СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина

Всемирный день борьбы со СПИДОМ отмечают 1 декабря. Этот день напоминает о многих жертвах СПИДа и о том, как стоит себя защищать. Две главные опасности – незащищенный секс и нестерильный инструментарий. И, если в первом случае взрослый человек делает выбор сам и сам несёт ответственность, то во втором – это халатность врачей, медсестёр, руководителей клиник или частных медицинских центров. Рассмотрим разные примеры безответственного отношения в нашем специальном репортаже «Моя опасная медицина».

«Талончик в ад. В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами», писала Лента ру. «Пошла со шприцем по больным»: как медсестра заразила пациентов ВИЧ», «Пациенток частной клиники заразили ВИЧ) ... Даже от прочтения таких заголовков в наших федеральных СМИ становится дурно. Дурно и стыдно за то, что некоторые, пока весь мир борется с ВИЧ, допускают такую смертельно опасную халатность.

Медицинские работники, руководители больниц, клиник, частных центров несут огромную ответственность перед обществом. Им недопустимо делать ошибки. Ведь ошибки могут стоить человеческих жизней. Не просто так есть Закон, не просто так придумали Санитарные книжки, лицензии и проверки. Именно поэтому в любое нормальное медицинское учреждение не прийти с улицы, услуги врача или медсестры не могут оказывать лица, не оформленные должным образом. Вот вы пошли бы сдать кровь в клинику, где медсестры не оформлены официально, а значит, официально ни за что не несут ответственность?

- Ну, это конечно плохо, отрицательные эмоции.

- Если бы вы знали, что в клините не трудоустроен персонал, вы бы обратились?

– Нет, конечно! Надо, чтобы все было официально, все нормально, хороший проверенный персонал.

Как жаль, что на ярких вывесках медицинских центров, нет информации, что тут работает персонал без оформления.

А вот на сайте судов ее можно найти. Открываем ресурс Кольского районного суда (https://kola--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=171100519&case_uid=2cf641a8-e5b6-4bde-8f00-17537de3424e&delo_id=1540005). Здесь рассматривался иск к обществу с ограниченной ответственностью «МЕДТЕСТ». Третьим лицом выступает Волкова Марина Юрьевна. Под юридическим именем «МЕДТЕСТ» работают частные центры «Моя медицина». Спор касался трудовых отношений, которые не были оформлены и работы, которая не была оплачена.

Пока мы снимали этот специальный репортаж суд поставил точку в деле и установил факт трудовой деятельности. Похожее дело по иску уже другой медсестры ещё рассматривает Октябрьский районный суд Мурманска. Светлана Сысоева – истец, которая доказывает, что с ноября 2023 года по январь 2024 года работала медсестрой в клинике «Моя медицина».

Светлана Сысоева, истец, медсестра: «В этой клинике приходишь, администратор Анастасия скидывает информацию. Ты приходишь, стажируешься, записываются пациенты и, если Маша, Даша, кто-то ещё попал в вену, её берут на работу. В штате нет медсестёр. Зарплата платилась кому-то наличкой, кому-то вообще не заплатили. Работали с просроченными пробирками, чтобы доставлять эти анализы».

От слов медсестры, у которой, кстати, есть опыт работы в серьёзных больницах, просто шок. Получается, люди – пациенты – это подопытные кролики? Ведь по всем правилам, нормам и просто здравому смыслу, сначала берут медсестру, оформляют, дают инструкции, а потом допускают к пациентам! Важно и наличие медицинской книжки, иначе медперсонал может стать причиной вспышки опасного заболевания. Это подтвердил наш эксперт, врач и руководитель медцентра.

Александр Квиринг, врач-психиатр, нарколог, директор медицинского центра: «Любой человек, который работает, это ответственность персонала и работодателя. Если болен гепатитом, либо ВИЧ, он же может это заболевание распространить, это серьёзные последствия моральные и в юридическом плане».

Неоформленный по всем правилам медицинский персонал знает правила СанПиН? Знает, что нельзя пользоваться одной и той же иглой несколько раз?

Валерий Стадник, адвокат: «Мой вывод такой. Я бы ни своих детей, ни членов своей семьи не только не повёл бы, но и других бы отговаривал туда заходить. Потому что, как высказывалась одна из медсестёр, даже был просрочен ряд медицинских инструментов, которые предназначены для медманипуляций по забору крови».

Мы изучили судебные документы по двум делам и нашли интересные высказывания со стороны ответчика. Представитель ответчика по доверенности Дмитрий Корнилов пишет сам: «Истец не проходила обязательного при поступлении на работу медицинского осмотра и периодических осмотров» и далее «ответчиком для разовых работ на период нехватки медицинских сестёр привлекались другие медсёстры, при этом трудовые отношения не оформлялись, оплата производилась за фактически отработанную смену наличными или переводами». По факту тут подтверждение слов медсестёр – платили наличкой, документы по всем правилам не оформляли, но к пациентам допускали!

В протоколе судебного заседания отражены слова Марины Волковой - представителя ответчика. Об истце она говорит: «Наталья сказала, что у неё нет аккредитации, соответственно она не могла работать на в ГП, ни у нас».

То есть работать официально истец Наталья не могла, а вот выходить на смены запросто. Вот график, в феврале она отработала 26 смен по 8 часов. В письменных объяснениях Волковой так и сказано: «Деньги Наталье Валерьевне переводила на карту лично я или по моей просьбе».

Александр Квиринг, врач-психиатр, нарколог, директор медицинского центра: «Это недопустимо, это нарушение закона. Если человек работает без записи в трудовой книжке, это ущемляет его права».

Также производили расчёт со вторым истцом Светланой Сысоевой. Светлана рассказывает, что судится с Мариной Волковой, которая руководит клиникой де-факто, а владелец на бумаге - её мама, которую медсестра ни разу не видела. Все переговоры, переписка, переводы денег были от имени Марины Волковой, обучение административной работе она вела лично.

И здесь всплывает ещё один интересный вопрос, если Марина Волкова официально не имеет отношения к медцентрам «Моя медицина», как могла она работать с личными данными пациентов?

Светлана Сысоева, истец, медсестра: «В компьютере есть имя, отчество человека, который пришёл сдавать анализы. Всё это есть в базе и любой может посмотреть, а Иванов принос кал. Также на ВИЧ, есть зашифрованные пациенты, а есть те, кто сдают перед операциями. Всем давался пароль и доступ в компьютер, все могли узнать».

А вот как должно быть по закону!

Александр Квиринг, врач-психиатр, нарколог, директор медицинского центра: «Когда человек устраивается на работу , он должен оставить подпись о том, что ознакомлен с приказом о неразглашении. Соответствующие документы должны быть оформлены. Не все пациенты готовы, чтобы знали другие посторонние лица. Представьте, если узнают, что человек болен ВИЧ, перенес венерические заболевания. Либо другие, о которых не хотелось бы, чтобы кто-то знал».

Отдельная категория пациентов - дети, ведь они тоже приходили в клинику сдавать анализы. И их данные тоже были доступны разным людям, которые не имели отношения к штату, не подписывали трудовые договоры и бумаги о неразглашении данных.

Степан Быдоровский: «В том году я ходил сдавать анализы в этот медцентр. А сейчас выяснилось, что у врачей, которые брали анализы, не было разрешений. Это были посторонние люди».

- Как ты об этом узнал?

- Вызвали в суд, чтобы я дал показания, что я был, брали кровь. Как раз так и получилось.

Между тем, к клиникам, которые принимают детей, повышенные требования.

Александр Квиринг, врач-психиатр, нарколог, директор медицинского центра: «У медицинской организация должна быть лицензия на педиатрию. Это раз. Второе – соответствующие документы при получении лицензии, оборудование, площадь, освещенность. И главное – требование к мед данным – документам. Этот человек имеет право работать с подростками. И главное, основной принцип медицины – это не навреди».

Придерживаются ли этого принципа в клинике, где принимают детей без соответствующей лицензии?

Светлана Сысоева, истец, медсестра: «Неоднократно была свидетелем и могу подтвердить этот факт – взятие крови у несовершеннолетних детей».

Этот факт нуждается в очень серьёзной проверке. Именно поэтому в адрес клиник «Моя медицина» мы отправили официальный запрос на электронную почту, а также лично с отметкой о входящем письме. Мы попросили пояснения или опровержения фактам, которые узнали. Включая неофициальное трудоустройство, работу с личными данными, а также забор крови из вены у несовершеннолетних при условии отсутствия в штате организации необходимого для работы с детьми персонала, имеющего соответствующую квалификацию, допуски и аттестацию.

Мы получили ответ: «ООО «Медтест» не предоставляет комментарии по существу судебных дел, по которым не принято окончательных судебных актов».

Валерий Стадник, адвокат: «В ходе судебного разбирательства стало известно, что у данной организации отсутствует штат… Запрашивались трудовые договоры. Иные сведения, ни один из документов не был предоставлен. Это говорит о том, что в клинике отсутствует штатный персонал – именно штатный, допущенный к работе с пациентами. Те нарушения, который открылись в ходе судебных заседаний – это вопиющий факт. К данной работе допускались лица, которые по мнению самих же представителей медцентра не соответствуют по своим образовательным и иным качествам этой работе. И в то же время они их допускали к работе, не проверяя у них медицинских книжек, не проверяя документы, и эти медработники, не были оформлены в этой организации и осуществляли манипуляции, забор крови из вены, что и наталкивает на мысль о том, насколько это было безопасно?».

Медсестра, которая дала нам интервью, заверила в своём опыте работы в медицине. Но вопросов не становится меньше. Кто ещё стажировался в клинике, есть ли у них медицинские книжки? Могут ли чувствовать себя в безопасности пациенты этого медицинского центра? Тем более, что практика оказывать услуги, не имея на это права, у «Моей медицины» уже была. На телеканале «Арктик-ТВ» мы рассказывали, как пациент сделал УЗИ и узнал, что клиника не имела на это лицензию. Такой была ситуация на момент выхода сюжета в эфир.

Руководитель медцентра «Моя медицина» (по телефону): «Был принят на работу администратор, которая записала пациента и, действительно, УЗИ было сделано. После того, как пациент обратился, сказал, что произошла такая ситуация, он пришёл, ему вернули денежные средства и запись на УЗИ - приостановлена до получения лицензии».

Как вы поняли, официальная версия медцентра: виноват администратор, а УЗИ было ошибкой. Однако у нас есть сведения, что случай этот в «Моей медицине» не единичный. У нас в распоряжении есть ещё одна жалоба от мурманчанина, столкнувшегося с той же проблемой. Ему тоже сделали УЗИ, не имея на это лицензии. Подозрительно, правда?

Более того, сведения об услуге УЗИ есть на сайте медорганизации. На эту же процедуру приглашает и реклама-граффити на стене, сделанная явно не вчера. А может и художники ошиблись?

Остаются вопросы, а где было наше МВД, пока клиника работала без лицензии? Почему об этом молчало Министерство здравоохранения?

После выхода сюжета в эфир медицинский центр «Моя медицина» получил лицензию, которая даёт право проводить УЗИ. Интересно, задумалось ли руководство клиники над такой необходимостью, если бы не вопросы журналистов. Может быть, и после этого сюжета просроченный медицинский инвентарь утилизируют, а медсестёр возьмут в штат и проверят их медицинские книжки? Но мы же не можем следить за всеми нарушениями! Зато можем предложить добавить к яркой вывеске ещё одно слово –«опасная».

* * *

Этот специальный репортаж просим считать официальным обращением в полицию и Министерство здравоохранения Мурманской области. Пока не случилась беда и такое же страшные заголовки не вышли в топ-новостей про Мурманскую область.