СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск - город чистоты, или Не на словах, а на деле

Весенняя погода создает весеннее настроение. И пусть эта весна запоздала, а периодические заряды снега вносят свои коррективы, солнце всё равно пробивается сквозь тучи. А ведь как иначе, если всего неделя остаётся до июня. Каким Мурманск встретит долгожданное лето? Городские власти и неравнодушные мурманчане обещают – чистым и нарядным. И чтобы не быть голословными – выходят на субботники. Первое, с чем надо справиться – с ещё нерастаявшим снегом, второе – с песком, который остался на улицах после зимнего сезона посыпки дорог, и наконец – нужно навести порядок во дворах и разбить клумбы – пусть родной город радует яркими красками.

«Мурманск – город чистоты» - городская программа, которая включает в себя целый комплекс мероприятий. И главная цель каждого из них – сделать столицу Заполярья чистой и красивой. Первыми на уборку города вышли поливочные машины, автомобили с вакуумными очистителями и специальными щётками. Капризы природы задержали начало уборки Мурманска на целый месяц, а значит, работать надо быстро и качественно.

Уборка улиц ведётся сухая и влажная. И в этом помогает техника – универсальные вакуумные подметально-уборочные машины способны не только избавить улицы от песка и пыли, но и помыть их. Именно эти машины во временное пользование предоставил Мурманский морской торговый порт. Плюс вакуумных пылесосов в том, что они оснащены герметичным бункером объёмом 7 кубических метров - обратно собранный мусор не просочится. А это уже забота не только о чистоте на улицах, но и о здоровье горожан.

Торговый порт предоставил два вакуумных пылесоса для уборки города. Похожая техника есть и в автопарке Управления дорожного хозяйства. Работают автомобили практически круглосуточно и последовательно убирают каждую улицу города. Единственное препятствие - погодные условия. При температуре ниже +5 градусов машины выпускать нельзя.

А пока на дорогах, освобождая их от снега и песка, трудятся уникальные машины, бригады рабочих ремонтируют ограждения и обновляют зелёные зоны города.

Озеленяя и убирая территорию, её приходится освобождать от тех объектов, которые портят внешний вид наших улиц и являются незаконными. Речь идёт о рекламных плакатах. Свои штендеры и просто объявления на листах предприниматели развешивают на столбах, деревьях, остановках общественного транспорта. Согласно закону каждая вывеска или баннер с информацией об услугах или товарах должны быть согласованы с профильным комитетом в городской администрации. Но нередко бизнесмены пренебрегают юридической процедурой. Рейды по демонтажу конструкций, которые проводят специалисты Мурманской городской администрации, стали регулярными, только за последнее время в Октябрьском округе убрали около 50 таких объектов. Штраф за незаконное размещение рекламы, который грозит юридическим лицам, может достигать 30 тысяч рублей.

Чтобы выяснить, как со своей работой справляются ответственные за уборку дворов управляющие компании, депутаты городского Совета депутатов провели рейд по дворам Мурманска. Один из адресов - общежитие на улице Баумана, 5, которое давно известно сотрудникам администрации округа. Раньше жильцы дома постоянно жаловались на свалку крупногабаритного мусора неподалёку от здания. Управляющую компанию поменяли, хлам начали вывозить в срок. Сегодня проблем с мусором уже не возникает.

В соседнем дворе картина та же, что и на Баумана, 5. Проезжая часть относительно чистая, у подъездов подметено, а вот детская площадка пока ещё скрыта под двухметровыми сугробами. Сейчас здесь работает погрузчик, но с такими объёмами за один день справиьтся не под силу. Депутаты, проводя рейд, общаются с жителями, узнают, какие у них есть нарекания на работу управляющих компаний.

В Мурманске в этом году за нарушение правил благоустройства управляющие компании Первомайского округа были оштрафованы почти на два миллиона рублей.

После проверки сотрудников администрации Первомайского округа и депутатов Совета ситуация сдвинулась с мертвой точки. Впрочем, сделать чистым город помогают не только рейды и метод «кнута», но и желание мурманчан преобразить родное Заполярье. Начать можно с собственного двора или любимого сквера.

Пример показали сотрудники городской администрации. Они вооружились граблями, мётлами и лопатами отправились на Рябиновую аллею и на сопку рядом с колледжем искусств.

И такая работа идёт не только в этой части Мурманска. Чтобы лето город встретил свежим и чистым, на субботники вышли около 10 тысяч горожан, в том числе и юные мурманчане. На своей территории порядок навели учащиеся школы № 5. Как рассказали ребята, за работой время бежит незаметно. Убирали они не спустя рукава, а буквально сражаясь друг с другом, кто выполнит свою работу и быстро, и качественно. Директор учебного заведения рассказала, что субботники тут не редкость и дети порой сами проявляют инициативу.

На этой неделе стартует летний период дорожных работ. Первая улица, которая вскоре порадует водителей новым асфальтом, - Домостроительная. По словам рабочих, это одна из самых проблемных магистралей в городе, покрытие здесь было в далеком от идеального состоянии.

Сейчас дорожники снимают верхний слой полотна, но как только начнёт работу асфальтобетонный завод, начнётся и укладка асфальтового покрытия. Домостроительная выбрана не случайно. Дело не только в количестве и качестве ям на дроге. Специалисты решили начать работы именно с периферийных улиц, они загружены не так сильно как центр города. А вот ремонтировать, например, проспект Ленина будут ближе к середине лета, когда большинство автолюбителей уедут на отдых и поток транспортных средств, мешающих процессу, снизится. Серьёзные работы в этом сезоне также выполнят на Нижнеростинском шоссе, улице Подгорная и проспекте Героев-североморцев. «Аналогичные ремонты затронут 21 улицу. Два контракта на эти объекты уже подписаны, - рассказывает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – Их общая площадь составит порядка 186 тысяч квадратных метров. Так же у нас запланировано устройство и ремонт 5 тротуаров, трёх объектов наружного освещения. Запланирован ремонт семи пешеходных лестниц, ремонт подъездных путей к школам».

Мурманчане с нетерпением ждут преобразований. А пока и сами могут принять участие в благоустройстве города. Акция «Мурманск – город чистоты» продолжается.

Благодаря акции «Мурманск – город чистоты» уже удалось убрать с улиц почти 600 кубометров мусора. Рабочие бригады и небезразличные мурманчане - участники субботников очистили около 500 тысяч квадратных метров зелёных зон и тротуаров.