СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Кольский БАМ»

Железная дорога всегда была тесно связана с жизнью Мурманска - она ровесница нашего города-героя. Именно с железной дороги началась история столицы Заполярья. Сегодня, вспомнив историю железной дороги Севера, редакция «Арктик-ТВ» расскажет о чрезвычайном происшествии, которое отрезало Мурманск от железнодорожного сообщения со страной и о грандиозной работе, которую выполнили специалисты за считанные дни.

Первым грузом, который принял будущий мурманский порт в 1915 году, стали рельсы. В ноябре 1916 года, почти через месяц после того, как Мурманск получил официальный статус города, произошла стыковка последнего участка магистрали, соединившей южную и северную части Кольского полуострова. Железнодорожным путём прибывали в Кольское Заполярье строители города, люди, которые жили здесь и творили историю. По железной же дороге сюда поставляли необходимые городу грузы. Как военные, для снабжения войск, участвующих в Первой мировой войне, так и гражданские. Железная дорога была кормилицей и единственной связью мурманчан с материком. Для сравнения, решение о строительстве первой автодороги, связывающей Мурманск с Большой землёй было принято в 1958 году. И только к 1976 году строительство завершилось. До сих пор железная дорога играет важную роль в жизни Мурманска. По ней в город доставляют грузы необходимые для жизни столицы Заполярья и деятельности крупных компаний. По экономической и стратегической значимости Октябрьскую железную дорогу можно сравнить с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), давшей России железнодорожный выход к Тихому океану и способствующей развитию регионам в восточной части страны.

Однако 1 июня железнодорожная связь с Мурманском прервалась. В Кольском районе рухнул мост, по которому поезда пересекали реку Кола. Первоначальной версией обрушения моста стал паводок. Накануне одну из опор конструкции сильно перекосило. Её пытались укрепить, но безуспешно. В итоге два пролёта важного инженерного сооружения оказались в воде. Некоторое время спустя комиссия по расследованию происшествия версию с паводком отвергла.

Анастасия Бров, старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по взаимодействию со СМИ: «Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. 1 июня 2020 года обрушился пролёт железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. При обрушении никто не пострадал. Следователями незамедлительно был осуществлён выезд на место происшествия и произведён осмотр территории. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павла Выменца».

К счастью, никто не пострадал. Мурманск, тем не менее, оказался отрезанным от железнодорожного сообщения со страной. Пассажирооборот восстановить удалось быстро - людей от мурманского вокзала теперь возят автобусами до станции Выходной. На поезда их сажают там. Для этих целей в посёлке за несколько дней оборудовали удобный перрон, установили туалеты, временный модульный зал ожидания и пункт оказания первой помощи.

Александр Метёлкин, начальник железнодорожного вокзала «Мурманск»: «В сложившейся ситуации сейчас отправление и прибытие пассажиров железнодорожными поездами происходит по станции Выходной. С вокзального комплекса Мурманск пассажиры отправляются специальными автобусами. Отправление происходит в момент расписания отправления железнодорожного состава. Организованно и спокойно ведутся трансляции, объявления. Сотрудники вокзала участвуют при посадке. До последнего пассажира заполнили автобусы, посмотрели, отправили автобусы. По станции Выходной также специальная команда, организованная нашим штабом, встречает людей и распределяет по вагонам. Пока жалоб и нареканий от людей не поступало. Также оказываем содействия пассажирам из маломобильных групп населения. Вот пока работаем в таком режиме».

В таком режиме железнодорожникам трудиться предстоит до тех пор, пока не восстановят мост. Эти работы сейчас ведутся, но точные сроки пока не известны. Место ЧП посетил и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Вместе с губернатором Мурманской области он осмотрел рухнувший мост, а также побывал на станции Выходной и проверил, как проходит встреча прибывающих и посадка людей на отбывающие поезда.

Олег Белозёров, председатель правления ОАО «РЖД»: «Прежде всего, сейчас, необходимо восстановить движение. Движение будет восстановлено. Прежде всего, мы срок видим для себя - 23 июня. Для этого необходимо провести, в том числе необходимые работы по проекту «Мурманский транспортный узел». Они тоже очень сложные. И здесь во взаимодействии с региональными властями, с Водоканалом, необходимо произвести буровзрывные работы, работы по укладке полотна. Более того, движение транспорта, железной дороги пойдёт по малоинтенсивной ветке, но пойдёт недалеко от городской застройки. И сейчас мы с коллегами будем решать, как предпринять все усилия, чтобы минимизировать для жителей города потери от сложившейся ситуации. Важно не только восстановить движение, но и на первом этапе дать возможность полностью осуществлять перевозку, в том числе и в порт, которая была до обрушения моста. Это будет следующий этап, который мы наметили для себя - в начале октября сдать и восстановить движение по новому мосту, тогда полностью движение будет восстановлено».

Железная дорога для Мурманска не только обеспечивает возможность горожан уехать в отпуск и вернуться обратно. Фактически - это дорога жизни. По ней в город доставляют мазут для котельных, газ и даже некоторые продуктовые товары для крупных сетевых магазинов. В вагонах сюда едет и уголь, который Мурманский морской торговый порт потом перегружает на суда и отправляет дальше в пункты назначения. Длительное отсутствие железнодорожной связи могло бы ударить и по экономике крупных компаний, работающих на территории города. Ведь фурами привезти необходимое количество попросту нереально. Ситуация требовала немедленного решения! Чтобы оперативно возобновить движение грузовых составов в Мурманск, губернатор региона принял решение временно использовать для этих целей строящуюся ветку Мурманского транспортного узла. Ряд совещаний проходили на самом высоком уровне.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Весь тот план, который свёрстан, который акцептован на совещании с участием руководителя РЖД и заместителя министра транспорта, выполняется, поэтому никаких сдвижек, срывов нет. Все работают, все мобилизованы. И строители, и подрядчики привлечены, в том числе наши коллеги военные к этим работам. Поэтому всё пока идёт в плане. Очень надеюсь, что та мобилизация, которую мы сегодня создали, активная работа всех участников процесса, РЖД, наших строителей, которые МТУ строят, позволят нам в установленный срок проложить необходимое количество железной дороги, запустить движение поездов в те сроки, о которых договорились».

Чтобы успеть к назначенному времени, прокладывать новую ветку начали в ускоренном режиме. Все задействованные в строительстве структуры работали круглосуточно, благо наступивший полярный день эту задачу облегчил. Сотрудники генерального подрядчика при помощи тяжёлой техники военных готовили насыпь, следом работники РЖД сразу же укладывали рельсы. Перерывы - только на обед и пересменку.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мобилизованы все силы и средства. Железная дорога здесь должна была пройти и так. Часть этого железнодорожного пути - это перспективный путь, который уходит на Мурманский транспортный узел, на Лавну, по этой части планировалось дальше, что пойдут поезда с углём».

К работе подключились и другие структуры, ведь стояла задача губернатора – максимально мобилизоваться, приложить все необходимые усилия. Например, на пути будущей железной дороги оказалась теплотрасса компании «МЭС», по которой зимой в Молочный подаётся отопление. Её пришлось срочно переносить. Раньше линия была полностью воздушная - изолированные трубы шли над землёй. Чтобы она не мешала будущей железнодорожной линии, теплотрассу пустили под землёй.

Анна Малахова, пресс-секретарь АО «МЭС»: «Сейчас, по сути, подрядная организация, которая отвечает за строительство железнодорожной новой ветки, проводит все подготовительные работы для того, чтобы этот путь проложить. В частности, вы видите, проводится отсыпка, но важно сегодня данной подрядной организации устранить те препятствия, которые мешают прокладывать дорогу. Одним из этих препятствий является тепловая воздушная трасса, она принадлежит компании АО «МЭС», она изначально была здесь проложена. Но вот в связи с новым проектом принято решение о её переносе. Что делает подрядная организация. Она уже проложила подземную трубу, подвела к ней тепловые сети от основной магистральной линии, а вот этот участок, который идёт поверху протяжённостью около 50 метров , должен быть отрезан. Весь день велись подготовительные работы к тестовому испытанию. В данный момент от магистральной сети посёлка Молочный уже подаётся отопление, подаётся теплоноситель в новую трубу, а энергетики вместе с подрядной организацией наблюдают, всё ли корректно работает, потому что при завершении успешном тестовых испытаний данный отрезок воздушной теплотрассы будет отрезан».

Далее за трубой - тоже непростые участки. Сначала - гигантская лужа, которую перед сооружением насыпи необходимо было осушить. Для этого вдоль будущих путей рабочие выкопали водоотводную канаву. А затем - ещё одни трубы. На этот раз принадлежащие компании «Мурманскводоканал». Это - часть водовода, который снабжает город Мурманск питьевой водой. Его тоже предстояло перенести на новое место. Благо, что проект для этого был подготовлен заранее. Ресурсоснабжающая организация планировала в будущем заменить две задвижки старого водовода и в данном случае сработала очень оперативно, совместив свои работы с прокладкой железнодорожных путей.

Игорь Трофимов, начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нетиповая работа, очень большой размер задвижки. Вес по 4650 килограммов . Соответственно, нет стандартных решений для водопроводов таких диаметров. Опять же, задвижка 1000 миллиметров , водопровод 1200 миллиметров . Соответственно нужны переходные фланцы, всё это нужно состыковать, полностью обварить, чтобы это было герметично, чтобы в последующем пройти ультразвуковой контроль всех сварных швов. Задвижка старая у нас в рабочем состоянии. Не было смысла переносить работы на несколько лет в будущее, если сейчас производится отключение водовода, так как само по себе отключение водовода достаточно дорогостоящее. Сложности по работам связаны с тем, что полностью вскрыть надо было грунт, убрать плиты покрытия, только после этого можно было приступить. Не знали состояние задвижки. А провести ревизию такой задвижки на месте не представляется возможным из-за очень большого веса и размеров, поэтому приняли решение о замене».

Процедура прошла быстро и безболезненно. Пока трубы откапывали, резали и ставили новые, город переключили на резервное снабжение из озера Большого и реки Кола. Причём сделали это так аккуратно, что мурманчане перемен не заметили. Новые задвижки тоже поставили на место. Старые, к слову, без ремонта прослужили 34 года.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Водоканал»: «Работы по перекладке все закончены. Сам водовод в пятницу был заполнен, опрессован давлением 3,5 килограмма, соответственно находится в рабочем состоянии и готов к работе. На сегодняшний день задвижки с двух сторон закрыты, этот участок перекрыт, сам водовод в снабжении города не участвует. Фактически идёт снабжение по другим линиям. Вопросов в городе никаких нет, мы за этим смотрим постоянно. Сейчас давление в водоводе 0,5 килограмма. Снизили специально, если будет какой-то разрыв от взрыва, чтобы не было очень уж громадного фонтана».

Такая осторожность - не чрезмерная. Неподалёку с трубой сапёры заложили почти 4 тонны взрывчатки на глубину от 7 до 8 метров . Готовились и сверлили шурфы трое суток. А для бурения применяли, в том числе и новейшие бурильно-ударные машины БУМ-2. На время взрывных работ оцепили всю территорию в радиусе километра от эпицентра. Разлёт только крупных булыжников по прогнозам мог составить около 500 метров .

Взрыв вышел мощный, но аккуратный. Кроме гула, напоминающего далёкий гром, лёгкой дрожи земли и облака пыли, которое сразу же отнесло ветром, со стороны других эффектов видно не было. А вот на месте подрыва вся мощь тротила заметна невооруженным глазом. Из земли вывернуло тонны породы. Монолитная скала превратилась в груду каменных осколков. А водопровод устоял. Ни фонтанов, ни трещин так и не появилось. Сказалось мастерство работников «Мурманскводоканала», качественно проложивших и укрывших трубы, и подрывников, грамотно организовавших взрыв. Затем - рутинная работа. Обломки скалы предстоит вывезти. На их месте сделать насыпь, на неё положить рельсы.

Кстати, взрывы на строительстве железной дороги звучали не один раз. Дважды устанавливали заряды неподалёку от водовода. Все – с ювелирной точностью. Максимально безопасно и для людей, и для инфраструктуры. Ни один из них никакого вреда не принёс. Дело в том, что и заряды устанавливали специальные, рассчитанные на то, чтобы вызвать как можно больше разрушений в эпицентре, но как можно меньше в окрестностях. Например, вот один из эпизодов взрывных работ. Картинка снята как раз неподалёку от мурманского водовода. На ней видно, как аккуратно осуществлён сам подрыв. Скала – серая масса - взрывается на всём протяжении, огромные куски взлетают вверх. Трубы лежат чуть правее, буквально в нескольких метрах, рядом с грунтовой дорогой. И уже там – никаких последствий не видно.

Ещё раз подрыв твёрдой породы проводили неподалёку от дороги из Колы в Мурмаши, рядом с тоннелем. На время работ автомобильную трассу перекрывали. И тоже – максимально аккуратно. И тоннель, и автодорога остались целыми.

Для того чтобы вернуть в Мурманск составы с мазутом для котельных и прочими жизненно необходимыми грузами, рабочим гигантской стройки необходимо проложить 5,7 километра путей. Быстро сделать это было бы практически невозможно без буквально титанических усилий генерального подрядчика строительства МТУ – «Ямалтрансстроя». Именно эта компания руководила работами и организовывала взаимодействие всех участвовавших в строительстве структур. Её сотрудники зачастую оказывались на самых сложных участках проекта, выполняли задачу безукоризненно точно и в срок. Генеральный директор Игорь Нак буквально жил на стройке. Присутствовал на подрывных работах, следил за тем, как укладываются пути, наблюдал за работой по переносу теплотрассы. Во время перекладки водопровода нам удалось записать с ним интервью.

Игорь Нак, генеральный директор АО «Ямалтрансстрой»: «Мы решаем одну большую и очень нужную для Мурманской области задачу. Мы в течении 23 календарных дней обязаны открыть рабочее движение поездов через блокпост 9-й километр, через станцию Мурмаши, через существующий железнодорожный мост, который пересекает реку Кола, и запустить движение в город Мурманск. В рамках этой задачи, мы сейчас находимся как раз на переносе существующего водовода. По сути, он уже осуществлён. Поскольку основные работы уже выполнены. И мы перешли к фазе, когда наши коллеги уже, которые обеспечивают город Мурманск замечательной, я вот очень люблю вашу воду, водой, они приступили к тем мероприятиям, которые им необходимо выполнить. Я думаю, что 23-е число, которое поставлено в общий директивный план, оно будет выполнено, и задача, которая касается обеспечения города водой, она тоже будет решена. Я на это очень надеюсь».

Участок через Колу, несмотря на то, что там рельсы есть, тоже не из простых. Железная дорога идёт между домами. Длинные грузовые составы, которые пойдут здесь, могут доставить неудобство жителям города.

Василий Рябков, представитель службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги: «Октябрьская железная дорога просит жителей города Кола и посёлка Молочный с пониманием отнестись к тому, что в ближайшее время, после запуска нового строящегося участка, по территории данных населённых пунктов будет осуществляться пропуск большого количества поездов. На сегодняшний момент данный маршрут является единственной возможностью обеспечить грузами первой необходимости население и предприятия Мурманска и Североморска. В том числе и города Колы. Поэтому к данному вопросу надо отнестись с пониманием. Железнодорожники делают всё возможное для того, чтобы минимизировать неудобства. Максимально быстро возобновить работу железной дороги в полном объёме. При этом железная дорога призывает всех жителей Колы и посёлка Молочный неукоснительно соблюдать правила личной безопасности при приближении к железнодорожным путям, при пересечении железнодорожных переездов, при подходе к железной дороге быть максимально внимательными. Особое внимание уделять детям, и категорически не допускать безнадзорного времяпровождения детей в опасной близости от железной дороги».

Чтобы нивелировать опасность для горожан - вдоль путей планируют установить специальные заборы. Они предотвратят возможные желания детей перебегать железную дорогу в неположенных местах. Для пешеходов обещают организовать два оборудованных перехода через железку. А автомобилям спецслужб, чтобы те вовремя прибывали на вызовы, разрешат пересекать пути по упрощённому режиму. Например, машины скорой смогут проезжать железную дорогу на запрещающий сигнал светофора, если поезда в прямой видимости нет. Серьёзная подготовка и проработка схемы движения необходима. В сутки через Колу будут проходить 32 состава: 16 в одну сторону и 16 - в другую. Сейчас проезжают 2 поезда раз в двое суток.

Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги: «По техническому паспорту этого переезда здесь должно проходить в сутки 30 тысяч автомобилей. Мы специально с правительством Мурманской области сделали уникальный проект - синхронизировали автомобильные светофоры с переездной сигнализацией, со светофорами переездной сигнализации. Поэтому я думаю, что трафик автомобильный на движение поездов сильно не должен повлиять. Мы это всё постарались предусмотреть».

Открыть новую ветку планировалось 23 июня. Но справились быстрее. Вся операция по возвращению Мурманску железнодорожного сообщения заняла ровно 19 дней. Несмотря на то, что многие местные телеграмм-каналы и злые языки в успех не верили и обвиняли во всех бедах правительство Мурманской области и лично Андрея Чибиса, губернатор возникшую проблему решил. Он не только оперативно отреагировал на обрушение моста, уже на следующий день, организовав отправку людей поездами со станции Выходной, но и лично следил за строительством объездной железной дороги. Глава региона прекрасно осознавал, какими потерями для бюджета может обернуться длительная остановка грузового железнодорожного сообщения и остановка работы крупных налогоплательщиков, и смог донести это до остальных. Более того, губернатор региона Андрей Чибис, понимая, чем сложившаяся ситуация грозит крупный предприятиям региона, ввёл режим ЧС. Ведь грузы для больших компаний, таких как «Норникель» или «Мурманский морской торговый порт», поставляют в Мурманск именно по железной дороге. Благодаря режиму ЧС пострадавшим компаниям помогут из средств федерального центра, потери будут субсидированы.

И вот важное событие – вечером 19 июня первый состав пошёл по новой линии через Мурмаши и Колу. В кабине локомотива по новой ветке вместе с машинистом проехали губернатор Мурманской области и глава Октябрьской железной дороги. Этот первый после обрушения моста поезд следовал со скоростью 40 километров в час. Таковы правила безопасности для новой ветки. После обкатки путей скорость на участке будет на 20 километров в час выше.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Железная дорога готова. Составы уже сегодня, мы сейчас его увидим, пойдут. Всё сделано в рекордно короткие сроки. С момента принятия решения – 18 дней. На 4 дня раньше запланированного срока. Более того, в этот срок вошло то, что раньше не входило. Мы принимали решение на штабе, заменён в Коле и проложен бесшовный путь для того, чтобы как можно меньше неудобств доставлять жителям тех домов, мимо которых пойдут составы. Параллельно с этим запущена работа по новому мосту, и в начале октября этот мост должен быть на месте. И тогда здесь прекратится движение».

Изначально планировалось, что объездной путь будут использовать только грузовые составы. Однако на открытии железной дороги Андрей Чибис уточнил, что некоторые пассажирские поезда также будут заходить в Мурманск. Первый из них прибыл на вокзал 24 июня. В основном это будут поезда на юг, на них северяне отправятся на отдых. В том числе до Мурманска пропустят три детских поезда для отправки юных северян в детские лагеря: 29, 30 и 31 июня. Остальные же составы до восстановления моста над рекой Кола продолжат отбывать от станции Выходной.