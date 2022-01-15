СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Короли рекламных мест

Кто владеет информацией – владеет миром. Легендарный афоризм не теряет свой смысл и в настоящее время. А чем владеет тот, кто может эту информацию предоставлять, кто единолично решает, чья реклама или предвыборная программа займёт выгодное место на городских баннерах, кто с помощью связей среди городских депутатов стал практически монополистом? Правильно, он владеет деньгами. И очень не хочет потерять свою кормушку. В нашем специальном репортаже речь пойдёт об известной в городе личности – депутате и бизнесмене Игоре Мораре и компании со звучным именем «Пропаганда Колокол».

Наружная реклама в Мурманской области - дело денежное. Особенно, если учесть, что через баннеры на домах и билборды, которые установлены вдоль муниципальных дорог, проходят все политические кампании как города, так и региона. Привычные товары и услуги на огромных щитах меняются на строгие лица кандидатов в депутаты. А владельцы этих лиц яростно сражаются друг с другом за право быть размещённым на самых выгодных и проходимых местах в муниципалитете. Особенно котируются места вдоль оживлённых транспортных артерий, вроде проспектов Ленина, Кольского или Героев-североморцев. При этом важно учесть и отсутствие деревьев перед билбордом. Чтобы ничто не загораживало лик очередного соискателя депутатского кресла. О каком-то облике города в это время говорить не приходится.

Не удивительно, что хозяин рекламных конструкций в эти периоды становится для кандидатов разных мастей очень востребованной персоной. Ведь от договорённостей с ним будет зависеть, где ты будешь висеть, увидят ли тебя и сколько народа. А уж о местах на фасадах многоэтажек и говорить нечего - вообще огромная удача. Особенно если учесть, что мест для такой фасадной рекламы в нашем северном городе не так и много. Статусно, да и видно такой баннер очень далеко. А узнаваемость будущего политика - уже полдела. А то что дорого - ну и пусть. Что же поделать, когда таких выгодных мест ограниченное количество, конкурентов на эти места много, а владелец рекламных конструкций - фактически монополист?

Контора со звучным названием «Пропаганда Колокол» в Мурманске работает с 2000 года. Принадлежит компания крупному предпринимателю, а заодно и депутату пятого и шестого созывов горсовета Мурманска Игорю Морарю. Взрывное развитие рекламной империи началось в нулевых. Тогда, по сообщениям местных СМИ, администрация Мурманска выдала «Колоколу» 166 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет. Это те самые билборды, которые сегодня возвышаются вдоль мурманских автодорог.

При этом часть щитов была установлена с нарушениями – в границах так называемых «красных линий» улиц. Это места, в которых проходят важные коммуникации. В нашем конкретном случае – теплосеть. То есть, в случае аварии они бы сильно затрудняли ремонтные работы, повышая риск оставить часть горожан зимой без тепла. Несмотря на это, администрация Мурманска вместо того, чтобы заставить владельца конструкции убрать, в 2005 году признаёт их объектом недвижимости. Обоснование – хитрое. Несмотря на то, что сами щиты – не капитальное здание, стоят они на бетонном основании и удалить их без нарушения конструкции якобы не представляется возможным.

В 2013 году разрешение комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска продлил. При этом за два дня и без проведения обязательного в таком случае конкурса. Вероятно, чтобы обеспечить монополию на рынке внешней рекламы. Формальная причина всё та же: щиты являются недвижимостью. Принадлежит она, как не сложно догадаться, Игорю Морарю. А потому он и остался владельцем большинства мурманских рекламных щитов без всяких конкурсов.

Вот что об этом позже писали специалисты антимонопольной службы в своих отчётах: «Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска обосновал факт выдачи ООО «Пропаганда Колокол» в июле 2013 года без проведения торгов разрешений на установку и эксплуатацию 101 рекламной конструкции на основании представленных обществом свидетельств о праве собственности объектов «Рекламные щиты», что не противоречит части 5 статьи 19 Закона о рекламе».

То есть, формально – всё в рамках закона. Но такая безапелляционная защита одного конкретного предпринимателя заставляет сомневаться в непредвзятости администрации, руководил которой в тот момент Андрей Сысоев. И такая необъяснимая лояльность власти к Игорю Морарю не исключение, а правило.

Как можно заметить из выписки ФАС, в 2013 году «Колоколу» дали добро на эксплуатацию лишь 101 билборда. Остальные 59 должны были демонтировать. Ведь документов на них не было. Однако предписание об этом комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска выдал лишь в марте 2014 года после вмешательства антимонопольщиков. И даже после этого закон продолжили нарушать. Убрать конструкции должны были в течении месяца после предписания. То есть, в апреле. Однако уже в августе 2014 года ФАС снова стучится в администрацию Мурманска. Ведь незаконные рекламные конструкции продолжают функционировать. И администрация не делает ничего, чтобы как-то наказать зарвавшегося предпринимателя.

Странно, не находите? Более года конструкции, на эксплуатацию которых нет разрешения, продолжают функционировать и приносить доход владельцу. А муниципальная власть в упор не видит нарушений и делает вид, что ничего не происходит.

Валерий Стадник, юрист:

- Мы видим ситуацию, что никто не проявляет инициативу. Как я говорю, нет общности действий. В данном случае исполнительной власти надо было организовать взаимодействие с законодательной. Внести какие-то необходимые корректировки в законодательные нормативные акты местного значения. Привлечь собственников сетей, привлечь надзорные органы. Сделать определённые заключения и выйти с исками в суд. Но никто этого не сделал.

«В связи с чем владелец рекламной конструкции (ООО «Пропаганда Колокол») получил необоснованное преимущество при осуществлении своей предпринимательской деятельности», - отмечается в резолюции антимонопольной службы тех лет. Что это, если не очевидное использование административного ресурса?

И доход с нелегальных щитов – не плохой. Реклама на билборде к тому времени стоила уже 35 тысяч рублей в месяц. И это только с одной стороны. За 70 тысяч можно было арендовать рекламное место на щите полностью. Если умножить 70 тысяч на 59, то получается приятная сумма в 4 млн 130 тысяч рублей. И это в месяц. А умножьте ещё на 12! Интересно, за какие заслуги Игорь Морарь получил эксклюзивную возможность грести миллионы на рекламе? Была ли здесь личная заинтересованность Алексея Веллера, занимавшего пост главы Мурманска, или Андрея Сысоева, бывшего главой администрации города? Можем только предполагать.

Кстати, в итоге даже на нелегальных, подлежащих сносу рекламных конструкциях, Игорь Морарь сумел заработать. Как сообщал «СеверПост» в 2015 году, конструкции «Колокол» не убрал даже после непосредственного вмешательства антимонопольщиков. Вместо этого их продали индивидуальному предпринимателю Юрию Виноградчему. Предположительно, брату Андрея Виноградчего. Он был соратником Игоря Мораря по партии «Гражданская платформа», приятелем и, видимо, бизнес-партнёром. Поразительная коммерческая хватка! Сейчас Андрей Виноградчий, кстати, живёт в Чехии. В этой же стране на жену Игоря Мораря зарегистрированы две квартиры. Сам же заместитель председателя Совета депутатов Мурманска, по слухам, имеет в Чехии бизнес. Проверить эту информацию, к сожалению, мы не смогли.

Остальные рекламные билборды по-прежнему принадлежали Игорю Морарю и приносили ему немалый доход с рекламы. И это, если не брать в расчёт господряды на размещение информационных материалов о городских и федеральных праздниках. Так, например, каждый год часть билбордов сдают под плакаты к 9 Мая или Дню города. На них же размещали рекламу чемпионатов по ледовому плаванию, которые в Мурманске проходили в 2015-2019 годах. Сколько денег было заложено на эти рекламные мероприятия, сказать сложно. Интересно было бы узнать, сколько заплатили за громкие лозунги к столетию города Мурманска «без деревяшек». К сожалению, дело лозунгами на билбордах тогда и закончилось.

Сегодня в учредителях компании «Пропаганда Колокол» значится некая Дарья Игоревна Морарь. Предположительно, дочь предпринимателя. А зарегистрирована контора на улице Полярные Зори, 33 корпус 3. Этот же юридический адрес указан и у другой конторы мурманского короля рекламы - информационного агентства «Би-Порт».

Интересна и другая компания, тоже зарегистрированная по адресу улица Полярные Зори, дом 33 корпус 3. Это компания «МРБ» или «Мурманское рекламное бюро». Эта фирма владеет рекламными конструкциями, которые расположены на фасадах жилых домов в Мурманске. Те самые гигантские баннеры во всю стену, которые можно видеть по всему городу - это их работа. Учредителем и заодно директором бюро значится один и тот же человек - Сергей Николаевич Куликов. Однако компанию неизменно связывают всё с тем же Игорем Морарём. Кстати, Куликову же принадлежит и ещё несколько десятков билбордов, не охваченных «Пропагандой Колоколом». Так что, подозрения об аффилированности предпринимателя Игорю Морарю сделаны не на пустом месте.

Как и «Пропаганда Колокол» «Мурманское рекламное бюро» в своей сфере является монополистом. Компании принадлежат практически все существующие в Мурманске рекламные конструкции на фасадах многоэтажек. А потому и правила контора диктует исключительно свои. Как для рекламодателей, так и для жителей домов, которым не повезло попасть в зону интересов «МРБ».

Всю прелесть сотрудничества с этой рекламной компанией на себе прочувствовали участники товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Проспект». ТСН находится в девятиэтажках, расположенных сразу же за мурманским торговым центром «Детский мир». Один из домов под размещение баннера и облюбовало «Мурманское рекламное бюро». При этом, по словам жителей, забыв накинуть денег собственникам общедомового имущества, к которому, относится в том числе и фасад.

Галина Багаринова, жительница дома по проспекту Ленина, 46, ТСН «Проспект»: «Реклама давно висела. Ещё до того, как было создано ТСН. Мы не знали, куда деньги поступают, кто дал разрешение пользоваться нашим общедомовым имуществом. Ну, посмотрела я передачу, Проклова вела передачу. Не помню, по какому каналу. Она была посвящена вопросам ЖКХ. И там в одном из вопросов было сказано, что с того, что мы позволяем пользоваться, должны дать разрешение на пользование нашим фасадом, фасадом нашего дома, а во-вторых, мы могли бы иметь какие-то денежные средства с этого. И, как бы закрутилось, мы стали выяснять, кто повесил плакат, почему, куда поступают деньги».

Оказалось, огромный баннер разместило «Мурманское рекламное бюро». А перед этим без ведома жильцов на дом приделали каркас под рекламу и даже несколько фонарей. Чтобы рекламу было видно и в тёмное время суток.

Ольга Кузнецова, участник ТСН «Проспект»: «Они сразу начали работать, никого не предупредив. Я лежала на диване и вдруг, смотрю, а у меня на балконе мужчина. Его нога стоит вот на этом бортике. Я чуть с ума не сошла. Ну, сами представьте, девятый этаж. А оказалось, они уже начали работать там, никого не предупредив. Поэтому мы и стали жаловаться. Мы были против, да. А потом как-то они договорились, всё-таки, даже списки, по-моему, подделали, что жильцы подписали, согласие дали. Мы лично не давали тогда согласи».

Долгое выяснение отношений между жильцами и рекламной конторой дало плоды. Руководство «МРБ» согласилось платить за размещение рекламы на фасаде дома. Деньги поступали в товарищество собственников недвижимости.

Галина Багаринова, жительница дома по проспекту Ленина, 46, ТСН «Проспект»: «Рекламное бюро заключило с нами договор. Заплатило нам на специальный счёт 390 тысяч с 2012 года по ноябрь 2014 года. То есть, мы уже эту сумму получили. Я контролировала каждые три месяца, сколько поступает. И договор у нас оканчивался в ноябре 2017 года. Потом мы создали ТСН. Мы эти денежки потратили, которые до ноября 2017-го поступили. И крышу отремонтировали, и тепловой центр поменяли, и ремонт в подъезде. Ну, много чего сделали. совсем другое дело, чем было при Октябрьском ЖЭУ. И в ноябре оканчивался договор, а мы узнали, что можно не 16 тысяч 500 в месяц иметь. 16500 за то, что мы предоставили возможность пользоваться нашим фасадом, а больше. И мы хотели расторгнуть договор. С кем-то другим договориться, чтобы больше денег иметь. И тут у нас с рекламным бюро получилось непонимание. Они начали нам доказывать, что в 2019 году оканчивается договор, и так далее, и так далее».

Для понимания, желание товарищества собственников недвижимости заключить более выгодный договор - вполне объяснимо и оправданно. Фасад - это общедомовая собственность. Владельцы квартир в этом случае выступают как арендодатели и вольны назначать сумму, которая кажется им справедливой. Доход с рекламы идёт в общий котёл товарищества, откуда средства распределяются на первоочередные, по мнению жильцов, нужды. Арендатор, в лице рекламного бюро, может с суммой согласиться и подписать договор, или не согласиться, снять свою рекламную конструкцию и искать новое место. Так с этим товариществом собственников недвижимости, например, работает рекламный брокер Алексей Зажигин.

Алексей Зажигин, рекламный брокер: «Есть собственники жилья, есть заинтересованное лицо. Кто больше предложил, кто лучше работает, тот с ними и работает. Всё. Стандартные рыночные условия. Главное, чтобы закон разрешал».

Но компания «Мурманское рекламное бюро» так работать, похоже, не привыкла. Уже в 2019 году проспект Ленина, на которой расположены дома ТСН, депутаты горсовета признали исторической улицей. А затем на таких улицах установили ещё и запрет на размещение рекламы выше второго этажа. То есть, рекламное место через админресурс жильцам блокировали.

Елена Жоголева, председатель ТСН «Проспект»: «Жители возмущены тем, что горсовет, те депутаты, которых мы выбирали, или не выбирали, но которые, тем не менее, вошли в состав горсовета города Мурманска, принимают решения не в пользу жителей, а в пользу определённого круга лиц. Это нас очень возмущает. То есть, те деньги, которые мы получали, строили на них тепловые пункты, ремонтировали фасады, кровли, сейчас нас этого лишили. Лишили дохода, который мы имеем право получать. На наших домах, Ленина, 50, рекламу размещать запретили, а на здании Ленина, 52, это дом быта «Аметист», реклама разрешена. Как это понимать? Интересно же. Поэтому получилось то, что получилось. Нам просто показали, кто в городе хозяин».

По удивительной случайности касается запрет на размещение рекламы только жилых домов. Потому «Аметисту» вешать баннеры можно, а вот домам №№ 46 и 50 на проспекте Ленина - нельзя. Даже несмотря на то, что сами дома - обычные панельки и какой-либо исторической ценности не имеют.

Алексей Зажигин, рекламный брокер: «Потому что здесь такая ситуация, что историческая часть города. Но эти дома не являются «историческими». Они современной постройки, высотные и никакой исторической ценности не несут. Видно, что само решение горсовета было подтянуто под именно эти дома в данной ситуации».

Так как предполагаемый владелец конторы «МРБ» Игорь Морарь на то время уже являлся заместителем председателя Совета депутатов Мурманска, не удивительно, что люди уверены: случившееся - месть строптивым жильцам товарищества «Проспект». И страдают от действий горсовета не только они. Как мы уже говорили, на доме №50 в этом же ТСН висит рекламная конструкция Алексея Зажигина. Это - его единственная площадка. Все остальные принадлежат тому самому «Мурманскому рекламному бюро». Срок договора с товариществом скоро истечёт и рекламу придётся снять. Жильцы окончательно лишатся дохода, а Алексей - своей площадки. А найти новую площадку он не надеется. Монополист задушит его начинания на корню.

Алексей Зажигин, рекламный брокер: «Конкуренция есть там, где есть правила игры. Я с 18 лет в этом деле, являюсь брокером наружной рекламы в городе. Если у меня одно место, а у других игроков все остальные 99% рынка и у них административный ресурс, то есть, я даже по закону не имею права работать сейчас, то здесь о какой конкуренции может идти речь? В принципе - ни о какой. Есть городской Совет, он принимает решения, которые угодны членам городского Совета. Не жильцам, не коммерсантам, не прочим инстанциям. Тут о конкуренции в принципе речи не идёт. Какие бы условия я не предложил: более выгодные, более грамотные, более цивилизованные, они навязывают свою игру и в данных условиях конкурировать невозможно».

Впрочем, в обозримом будущем правила игры могут снова поменяться. И теперь уже вовсе не в пользу Игоря Мораря. С декабря 2021 года городская администрация на рынок внешней рекламы влияния больше не имеет. Полномочия передали на уровень областного правительства. Заниматься вопросами размещения и стандартизации будет профильное министерство. В частности, правительство региона будет определять предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, порядок предварительного согласования с органом исполнительной власти Мурманской области, уполномоченным правительством области и схемы размещения рекламных конструкций.

То есть, мурманский Совет депутатов помочь компаниям «Пропаганда Колокол» и «Мурманское рекламное бюро» больше не сможет. Лишившиеся покровительства городских властей и поддержки админресурса конторы будут вынуждены играть по правилам общими для всего бизнеса. А значит монополии «рекламного короля» Мурманска Игоря Мораря в скором времени может прийти конец. Наверняка всплывёт мутная история с местами под билборды. В итоге, установленные не по правилам конструкции, всё же придётся убрать. Да и баннеры на фасадах домов теперь нужно будет устанавливать по закону, оплачивая полную стоимость места. Ведь она, по словам эксперта, в разы больше, чем те копейки, которые предлагало «Мурманское рекламное бюро» людям из ТСН «Проспект».

Алексей Зажигин, рекламный брокер: «40 тысяч. Это раза в два-три больше, чем предлагает другая компания. Это в хороших условиях без просадок и всего остального. Но, в теории, это реально. То есть, если и мест побольше. Ну, с одним местом, конечно, столько сложно платить, потому что тяжело искать партнёров, которые были бы готовы снимать его целый год. Потому что монтаж дорогой, сам баннер не дёшево стоит. Тем не менее, такую цену можно сделать».

Кроме того, рекламу хотят стандартизировать согласно областному бренд-буку. То есть, привести к некой единой стилистике. Рекламные вывески не будут висеть вразнобой и город станет выглядеть намного аккуратнее и свежее. С таким подходом к рекламным конструкциям согласны и большинство мурманчан, принявших участие в нашем опросе:

- Я считаю, что нужно. Тогда всё будет выглядеть однородно и не будет шума. Визуального. Визуального шума.

- Ну, я думаю, если будет к одному какому-то виду, да, это будет более красиво, может быть, для города.

- Честно говоря, чтобы придать центру однообразие и красоту, то было бы неплохо. Разрозненные рекламные посты. На предпринимателей, опять же ляжет, оно им надо? У них огромные эти вывески, если их сейчас начнут все под одну какую-то… Я думаю, это затратно. В нынешнее время для предпринимателей это ляжет им… Не очень, наверное. А вообще для города это будет красиво, однородно.

- Разнообразия большого быть не должно. Всё-таки должен быть какой-то стандарт более-менее. Вот растяжек, чтобы не было. Чтобы не портили фасады.

- Затрудняюсь сказать. Но не каждая реклама хорошо выглядит. Есть такие, что не очень красивые.

- Ну, разнообразие тоже неплохо. Но чтобы в одном как-то стиле.

- Надо так, чтобы это было корректным. Это раз. Чтобы это было ненавязчивым. Вот тогда будет польза. И побольше русского языка. Мерчандайзеры и всё такое. А то мы скоро забудем вообще русский язык. Большой и, как говорил Гоголь, могучий. Как бы он не превратился у себя дома в ничто

- Ну, мне кажется, к единому стилю лучше. Потому что и окна закрывают, и людям мешают, и подсветка, и всё.

- Я затрудняюсь ответить. Лишь бы это было в пределах правил и не мешало остальным. Особенно жителям домов.

* * *

А вместе с порядком придёт и конец рекламной империи, которая сегодня подмяла под себя весь рынок. Не исключено, что сделано это было с помощью администрации и Совета депутатов города Мурманска. Мы сильно сомневаемся, что такие предприниматели смогут успешно бороться за место под солнцем по рыночным правилам, одинаковым для всех участников. А значит, вполне возможно, что в ближайшем будущем мы увидим в Мурманске совершенно новую по качеству и стилю рекламную продукцию, а на рынке будут звучать уже совсем другие имена крупных предпринимателей от рекламного рынка.