложнений у пациентов, чтобы экстренно оказывать помощь. Пока пользоваться ими не пришлось ни разу, рассказали нам.

Коридор и кабинет врачей стационара обеспечены специальными обеззараживающими воздух светильниками. Пациенты не пересекаются. Гулять им разрешают максимум по коридору до кабинета к врачу, так как лежат здесь и с другими проблемами. Роман Гаврилов, например, лечится от гипертонии. Мужчина уже хорошо себя чувствует и после того, как выпишут, планирует уезжать домой, в Псковскую область.

Роман Гаврилов, водитель компании «Велесстрой»:

- Условия хорошие, подлечили, давление нормальное. Томографию сделали, кардиограмму. Всё таблетки выдаются, хорошее отношение, питание.

- Вы один в палате или вас двое?

- Один. Никого не подселяют, потому что нет у меня ни воспаления, ничего. Ещё несколько недель назад, рассказывают инженеры «Велесстроя», у жителей вахтового городка проблемы с давлением возникали чаще. Люди сильно переживали из-за разделения на зоны. В «зелёной» находились здоровые, в «оранжевой» - ожидающие результата тестов, а в «красной» - те, кто болеет коронавирусом. Зоны друг от друга отделяли сеткой рабицей, положение было практически военным. Рабочие из-за такого «лагерного» порядка на фоне стресса попадали в стационар из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Последнее постановление Роспотребнадзора разделение лагеря на зоны отменило. Чтобы болезнь не распространялась по всей стройке, городок подрядной организации от остальных отделили полностью. Свободно войти и выйти из него не получится. Сделано это для того, чтобы обезопасить других рабочих на стройке «НОВАТЭК». Да и внутри стало спокойней. Теперь те, у кого нет никаких противопоказаний, свободно ходят по территории, посещают спортплощадку и на спортивном поле периодически гоняют в футбол. Полностью ограничено передвижение только тех, кто болеет, в том числе коронавирусом, для таких сделали специальный изолятор. Отдельно живут и здоровые, которые собираются уезжать домой. Под замком сидят только те, кто болеет, в том числе коронавирусом. Для них сделали специальный изолятор.

Жалобы на давление у сотрудников тоже резко сократились. К тому же исчезли причины волноваться из-за слишком тесного размещения в общежитиях. После строительства трёх дополнительных корпусов, людей из переполненных блоков расселили. Теперь в комнате живут от одного до трёх человек. Машинист крана Михаил Акулич, например, делит помещение с двумя коллегами.

Михаил Акулич, машинист крана компании «Велесстрой»:

- Всё меняется. По человечески всё, как положено.

- Сколько вас в комнате живёт?

- Сейчас трое, двое на работе.

- То есть, три человека?

- Три человека. Всё чистенько, всё дезинфицируется. Комната моется.

Постельное бельё в общежитиях регулярно меняют. Простыни, наволочки, пододеяльники - всё проходит через прачечную. Там их стирают с добавлением обеззараживающего раствора. Бельё из изоляторов для больных отправляют в Мурманск, на прожарку, чтобы убить вирус наверняка. Расселение, убытие домой и другие бытовые вопросы решаются через хозотдел. Несмотря на то, что журналисты «Арктик-ТВ» съёмки в городке проводили в праздничный день - 9 Мая, все сотрудники находились на местах. Работа продолжается даже в праздники. Водитель Александр Вахрушев, например, зашёл сюда, чтобы подписать путевые листы.

Александр Вахрушев, водитель компании «Велесстрой»:

- Руководство говорит, что людей сильно напрягало разделение городка на зоны: «красная», «зелёная», «оранжевая». Сейчас заборы убрали, легче стало?

- Ну, по крайней мере, по работе - да. А я не замечал, потому что тоже был неделю в карантине. Поэтому этих зон не заметил. А после уже и проезды, и проходы разгородили, стало полегче.

- А неделю в карантине почему были? Симптомы появились какие-то?

- Ну, симптомы, да.

- Не подтвердились?

- Нет.

Как в карантине-то неделю провели?

- Отдохнул.

В соседнем помещении работает круглосуточная «горячая линия». Несколько сотрудников компании здесь дежурят на телефонах, пытаются побороть информационный голод коллег. Если у кого-нибудь из рабочих возникают вопросы, то здесь на них подробно ответят. А вопросы возникают. В период пика заболеваемости каждый день ребятам приходилось принимать до шестисот звонков. Сейчас некоторые рабочие уехали, вопросов стало меньше.

Вот запись одного такого диалога по «горячей линии»:

- За второе число у вас положительный результат. Да не за что.

За пятое число - отрицательный и за 28-е тоже отрицательный. Всё, вот тестирование больше не будет проводиться вам. Всё, не за что, до свидания.

Помимо результатов анализов интересует жителей очага коронавируса в Белокаменке, как будет оплачиваться работа на карантине и когда отпустят рабочих по домам. Также на «линию» звонят родственники находящихся здесь людей. Многие переживают и нервничают, особенно в условиях создаваемой в соцсетях истерии и недостатка правдивой информации. Однако сотрудники «горячей линии» терпеливо раз за разом объясняют положение дел звонящим, успокаивают и самих рабочих, и их домашних.

Илья Дворников, специалист по охране труда компании «Велесстрой-монтаж»:

- Конечно, переживают, спрашивают, какой алгоритм, когда у них будет следующее тестирование. Часто задаваемый вопрос, как у нас тут, что происходит. Будет ли оплачиваться, в каких условиях они проходят карантин. Ну, на все вопросы, которые задают родственники, отвечаем, все вызовы принимаем.

- Насколько эти беседы напряженно проходят?

- Довольно напряженно. Все люди разные. Не каждый человек понимает с первого раза. Но мы максимально открыто рассказываем, так как оно здесь есть.

- Дозвониться-то до вас легко?

- Постоянно работает вторая линия. У нас два телефона постоянно: один звонок заканчивается, принимается второй звонок.

Не могли журналисты «Арктик-ТВ» не посетить и столовую. Ведь больше всего жалоб в соцсетях от ряда работников «Велесстроя» и их родственников поступало на очереди. С началом эпидемии руководство вынуждены было ограничить количество посетителей в столовую за один заход. Пускают по 15 человек, остальные ждут своей очереди. Пока те поедят, потом заходят следующие. Такая система якобы вызывала столпотворение на входе, увеличивая риск рабочих заразиться. Об этом говорил и Андрей Караулов в своём видеоматериале. И действительно, как объяснили журналисты «Арктик-ТВ», сначала проблема была. Но сейчас все привыкли к новому графику, поэтому подходят сюда по спискам, проходят через турникет, едят и уходят. За длинные столы сажают по двое - по одному с каждого конца. Чтобы сделать оптимальный график даже подсчитывали, сколько в среднем у каждой группы работников уходит на приём пищи. Получилось - 6-7 минут.

Ольга Семакова, руководитель группы питания компании «Велесстрой»:

- Столовая работает с полшестого утра до 15 минут девятого. Мы продлили, время работы, чтобы все люди прошли. Обед с полдвенадцатого до двух часов. И ужин - с без пятнадцати шесть до пол девятого. Очереди нет. У нас тут системная программа «турникет», которая запускает людей согласно графику.

- Люди-то не возмущаются?

- Нет, люди относятся с пониманием и понимают, что это в целях сохранения здоровья.

Столовых в городке, кстати, две. И меню у них совсем не рядовое. По словам, Ольги Семаковой, на обед, например, предлагают на выбор три мясных блюда, три салата и два супа. Также и на ужин. Только вместо супа предлагают выбор из трёх гарниров. На завтрак - каша, сыр, масло и колбаса. Напитки - чай и кофе. Всегда - фрукты.

Во время визита тележурналистов, например, на кухне варили манты и, судя по запаху, который пробивался даже через респиратор, пекли свежий хлеб. Понаблюдать за процессом нас, конечно же, не пустили, но предоставили возможность провести съёмку через открытую дверь из коридора.

Есть на территории городка и временные специалисты. Они трудятся, например, в зоне забора анализов. Под неё переоборудовали спортивный зал. В помещении теперь стоят парты, на которых разложены пакеты со штрихкодами. Здесь берут пробы на коронавирус. Проверяют каждого. Перед входом - обязательный замер температуры. Несут вахту здесь сотрудники медицинской лаборатории «Архимед». Отсюда анализы отправляют в Москву. Обратно приходит окончательный результат. Процесс от забора проб до оглашения вердикта занимает два дня, не считая день, когда анализ взяли.

Татьяна Филатова, сотрудник медицинской лаборатории «Архимед»:

- Заходит обследуемый, садится на стул. У него в руках пакетик со штрихкодом. Вот ребята ему клеят на пакет штрихкод. Присаживается. Мазочек берётся. Сотрудник медицинский обрабатывает руки, мазочек берётся из зева и из носа - специальными тубферами стерильными. Отдельный тубфер для зева, для носа. Содержимое мазка помещается в пробирку с транспортной средой. Пробирка с транспортной средой обрабатывается деконтеминирующим раствором и помещается в пакетик. Затем анализ отправляется в лабораторию для исследования.

Несмотря на то, что в компании «Велесстрой» сейчас много времени уходит на проверку сотрудников и работу с медиками, производственный процесс на площадке не останавливается. Каждый день рабочие отправляются на стройку. Правда, выходит на работу лишь 60% персонала. Остальные 40% - либо изолированы по болезни, либо ждут отправку домой, а пока тоже сидят в изоляции. На стройку рабочих отвозят на автобусе. Техника дезинфицируется, а рабочие в ожидании транспорта обязательно соблюдают социальную дистанцию в полтора метра. Каждому выдают уже ставшие обыденностью, как строительная каска, маску и перчатки.

Сергей Куницын, руководитель объекта:

- Конечно, темпы немного снизились, но работа продолжается. И работаем согласно графиков, поэтому, конечно, есть сложности. В целом прогресс есть.

- В дальнейшем-то, какие прогнозы? Будет снижаться количество выходящих на работу? Насколько я знаю, рабочих сильно беспокоит тема заработков, особенно тех, кто сидит на карантине. Как оплата работ производится?

- Оплата работ производится в полном объёме заработной платы. То есть, не важно, кто сидит на карантине или выходит на стройку. Люди получают зарплату полностью.

Как мы рассказывали в самом начале, с журналистами в вахтовый городок «Велесстроя» приехали и медицинские специалисты Кольской центральной районной больницы. Пока мы разговаривали с людьми, они с точки зрения профессионалов оценили принятые «Велесстроем» меры против эпидемии. Врачи из Колы курируют этот очаг эпидемии в регионе с самого начала. Сперва они просто приезжали на вызовы, чтобы забирать редких больных, которым по показаниям нужна была госпитализация и регулярно консультировали медиков по скайпу. Теперь «тяжёлых» больных на территории городка практически нет. Но бригада скорой помощи из Кольской ЦРБ тут всё равно дежурит - на всякий случай.

Ирина Комарова, заместитель главного врача по амбулаторно-клинической работе Кольской ЦРБ:

- На сегодняшний день условия для нахождения, условия для лечения здесь созданы. Пациенты, которые положительные, им есть куда обратиться сейчас. Здесь есть медпункт, куда прибыли доктора, фельдшера, которые обслуживают их. У нас есть свой координатор здесь, фельдшер, который формирует госпитализацию, чтобы отсюда могли выехать рабочие. Пациенты направляются в госпиталь аэромобильный, которые с положительным тестом. Заранее формируется список. Госпиталь МЧС.

- А взаимодействие как осуществляется с госпиталем МЧС?

- Нам подают списки в госпиталь, они утром, посменно, приезжают. Проводится компьютерная томография на выявление ковидной пневмонии, ЭКГ и кому необходимо УЗИ.

Как видите, никакого «ада», как красочно рассказывал Андрей Караулов, на территории вахтового городка мы не нашли. Народных бунтов и волнений - тоже. Каждый рабочий, с которым мы поговорили, утверждал: сейчас здесь всё нормально. Радует то, что за последние сутки выявлено всего 5 новых случаев заражения в Белокаменке. Это намного ниже, чем прежние цифры. А значит, принимаемые меры дают нужный результат.

Кстати, в ночь на 9 мая отправились домой ещё 177 вахтовиков. Таким образом, общее количество здоровых рабочих, покинувших вахтовый городок со времени начала эпидемии, составляет уже более 500 человек.